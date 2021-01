Šta mislite kako izgledaju tipovanja pod lupom osobe kojoj reči “odbrana i bezbednost” svakako stoje i kao srednje ime koje opisno govori o težišnim oblastima njene uspešne karijere? Da ne kružimo naokolo, odnosno da floskulama ne maskiramo glavno lice današnjeg izdanja “Humanitarnog tiketa u podne”, predstavljamo vam Jasminu Andrić, urednicu časopisa “Odbrana i bezbednost”, potpredsednicu Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost. Verujte nam na reč, današnja gošća je u analizi potencijalnih tipova bila surovo analitična, što nas navodi na zaključak da bi oštra kvota 19,57 mogla da bude pun pogodak zasnovan na svega četiri udarna para iz današnje MOZZART ponude.

Naša gošća, Jasmina Andrić odlučila je da potencijalni dobitak u iznosu od 195.700 dinara prosledi za pomoć pri lečenju Miroslavu Milutinoviću (1987) iz Bajine Bašte koji je doživeo tešku povredu kičme u saobraćajnoj nezgodi još 2014. godine. Za njegovo bolje sutra, za novi plus u 1.676. izdanju listića koji je do sada na brojne adrese prosledio ravno 17.994.794 dinara, Jasmina žargonski brani tri dvojke, plus jednu kombinovanu, golovima pojačanu duplu šansu. Podržimo mladu damu od novinarskog pera aplauzom i krenimo u avanturu…

Turska je prva destinacija, pa nam ne ostaje ništa do da otvorimo bet analizu utakmice ERZURUM – FENERBAHČE. Gostujući Fener definitivno ima sreće sa protivnikom, pošto na gostovanje fenjerašu ide u periodu kada mu brojno stanje prvog tima beleži pet igrača izbačenih iz stroja. Dakle, svakako je bolje nego da igra s jačim timom, što može da znači i otvoren atak na pun paket bodova na strani. Inače, Erzurum je još u maju 2019. izgubio poslednji meč para, a pošto je Fenerbahče nakon 16 odigranih utakmica tek na dva boda zaostatka za vodećom ekipom Bešiktaša jasno je šta se od ove utakmice u načelu očekuje.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Čista dvojka“, rekla je naša današnja gošća koja važi za eksperta iz oblasti terorizma i bezbednosne analitike. A, da je to baš tako potvrdila je Jasmina zvanjem doktoranta Vojne akademije, te pozicijom saradnice Fakulteta za poslovne studije i pravo.

Elem, da ne odemo u digresiju, pređimo na drugi par u režiji španske Primere. Sastaju se ELČE i HETAFE. Ovde po Jasmininim rečima postoji bezbednosni rizik. Šta reći, sem da su oba tima na ivici crvene zone, te da propast nije nešto što ih ne može snaći. Dakle, šareni rezultati timova daju nam za pravo da verujemo u sve moguće scenarije, ali i da treba da apstrakujemo međusobnu istoriju koja njihov susret mlađi od četiri leta nema u svom sećanju.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Biram X2&2”, konstatovala je Jasmina, čini se vrlo umesno, budući da Hetafe makar na papiru ima kvalitetniji tim.

Čizma nas zove na utakmicu SPECIJA – SAMPDORIJA. Devet igrača Specije je povređeno. Deluje da je to izvanredno za Sampdoriju da se okiti još jednom pobedom nakon pobede nad Interom. Dakle, tako stvari stoje, a pošto je davnih dana, leta 2019. godine Specija zapamtila ovog rivala po porazu od 3:5, zna se da će utakmica biti puna tenzije u redovima domaćeg sastava.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Čista dvojka“, konstatuje Jasmina koja je ukoliko vam njene oblasti rada nisu bliske, predstavaljala našu zemlju u inostranstvu na međunarodnim konferencijama i u medijima.

Za kraj današnja gošća kojoj zahvaljujemo i na metodičnom pristupu tipovanjima, kao i na toliko izraženoj plemenitoj komponenti igre odlučila je da olovkom podvuče par UESKA – BETIS. Devet igrača ne može da ponese dres Betisa… Ueska je na dnu, svakako je lošija od rivala, pa se gosti nadaju da će i s onim što im od standardnog ešalona preostaje uspeti da dobiju utakmicu u periodu krize rezultata kluba.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Još jedna dvojka, pa da vidimo šta će biti do kraja”, otvoreno je prokomentarisala svoj tip urednica “Odbrane i bezbednosti”.

Inače, o Jasmini Andrić još valja reći da je aktivna i kao rukovodilac više projekata iz oblasti bezbednosti. Govori engleski, ruski i norveški jezik. Što bi se reklo, Jasmina Andrić je svestrana ličnost, koju na osnovu biografske komponente možemo svrstati u red dama koje reč sport ne zbunjuje. Ne, naprotiv, jer vidi se da zna i ume, što nije ni čudno ukoliko sa svih strana sagledamo njenu ličnost. Naime, ona se rekreativno bavi sportom i smatra da je u sportu kao i u bezbednosti važan fer plej i saradnja, te da sport doprinosi afirmaciji Srbije, budući da smo kroz istoriju imali najbolje košarkaše, rukometaše i vaterpoliste, a danas srpsku trobojku sa sobom nosi i prvi teniser sveta, veliki Novak Đoković.

O svom uredničkom izazovu kaže:”Magazin “Odbrana i bezbednost” postoji od 2017. godine kao stručno - komercijalni časopis koji prati oblasti odbrane, bezbednosti i zaštite životne sredine. Časopis izdaje Istraživački centar za odbranu i bezbednost, a saradnici su eksperti iz ovih oblasti. Prvi u Srbiji smo intervjuisali komandanta EUFORA Martina Dorfera, ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocan Harčenka i libanskog generala Khalila Heloua. Za kratko vreme smo stekli poštovanje publike i prepoznati kao ozbiljno i stručno glasilo. Aktuelni broj je nedavno izašao i nalazi se u prodaji”…

Toliko za danas od nas i Jasmine Andrić u kladilačkom delu rubrike koja pomera granice mogućeg, što je dokazano egzaktno na primeru 225 prolaznih tiketa plemenitosti. Želimo joj sav uspeh u daljem radu, a na kraju smo je zamolili i za odabir potencijalne donacije namenjene MOZZART svetu preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Jasmina Andrić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu organizacije MDD Merhamet, Banja Luka. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 19,57, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 100 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN