Jedan-jedini Zoran Moka Slavnić u dorćolskom kvartu, u MOZZART kladionici koja se nalazi u ulici Cara Dušana nikako ne može biti gost… Sretali smo se sa antologijskim plejmejkerom ovih prostora više puta na ovoj lokaciji, a Moka, kao Moka, uvek je pri prvom pogledu na MOZZART Sport listu počinjao da puca po tipovanjima kao iz automatske puške.

Odmah napominjemo da je Moka ekstremno kladilački realan, odmeren, a kad treba oštar kao nekada na parketu. Zbog tih vrlina nije želeo mnogo da eksperimetiše, nadajući se da će upravo njegov listić biti onaj koji će staviti dodatni plus na do sada doniranih 17.868.094 dinara u MOZZARTOVOM “Humanitarnom tiketu u podne”. Pred nama je dakle pet parova, kao pet Mokinih sigurica, koje su ne možda, već svakako kladilačka preporuka dana za sve one koji bi da tipuju na prilično izgledan prolazak listića.

Pa krenimo u tipovanje za Univerzitetsku dečju kliniku “Tiršova” uz meč ATALANTA – SASUOLO. Jasno je da Atalanta neće popuštati ove sezone stamenom Sasuolu koji joj u Seriji A trenutno beži za četiri boda s kojima zazima četvrtu poziciju na tabeli. Posle surove pobede nad Vučicom kada je došla GG4+ igra, te istovetno overenog remija sa Bolonjom, domaćin se nada da će nastaviti skoro pa večitu dominaciju na mečevima para. Svakako, neće to biti lako, pa ko voli, neka razmisli i o visokom broju golova na mečevima timova kojma nije strano raspocavanje i međusobno GG nadigravanje.

„Igram 4+, uz kvotu 2,15“, shodno tradicij, poneo se Moka koji spada svakako u najbolje igrače u istoriji Crvene zvezde, a kako i ne bi, kaga ga je FIBA 1991. uvrstila među pedeset najboljih svetskih igrača svih vremena…

Već smo se ustremili na meč ČELSI – MAN. SITI. Prošao je Čelsi u prethodne dve nedelje transformaciju od kandidata za titulu do tima iz sredine tabele. Tri poraza u prethodne četiri utakmice potvrda su da je Čelsi u krizi. Posebno poslednji, koji je došao od Arsenala, tima koji prethodno nije slavio u prvenstvu gotovo dva meseca. Plavcima Frenka Lamparda dakle ne cvetaju ruže. Ni Mančester Siti ne stoji bolje. Doduše, slavio je protiv Arsenala, sa Junajtedom i Liverpulom je odigrao nerešeno, dok je od Totenhema pretrpeo poraz. Međutim, za razliku od Čelsija, Građani su u poslednje vreme podigli formu.

“U ovoj prilici samo 3+”, rekao nam je prvi je selektor reprezentacije Srbije. Kuriozitet je da je i kao igrač i kao trener radio i u Zvezdi i u Partizanu. On je uz čuvenog profesora Aleksandra Nikolića jedini kome je to pošlo za rukom.

Sledi meč BAJERN – MAJNC. Ne tradicija, već sirovi i surovi kvalitet na strani je Bavaraca. Majnc će se braniti, što mu generalno ne pomaže da se spase bruke pred Bajernom. Kako bilo, na mečevima para po nepisanom pravilu isplativo je tipovanje na visok broj pogodaka, što nam je prethodni put donelo overu GG4+ tipa. Pre toga u 2019. godini Bajern je u dva navrata treasao mrešu rivala sa po šest golova, pa je jedino pitanje koliko će milosti ovoga puta imati Flikovi puleni koji su u 13. kolu savladali Aspirindžije sa 1:2.

“1UG 2+, jer to je realno”, jednostavno će Moka koji iz principa igra brzo, a ne dvoumi se oko odabira igre ni čas.

Pređimo s košarkaškom legendom na utakmicu JUVENTUS – UDINEZE. Posle poraza od 0:3 u utakmici sa Fjorentinom, Staroj dami kec protiv ekipe iz Udina ne sme da umakne. Prethodna utakmica iznenadila je mnoge igrače, navukla na pad tiketa, a sada se već stvari moraju popravljati. Udineze je svakako slabiji, a Juve je pride željan osvete rivalu za julski poraz od 2:1 koji je overio Fofana samo minut nakon isteka regularnih 90 minuta meča.

„Igram jedinicu za Staru damu“...

Zoran Moka Slavnić tiket zatvara mečom UESKA – BARSELONA. Nije realno odmeravati ko je jači kada jedna Barselona gostuje fenjerašu. Posle X ishoda sa Eibarom još jedan kiks velikog kluba deluje kao zaista nemoguć. Kako bilo, na prethodnom meču Mesi je odmarao, a mediji su preneli kako je vrteo glavom kada je video šta se desilo. Njegova Barselona će se svakako iskupljivati protiv Ueske.

„Zatvaram listu uz dvojku za Barsu“, poručila је legenda košarke koja je u septembru 2017. na šetalištu 25. maj presekla vrpcu po njemu nazvanog dorćolskog MOZZART terena izgrađenog po najvišim standardima u okviru akcije “100 terena za jednu igru”.

Na kraju, valja reći da o Mokinom sportskom autoritetu, odnosno uspesima nije zahvalno pisati. Šta god rekli, ma šta u lid teksta stavili, šta god izvukli antrfile nešto će promaći, a onda zlo i naopako. Ne, ne valja to, jer o ljududima njegovog kalibra nabolje je govoriti kroz detalje, isečke iz karijere vezane za određeni sportski trenutak.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 179 utakmica i postigao 1.465 poena. Jedan je od retkih igrača koji ima zlatne medalje sa Olimpijskih igara, svetskih i kontinentalnih takmičenja. Evropskim zlatom se i okitio tri puta, i to 1973. u Barseloni, 1975. u Beogradu i 1977. u Liježu. Svetsko prvenstvo je osvojio u Manili 1978. a olimpijsko zlato u Moskvi 1980.

O Moki, ostaće zauvek kurzivom podvučeno:

- Potez koji je obeležio Evropsko prvenstvo u Beogradu 1975 - koš preko glave protiv Španaca

- Montreal 1976, kada je na olimpijskim igrama, u najznačajnijoj fazi jednog takmičenja, sekund pre kraja dao koš Italijanima i odveo reprezentaciju u polufinale

- Takozvana "odbojka" sa Draganom Kićanovićem protiv SSSR-a u finalu Evropskog prvenstva u Liježu 1977. godine

Da li smo dovoljno rekli? Šta smo propustili… Odgovor je mnogo smo rekli, a previše propustili jer stranice i stranice prostora je potrebno bi bilo ispisati da bi eksplicitno izneli sve pojedinosti o našem gostu koji je 2013. postao čalan FIBA Kuće slavnih. Pričati o njemu, a ne reći da je pored Zvezde igrao u Huventudu, Pibeniku, Partizanu, Juvekazerti, a da je zatim trenirao oba večita ruvala, Jugoplastiku, Malagum Huventudm Iraklis, Atlas i najzad Srbiju, bio bi novinarski neoprostivo. Zato ovaj deo priče završavamo sa tri tačke, uslovo rečeno sa otvorenim navodnicima jer priče o Mokinim košarkaškim momentima nije moguće do kraja ispričati.

Toliko o tome, navijaćemo bodro da današnji tiket prođe.

Ostalo je da Moka DONESE ODLUKU namenjenu Republici Srpskoj.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Zoran Moka Slavnić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja roditelja dece i omladine sa posebnim potrebama "Sunce nam je zajedničko" iz Trebinja. MOZZART kvota je dakle ista, i iznosi 12,67, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 100 konvertibilnih maraka.

