Zna se da se košarkaški pelcer najbolje rasađuje na terenima pored Morave. To je tradicija grada Čačka, a Mihailo Šušić koji je trenirao kadete Borca, radi u timu Mladosti, a bavio se i mlađim sekcijama nacionalnog tima Srbije, naš je podnevni gost sa posebnim MOZZART ciljem. Stegnimo mu palčeve u nadi da će nekada vrlo uspešni košarkaš Borca za čiji tim nikada nije moglo lako da se konkuriše uspešno uloviti igre koje su u momentu tipovanja zadužile kvotu 24,19. Uplata je, kao i uvek 10.000 dinara.

Mihailo je odlučio da potencijalni dobitak u iznosu do 241.900 dinara prosledi za lečenje dečaka Petra Petrovića (2014), kome je usled nedostaka kiseonika na rođenju, mozak pretrpeo veliko oštećenje. Petar ima dijagnozu cerebralne paralize, ne sedi samostalno, ne hoda i zbog hipotoničnih mišića još uvek ne priča, ali zato sve razume i rukom pokazuje. Međutim, postoje terapije van granica Srbije koje bi mališanu mogle da pomognu da prohoda…

Pomozimo Petru da pobedi

Slanjem SMS poruke: Upišimo 629 i pošaljimo SMS na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-537835-69

Uplatom na devizni račun: 00-540-0002875.7

Mihailo Šušić, na na prvom paru tipuje na meč LIVERPUL – LIDS. Šampion Čempionšipa na vatrenom krštenju mora da se suoči sa aktuelnim prvakom Premijer lige. To lako ne može da bude, jer domaćin će krenuti silno u odbranu titule, željan iskupljena za poraz koji mu je Arsenal naneo u finalu Komjuniti šilda, pošto je posle boljeg izvođenja jedanaesteraca slavio sa 5:4, dok je rezultat tokom 90 minuta igre bio 1:1. Biće zabavno uz Firmina, Salaha i ostale protiv Lidsa koji svakako ne dolazi na Enfild da se bruka.

“Igram 3+”, kaže Šušić.

Slede CVOLE i FAJENORD, odnosno prvo kolo holandskog šampionata. Fajenord je prošlu sezonu završio na trećem mestu sa samo šest bodova zaostatka za Ajaksom. Cvole je bio tek na 15. poziciji, a Fajenord ga je u februaru poslednji put tukao sa 3:4. Dakle, bilo je po pitanju tipovanja na golove zaista izdašno, a ako znamo da se Fajenord za pobedu mučio do 88. Minuta, verujemo da uzbuđenje neće izostati ni ovoga puta.

“Biram dvojku”, reče Šušić, koji ima tri sina, od kojih su dvojica veoma perspektivni košarkaši.

Naredna utakmica vodi nas na odmeravanje KLUB BRIŽA i VASLAND BEVERENA. Domaći Klub Briž u prošlom kolu dobio je Genk sa 1:2, dok je Vasland Bevern na četiri odigrane utakmice izgubio tri puta. Odnos snaga u fudbalskom smislu ukazuje na premoć Klub Briža, a bitno je reći da se kod Vasland Beverana visoki rezultati podrazumevaju u poslednje vreme.

“Kombinujem 1+I&2+II“, mudro će naš današnji gost.

S njim već prelazimo na utakmicu VEST HEM – NJU KASL. Gosti imaju dosta povređenih igrača. Čekićari bi to da iskoriste, jer je jako bitno kako se startuje, uz obostrano sećanje na poslednji međusobni susret iz jula, kada je sve okončano remijem, pri konačnih 2:2. Inače, Vest Hem je poslednju pripremnu utakmicu izgubio do Bornmuta pri konačnih 3:5, dok je Njukasl vezao poraze od Midlsbroa i Stouka. Imajući sve to u vidu, utakmica bi mogla da se okarakteriše kao potencijalno izjednačena.

“Igram GG”, poručio je Čačanin koji na račun ovog tipa rezerviše kvotu 1,80

Naredna je utakmica SENT ETJEN – STRAZBUR. I sa sedam povređenih igrača, Sent Etjen je sila za Strazbur koji je poražen u prva dva kola, da bi zatim pao pred Štutgartom na prijateljskom meču. Želeće Sent Etjen da im se osveti za poraz iz decembra kada je sve završeno Strazburovom pobedom od 2:1. Inače, GG ishod skoro je pa redovan na ovom paru, pa valja znati i da ga samo jednom, na ukupno pet mečeva od novembra 2017. nije bilo isplativo odigrati.

„Igram na golove, precizno birajući tip 2-4“.

Mihailo Šušić tipovanje zaključuje utakmicom KADIZ – OSASUNA. Gostujuća Osasuna proteklu sezonu u Primeri završila je na 10. mestu, po bodovima ne tako daleko od mesta koja su vodila put evropskih kvalifikacija. Kadiz je bio drugi u Segundi, ali je sa tri poraza pred sam kraj takmičenja popustio. Videćemo kako će se snaći sa rivalom koji se ni najmanje nije osramotio nakon što se 2019. plasirao među elitu.

„Mislim da ovde može da dođe NG“, lucidno je igrao naš današnji gost, gospodin Mihailo Šušić.

Poželeli smo mu maksimalnu sreću u daljem radu, a posvećenost izostavljamo. Znamo, on je svom pozivu i kraljici igara posvećen do te mere, da mu podsećanje nije potrebno.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Mihailo Šušić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Doma zdravlja “Dr Jovan Rašković”, iz Mrkonjić Grada. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 24,19, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN