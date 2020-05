Humanitarni tiket u podne: Miloš Pavlica tipuje za Dečje selo “Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici

Danas smo s Milošem Pavlicom (40), herojem bitke koju ne smemo zaboraviti. Te ratne 1999. Miloš je kao pripadnik 52. bataljona vojne policije Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije branio državnu granicu u zoni odgovornosti 53. graničnog bataljona stacioniranog na karauli Košare. Dovoljno smo rekli, a reći ćemo još po nešto o tim herojskim danima i čoveku koji tipuje za Dečje selo “Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici.

Miloš Pavlica je od ovog momenta spreman da brani kvotu 20,80 koju je postavio zahvaljujući šest odigranih parova. Poželimo mu svu sreću koja bi nas na kraju krajeva mogla dovesti do uvećanja ukupne dobitne sume koja u ovom momentu iznosi 15.307.389 MOZZART dinara.

Krećemo iz Estonije uz meč TALIN LEGION – LEVADIJA TALIN. Legion je novajlija u ovom takmičenju dok je Levadija prethodnu sezonu završila na drugom mestu i postigla pri tom čak 98 golova. U prvom kolu takmičenja pre nego što je prekinuto Legion je izgubio od Flore sa 3:1, dok je Levadija minimalnim rezultatom savladala Kuresare. U proteklih godinu dana Levadija je samo četiri puta gubila na gostovanjima, a u premijernom odmeravanju sa novajlijama apsolutni je favorit.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

“Igram 3+”, mirno reče ratni veteran koji se od tih teških vremena bori s besanim noćima i sećanjem na 16 klasnih drugova nastradalih na Juniku, delu masiva Prokletija gde se vodila bitka s agresorom koji je nadirao sa teritorije susedne Albanije.

Prelazimo na utakmicu beloruskih amatera, odnosno meč ARENA AM. – STANDARD AM. Dobro ide Areni u poslednje vreme. Svakako tri pobede, plus remi nije nešto čega bi se domaćin mogao stideti. Ni amateri Standarda nisu loši, pa bi mogli da očekujemo jednu vrlo interesantnu utakmicu dva solidna amaterska sastava.

“Igram 4+”, reče Miloš Pavlica, čovek kome do današnjih dana s uma ne odlaze likovi 12 poginulih vojnika Vojske Jugoslavije koje je lično identifikovao.

Prelazimo na vedrije teme, odnosno na MOZZART simulacije koje nas ovih dana valjano zabavljaju donoseći igračke pobede. Tu su utakmice ALTAH (SIM) – TIROL (SIM), zatim BARSELONA (SIM) – RB LAJPCIG (SIM), kao i PSŽ (SIM) – MEC (SIM).

Ratni heroj ih ovako tumači:”Na Austrijance ću staviti GG, dok kod Barse i RB Lajpciga u simuliranoj Ligi šampiona očekujem da dođe 1-3 gola. Uz to, 1+I&2+II ide kod Francuza“...

Za kraj, idemo do Kostarike baveći se utakmicom GVADALUPE – LIMON. Gvadalupe je do 16. kola Klausure sabrao 21. bod, što je znatno bolje od Limona koji u svom skoru ima tek 14. Dakle, znatno je makar na papiru jači domaćin koji u januaru s istim rivalom nije mogao da isposluje ništa sem remija. Igralo se bez golova, što je svojevrsni presedan mečeva ovog para na koji je do tog momenta deset puta uzastopno davao GG tipove, a da samo u dva navrata ne dođe i dodatna 3+ igra.

“Smatram da će Gvadalupe postići prvi pogodak, ali i pobediti na kraju”, rekao nam je gost kome su na licu još vidljivi tragovi metalnih opiljaka, odnosno šrapnela koje će zauvek nositi u sebi kao sećanje i opomenu mladim generacijama da se kupanje čelikom u ratu nikada više ne ponovi.

Miloš Pavlica sada iščekuje odlazak u penziju, ali da li će to rešiti njegove probleme, bolesti koje je zaradio na braniku časti i otadžbine? Pitanje je, reč je o redovnoj penziji, ne invalidskoj, jer računa na 16-17 godina staža koji bi mu doneo 15.000 – 16.000 dinara mesečno… Nedavno ga je kontaktirao gradonačelnik Novog Sada sa željom da mu pomogne… Neka se to i obistini, jer ono što je naš današnji gost činio u rovu, na mrtvoj straži i pešadijskoj borbi prsa u prsa zaslužuje zahvalnost nacije, uz primereno, nikada dovoljno vrednovanje žrtvi koje su ti mladići podneli. Pavlica se vratio sa Košara, ali 108 mladih vojnika Vojske Jugoslavije nije, a njih ne da ne treba, nego ne smemo da zaboravimo.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Miloš Pavlica će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak će proslediti na adresu Udruženja građana "Venera", Kotor Varoš. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 20,80, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN