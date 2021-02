Već 1.713. put tačno u podne okupljamo se s plemenitim ciljem. Brojke kažu da smo blizu petoj godišnjici „Humanitarnog tiketa u podne“ u čijem sastavljanju danas koristimo znanje mladog sportskog pregaoca, Nemanje Savića, predsednika FK Polet iz Ljubića. On tipuje za voljeni klub čiji dres je s ponosom nosio nakon fudbalskog krštenja u timu poletaraca čačanskog Borca. Moramo reći da je Nemanja prve fudbalske korake načinio pod dirigentskom palicom čuvenog Aleksandra Šerifa Ivkovića, koji je zbilja učinio previše za dečake ovog kraja da bi njegovo ime zanemarili u ovom tekstu.

Elem, pre nego što krenemo u tipovanje, o FK Polet iz Ljubića treba reći da je reč o klubu osnovanom daleke 1937. godine. Tim se danas takmiči u Zapadno-moravskoj zoni, odnosno u četvrtom fudbalskom rangu.

Kakve planove imaju Grebići, pitali smo pred igru Nemanju Savića...

„Srpska liga je naša sledeća meta. Možda to ove godine neće biti izvodljivo, ali već naredne, svesni smo da je to naš imperativ. Međutim, pre nego što to učinimo, želeo bih da se zahvalim kompaniji MOZZART na ukazanom poverenju, ali i da pohvalim akcije koje sprovodite. Konkretan primer je donacija opreme za FK Omladinac iz Zablaća s kojim se Polet takmiči u istom rangu. To dokazuje da se misli i o klubovima iz nižih liga“.

Toliko za sada, a mi u tipovanje krećemo od konstatacije da je Savić odabrao tri, rekli bi udarna para dana. Došao je do konačne kvote 11,98, s kojom ćemo nadamo se uspeti da stavimo dodatni plus na do sada ostvaren promet kroz fond akcije koja je na brojne adrese prosledila tačno 18.745.537 dinara. Potsetimo, do nove ukupne sume “Humanitarni tiket u podne došao je prolaskom juče popunjenog listića aforističara Radivoja Lala Bojičića koji je iznos od 101.900 dinara donirao Udruženju “Kolevka je najveće prostranstvo”.

Tim Poleta iz Ljubića (©Lejča Photography)

Počnimo od Čempionšipa i meča LUTON – KARDIF. Gostujući Kardif je poslednji meč para dobio sa 0:4 u novemru mesecu. I večeras je favorit koji je sedmi na tabeli, a koji nije izgubio ni jedan od poslednjih pet mečeva. Luton u istom period ima po dve pobede i poraza, uz X protiv Hadersfilda. Dakle, trebalo bi očekivati dominaciju gostujućeg tima na terenu.

“Biram dvojku”, rekao je naš današnji gost, čiji tim trenutno na tabeli zauzima osmo mesto, a ravnanja radi ima 13 bodova manje od vodeće Sloge iz Bajine Bašte.

Slede poslastice dana, jer teško da se danas iko u tipovanju može odreći mečeva Lige šampiona. Za početak predsednik kluba koji na grbu ima top i lik legendarnog ustanika Tanaska Rajića, koji je herojskom smrću upisao svoje ime u predanje i istoriju herojskim podvigom u boju na Ljubiću 1815. godine odlučio se da zaigra na par RB LAJPCIG - LIVERPUL. Ne igra se u Lajpcigu, već na Puškaš areni u Mađarskoj. Razlog je korona, pa eto pritiska manje za Klopovu ekipu koja na meč stiže nakon vezanih poraza od Brajtona, Mančester Sitija, te Lestera. RB Lajpcig nije grešio od utakmice s Majncom, ali se zaista ne može reći da je Nagelsmanova ekipa u bilo kom smislu može biti dominantna. Naime, Liverpul koji je ustinu na prethodna dva susreta u ligi primio sedam golova, po kvalitetu sastava svakako je sposoban da prvi osmofinalni susret okonča s pozitivnim rezultatom.

„Dvojka priliči Liverpulu“,priča naš sagovornik čiji otac je takođe ostavio dubok trag u čačanskom fudbalu. Inače kao interesantan detalj vezan za FK Polet, navodimo da je dres ovog kluba kao relikviju na zidu držao portir Veso, svojevremeno vrlo popularan lik serije „Naša mala klinika“ čiji lik je tumačio glumac Srđan Miletić...

Već smo na susretu BARSELONA – PSŽ. Setimo se 2017. godine kada je Barsa takođe u osmini finala Lige šampiona prevarila Svece, pa pariških 4:0, pretvorila u vlastiti trijumf preokretom u drugoj utakmici koja je okončana sa 6:1. Biće gusto, jer PSŽ svakako ne ide u goste da bude poražen uprkos činjenici da na gostovanje odlazi bez sedmorice, među kojima su Nejmar i Di Marija... U svakom slučaju Poketino će najverovatnije ići na opipavanje pulsa ekipe koju vodi Ronald Kuman, a koja će svakako želeti da iskoristi blagodet domaćeg terena gde ih Parižani do sada nisu dobijali.

“Basa na keca, a ja se nadam da ću s ovim tipom odbraniti sve tipove. Mi u Poletu igramo tako, vodeći se na terenu svetlim primerom Tanaska Rajića koji je do poslenjeg daha branio sprpske topove na Ljubiću”, nadahnuto je prokomentarisao naš današnji gost, a mi ćemo na sve dodati jedan od skorašnjih uspeha u Čačku i okolini popularnih Grebića.

Sa osvojenim trofejom Kupa FS Čačka (©Lejča Photography)

Naime, Polet je u novembru osvojio trofej Kupa FS Čačka, savladavši na svom terenu Orlovac iz Mrčajevaca sa 3:1 (1:0). Golove za ekipu iz Ljubića dali su: Đurakić iz slobodnog udarca u 38. minutu, Protić u 78. i Nedeljković u 89. minutu. Pogodak za FK Orlovac postigao je Obradović u 58. minutu utakmice. Ineče, na kraju, vredi dodati da Polet u ovom kraju već decenijama slovi za rasadnik mladih talenata koji po logici stvari streme ka prelasku Morave, odnosno odlasku u Borac. Kada je reč o klubu čiji je predsednik Nemanjna Savić, reći ćemo da je Polet godinama bio u srpskoligaškim vodama, a da se danas takmiči u četvrtom rangu srpskog fudbala, gde igraju već pomenuti Omladinac iz Zablaća, FAP iz Priboja, Sloga Bajina Bašta, Zlatar, Prijevor, Jasen Brodarevo, Crnokosa iz Kosjerića, te Polet iz Trbušana, takoreći komšijski klub, odnosno tim iz kraja što bi se u modernom žargonu moglo reći.

Nemanji Saviću i Poletu iz Ljubića želimo puno sreće u takmičenju, ali pre nego što stavimo tačku na današnje tipovanje, po MOZZART običaju prelazimo Drinu.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Nemanja Savić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženju roditelja sa četvoro dece iz Prnjavora. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 11,98, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN