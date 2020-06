Humanitarni tiket u podne: Neven Majstorović tipuje za lečenje Sofije Markuljević

Srećni smo kada na podnevnom suncu zablista jedan ovako interesantan tiket. Servira ga odbojkaški reprezentativac Neven Majstorović, a naše ovako definisano ushićenje temeljimo na šarolikosti partija koje naš današnji gost bira u 1.469. izdanju rubrike koja je prevazišla sva očekivanja, odnosno opstala u svim, pa i u kriznim pandemijskim danima.

Cenimo da će početni entuzijazam preći u ushićenje praćeno prolaskom kvote 30,79, od koje potencijalni dobitak treba da bude prosleđen za lečenje male Sofije Markuljević (2019), kojoj možemo pomoći i individualnim donacijama putem SMS poruke sa sadržajem “797” prosleđene na broj 3030. Isto to može se postići i uplatom na dinarski račun pod brojem “160-6000000043054-91”, ili pak devizni “160600000004310147”.





Navijamo za Nevena Majstorovića, kao i za Sofiju, kako bi uz nešto taličnosti nakon prolaska svih šest parova već večeras konstatovali da je koroz MOZZART donatorsku kasicu prošlo novih 307.900 dinara, što bi u značajnoj meri uticalo na podizanje do sada realizovanih plemenitih uplata koje su trenutno fiksirane na iznosu od 15.550.189 dinara.

Startujemo iz Cvajte s utakmicom HOLŠTAJN KIL – DINAMO DREZDEN. Da gosti nisu apsolutno zakucani za fenjer, pričali bi nešto više. Ovako Kil ima dobru šansu da prekine lošu seriju, pa i da nastavi serijal 3+ pobeda na utakmicama para koje su odigrane 2019. godine. Uzgred, na njihovom tasu je domaćinstvo, pa bi svaki drugi ishod sem pobede domaćina bio pravo iznenađenje.

“Kombinujem 2+I i 1+II, odnosno najmanje dva u prvom, a makar jedan gol u drugom poluvremenu”, rekao nam je momak koji je odbojku počeo da trenira sa starijim bratom Nikolom u Partizanu, da bi im u tim tmurnim vremenima ratna dejstva prekinula na neko vreme sportke aktivnosti.

Idemo na utakmicu ALAVES – REAL SOSIJEDAD. Alaves je bez pobede na poslednja tri meča, a poslednji u nizu bio je poraz na gostovanju Espanjolu. Odličan je na svom terenu gde je od deset odigranih mečeva izgubio samo dva. Sosijedad je četvrti i na ovo gostovanje dolazi nakon remija sa Osasunom kod kuće. Od pet prethodnih ligaških duela izgubio je jedan i to od Barselone. Na gostovanjima ima promenljiv učinak, ali je bio uspešan na prethodna dva Alavesu koji mu nije dao gol na poslednja četiri odmeravanja.

“Verujem da bar jedan tim u drugom poluvremenu neće postići pogodak”, rekao je naš gost, što mu u momentu tipovanja tiketu pridružuje kvotu 1,20.

Nastavljamo sa Kupom Turske i bavimo se duelom ALANJA – ANTALIJA. Trabzon čeka finalnog rivala. Alanja brani gol prednosti pred rivalom s kojim je pre toga, tri puta igrala 0:0. Računali smo i dve prijateljske utakmice, ali ne mari uprkos činjenici po kojoj Alanja naspram prikazanog u igri uživa makar minimalnu fudbalsku prednost. Antalija će morati od starta da krene čvrsto kako bi pokušala da anulira prednost rivala, što svakako najavljuje uzbudljivu utakmicu.

“Neka bude 0-2 gola”.

Superliga Srbije je sledeća destinacija na kojoj raspisujemo prespektivu para VOŽDOVAC – RADNIK SURDULICA.Voždovac sa ograničenim brojem navijača videće Surduličane koji nisu slavili još od martovske pobede nad Javorom u 25. kolu Superlige Srbije. Zmajevi su u postpandemijskom turnusu takmičenja vezali tri pobede, bez primljenog gola, što znači da su na njih lagano prolazili NG, ali i 0-2 tipovi. Na Surduličane je četiri puta uzastopno dolazila GG igra, a bilo je i raspucavanja, što je u tradiciji poslednja tri susreta para na koji je poslednji put došao X, uz GG4+ tip, pri konačnih 2:2.

„Igram kombinaciju 1X&3+“, rekao nam je odbojkaš koji je do prve titule stigao sa Crvenom zvezdom, a uz to igrao i za Jedinstvo iz Stare Pazove gde se oprobao u ulozi primača servisa.

A sada REAL MADRID – VALENSIJA. Realova trka za Barselonom se nastavlja, a za njom trenutno zaostaje pet bodova. Zidanova ekipa je jedna od tri (druge dve su Barselona i Valensija) koja ove sezone nijednom nije izgubila kod kuće. Valensija je prvi meč u nastavku sezone odigrala nerešeno sa Levanteom, a od pet prethodnih mečeva dobila je samo jedan. Trenutno je na osma sa tri boda zaostatka za šestim mestom koje vodi u Evropu. Nema baš sjajan učinak na strani sa tri pobede, dva remija i sedam poraza. Uz to Real je od nje na Santjago Bernabeu poslednji put izgubio 2008.

“Za ovu priliku GG3+”.

Tiket zaključujemo s mečom SPORTING – TONDELA. Domaćin brani kapital od tri boda prednosti u odnosu na Famalikao, odnosno poziciju koja vodi u Evropu, pa Tondela neće imati ma kakvog popusta. Istina, gosti su nedavno na X navukli i veliku Benfiku, pa se može očekivati da ni ovog puta ne spuste glavu. Inače, Tondela je nekako mučan rival za Sporting koji ih nije dobio još od 2018. godine, na šta treba dodati da su večerašnji gosti poslednji put u novembru slavili sa minimalcem.

„Za kraj, odlučujem se za MOZZART šansu KI1V3+“, rekao je naš odbojkaš sklapavši stranice najnovijeg izdanja Mozzart Sport liste.

Svaka čast na umešnosti Nevena Majstorovića o kome valja reći da je iz Partizana došao do reprezentacije, s kojom stiže do srebra u Svetskoj ligi, a potom i do čuvenog finala sa Slovenijom i zlata iz Pariza. Usledili su i inostrani angažmani.

Na kraju, još jedno veliko hvala Nevenu Majstoroviću na učešću u “Humanitarnom tiketu u podne”. Ipak, pre nego što se pozdravimo, na njemu je tipovanje i za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Neven Majstorović će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja za decu i omladinu sa poteškoćama u razvoju “Moja nada” iz Nevesinja. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 30,79, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN