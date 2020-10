Današnji humanitarni kladilac, 1.580. po redu, jeste prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Rođena je četvrtog jula 1951. godine u Rači. Osnovnu i srednju školu završila je u Kragujevcu, a medicinu, magistarske, doktorske studije i specijalizaciju iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U više mandata bila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Saveznom parlamentu SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore. U prelaznoj Vladi Republike Srbije bila je ministar za brigu o porodici i član Interparlamentarne unije. Obavljala je funkciju predsednika Narodne skupštine Republike Srbije od 2008. do 2012. godine, kao i funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike Srbije, od početka aprila do kraja maja 2012. godine. Od 2012. do 2014. godine bila je ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije.

Najveći deo svoje karijere provela je u Kragujevcu, kao redovni profesor, šef Katedre za psihijatriju i prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu. Bila je najmlađa žena doktor medicinskih nauka u Šumadiji i osnivač je dnevne Psihijatrijske bolnice. Obavljala je funkciju direktora Kliničko – bolničkog centra u Kragujevcu u periodu od 1993. do 2000. godine, a od 2014. do 2016. godine bila je direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević" u Beogradu.

Od avgusta 2016. godine obavlja funkciju ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije zaduženog za demografiju i populacionu politiku. Na ovu poziciju je kandiduje stručnost, iskustvo, postignuti rezultati u dosadašnjoj karijeri, kao i činjenica da je obavljala funkcije predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u punom mandatu, ministra za brigu o porodici i ministra zdravlja.

Autor je sedam knjiga, dva udžbenika za studente redovne nastave i jedan je od autora tri udžbenika za studente posle diplomske nastave. Autor je i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova. Nosilac je priznanja Psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, Povelje za doprinos zdravstvu grada Kragujevca, kao i Đurđevdanske nagrade.

Hobi joj je čitanje, pisanje, odlazak u pozorište, a slobodno vreme najviše voli da provodi sa unucima Filipom i Ninom.

Naravno, Prof.dr Slavica Đukić Dejanović rado se odazvala našem pozivu da učestvuje u MOZZARTOVOM dobrotvornom listiću, a potencijalni dobitak namenila je za NURDOR.

Sve utakmice na današnjem humanitarnom tiketu startuju u 20.45. Prvo smo na duelu ŠVAJCARSKA – HRVATSKA. Domaći su izgubili od Ukrajine pa odigrali nerešeno sa Nemačkom, 1:1. Hrvati nisu onaj tim koji je pobeđivao sve redom. Sada imaju poraze od Portugalije i Francuske, sa po četiri primljena gola. Statistika je na strani Švajcaraca, 1:2:0. Poslednji meč dve selekcije okončan je sa 2:2.

“Tri plus”.

HOLANDIJA dočekuje MEKSIKO u prijateljskom odmeravanju snaga. Meksikanci imaju šest trijumfa u nizu, a samo je na jednom palo manje od tri gola. Nakon sedam pozitivnih ishoda Holanđani su položili oružje pred Italijanima, 1:0. Tri pobede imaju Lale nad Meksikancima pa poraz od 3:2.

“Jedinica”.

Treći duel na dobrotvornom listiću je okršaj NEMAČKA – TURSKA. Nemci imaju bolji međusobni skor, 3:1:2, a najubedljivija pobeda glasi 3:0. Na poslednja tri okršaja Nemci su rivalima dali po tri gola. Na sedam poslednjih duela domaći nisu izgubili, ali su poslednja dva meča odigrali nerešeno. Turci imaju najviše remija, u poslednjim utakmicama, jedan je sa Srbijom. Početkom septembra odigrali su bez golova, a pre toga kapitulirali su pred Mađarima, 1:0.

“Kombinacija, jedan sa dva plus”.

I za kraj POLJSKA – FINSKA. Na poslednjim utakmicama Poljaci su dobili BiH, a Finci Irsku. Poljaci na poslednjih pet utakmica imaju jedino minimalan poraz od Lala. Fincima su konce pomrsili Grci i Velšani. Domaći su očitali lekciju rivalima pobedivši u poslednjem duelu sa 5:0. Ukupna međusobna statistika kaže 4:3:1. Pre ove “petarde” dva meča završena su bez golova.

“Jedinica”.

Naš dobrotvorni kladilac zaista mnogo zna o Mozzartovom humanitarnom radu, ali evo detaljnijih informacija.

Kompanija MOZZART je samo kroz“Humanitarni tiket u podne” donirala čak 16.542.389dinara. Komentator i voditelj Smiljan Banjac je 211. plemeniti dobitnik, a 212. uspešni kladilac je bivši selektor Mladen Krstajić sa sjajnim dobitkom od 247.100, 00 dinara. Vanja Savić ostvarila je dobrotvorni dobitak od 162.700 dinara, a trener Vladimir Lučić sastavio je tiket za 141.200, 00dinara.Poslednji dobitnik je košarkaš Mornara Sead Šehović.

MOZZART je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovio i svečano otvorio tačno 85. košarkaških terena. U 2019. godini u čast legendarnog Slobodana Pive Ivkovića otvoreno je igralište u Beogradu, a u Kruševcu otvoren je obnovljeni teren za fudbal, košarku i rukomet. U naselju Stepa Stepanović otvaren je renovirani teren “Željko Rebrača”. U Zemunu “Novica Veličković”. Bili smo i generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige, KK Borca… Beting partneri smo KSS – a , FSS – a , FK Crvena zvezda, KK Partizan…

U sklopu svog društveno odgovornog poslovanja Mozzart je donirao deset najsavremenijih respiratora za ukupnih 200.000 evra. Izdvojena su sredstva za pomoć bolnicama 150.000 i penzionerima, 100.000 evra, a poslednja akcija je donacija svežeg voća i vitaminskih sokova, 40 tona, za naše preopterećene zdravstvene radnike.

Podsećamo na MOZZARTOVE plemenite kladioce, u "Humanitarnom tiketu u podne", sa iznosima od preko 100.000, 00 dinara.

Obaveštenje važno za Republiku Srpsku!

Ukoliko “prođe” humanitarni tiket našeg gosta dobitak će biti doniran i za Dnevni boravak za decu i omladinu sa težim i kombinovanim smetnjama “MOJA LUKA”, Banja Luka. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

PIŠU: Đurđe MEČANIN i Miloš MILIĆ

