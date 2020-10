Sportskim novinarstvom počeo je da se bavi 2001. godine u Jugoslovenskom sportskom listu “Sport”. Uporedo radio je i kao košarkaški trener u mlađim kategorijama KK Čubura. Prva iskustva u etru sticao je od 2002. do 2007. godine radeći na MIP radiju. Od februara 2006. godine, od samog osnivanja Sport kluba, počinje da radi na televiziji. Celu godinu dana Srđan Radojević uporedo je radio na televiziji i radiju. Na televiziji komentariše fudbal, a od 2010. godine znatno više košarku. Skoro da nije bilo košarkašog takmičenja koje nije prenosio.

Dobitnik zlatnog mikrofona USNS – a, za 2018. godinu, današnji plemeniti listić sastavio je igrajući utakmice Evročige. Bilo bi iznenađenje da Srđan nije iskoristio svoje košarkaško znanje. Držimo pesnice našem dobrotvornom kladiocu.

Domaćin košarkaških podkasta “Give and Go” ( 2017 –2020) i “BLOK po BLOK” krenuo je iz Moskve, CSKA – ALBA. Nakon produžetka Moskovljani su slavili u Istanbulu, 77:78. Fener je do utorka bio klub bez poraza, a Alba je bez trijumfa. Poraze u Evroligi gosti su doživeli od Makabija, Bajerna i Efesa. Uglavnom ubedljive. Tim trenera Itudisa nakon Barselone nanizao je četiri pobede, po dve u Evroligi i VTB takmičenju. Milutinova i drugove nije zaobišao virus korone. Međusobni skor je na strani CSKA, 7:2, a poslednja pobeda bila je sa 16 poena razlike.

“Jedinica, uz hendikep (-12.5)”.

Mozzartov današnji gost trenirao je košarku. U biografiji mu stoje dve seniorske sezone u nižim rangovima takmičenja. Kao mlađi organizovano je igrao još i fudbal pre nego što je i definitivno prešao na parkete. Osetićemo i škripu iz Ulker arene, FENERBAHČE – BAJERN. Rivali imaju identičan skor, dve pobede i poraz nakon produžetka. Duel će, osećamo, biti jako interesantan i zbog trenera koji predvode dve ekipe. Srpski selektor protiv dojučerašnjeg stratega Partizana. Rekli smo Turci su doživeli prvi neuspeh nakon sedam pobeda. Nakon što je savladao Albu, Bajern je zamalo ispustio prednost u Tel Avivu. Možda će psihološki efekat uticati na ishod meča, a naš gost kaže.

“H2 (-10.5)”.

Srđan je imaoviše uzora jer je voleo i pratio mnogo sportova, ali ako mora da odabere jednog onda je to Dejan Bodiroga. Bodiroga je ostavio dubok trag u Atini, ali ne u Pireju gde igraju OLIMPIJAKOS – MAKABI T.A. Pirejci su dobili u derbiju Zelene, potom Armani dok je Makabi na štitu bio protiv CSKA i Bajerna. Kad se pogledaju poslednji okršaji Olimpijakos je slavio na pet mečeva pa je tri poslednja izgubio.

“U neku ruku očekujem iznenađenje, pobedu Makabija”.

Kao i mnogima omiljeno prvenstvo našem dobrotvornom kladiocu je Evropsko prvenstvo u Atini iz 1995. godine i čuveno finale sa Litvanijom. Sada smo u Milanu, MILANO – REAL MADRID. Nisku trijumfa Armanija prekinuo je Olimpijakos dok je Real uknjižio prvi trijumf. Čak 14 poslednjih duela dva tima dobio je Real.

“Neka bude kec”.

“What is delayed is not denied”! U prevodu, “Ono što je odloženo ne znači da je odbijeno”, moto je sportskog novinara i današnjeg učesnika plemenitog listića. Sada smo u Vitoriji, BASKONIJA – HIMKI. Zvezda je dobila Špance koji su potom izgubili u ACB ligi da bi uknjižili pobedu za zelenim stolom. Po nama nesportski, 20:0, nad Zenitom koji je imao problem sa inficiranim igračima. Himki ima sva tri poraza u Evroligi. U trenutku kada je Srđan sastavljao humanitarni tiket (četvrtak jutro) kec na Baskoniju je bio 1,45 pa je ukupni potencijalni dobitak bio 171.900 dinara. Ako budemo prinuđeni da računamo kvotu jedan potencijalni dobitak na ovom tiketu biće 105.400 dinara.

Našeg dobrotvornog kladioca informisali smo o Mozzartovom društveno odgovornom poslovanju. Evo i detaljnijih informacija.

MOZZART je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovio i svečano otvorio tačno 85. košarkaških terena. U 2019. godini u čast legendarnog Slobodana Pive Ivkovića otvoreno je igralište u Beogradu, a u Kruševcu otvoren je obnovljeni teren za fudbal, košarku i rukomet. U naselju Stepa Stepanović otvaren je renovirani teren “Željko Rebrača”. U Zemunu “Novica Veličković”. Bili smo i generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige, KK Borca… Beting partneri smo KSS – a , FSS – a , FK Crvena zvezda, KK Partizan…

U sklopu svog društveno odgovornog poslovanja Mozzart je donirao deset najsavremenijih respiratora za ukupnih 200.000 evra. Izdvojena su sredstva za pomoć bolnicama 150.000 i penzionerima, 100.000 evra, a poslednja akcija je donacija svežeg voća i vitaminskih sokova, 40 tona, za naše preopterećene zdravstvene radnike.

Kompanija MOZZART je samo kroz “Humanitarni tiket u podne” donirala čak 16.713.894,00 dinara.

Komentator i voditelj Smiljan Banjac je 211. plemeniti dobitnik, a 212. uspešni kladilac je bivši selektor Mladen Krstajić sa sjajnim dobitkom od 247.100 dinara. Vanja Savić ostvarila je dobrotvorni dobitak od 162.700 dinara, a trener Vladimir Lučić sastavio je tiket za 141.200 dinara. Poslednji dobitnici su košarkaš Mornara Sead Šehović, solistaAleksa Nedeljković i Slaven Čupković.

Podsećamo na MOZZARTOVE plemenite kladioce, u “Humanitarnom tiketu u podne”, sa iznosima od preko 100.000, 00 dinara. Među 58 dobitnika su Emir Kusturica, Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Ivica Šurjak, Aleksandar Srećković, Nikola Mišković, Dejan Mišković, Zoran Višić, Ljubiša Stojanović, Milan Mačvan, Nenad Brnović, Ivan Paunić, Dejan Ristić, Milena Pavlović Čučilović,Antun Novaković, Pero Antić, Ivan Ivković, Brajs Džouns, Nebojša Vučićević, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Milan Zelen, Predrag Jeremić, Igor Gluščević, Slavoljub Krnjinac, Mirko Milikić, Mladen Krstajić, Vanja Savić i Vladimir Lučić.

Obaveštenje važno za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta dobitak će biti doniran i Udruženje roditelja dece i omladine sa posebnim potrebama “Sunce nam je zajedničko”,Trebinje. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Kvote su bile aktuelne u momentu sastavljanja Humanitarnog tiketa u podne!

PIŠU: Đurđe MEČANIN/Miloš MILIĆ

