Humanitarni tiket u podne: Stefan Nikolić Nikac tipuje za Dom za decu i omladinu “Jovan Jovanović Zmaj”

Dorćol Tigrovi su osnovani kao Tašmajdan Tigrovi 2013. godine kada je grupa igrača rešila da napusti matični Ragbi klub Dorćol i započne sopstvenu priču. Početkom 2019. godine Stefan Nikolić i Dalibor Vukanović, legenda Dorćola, zajedno sa starim igračima oba tima odlučiju da se ujedine pod novim imenom, sa starom tradicijom nepobedivog i surovog Dorćola. Tigrovi su jedini ragbi klub kojim upravljaju isključivo igrači kluba, vođeni sopstvenim entuzijazmom za ragbijem, drugarstvom i jednom dozom lokal patriotizma. Predsednik i kapiten Ragbi liga kluba Dorćol Tigrovi je naš današnji plemeniti kladilac Stefan Nikolić Nikac.

Stefan, koji je započeo karijeru 2006. godine u Ragbi klubu Dorćol, humanitarno tipovanje počinje iz Novog Sada, PROLETER – BAČKA TOPOLA. Novosađani su ligu nastavili nerešenim ishodom sa Radnikom, 1:1. Gosti su ostvarili dva trijumfa od kojih je jedan ubedljiv, 6:1. Bačka Topola ima samo tri boda manje od Vojvodine. Međusobni skor na strani je Topole, 0:2:2, a poslednji duel okončan je sa 1:1, pre toga bilo je 4:2 i 2:2.

“Idem na broj golova, tri plus”.

RK “Dorćol” je ekipa koja sve do 2013. godine nije znala za poraz i osvojila je sve raspolozive trofeje u Srbiji. Naš dobrotvorni igrač za reprezentaciju Srbije debitovao je već 2008. godine i od tad ubeležio šesnaest nastupa. Sada nas vodi do nemačke Cvajte, BOHUM – ST. PAULI. Meč 30. kola u koji Bohum ulazi sa bodom više. Inače, domaći su startovali sa dva trijumfa i dve utakmice bez golova. Gosti, do sad imaju odnos 1:2:1, poslednje mečeve su remizirali. Kad se pogleda međusobni skor može se reći da najviše ima remija, 4:11:10, uz najubeljiviju pobedu Bohuma sa 6:0. Gosti su imali pobedu od 5:1.

“Od dva do četiri gola”.

Krajem 2012. godine, tokom najveće dominacije Dorćola, Nikolić odlazi iz kluba i sa istomišljenicima osniva i vodi današnje Dorćol Tigrove, odakle 2016. odlazi u Crvenu zvezdu. Nikac nas sad dovodi do bugarskog derbija, LEVSKI – LUDOGOREC. Klub iz Sofije ima lošiji odnos, 6:7:17. Poslednji okršaj okončan je sa 6:5. Levski je na 46 poena, a rivali imaju devet više. Svoju kontrolnu utakmicu Levski je dobio sa 3:1, a ekipa iz Razgrada je izgubila pa drugu proveru dobila.

“Minimum po gol u oba poluvremena”.

U Zvezdinom periodu, uz još jedan nepobedivi niz, osvaja čak osam trofeja i tako, posle Vukanovića, postaje najtrofejniji igrač u Srbiji. Sredinom prošle godine Nikolić se vraća Tigrovima, a nas vodi do Mađarske, DEBRECIN – KAPOŠVAR. Domaći imaju suficit od 20 poena u odnosu na rivala koji je fenjeraš sa deset bodova. Međutim, Debrecin je doživeo poslednja dva poraza. Gosti su poraženi sa 6:0. Istorija kaže, 15:6:3, sa ubedljivim trijumfom Debrecina od 7:1.

“Četiri plus”.

Stefanu Nikoliću Nikcu glavni je cilj da prenese znanje nekim novim generacijama brzih, jačih i pametnijih ragbista sa Dorćola i osvajanje trofeja sa trenerske klupe. Na kraju Bundesliga, FRAJBURG – BORUSIJA. Menhengladbah je favorit mada je statistika približna, 13:12:15. Poslednja tri susreta Borusija je dobila, ima višak od 18 bodova, ali Frajburg je startovao sa dva poraza i dve nerešena ishoda. Borusiji je jedino, kao i Frajburgu, jedino Bajer bio koban.

“Kombinacija, iks, dva sa tri plus”.

Uvereni smo da će poznatog ragbistu zanimati da nešto novo sazna o MOZZARTOVOM dobrotvornom radu. Kompanija je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovila i svečano otvorila tačno 83. košarkaška terena. Poslednje u 2019. godini otvoreno je u čast legendarnog Slobodana Pive Ivkovića, a u Kruševcu otvaren je obnovljeni teren za fudbal, košarku i rukomet.Bili smo i generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige, KK Borca… Beting partneri smo KSS – a , FSS – a , FK Crvena zvezda, KK Partizan…U sklopu svog društveno odgovornog poslovanja Mozzart je donirao deset najsavremenijih respiratora za ukupnih 200.000 evra. Izdvojena su sredstva za pomoć bolnicama i penzionerima, po 100.000 evra.

Ukupna donirana suma u Humanitarnom tiketu u podne, kompanije MOZZART, sada iznosi 15.409.689 dinara. Predrag Jeremić postao je 52. plemeniti kladilac sa dobitkom od preko 100.000, 00 dinara. Peđa je ukupno 207. po redu.

Podsećamo i na MOZZART – ove plemenite kladioce u “Humanitarnom tiketu u podne” sa iznosima od preko 100.000 dinara.To su: Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Ivica Šurjak, Emir Kusturica, Aleksandar Srećković, Nikola Mišković, Dejan Mišković, Zoran Višić, Ljubiša Stojanović, Milan Mačvan, Nenad Brnović, Ivan Paunić, Dejan Ristić, Milena Pavlović Čučilović,Antun Novaković, Pero Antić, Ivan Ivković, Brajs Džouns, Nebojša Vučićević, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Predrag Jeremić i Milan Zelen.

Naš 843. poznati gost, proslavljeni eks jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio je humanitarn tiket za fantastičnih 823.600, 00 dinara. Ivica je potencijalni dobitak usmerio ka Udruženju roditelja mališana obolelih od malignih bolesti ZVONČICA.

Obaveštenje važno za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Stefana Nikolića dobitak će biti doniran i za Udruženje roditelja dece i omladine sa posebnim potrebama “Sunce nam je zajedničko”,Trebinje. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Đurđe MEČANIN i Miloš MILIĆ

