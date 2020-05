Humanitarni tiket u podne: Vladimir Gluščević tipuje za Univerzitetsku dečju kliniku „Tiršova“

Bio je fudbaler od formata, a danas je s nama, na terenu „Humanitarnog tiketa u podne“, braneći kladilačka uverenja koja su ga dovela do kvote 12,28. Verujemo u stručnost Vladimira Gluščevića, koji je svoje prve velike fudbalske partije započeo u Mogrenu, daleke, ratne 1999. godine. Na kraju, igrao je za Hapoel Haifu, ali o tome ćemo docnije. Sada je red da se zabavimo prognozom koja u momentu tipovanja donosi očekivanu kvotu 12,28. Po želji crnogorskog fudbalera, potencijalni dobitak u iznosu od 122.800 dinara, kompanija MOZZART proslediće Univerzitetskoj dečjoj klinici „Tiršova“.

Prvi par, vodi nas na utakmicu VOLFSBURG – AJNTRAHT FRANKFURT. Ni naznake boljitka u igri Ajntrahta. Majske utakmice, od reda im nisu išle... Poraženi su od M’gladbaha (1:3), zatim Bajerna (5:2), da bi na posletku isposlovali mršavi X, pri konačnih 3:3 s Frajburgom. Ovakva forma prosto mami Volfsburg na inicijativu, na šta naročito utiče ambijent koji vlada u timu nakon pobede nad Leverkuzenom, pri konačnih 1:4. Imajući u vidu da je Volfsburg u novembru savladao Ajntraht s 0:2, njihova ambicija ka slavlju na Folksvagen areni nije ni najmanje neosnovana.

„Jedinica na Volfsburg“, procenio je nekadašnji fudbaler praške Sparte, čačanskog Borca, ali i Građevinara s Banjice.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Pređimo na utakmicu ŠALKE – VERDER. Šalke je u minus fazi. Naime, tri poraza, ni najmanje naivna posle prisilne pandemijske pauze potkrepljuju tvrdnju s krupnim, 3+ porazima od Dortmunda (4:0), Augzburga (0:3), a zatim i Fortune (2:1). Verder s tim nema veze, boriće se protiv svoje fenjeraške reputacije, a da može da zaigra dobro, videlo se na primeru minimalca protiv Frajburga, ali i prilikom remija s M’gladbahom. U redovima Verdera neće biti veziste, Miloša Veljkovića zbog kartona, ali je opšta ocena da njegov tim može u gostima da parira Šalkeu koji ih je u novembru savladao sa 1:2.

„Na ovom paru, igram GG“...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ostajemo međ Nemcima, razmatrajući sve moguće opcije vezane za utakmicu BAJERN – FORTUNA DISELDORF. Nema te sile koja bi realno mogla da utiče na Fortuninu sreću na ovom gostovanju. Bajern, nadmen s razlogom posle konačnih 5:2 s Ajntrahtom i minimalne pobede nad Dortmundom u derbiju ima pravo da igra kako želi. Fortuna koja je u prošlom kolu savladala Šalke, posle interesantne serije od četiri bundesligaška remija dolazi na Alijanc arenu da se brani s minimalnim izgledima za uspeh. Uzgred, ovaj tim je u poslednja dva navrata primao po četiri gola od Bavaraca, pa se i to može smatrati razlogom za razmišljanje o igrama na golove, naravno i na kombinacije koje projektuju Flikov tim za apsolutnog favorita.

„Biram igru 4+“, rekao nam je Vladimir, čiji je brat Igor Gluščević takođe bio fudbaler vrlo lepe karijere.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Pređimo na mečMAKABI TEL AVIV – HAPOEL HAIFA. Izraelci nastavljaju svoju trku. Makabi iz Tel Aviva je najbolji u plej-of društvu, a Hapoel, iako ne očajan skoro pa duplo tanji po broju skupljenih bodova. Zato, treba znati da Makabi trenutno barata sa savršenom gol razlikom od 48:7, dok je Hapoel Haifa primila čak 30 golova. Čini se da će se ovaj tim u gostima naći na strelištu, pa uprkos činjenici da je na ovom paru poslednji put zabeležen remi ishod, deluje da sada ne bi trebalo da budemo svedoci po golovima jalove utakmice.

„Smatram da je 3+ igra idealna na ovom paru“, reče nekadašnji fudbaler Hapoel Haife koji je za ovaj klub, od 2011 – 2013. godine na 55 mečeva postigao 17 golova...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Za kraj, Gluščević startuje SLAVIJU PRAG i JABLONEC. Nazovimo ovo derbijem, uprkos činjenici koja kaže da je Slavija sa 61 osvojenim bodom, debelo odmaglila trećeplasiranom Jablonecu koji ima 43. Uz to, praški tim može da bude opušten i zbog sećanja na tri uzastopne pobede nad Jablonecom koji im je u 2018. godini sva puta zapržio čorbu. Sada je to malo verovatno, pa domaćin očekuje dominantnu igru, uz veliki posed lopte, kao što je to bio slučaj u 12. kolu kada je ovaj tim čak 72 procenta vremena držao loptu u svom posedu, a devet puta šutirao u okvir gola rivala.

„Završavam s jedinicom na Slaviju“, rekao nam je nekadašnji reprezentativac Crne Gore, koji je, to se mora reći najviše golova dao u dresu Mogrena u kome je započeo svoje profesionalno fudbalsko putešestvije.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Na kraju, još jedno veliko hvala Vladimiru Gluščeviću na učešću u “Humanitarnom tiketu u podne”. Ipak, pre nego što se pozdravimo, na njemu je tipovanje i za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Vladimir Gluščević će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak će proslediti na adresu Doma za starija lica “Sunce” iz Rogatice. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 12,28 a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN