Ako smo išta naučili koncem prohujale godine onda smo na primerima Borisa Milivojevića koji je osvojio 87.300 dinara, Marte Bjelice sa 97.800 dinara, te Olje Lević koja je inkasirala 106.000 MOZZART dinara videli da su bardovi našeg glumišta opaki igrači na plemenitost. Šta mislite da nam sprema Žarko Stepanov, prvak Pozorišta na Terazijama? Mi se usuđujemo da kažemo da je reč o bombi od tiketa, ili granati koju naš gost ispaljuje odmah nakon dobitnog počasnog plotuna za briljantnog Bogdana Radivojevića, zamenika kapitena rukometne selekcije Srbije koji pogotkom u jučerašnjem tiketu marginu MOZZART plemenitosti podigao do cifre od 18.053.694 doniranih dinara!

A Žarko Stepanov, šta je s njim? Pa, on je genijalno lucidno igrao, tipujući za Fondaciju “Podrži život” čiji je ambasador dobre volje i plemenitih htenja. Jasno vam je, govorimo o prelazu na kvoti 13,0. Tako vam je na daskama koje život znače, pa Stepanov poručuje:”I tipovanje može da liči na naš novi mjuzikl “S one strane jastuka”… Treba verovati, jer čovek dobrim mislima može da pomeri granice baš kao što je to vaša kompanija učinila uz komad “Balkanski špijun” proteklih prazničnih dana”!

Da da, jasno nam je da će ziheraški nastrojeni igrači ovo nazvati suicidnim tipovanjem, ali mi radije ne bi na predmetni prelaz gledali pesimistično. Uostalom Holanđani, odnosno drugoligaški meč UTREHT II – AJAKS II, pokazaće nam da li je naš današnji gost bio u pravu kada je rekao:“Izjednačeni su, pa neka bude 2-X“...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vidite, izbegli smo bet analizu ovog meča. Prosto nam se ne da da malerišemo ovako nadahnutu igru glumca rođenog u Novom Sadu, sa diplomom Srednje muzičku škole “Isidor Bajić”, kao i “Fakulteta dramskih umetnosti” u Beogradu.

Pa, da krenemo dalje u Žarkovom stilu uz meč KALJARI – MILAN. Teško da su navijači Kaljarija očekivali da će pobeda nad Sampdorijom (1:0) izvojevana 7. novembra biti poslednja njihovih ljubimaca. Serija bez trijumfa duga čak deset utakmica, od kojih na poslednje četiri ostali i bez boda (Roma - 3:2, Napoli - 1:4, Benevento - 1:2, Fjorentina - 1:0) potopila je Ostrvljane skoro pri dnu tabele i to u momentu kada im dolazi lider šampionata. Milanu koji se rezultatski oporavio protiv Torina (2:0) posle poraza od daleko slavnijeg torinskog rivala Juventusa (1:3), prvi izazov na Sardiniji biće da sastavi ekipu jer su na bolovanju Benaser, Kalhanoglu, Gabija, Ernandez, Krunić, Leao i Rebić.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Dvojka na Milan“, poručio nam je Žarko Stepanov, koji je ostvario briljantne uloge u predstavama „Briljantin”, „Glavo luda”, „Rebeka”, „Les Miserables”, „Buđenje proleća”, „Let iznad kukavičjeg gnezda”, „Mala trilogija smrti”, „Pepeljuga”, „Slovo na slovo”, „Psovanje publike”, „Koriolan”…

Čekajte da ne nabrajamo, jer ovde smo da s glumcem tipujemo, pa nije red da se rasplinemo dok ne dotaknemo meč ARSENAL – NJUKASL. Ako je verovati statistici trenera Njukasla Stiva Brusa koja i nije baš za pohvalu, jer su njegovi timovi samo dva puta bili bolji od Arsenala, uz tek šest remija i čak 22 poraza, Tobdžije koje su u poslednja četiri susreta tri puta zabeležile pobedu i 0:0 sa Kristal Palasom pre nekoliko dana, apsolutni su favoriti. Svrake koje su 12. januara izgubile minimalcem u Šefildu, ne znaju za trijumf od 12. decembra i duela sa Vest Bromom kod kuće (2:1), dok su poslednji bod u Premijer ligi izvukli sa Liverpulom (0:0) na svom terenu pretposlednjeg dana 2020. godine.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

„Igram jedinicu na Tobdžije“, rekao nam je vrlo prijatni, Žarko Stepanov koga ste imali prilike da zapazite i kao radio i TV voditelja.

To je ukratko bilo sve, uz nadamo se tri tačke na današnje tipovanje koje bi eventualnim dobitkom prvaka Pozorišta na Terazijama moglo u značajnoj meri da obogati naš dobrotvorni fond koji u ovom momentu zbraja 256 dobitnh tipovanja na osnovu kojih smo do aktuelnog, 1.683. izdanja rubrike prebrojali ravno 18.053.694 dinara.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Žarko Stepanov će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarnog udruženja “Arta” iz Bijeljine. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 33,54, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 100 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN