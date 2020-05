Humanitarnni tiket u podne: Slavko Marić tipuje za Opštu bolnicu u Novoj Varoši

Prešli smo put dug 1.446 dana u kojima je na stranicama MOZZART Sport portala izašlo isto toliko plemenitih tiketa. Tačno u podne, uz novu poznatu ličnost najpodesnijim igrama očekivali smo dobitak, darujući one kojima je naše malo bilo neizmerno mnogo... Toj logici i trudu možemo da zahvalimo na 15.409.689 doniranih dinara. Motivacija ne popušta, pa danas sa Slavkom Marićem, trenutno zaduženim dresom šabačke Mačve tipujemo za pomoć Opštoj bolnici u Novoj Varoši.

Dakle, odabrali smo odbranbenog igrača za izazov koji od ovoga momenta počinje da odbrojava vreme do prve utakmice na tiketu teškom MOZZART kvote 4,65. Pa, da vidimo kako se snašao momak koji je u karijeri nosio dres Beogradskog Hajduka, Zlatara, Mladosti iz Lučana, Borca iz Čačka, da ne ređamo…

Njegov prvi par vodi nas put analize utakmice JABLONEC – ZLIN. Privučen siguricom iz Češke koja danas kreće s fudbalom, Slavko je odigrao tip, svestan da trećeplasirani Jablonec iako je igrao u minius fazi ima dosta bolji sastav od Zlina koji druguje s najtanjim timovima u šampionatu. Uostalom, Jablonec je tradicionalno bolji rival na mečevima para koji s retkim izuzecima ne donosi NG igru.

“Jedinica na Jablonec”, reče fudbaler koji se 2015. godine obreo u Gruziji, odakle se vratio srpskim terenima.

Prelazimo na utakmicu, zapravo derbi Bundeslige koga kreiraju DORTMUND i BAJERN.Derbi u Dormundu podgrejan je tenzijom vezanom za priču po kojoj je Bajern ne samo zainteresovan, već i u trci s Mančester junatedom za potpis Džejsona Sanča, fudbalera Borusije. Kako bilo, Bajernu je do pobede koja bi ih značajno približa novoj tituli. Dortmund će to po svaku cenu pokušati da to spreči, a da može videli smo iz odličnih partija sa Šalkeom (4:0), pa i s Volfsburgom kome su dali dva gola. Čekajući Bajern, domaćinu sigurno neće pasti na pamet da dozvoli sebi minhenskih 4:0 iz 11. kola, što samo po sebi znači da će se igrati do kraja, ne samo zbog bodova i titule, već i zbog ponosa Induna arene na kojoj su Bavarci poslednji put slavili još 2017. godine.

“Biram 3+”…

Ne dodajemo ništa, jer ovaj tip je toliko realan da bi ga kao jednu od preporuka dana mogli staviti u bilo koju kladioničarsku rubriku, pošto postoji ne jedan, već sijaset razloga da se ovakva tvrdnja dokaže kao sasvim opravdana na terenu. Pošto je već tako, zabavimo se utakmicom LEVERKUZEN – VOLFSBURG. Nisu kao nebo i zemlja, ali su daleko od egal protivnika. Aspirindžije mahom drže karte u svojim rukama, a Volfsburg će morati da se brani pod pritiskom još svežeg poraza od Dortmunda. Uzgred, Volfsburg ima četiri povređena igrača, ali i uspomenu na 11. kolo, kada su kod kuće poraženi od Bajera sa 0:2, i to sa samo jednim šutem u okvir gola rivala. Zato treba očekivati Leverkuzenovu inicijativu, uz upornost kako bi skinuli maleričnu seriju dočeka Volfsburga koji im sve bodove na njihovoj travi ne ostavlja već četiri godine. Izuzmemo li tu činjenicu, bitno je reći još da je 3+ na ovom paru u Leverkuzenu igra koja je pala samo jednom u protekloj deceniji.

“Jedinica na Aspirindžije”, poručuje naš današnji gost baveći se još jednom, uslovno rečeno siguricom koja u ovom slučaju vredi kvote 1,70.

Tiket zatvara utakmica VERDER – M’GLADBAH. Aspirindžije su Menhengladbahu pomrsile račune, pa u Bremenu neće biti mnogo prostora za taktiziranje gostujućeg tima. To je skoro pa presuda za Verder koji je u prošlom kolu iznenadio Frajburg, dokazavši da fenjeraški standardi u njihovom slučaju neće tek tako opstati na snazi nakon isteka pandemijske pauze. Međutim, novo iznenađenje ovoga puta pre svega zbog kvaliteta gostujućeg tima koji redovno igra GG3+ deluje kao nezamisliv san. Uostalom, Borusija iz Menhengladbaha poigravala se s njima u 11. kolu koje su uprkos ne tako malog broja šansi izgubili sa 1:3.

“Zatvaram igru s još jednim 3+ tipom”, poručuje nekadašnja kopačka Radnčkog iz Kragujevca, užičke Slobode, Lamije, Jagodine i Novog Pazara.

Inače, tim Slavka Marića, ternutno je na začelju Superlige, a mi se nadamo da će i šabačkom fudbalu krenuti na bolje, te da će naš gost u budućnosti uspeti da ostvari nešto bolje rezultate u šampionatu.

Na kraju, još jedno veliko hvala Slavku Mariću na učešću u “Humanitarnom tiketu u podne”. Ipak, pre nego što se pozdravimo, na njemu je tipovanje i za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Slavko Marić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak će proslediti na adresu Udruženja za decu i omladinu sa poteškoćama u razvoju “Moja nada” iz Nevesinja. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 4,65, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN