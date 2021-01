Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 5182-2032772-1883 Vreme: 09.01.2021 15:41:18 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sub. 16:00 8712 Cambridge Harrogate T. 2:1 (0:1) 1pp 2 3.5 Fiks sub. 18:30 8602 Ipswich Swindon 2:3 (0:1) 1pp 2 3.9 Fiks sub. 16:00 8709 Southend Barrow 1:0 (1:0) 1pp 1 3.45 Fiks sub. 16:00 2204 Kings Lynn Halifax 1:1 (1:0) 1pp 1 3.45 Fiks sub. 16:00 2249 Gloucester City Kidderminster 3:2 (1:2) 1pp 2 3.25 Fiks sub. 16:00 2226 St.Albans Chelmsford City 0:2 (0:2) 1pp 2 3.6 Fiks sub. 16:00 2235 Hungerford Maidstone Utd 2:1 (1:0) 1pp 1 3.9 Fiks Uplata: 20,00 RSD Ukupni koeficijent: 7413.47 Dobitak 170.509,72 RSD

Engleski niželigaši poslali su lovu u Pirot. I to već na poluvremenu.

Sjajno gađanih sedam ishoda u prvih 45 minuta doneli su našem igraču 170.509 dinara na uloženih 20.

Napeto je bilo u samo jednoj utakmici, između petoligaša Kings Lina i Halifaksa, gde je domaćin do željenog pogotka došao u 39. minutu. U većini ostalih utakmica već u prvih pola sata bilo je onako kako je naš kladilac i predvideo. Šest utakmica igrano je istovremeno, pa je ostalo još samo da sačeka Ipsvič - Svindon. Gosti su do gola došli u 16. minutu, a do odmora se rezultat nije menjao. Na kraju su pobedili 3:2 u mnogo uzbudljivijem drugom delu, ali to je u ovom slučaju mnogo manje važno...

Ukupna kvota na ovom tiketu bila je 7.413.47, što na uloženih 20 dinara donosi 148.269,4 dinara, ali je taj dobitak uvećan za 15 odsto zahvaljujući sjanom MOZZART BONUSU.