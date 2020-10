Humanitarni Mozzart karavan nikad ne stoji u mestu. Naša kompanija nastavlja sa nizom društveno odgovornih akcija kroz koje pruža pomoć najugroženijim građanima u svim oblastima društva.

Kroz čuvenu akciju Humanitarni tiket u podne, do sada je više od pet miliona dinara donirano udruženjima, ustanovama i institucijama koje svojim predanim radom pomažu decu bez roditeljskog staranja, najstarije građane, socijalno i ekonomski ugrožene građane, ali i one kojima je potrebna pomoć i podrška pri lečenju.

Poznati sportski komentator Smiljan Banjac izrazio je veliko zadovoljstvo što je bio u prilici da odigra humanitarni tiket, a svoj dobitak usmerio je centru „BELhospice“, koji potpuno besplatno vodi računa o najtežim onkološkim pacijentima, a u toku vanrednog stanja kada su bili izloženi najvećem riziku vrlo brzo su se organizovali i pružili im neophodnu pomoć, od dostave i davanja terapija, do savetovanja i nabavke neophodnih medicinskih pomagala. Rade nekoliko godina, a za svoje korisnike svakodnevno pripremaju radionice i druženja kako bi im skrenuli misli i ulepšali dane.

„Radi se o humanim, požrtvovanim ljudima koji svakodnevno rade sa najtežim onkološkim pacijentima. Tim ljudima - kapa dole. Veliko hvala i kompaniji Mozzart koja već dugo realizuje ovu humanitarnu akciju, i ne samo nju. Bilo mi je zadovoljstvo što smo zajedno nekome, bar malo pomogli“, poručio je Smiljan Banjac tokom obilaska prostorija „Bel Hospice“-a koji će donaciju kompanije Mozzart iskoristiti za oplemenjivanje prostorija u kojima dnevno, u redovnim okolnostima boravi i nekoliko desetina pacijenata.

Fudbaler Inđije Mirko Milikić je svoj dobitak iz Mozzartove redovne akcije Humanitarni tiket u podne namenio ustanovi „Moj svet“ iz istog mesta. Udruženje je osnovano radi poboljšanja uslova života i rada osoba sa smetnjama u razvoju.

„Sredstva koja je mladi fudbaler FK Inđija donirao našem udruženju, a kroz humanitarnu akciju kompanije Mozzart – Humanitarni tiket u podne, iskoristićemo za organizaciju Dana sporta i rekreacije, ali samo za naše članove zbog situacije sa virusom korona. U sklopu te aktivnosti kupićemo sportske rekvizite i pripremiti osveženje za učesnike. Od dobijenih sredstava planiramo da organizujemo izlete do manastira Žiče i da posetimo Deliblatsku peščaru kada nam to okolnosti dozvole. Izleti su nam veoma značajni da izađemo iz uobičajenog prostora, da vidimo i doživimo nešto novo. Mi se trudimo da svojom upornošću i radom budemo korisni i hvala onima koji to prepoznaju“, rekla je Vesna Milošević, predsednica udruženja Moj svet, dobrovoljne, nestranačke i humanitarne organizacija koja okuplja roditelje i decu sa smetnjama u razvoju, stručnjake i sve ljude dobre volje kojima su bliske potrebe ove populacije.

PODRŠKA UDRUŽENJU „UVEK SA DECOM“

„Uvek sa decom“

Kompanija Mozzart podržala je i akciju „Da moja kosa bude tvoja kosa“, zajedno sa udruženjem „Uvek sa decom“ koje slavi 30 godina postojanja. Izrada perika od prirodne kose je neophodna za devojčice koje ostanu bez kose kao posledica lečenja hemoterapijom i zračnom terapijom.

„One kada su bez kose promene svoj identitet. Nažalost, kada izađu u javnost, ljudi ih gledaju neobično, sa čuđenjem i nije lako prihvatiti da si drugačiji. Zato smo mi odlučili da izradimo perike za 20 devojčica, jer prema načim podacima, toliko devojčica čeka na iste. Perike se rade prema posebnom metodu, dlaka po dlaka, sa posebnom podlogom, kako bi njihova koža mogla da diše i kako ne bi imali još dodatnih problema. Ovo je prvi put da radimo ovakvu akciju i ona će se nastaviti u budućnosti. Ovom prilikom želela bih da se zahvalim kompaniji Mozzart koja nam je izašla u susret na naš upit i molbu i bez razmišljanja donirala majice za učesnike događaja, kao i posluženje u svom objektu. Uvek su tu da nam pomognu, a mi smo ujedno i dobitnici njihove redovne akcije Humanitarni tiket u podne“, poručila je Mileva Ličina iz udruženja „Uvek sa decom“.