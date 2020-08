NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

DINAMO Z. - OSIJEK (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 4:1

Revija penala u Zagrebu. No, Dinamo je svoje iskoristio za razligu od Osijeka, što je na kraju presudilo. Poveo je šampion već u petom minutu preko Gavranovića, međutim, potom je stao, što je u finišu prvog dela mogao da kazni Majstorović, ali je hrvatski defanzivac bio neprecizan sa bele tačke. Ipak, već na startu drugog dela, Grezda je meč vratio na početak, a rezultatska neizvesnost trajala je sve do sredine drugog poluvremena. Tada je u 71. minutu, Ademi doveo Modre u novo vođstvo, da bi u finišu meča Zagrebčani dokrajčili gostujuću ekipu sa još dva gola, oba postignuta sa 11. metara.

SPARTA - SIGMA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Ekipa koja je prethodne sezone razočarala u prvenstvu Češke rutinski je slavila u drugom kolu Fortuna lige. Sparta je potpuno dominirala, pogotovu u prvom poluvremenu, kada je i rešila pitanje pobednika sa dva brza gola pred odlazak na odmor. U nastavku potpuno isti scenario, praški velikan je nastavio sa napadima, pritiskao i ponovo u završini poluvremena, ovog puta minut pre kraja meča, postavio konačnih 3:0. Sparta je trenutno, uz Slaviju, jedini tim sa maksimalnim učinkom posle dva kola. Izgleda da nas očekuje borba praških rivala za titulu.

BREST - MARSELJ (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 2:3

Još jedna luda utakmica u režiji Marselja. Imao je francuski velikan u dva navrata i po dva gola prednosti, ali je u poslednjim minutima meča morao da strebi za pobedu. Brest je u 89. minutu smanjio na gol razlike, ali je četa Andrea Viljaša-Boaša ipak izdržala. Heroji večerašnjeg trijumfa Olimpika su Duje Ćaleta-Car sa dva pogotka i Florijan Tovan koji je pored gola upisao i dve asistencije.

HELSINKI - MARIJEHAMN (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 6:1

Helsinki je rešen da titulu prvaka Finske vrati u svoje vitrine. Marijehamn je na prvi hitac domaćina iz osmog minuta uspeo da odgovori nakon samo 120 sekundi, ali je to bilo sve od gostiju. Usledio je rafal Helsinkija. Već do poluvremena domaći su imali tri gola prednosti, a sredinom drugog dela fudbaleri Marijehamna su čak i sami pogodili svoju mrežu. Do kraja je Helsinki postigao još jedan pogodak i zacementirao prvu poziciju.

GENT - MEHELEN (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 1:0

Vicešampion Belgije konačno je iza sebe ostavio mračan period. Posle tri uzastopna poraza na startu šampionata, Gent je slavio u četvrtom kolu Župiler lige minimalnim rezultatom nad Mehelenom. Gol odluke postigao je Niango još u 36. minutu. U nastavku je Mehelen bio konkretniji, ali su Bizoni ipak ostali na nogama i upisali prve bodove u sezoni.

CSKA SOFIJA - SLAVIJA SOFIJA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Još jednom se na delu pokazalo nepisano pravilo da forma u derbi utakmicama ostaje po strani. Slavija jeste u uvodna tri kola bugarskog prvenstva osvojila samo bod, ali se sa CSKA ravnopravno nosila i bila blizu drugog remija u sezoni. Ipak, na nsreću gostiju, a vašu radost, defanzivac Slavije je u 93. minutu pogodio mrežu svog kolege na gol-liniji i rivalu iz Sofije "poklonio" lidersku poziciju.

ZAMALEK - ENPI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Još jedan minimalan trijumf našao se na vašim tiketima. Zamalek je bio jedini tim na terenu, Enpi nije čak ni uputio udarac u okvir gola domaćina, ali je egipatski kraljevski klub tek u 73. minutu slomio otpor gostiju. Nastavio je Zamalek i tada sa napadima, ali promene rezultata nije bilo.

CRVENA ZVEZDA - BAČKA TOPOLA (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 5:0

Napad protiv Crvene zvezde na Marakani uvek je mač sa dve oštrice. Možete da ostavite dobar utisak, ali rizikujete da doživite rezultatski debakl ukoliko domaćin u svojim redovima ima fudbalskog majstora kao što je Aleksandar Katai. Ekipa Zoltana Saba je na najveći srpski stadion došla baš u trenutku posebnog raspoloženja Zvezdine desetke. Doskorašnji igrač LA Galaksija se poigravao sa protivnikom i već u prvom poluvremenu, het-trikom u rasponu od 25 minuta, presudio ambicioznoj ekipi iz Bačke Topole. Nagradu za trud i činjenicu da su vratili energiju u redove ekipe Dejana Stankovića u nastavku meča dobili su Željko Gavrić i Mirko Ivanić - 5:0 (3:0).

VALUR - HK KOPAVOGUR (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:0

Valur hita ka naslovu prvaka Islanda. Domaća ekipa bila je dosta konkretnija u prvom delu, ali je na vođstvo, ispostaviće se na kraju i pogodak vredan nova tri boda, morala da sačeka sve do sredine drugog dela, preciznije 71. minuta. Kopavogur nije uspeo da odgovori, te je sada Valur na sedam uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.

PRECRTANO

ROZENBORG - STABEK (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Norveški velikan sve više porsće u prvenstvu. Bio je Rozenborg nadomak pete uzastopne pobede u svim takmičenjima, ali ju je ispustio u dva navrata. Stabek se ni u jednom trenutku nije predao. Gosti su prvu prednost Rozenborga iz 12. minuta anulirali na startu drugog dela, pa iako je ubrzo domaćin ponovo poveo sa penala, Stabek je bio uporan i šest minuta pre kraja meča ponovo stigao do poravnanja. Rozenborg nije imao ni snage, ni dovoljno vremena da stigne do još jednog vođstva.