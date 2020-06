REZZIME DANA (utorak): Opet ta Benfika...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

BARSELONA - BILBAO (tip 1, kvota 1,33) - 1:0

Barselona se ozbiljno muči. Nema one prepoznatljive tečnosti u igri, sigurnosti u završnci akcija i hladnokrvnosti pri egzekuciji. Ipak, to večeras nije koštalo sastav Kikea Setjena osvajanja bodova u okršaju sa Atletik Bilbaom (1:0), ali bi vrlo lako moglo da bude odlučujuće u završnoj borbi za titulu, ako se nešto ozbiljno ne promeni. Bilbao je uspeo gotovo u potpunosti da neutrališe sve pokušaje domaćina. Barselona je tek povremeno uspevala da pripreti, ali previše ozbiljnih prilika nije bilo. Ali, ponovo je najviše želje imao Lionel Mesi. Argentinac je u odlučujućem 71. minutu pronašao pukotinu kroz protivničke defanzivce, nekako doturi loptu do Ivana Rakitića, a onda je ovaj pogodio metu, šutiravši iznad Unaja Simona.

PORTO - BOAVISTA (tip 1, kvota 1,30) - 4:0

Porto je maksimalno iskoristio pokantan poraz Benfike od Santa Klare i preuzeo lidersku poziciju Primeire, čime je izrastao u prvog favorita za šampionsku titulu, pošto šest kola pre kraja sezone ima tri boda više od najvećeg rivala. Zmajevi su večeras u gradskom derbiju ubedljivo savladali Boavistu zahvaljujući odličnoj igri u drugom poluvremenu.

TOTENHEM - VEST HEM (tip 1, kvota 1,70) - 2:0

Teškom mukom Totenhem je slomio otpor davljenika Vest Hema (2:0) i stigao do prve pobede još od sredine februara. Ova tri boda od izuzetnog su značaja za četu Žozea Murinja,pošto na taj način ostaju u trci za Ligu šampiona. Neće Pevci lako do četvrte pozicije, međutim ove sezone u Engleskoj se juri i peto mesto, imajući u vidu da je UEFA izbacila Mančester Siti iz LŠ, odnosno da se svakog časa očekuje potvrda te odluke od strane CAS-a.

LEVANTE - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:1

“Petarda” u Pamploni pre dva kola bila je očigledno samo mala varka da se u pauzi nešto promenilo u Atletiko Madridu. Usledilo je mučenje protiv Valjadolida, a ništa bolje nije bilo ni ovog puta na gostovanju Levantu. Neubedljivo, bezidejno, ali i na taj način ekipa Dijega Simeona može do pobede. Uostalom, baš tako je večeras pao klub iz Valensije – 0:1 (0:1).Pa, iako ne blista, Atletiko je ovom pobedom stigao do trećeg vezanog trijumfa koji ga je doveo do treće pozicije - uz utakmicu više od Sevilje - i sada se Liga šampiona više ne dovodi u pitanje.

VERONA - NAPOLI (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 0:2

Verona nije uspela da po drugi put u 2020. godini veže dve pobede. Trijumf protiv Kaljarija (2:1) pre nekoliko dana održao je ovaj tim u borbi za Ligu Evrope, ali danas ga je Napoli vratio korak unazad. Četa Đenara Gatuza slavila je u gradu Romea i Julije rezultatom 2:0, što je četvrta uzastopna pobeda Napolitanaca u Seriji A. Goste su do pobede u Veroni vodili najbolji strelac ekipe i prvi dvocifreni ove sezone - Arkadijuš Milik (deseti pogodak), odnosno Irving Lozano. Poljak je odlično reagovao glavom nakonnabačene lopta Matea Politana u 38. minutu, a sve posle neverovatnog promašaja Valerija Verea, verovatno jednog od najvećih ove sezone...

SPARTA PRAG - BANIK (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:2

Probudila se Sparta posle pauze, a sve je zapravo krenulo od poraza protiv Plzenja u prvom “postkoronarnom“ meču. Od tada, praški velikan vezao je osam pobeda uključujući današnju. Međutim, kada je na početku meča Ostrava povela delovalo je da je nizu Spartanaca došao kraj. A onda je usledio blickrig domaćina. Adam Hložek je za dva minuta okrenuo rezultat, da bi Libor Kozak sedam minuta kasnije otklonio sve sumnje po pitanju pobednika. Gost je sredinom drugog dela sa bele tačke smanjio zaostatak, ali više od toga nije mogao.





PRECRTANO

BENFIKA - SANTA KLARA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:4

U prethodnom kolu Benfika je preživela Rio Ave, ali ovog puta Santa Klaru nije. Gubili su Orlovi dva puta, oba puta uspeli da se vrate, čak i da preokrenu, ali se gosti iz Ponte Delgade nisu predavali i po treći put uspeli da povedu, zasluženo odnevši bodove sa Luža – 3:4 (0:1). Nešto očigledno ne štima u taboru lisabonskih Orlova. Bio je ovo peti put da šampiona Portugalije u poslednjih šest prvenstvenih utakmica nije slavio i samo kiksevi Porta za sada ga održavaju u životu. Pitanje je samo koliko će još moći tako.

LESTER - BRAJTON (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:0

Jedan penal je zaustavio fantastični Kasper Šmajhel, a drugi još očigledniji na suprotnojs trani nije ni dosuđen. Utakmica između Lestera i Brajtona je zavšena bez gola, ali je publika na Ostvru u najmanju ruku ostala u čudu. Nikome nije bilo jasno kako nije bilo jedanaestrca za Lisice u drugom minutu nadoknade, iako je Luis Dank imao više nego očigledan kontankt sa rukom u kaznenom prostoru.

TUN – JANG BOJS (tip 2, kvota 1,53) – rezultat 1:0

Situacija u švajcarskom prvenstvu ide naruku Crvenoj zvezdi. Poslednjeplasirani Tun savladao je aktuelnog šampiona Jang Bojs na svom terenu sa 1:0, pa lider Sankt Galen u četvrtak može da ode na tri boda udaljenosti, ukoliko na svom terenu savlada Cirih (20.30).Večerašnji meč u Tunu rešen je u 64. minutu, kada je Ridž Mansi iskorisio katastrofalnu reakciju kapitena Luštenbergera i savladao Davida von Balmosa. Jang Bojs u finišu meča nije imao snage da se vrati, iako je Gerardo Seoane na teren poslao sve raspoložive adute.

AUSTRIJA KLAGENFURT – GRACER (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 1:2

Veliki šok u austrijskoj Cvajti. Drugoplasirani Klagenfurt pretrpeo je poraz od pretposlednjeg Gracera i tako propustio šansu da prestigne Rid na vrhu tabele. Zapravo, nije bio ni blizu pobede, pošto je na pauzi imao jedan, a sredinom drugog poluvremena i dva gola zaostatka. Ljubičasti su do kraja uspeli samo da smanje zaostatak.