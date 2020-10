Jučerašnji učesnik humanitarnog tiketa Danilo Nikolić pogodio je pet tipova, košarkaškim žargonom rečeno, “kao kap”. Mozzartov dobrotvorni kladilac, igrač Budućnosti, pogodio je dvojku na Totenhem, tri plus na mečeve Milan – Roma, Go Ahed Igls – Breda, GG na duelu Levante – Selta i Mozzart šansu na Bajern – Augzburg. Čestitamo, on je 219. šampion akcije bez premca u svetu sportskog klađenja.

Zbog svega “Humanitarni tiket u podne” kompanije MOZZART od sinoć ima još jednog uspešnog plemenitog gosta. Nakon, Slavka Perovića, Bore Đorđevića, Zorana Njeguša, Milana Zelena, Predraga Jeremića, Igora Gluščevića, Slavoljuba Krnjinca, Mirka Milikića, Smiljana Banjca, Mladena Krstajića, Vanje Savić, Vladimira Lučića, Seada Šehovića, Alekse Nedeljkovića, Slavena Čupkovića dobitnik u doba virusa korona je i Danilo Nikolić.

Košarkaš Đetića stigao je do dobitka od 139.800 dinara. Kompanija MOZZART pomenutu sumu, po želji gosta, doniraće za lečenje Anike Manić i Ivana Vasića.

Ukupna donirana suma u Humanitarnom tiketu u podne, kompanije MOZZART, sada iznosi 16. 853.694 dinara.

Podsećamo na MOZZART – ove plemenite kladioce u “Humanitarnom tiketu u podne” sa iznosima od preko 100.000 dinara.To su: Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Ivica Šurjak, Emir Kusturica, Aleksandar Srećković, Nikola Mišković, Dejan Mišković, Zoran Višić, Ljubiša Stojanović, Milan Mačvan, Nenad Brnović, Ivan Paunić, Dejan Ristić, Milena Pavlović Čučilović,Antun Novaković, Pero Antić, Ivan Ivković, Brajs Džouns, Nebojša Vučićević, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Milan Zelen, Predrag Jeremić, Igor Gluščević, Slavoljub Krnjinac, Mirko Milikić, Mladen Krstajić, Vanja Savić, Vladimir Lučić i Danilo Nikolić.

MOZZART – ov 843. učesnik "Humanitarnog tiketa u podne", proslavljeni eks jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio humanitarni tiket za rekordnih 823.600 dinara. Ivica je dobitak usmerio ka Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti – ZVONČICA.

