Legendarni Englez Gari Lineker svojevremeno je rekao kultnu rečenicu: “Fudbal je sport u kome 22 osoba jure za loptom, a na kraju uvek pobede Nemci”. Mi bismo mogli u sličnom duhu da to primenimo na rukomet: “Sport u kome 14 osoba jure za loptom, a na kraju dominiraju Skandinavci”. U finalu Svetskog prvenstva za rukometaše u Egiptu danas (17.30) u Kairu igraće selekcije sa severa Evrope, Danska i Švedska.

Pre dve godine u finalu igrali su Danci i Norvežani, sada Danci i Šveđani. Za šampiona sveta se to očekivalo. Mikel Hansen i drugovi došli su kao prvi favoriti na šampionat. Provukli su se u četvrtfinalu posle epskog duela sa Egiptom i boljim izvođenjem sedmeraca stigli do polufinala gde su nadmudrili evropskog šampiona Španiju sa 35:33 u najboljem meču na Svetskom prvensvo u Egiptu. Šveđani su prijatno iznenđenje. Stigli su na sever Afrike desetkovani, bez dvocifrenog broja igrača, ali je reč o rukometnoj supersili koja ima veliki broj kvalitetnih rukometaša koji igraju pre svega u najjačem šampionatu na svetu, Bundesligi.

Svetski šampion iz 2019. godine braniće titulu koji su nadmoćno osvojili pre dve godine i moći će da postanu tek četvrta selekcije u istoriji koja je odbranila titulu. Do sada su po dva puta to ostvarile selekcije Francuske i Rumunije, a jednom Švedska. Četa Nikolaja Jakobsena je favorit u finalnom meču. Kako i ne bi kada u svojim redovima ima vanserijskog šutera, verovatno najboljeg u istoriji, tri puta biranog za najboljeg rukometaša današnjice, svemogućeg Mikela Hansena. Danci su olimpijski šampioni iz Rija pre pet godine. Pre dve godine su prvi put osvojili svetsku krunu, a sada u Kariru imaju šansu da ispišu novu stranicu istorije.

Šveđani imaju četiri zlata na Svetskim prvenstvima, sa 11 medalja na planetarnim šampionatima su izjednačeni sa Francuskom (ima dva više najsjajnija odlčija), ali rukometaš u plavo-žutim dresovima nisu bili na krovu sveta od 1999. godine. Upravo su u Egiptu 2001. godine, pre tačno dve decenije, igrali poslednje finale. U polufinalu, Švedska je pobedila Jugoslaviju sa 25:24, a tri sekunde pre kraja gol odluke postigao je legendarni Štefan Levgren. Opalio je tada najbolji bek sveta sa 10 metara, a Zoran Paša Đorđić nije mogao da odbrani bombu levog beka Švedske. Ipak, u fnalu Francuzi su slavili sa 28:25 posle produžetaka i počeli vladavinu svetskim rukometom. Posle toga su Galski petlovi još četiri puta bili šampioni sveta.

Vratimo se na sadašnjost. Danska je bliža odbrani krune. Podatak da Španija u polufinalu nijednom nije izjednačila govori o snazi svetskog šampiona. Od prvog gola branioca krune u 30. sekundi do kraja, četa Nikolaja Jakobsena je kontrolisala rezultat, vodila i nije ispuštala prednost do kraja. U nastavku u tri navrata mogli su Španci do izjednačenja, ali evropski šampion nije mogao protiv rapsoloženog Mikela Hansena. Danski bomabarder igra mnogo bolje u dresu reprezentacije nego kluba, Pari Sen Žermena. Kada je trebalo da se osujete naleti Furije, tu je bi veliki as čije projektili su neodbranjivi za golmane.

U polufinalu je selektor Jakobsen ceo meč igrao sa istom bekovskom linijom. Hansen je bio na levom beku, organizator igre je bio odlični Morten Toft Olsen. Na desnom beku je dominirao otkrovenje šampionata, mladi Matijas Gidsel koji ima tek 21 godinu. Nema sumnje da će uskoro da napusti Gudme i da ode u neki od najbogatijih kubova Evrope. Igrao je za udžbenike u polufinalu. Kada je Hansen bio udvojen, tu je bio mladi as koji je lako probijao odbranu Furije. Na golu Danci imaju verovatno najbolji golmanski tandem na svetu – Niklasa Landina Jakobsena i Kevina Melera, čuvare mreže finalista Lige šampiona krajem prošle godine, Kila i Barselone. Fantastičan na ovom šampionatu je tihi heroj Danaca, odlični pivot Magnus Saugstrup Jensen, koji je protiv Šponaca odigrao verovatno meč karijere. Sedam puta je zatresao mrežu Španije.

Ne igra Jakobsen sa mnogo igrača, desetak su u rotaciji. U polufinalu nije bilo mesta za jednog Madsa Mensaha Larsena, beka nemačkog Flensburga. Devetorica Danaca su se upisalo u listu strelaca u polufunalu. Stub odbrane je Henrik Molgard. On je dobio crveni karton prtiv Furije zbog jednog oštrog starta, ali će moći da igra u finalu. I Danci nisu mogli da računaju na najjači sastav u Egiptu. Najviše fali sjajni srednji bek Vesprema Rasmus Lauge.

Šveđani su takođe kao Danci do finala stigli bez poraza, sa dva remija, protiv Slovenije i Belorusije u grupnoj fazi takmičenja. Pre početka šampionata, poziv su odbili jedan od najboljih strelaca Lige šampiona, desno krilo Kila Niklas Ekberg, zatim Jesper Nilsen, Andreas Nilson, Lukas Nilson i Linus Arneson. Povređeni su Mikel Apelgren i Simon Jepson. Karijeru je prošle godine završio Kim Ekdal du Ric. Nekoliko dana pred start šampionata u Egiptu korona virusom je zaražen Albin Lagergren, ali se u drugoj fazi pridružio saigračima i bio važan šraf u plavo-žutom dresu.

Šveđane je prvi put na velikom takmičenje vodi norveški stručnjak Glen Solberg i to se pokazalo kao pravi potez. Prva zvezda selekcije je Jim Gotfridson, MVP Evropskog prvenstva 2018. godine. Na golu je iskusni golman Andreas Palička. Najveća snaga Šveđana su krila. Tu je ključ pobede. Protiv Francuza fantastičan je bio levo krilo Hampus Vane, as Flensburga. Trikolorima je 11 puta zatresao mrežu. S druge strane je tu rukometaš Magdeburga Danijel Peterson. On je odlično zamenio Niklasa Ekberga, verovatno najbolje krilo današnjice.

Danska ima više uspeha od Švedske u poslednje vreme. U prethodnih šest utakmica Mikel Hansen i drugovi imaju četiri pobede i po jedan poraz i remi. Plavo-žuti su slavili poslednji put na Evropskom prvenstvu 2018. gidine u polufinalu posle produžetaka sa 35:34.

U meču za treće mesto danas (14.30) sastaju se Španci i Francuzi. Furija je više pokazala od Galskih petlova i ima ulogu favorita za utešnu bronzu. Trikolori imaju bolji međusobni skor u poslednje vreme od četa Đordija Ribere. Pobedili su četiri puta u poslednjih pet mečeva.

SVETSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠE U EGIPTU

Nedelja

FINALE

17.30: (1,45) Danska (8,50) Švedska (3,40)

ZA 3. MESTO

14.30: (1,60) Španija (8,00) Francuska (2,85)

