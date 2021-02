Tom Brejdi nije sistemski kvoterbek, on je sam sistem, institucija, legenda, rođeni pobednik. Posle sedme krune, prve u debitantskoj sezoni u dresu Tampa Beja Bakanirsa, veliki as je pokazao i dokazao da je on bio taj koji je nosio franšizu Nju Ingland Petriotsa do šest titula u poslednjih 20 godina. Naravno, podjednake zasluge ima i trenerski mag Bil Beličik. Stigao je Brejdi prošle godine do kraja puta, falio mu je novi izazov. Napustio je tim iz Bostona, za sve iznenađujuće, i otišao u toplu Floridu. Imao je Brejdi ponude još nekoliko timova. Spekulisalo se da su ga hteli Los Anđeles Čardžersi, Džon Gruden ga je želeo u Las Vegas Rejdersima, ali je Tom izabrao Tampu.

Došao je u formiran tim, talentovan, kako u napadu, tako u odbrani, ali kome je nedostajala glavna karika – kvoterbek. Prvi pik na draftu 2015. godine Džejmis Vinston imao je “ruku”, ali i jednu veliku manu. Bio je majstor za izgubljene lopte. Koliko je imao tačdauna, toliko i presečenih lopti.

Iskusni trenerski vuk Brus Erijens je znao šta mu fali – iskusni kvoterbek koji će biti vođa, trener na terenu, a ko bi to bolje radio od Brejdija, najboljeg igrača svih vremena.

"Moj otac je rekao da ako želite da dođete do uspeha, do kraja puta, pitajte nekog ko je bio već tamo. Mi smo pronašli tu osobu. To je Tom Brejdi”, rekao je Džoel Glejzer, vlasnik šampiona NFL-a Tampa Bej Bakanirsa na pobedničkom podijumu na stadionu Rejmond Džejms.

Iako su imali velikog Toma u timu, malo ko je na početku sezone verovao da Bakanirsi mogu da dođu do kraja, to druge titule u istoriji posle premijerne 2003. godine. Predviđali su im samo plasman u plej-of. Koliko smo samo puta čuli dosad da je ovo poslednji Brejdijev Lombardijev trofej? Posle tri titule u ranom periodu NFL karijere (2002, 2004 i 2005. godine) čekao je punu deceniju na sledeću, kada je pao Sijetl u triler završnici (28:24) 2015. godine, a onda su stigla još dva Lombardijeva trofeja sa Nju Inglanda protiv Atlante i Los Anđeles Remsa. Ove godine došla je i sedma kruna, prva u dresu Bakanirsa posle pobede nad Kanzasom sa 31:9.

TOM KAO MAGNET ZA DOLAZAK ZVEZDA

Uz puno uspona i padova, tim je rastao sa svakim mečom, da bi kulminacija bila u 55. Superboulu kada je razbijen doskorašnji branilac trofeja Vinsa Lombardija, Kanzas Siti Čifsi. Odbrana je “maltretirala” Patrika Mahomsa, a Brejdi je igrao fenomenalno, posebno u prvih 30 minuta kada je bacio tri tačdauna, dva ka prijatelju i saigraču iz šampionskih dana u Nju Inglandu Robu Gronkovskom i jedan u finišu druge četvrtine nestašnom momku NFL-a Antoniju Braunu. Obojica su stigla u Tampu na insistiranje Brejdija. Gronka je vratio iz penzije, a AB je odvratio od stranputice posle jednoipogodišnje pauze i brojnih skandala koje je pravio van terena (optužba za silovanje, nasilno ponašanje…).

Antonio Braun

Brejdi je bio magnet koji je privlačio asove. U svetu sporta nema emocija, ali većina, osim što želi da zaradi što više, hoće i da ostavi neki trag, da ostanu upisani u istoriji NFL-a, da osvoje toliko željeni trofej Vinsa Lombardija. Osim novajlija Gronkovskog i Brauna, većina starosedelaca od pretprošle sezone je ostala na Floridi. Svi su verovali u Brejdijevo liderstvo. Neki su odigrali prethodnu sezonu ispod cene, kao što je veteran na poziciji defanzivnog tekla Ndamukong Su, pretprošle sezone čovek sa najviše “sekova” Šek Beret je potpisao takozvani “frenčiz tag” (ugovor na jednu godinu van “seleri kapa”).

Stigao je i veteran Lišon “Šejdi” Mekoj koji je osvojio dva Superboula, a da nije kročio na teren ni sekund u oba, prošle sezone sa Kanzasom, a ove sa Bakanirsima. Svima je njima uneo pobedniči gen, mentalitet i veru u uspeh. Tim je pojačao i Leonard Fornet posle otkaza u Džeksonvilu. Elitnim risiverima, najboljem tandemu u ligi, Majku Evansu i Krisu Gadvinu pomagao je da konačno igraju plej-of, a ne da borbu za titulu svakog januara gledaju putem malih ekrana.

PUNE RUKE POSLA ZA LIHTA I ERIJANSA, NE MOGU SVI DA OSTANU

Kako će da izgleda šampionski tim naredne sezone? Na pobedničkom podijumu, sa Lombardijevim trofejem, Brejdi je otklonio sve dileme, ako ih je i bilo.

"Vraćam se sledeće sezone, to već znate”, rekao je G.O.A.T.

Bakanirsi sada slave, ali ne smeju da spavaju na lovorikama. Narednih meseci pune ruke posla imaće generalni menadžer Tampe Džejson Liht i trener Brus Erijans. Za narednu sezonu u “seleri kapu” Bakanirsi imaju 29.000.000 dolara. Nedovoljo da se podmire sva “gladna usta”. Biće igrača koji će da traže veće ugovore. Sigurno će biti odlazaka. Buran je period pred timom s Floride.

Glavni trener Brus Erijans je optimista da će šampionski tim da ostane na okupu.

"Imam veliko poverenje u Lihta. Ovi momci imaju dušu. Biće tu i dolara. Ali mislim da je ova grupa igrača toliko bliska da ponekad dolari nisu bitni. Učinićemo sve što je u našoj moći da i novac bude u njihovim džepovima jer su ga zaslužili”, rekao je Erijans.

Kris Gadvin i Tom Brejdi

Mnoge vedete Tampa Beja su slobodni agenti. Ugovor ističe sjajnom risiveru Krisu Gadvinu i to će verovatno biti najteži posao kako da se zadrži na Floridi. Mediji u SAD navode da bi Bakanirsi mogli da mu daju “frenčiz tag” (jednogodišnji ugovor) ako ne uspeju da dogovore dugoročnu saradnju. Nema sumje da većina franšiza žele eksplozivnog hvatača. Najbolji risiveri lige probili su već granicu od 20.000.000 dolara po sezoni.

Slobodan igrač je i odlični “pes rašer”, jedan od najbojih u ligi Šek Beret. Bio je sjajan u plej-ofu, kada je vršio strašan pritisak na Erona Rodžersa u finalu NFC-a na Lembo fildu, a i u Supeboulu na Patrika Mahomsa. I njegova cena je oko 20.000.000 dolara po sezoni. Slobodni agenti postaju i raning bek Leonard Fornet i veterani Rob Gronkovski, Antonio Braun i Ndamukong Su.

Nove ugovore očekuje i raning bek Ronald Džons i sjajni lajnbeker Lavonte Dejvid. Mnogo posla je na Lihtu i Erijansu. Teško će sve da zadrže. Nijedan šampionski tim u prošlosti nije mogao da sačuva sve asove. Budžet za sve franšize u NFL-u je nešto manje od 200.000.000 dolara. Nema dovoljno novca za sve. U rosteru timova ima 53 igrača.

GRONK VERAN BREJDIJU

Rob Gronkovski se prošle godine vratio iz penzije. U Superboulu je bio “iks faktor”. U prvom poluvremenu je postigao dva tačdauna. On je raspoložen da i naredne sezone igra u Tampi.

"Ne vidim nijedan razlog da ne ostanem”, rekao je Gronkovski u trenutku slavlja posle četvrte titule u karijeri.

Mission Accomplished ✅



Pure joy from Brady and Gronk after winning their fourth ring together.@InsideTheNFL pic.twitter.com/F0n1ZalJmN — NFL Films (@NFLFilms) February 8, 2021

Popularni Gronk je zaradio veliki novac tokom više od decenije u NFL-u, pa bi mogao da ostane u šampionskom timu “ispod cene”, kao i Ndamukong Su koji je posle prelaska iz Detroita u Majami bio najplaćeniji defanzivac u NFL-u (nešto manje od 20.000.000 po sezoni). Oni mlađi Šek Beret i Kris Gadvin verovatno će tražiti veliki novac. Bakanirsi žele I produžetak saradnje sa Antonijem Braunom i Leonardom Fornetom, ali videćemo uskoro kada bude proradilo uzavrelo NFL tržište slobodnih agenata.

Šek Beret

Dosta je nepoznatih, ali najvažnije da je Tom Brejdi siguran bar još naredne sezone kada mu ističe ugovor s Bakanirsima. Nema sumnje da veliki as već pravi planove za napad na osmi trofej Vinsa Lombardija i novo pomeranje granica.

Sezone u NFL-u je završena, ali sada nas očekuje buran prelazni rok. U najavi su i neki bombastični trejdovi, a u prvom planu su kvoterbekovi Hjustona i Filadelfije Dešon Votson i Karson Venc. Jedan blokbaster je već odrađen. Los Anđeles Remsi i Detroit Lajonsi su razmenili kvoterbekove. U Grad anđela stigao je Metju Staford, a put Mičigena je otišao Džered Gof, prvi pik na draftu 2016. godine. Lajonsi su dobili tri pika na draftu, od toga dva iz prve runde u naredne dve godine. Krajem aprila je i NFL draft, a prvi biraju Džeksonvil Džeguarsi. Viđen kao prvi izbor je koledž senzacija, kvoterbek sa Klemsona Trevor Lourens.

ZANIMLJIVOSTI

* Tom Brejdi je osvojio sedam šampionskih titula, a dve najtrofejnije franšize u Superboul eri, Nju Ingland Petriotsi i Pitsburg Stilersii imaju po šest.

* Brejdi je u 55. Superboulu imao kvoterbek rejting 128,5, najveći od 2006. godine.

* Brejdi je u Superboulu bacio 21 tačdaun pas, a jedan manje imaju ukupno osmorica asova – Pejton Mening, Dru Bris, Eron Rodžers, Ben Rotlisberger, Džon Elvej, Den Marino, Bart Star i Džim Keli.

* Patrik Mahoms je imao više prebačenih jardi u Superboulu od Toma Brejdija – 270 naspram “samo” 201 velikog asa.

*Osim Brejdija samo je još Pejton Mening od kvoterbekova, novi stanovnik Kuće slavnih, s dva različita tima osvojio Superboul. To mu je uspelo sa Indijanapolis Koltsima i Denver Bronkosima.

* Najveća razlika kojom je Brejdi pobeđivao u Superboulovima bila je 10 poena razlike – 13:3 (2019. godine) protiv Los Anđeles Remsa, a prvi trofej s Bakanirsima je osvojio nadmoćno – 31:9 protiv Kanzas Siti Čifsa.

* Brejdi nikada sa Petriotsima nije poentirao u mečevima za Lombardijev trofej u prvoj četvtini, ali je taj loš niz prekinuo protiv Čifsa (tačdaun Roba Gronkovskog).