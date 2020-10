Lopta se zakotrljala i na rukometnim terenima širom Starog kontinenta. Posle šest meseci pauze usled pandemije virusa korona, sredinom septembra krenula je Liga šampiona sa 16 klubova podeljenih u dve grupe. Regionalna SEHA lige je završena trijumfom Vesprema na F4 u Zadru, a krenula su i većina nacionalnih šampionata. Za kraj je ostala poslastica – Bundesliga.

Prvog dana oktobra startovaće po mnogima i dalje najjači šampionat na svetu. Poslednjih godina nemački klubovi izgubili su primat u evro eliti. Asovi kao što su Nikola Karabatić, Mikel Hansen, Kiril Lazarov, Melvin Ričardson, Dainis Krištopans igraju u Francuskoj, ali Bundesliga nije izgubila draž. Pored Lige šampiona, za rukometne sladokusce i dalje je najzanimljiviji šampionat u Nemačkoj.

Uz Barselonu sinonim za uspeh u ovom milenijumu je Kil. Zebre sa Baltika su tri puta bili šampioni Evrope, poslednji put 2012. godine. Tih godina dominirali su u Nemačkoj, bili večiti prvaci, ali je usledila stagnacija. Posle 11 godina na klupi tima sa severa Nemačke otišao je Islanđanin Alfred Gislason, a na njegovo mesto stigao je Filip Jiha, mladi češki stručnjak koji je godinu dana učio zanat, bio pomoćnik Skandinavcu. Na početku prošle sezone je preuzeo dirigentsku palicu i posle pet godina posta opet vratio pehar najboljeg tima Nemačke u Vunderino arenu (nekadašnja Šparkasen arena) i odveo Zebre na završni turnir Lige šampiona u Kelnu, koji je na programu krajem godine. Skinut je sa trona komšijski Flensburg. Pre toga je do krune u Nemačkoj došao i Rajn Nekar Leven. Ova tri tima i dalje su najveći favoriti za krunu. U predigri sezone Kil je pobedio ljutog rivala Flensburg sa 28:24 u Superkupu Nemačke.

Bundesliga ove sezone broji 20 klubova, dva više nego prošle sezone. Nije bilo ispadanja zbog prekida šampionata usled pandemije virusa korona. Novi članovi elite su Koburg i nekadašnji nemački i evropski velikan Tusem Esen. Najbolja dva tima plasiraće se u Ligu šampiona, a ekipe od trećeg do šestog mesta igaće u drugom evropskom rangu, EHF Ligi Evrope. Iz lige ispadaju četiri najgora tima.

Od srpskih igrača ove godine u najjačoj ligi na svetu igraće sedmorica – Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić (Fuhse Berlin), Miljan Pušica (Minden), Ilija Abutović (Rajn Nekar Leven), Nemanja Zelenović (Gepingen), Tibor Ivanišević (Veclar) i Draško Nenadić (Koburg).

Žika Bogdanović (©Privatna arhiva)

Urednik specijalizovanih rukometnih portala Balkan-handball i Handball-planet Žika Bogdanović za čitaoce MOZZART Sporta anlizirao je šampionat Nemačke.

Da li je Bundesliga izgubila primat poslednjih godina u odnosu na šampionat Francuske?

"Možda je razuđenost veća, 20 klubova je u ligi, četiri više nego u Francuskoj. Igrači će vam reći da je najteže da se igra u Nemačkoj. Pogotovo je pakao za ekipe koje igraju u Evropi. Veliki broj utakmice, teška i naporna putovanje. Mislim da je šampionat u Nemačkoj i dalje najjači, najteži za igranje. Nema tolike razlike u budžetima klubova kao recimo u Francuskoj. Tamo Paris Sen Žermen ima 20.000.000 evra, a Nant i Monpelje po šest, sedam miliona. U Nemačkoj je to standardno. Kil ima budžet nešto više od 10.000.000, ostali - Flensburg, Rajn Nekar Leven, Fuhse Berlin, Magdeburg manje, ali nije tolika razlika kao u Francuskoj“, rekao je Bogdanović na početku razgovora za naš portal.

Virus korona napravila je haos u svetskom sportu. I rukomet je okrnjen. Budžeti su manji. Kako se kriza odrazila na Bundesligu?

"Korona je uzdrmala rukomet u Nemačkoj. Zna se da klubovi tržišno posluju, da nije to slučaj kao kod Vesprema, gde država stoji iza kluba ili Pari Sen Žermerna i katarskih miliona i Barselone koja je projekat fudbalskog kluba. Ovde se 50 odsto budžeta popunjavala prodajom ulaznica. Kil je imao uvek rasprodatu Vunderino areni sa više od 10.000 pretplatnih karata. Zato su plate rukometaša prepolovljene u Kilu bar do kraja godine. U Flensburgu je 40 odsto, a slično je i u ostalim klubovima. Rukometaši su to prihvatili bez problema, svesni su i oni kako stvari u Nemačkoj funkcionišu. Kil gubi po utakmici 250.000 evra, pa to pomnožite sa 19 utakmica kod kuće u Bundesligi. Dolazi se do sume od 5.000.000 evra. Na početku sezone će biti publike u dvoranama, a u kom kapacitetu zavisi od pokrajina. Na severu gde su najbolji klubovi Kil i Flensburg biće 20 odsto od kapaciteta dvorane, ali se ide na to da se poveća broj navijača kako sezone bude odmicala".

Domagoj Duvnjak i Patrik Vinček (©Reuters)

Ko je prvi favorit za titulu?

"Kil, sigurno! Dovođenjem po mnogima najboljeg rukometaša na svetu Sandera Sagosena Zebre su jače nego prošle sezone. On će igrati u paru sa najkorisnijim igračem Domagojem Duvnjakom. Kil ima i najboljeg golmana današnjice Niklasa Landina Jakobsena. Ono što može da bude problem na početku sezone je povreda Austrijanca Nikole Bilika. Ostao je Kil i bez levog beka Lukasa Nilsona, koji je otišao u Rajn Nekar Leven. Tu je Kil ostao malo tanji na poziciji klasičnog šutera. Takođe, povredio se golman Landin Jakobsen na početku sezone u Ligi šampiona. I njega neće biti neko vreme, pa bi Zebre mogle da imaju problema na startu sezone. Sagosen je već od starta preuzeo dirigentsku palicu. Zajedno sa Duvnjakom biće udarni tandem u novoj sezoni. Problem bi mogla da bude i atmosfera. Kil je prava domaćinska ekipa, navikli su rukometaši da igraju pred punom dvoranom. Videlo se protiv Nanta u Ligi šampiona da jednostavno fali podrška sa tribina".

Zašto je Kil pet godina čekao na titulu?

"Došlo je do zasićenja sa Gislasonom. I on je promašio sa nekim pojačanjima. Posle generacije Ilića, Jihe, Omejea, Narsisa, došle su novi igrači. Rasmus Lauge je brzo potrošen. Zadržao se samo godinu dana u Kilu, a posle je briljirao u Flensburgu i sada u Vespremu. Kil brzo troši igrače. Filip Jiha je godinu dana učio, bila je ta odlična tranzicija, nije odmah dobio šansu. Bio je sezonu pomoćnik, zna sistem, igrao je dugo u Kilu. Uspeo je odmah da sklopi kockice i da vrati Kil tamo gde mu pripada. Ima autoritet, dobar odnos sa igračima, trenira se naporno, ali zna i da poštedi igrače, da ih sačuva za ključne utakmice".

Ko bi mogao da ugrozi dominaciju Kila ove sezone?

"Vidim samo Flensburg kao ozbiljnog kandidata Kilu za titulu. Nije mnogo menjao ekipu. Na poziciji desnog beka je sjajni šuter Magnus Abelvik Red. Dobio je konkurenciju u mladom Nemcu Francu Semperu koji je stigao iz Hanovera. Veliko pojačanje je i Danac Mads Mensah Larsen. On stiže iz Rajn Nekar Levena. Na golu je dominantan Benjamim Burić. Možda je nepravedno zapostavljen kada je izbor najboljeg čuvara mreže na svetu. Uvek ima prednost Landin Jakobsen, koji je golman šampiona sveta Danske, ali je Burić fantastičan golman. Za Flensburg se zna da je to skandinavska ekipa. Mislim da je Benjamin jedini sa Balkana koji je uspeo tamo. Dobio je ugovor do 2024. godine i potpuno za klupu prikovao norveškog reprezentativca Tobjorna Bergeruda.

Julijus Kun (©Reuters)

Posle Kila i Flensburga koje su ekipe koje bi mogle da se umešaju za gornji deo tabele?

"Neće biti mnogo razlike u odnosu na prošli šampionat. Tu su Rajn Nekar, Fuhse Berli, Magdeburg i Melsungen. Mislim da je red da konačno Melsungen napravi nešto veliko. U svojim redovima ima najplaćenijeg rukometaša u ligi, levog beka Julijusa Kuna. On je bio šampion Evrope sa Nemcima 2016. godine. On je cenjen veoma u Nemačkoj. Konačno je Melsungen dobio dobrog trenera. Stigao je Islanđanin Gumdundur Gudmundson. On je pred pandemije korone i prekida šampionata došao na kormilo. Ovo će mu biti faktički prva sezona. Radi se o iskusnom stručnjaku koji je uzeo srebro sa Islandom i zlato sa Danskom na Olimpijskim igrama. Rajn Nekar Leven ne vidim u borbi za titulu, ali po imenu kluba i tradiciji tu je odmah iza Kila i Flensburga. Uve Genshajmer i Andi Šmid su u dalje nosioci igre. Oslabljen je odlaskom Mensaha u Flensburg. Umesto njega je stigao Lukas Nilson u Kilu, ali ne vidim je nešto dobio tom rokadom. Magdeburg ima dobar domaći teren. Problem je povreda Slovenca Marka Bezjaka oko koga se sve vrti".

Za ljubitelje rukometa u Srbiji zanimljiv je Fuhse iz Berlina u kome igraju dvojica spskih reprezentativaca, Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić. Koliko mogu Lisice iz prestonice?

"Posle odlaska Velimira Petkovića na kormilu je stigao mladi Jaron Sivert. On ima samo 26 godina. Dobio je šansu u velikom klubu. Pre toga je radio u Tusem Esenu. Iz razgovora sa Miosavljevim čujem samo pohvale na račun novog trenera Berlina. Ono što je bitno za Dejana je da je otišao iskusni Silvio Hajneveter, pa će biti neprikosnoven na golu. Mislim da je uz Landina Jakobsena i Burića naš Milosavljev najbolji golman u Bundesligi. Marsenić je tu, biće važan igrač, pivotmen od dva metra je uvek cenjen, to se danas traži u modernom rukometu".

Kakve su ostale ekipe, ko bi tu mogao da se bori za opstanak?

"U prvi ešalon bih mogao da stavim i Hanover. Posle slede Gepingen, Štutgart, Veclar, Lajpcig... Erlangen dosta ulaže, Štutgart se ustalio u eliti. Minden je doveo Kristijana Cajca, veliko ime nemačkog rukometa. Za opstanak su uvek kandidati novi članovi elite. Retko se dešava da debitanti naredne sezone zadrže status bundesligaša. Sada su to Koburg i Tusem Esen. Ne vidim da su se nešto pojačali da bi mogli da budu bezbrižni. Tu je uvek kandidat Ludvigshafen, Nordhorn je spasila korona prošle sezone. Imao je samo četiri boda u trenutku prekida šampionata“, zaključio je urednik portala Balkan-handball Žika Bogdanović.

BUNDESLIGA – 1. KOLO

Četvrtak

19.00: (1,35) Hanover (8,50) Minden (4,00)

19.00: (1,10) Lajpcig (14,0) Ludvigshafen (9,00)

19.00: (1,15) Lemgo (12,0) Koburg (6,75)

19.00: (1,12) Magdeburg (13,0) Bergišer (7,75)

Subota

20.30 Nordhorn - Fuhse Berlin

Nedelja

13.30 Kil – Erlangen

16.00 Balingen – Melsungen

16.00 Rajn Nekar Leven – Štutgart

16.00: Veclar – Flensburg

***kvote su podložne promenama

TABELA IZ PROŠLE SEZONE