Dvojica vanserijska rukometaša - jedan najbolji golman današnjice Magnus Landin Jakobsen, drugi verovatno najbolji šuter u istoriji ovog sporta Mikel Hansen, vrhunski trener Nikolaj Jakobsen koji je napustio Rajn Nekar Leven da bi bio samo selektor nacionalnih tima, nekoliko solidnih bekova, solidna krila, odlični pivotmen, čvrsta odbrana, mlade snage u vidu Matijasa Gidsela i Danska je opet na svetskom tronu.

U skandinavskom finalu pala je Švedska u Kairu sa 26:24, pa su Danci drugi put u istoriji šampioni sveta, a postali su četvrta selekcija koja je uspela da odbrani krunu. Mikel Hansen i drugovi u Tokiju narednog leta brane olimpijsko zlato iz Rio de Žaneira 2016. godine. Kiksevi su napravljeni na šampionatima Starog kontinenta poslednjih godina, ali je zemlja rukometa i to osvajala. Setimo se beogradskog finala 2012. godine kada je u krcatoj Areni pala Srbija. Danci vladaju svetskim rukometom poslednjih godina, preuzeli su štafetu od Francuza koji su bili dominantni kada su na pet Svetskih prvenstava od 2009. do 2017. godine čak četiri puta bili na tronu. Španije je samo 2013. godine prekinula niz Galskih petlova.

Uzdanica Danske u prethodnoj deceniji bio je Mikel Hansen, bek bogatog Pari Sen Žermana. Za raziku od kluba iz Pariza s kojim nije osvojio toliko željenu titulu u Ligi šampiona, fantastični danski bolmbarder sa reprezentacijom je osvojio sve što moglo da se osvoji. Tri puta je bio najbolji rukometaš sveta u izboru Međunarodne rukometne federacije (IHF) - 2011, 2015 i 2018. godine.

Ono što ga izdvaja od vrhunskih rukometaša na svojoj poziciji je atipičan šut, iz zgloba. Mnogi ga smatraju najboljim šuterom u istoriji rukometa. Za Nikolu Karabatića može da se kaže da najkompletniji igrač u ovom milenjumu koji je osim što je sjajni napadač bio i fenomenalni odbrambeni rukometaš. Ivano Balić je bio rukometni umetnik. Norvežanin Sander Sagosen je naslednik rođenog Nišlije. Danska zvezda ne igra odbranu, ali nijedan napad u velikim utakmicama ne može da se zamisli bez njega. Zato za MVP Svetskog prvenstva u Egiptu ne bismo mogli da kažemo da je najbolji rukometaš u istoriji jer igra samo u jednom pravcu, ali od njegovih projektila ni najboji svetski golmani nemaju leka.

NIKO NEMA TAKAV ŠUT

Šta je tajna šuta Mikela Hansen? Šta ga to izdvaja od konkurencije pokušao je da nam dokuči nekadašnji srpski reprezentativac Slaviša Đukanović koji je trenutno u stručnom štabu francuskog Eks an Provansa, zadužen za rad s golmanima? On je godinama branio udarce danskog asa, pretežno u dresu San Rafaela, kasnije kratko i Eksa pre nego što je okačio patike o klin i odmah uplovio u trenerske vode.

"Branio sam protiv najboljih rukometaša sveta, ali niko nema takav šut kao Hansen. Nije to rukometni šut, atipičan je. Ono što ga karakteriše da niko tako brzo ne izbacije loptu kao on. Prezican je, retko kada promaši gol. U skoku ume da promeni smer gde šutira, teško ga je pročitati, iz zgloba šutira, bez velikog zamaha. Nekada mi liči na košarkaški izbačaj“, analizirao je za Mozzart Sport Đukanović, uz golmana Magnusa Landina Jakobsena, najzaslužnijeg za novo zlato Danske na 27. Svetskom prvenstvu u Egiptu.

Ono što je u Srbiju uveo novi selektor Toni Đerona, višesatna analiza rivala, spremanje taktike, u Francuskoj je dovedeno do savršenstva. Pre svakog meča, u slučaju Đukanovića, ima „plejbuk“ svih protivničkih igrača, ko gde šutira. Cilj je da se nadmudri rival, da se nađe slaba tačka. Većina igrača može da se skautira, ali Hansen je izuzetak.

"Veoma je neprijatno kada prvi put braniš protiv njega. Veću šansu imaju golmani koji su puno branili ili trenirala s njim da se adaptiraju na njegove šuteve. Oni golmani koji prvi put brane protiv njega mogu da uhvate prvi, eventualno drugi šut. Ali posle toga ih ’zaveže u čvor’. Imam utisak da nekada protiv golmana koje ne poznaje prva dva, tri šuta nasumično šutne da vidi kako oni reaguju, samo da proveri golmana, a onda dobije veću zelju da ih ’uništi’. Kada sam branio protiv njega, kada primim gol, to i ne računam da sam primio i probam da se skoncentrišem na ostale igrače ili da zaustavim njegov šut u poslednjih 10 minuta, kada se lomi rezultat“.

Udarac Mikela Hansena ide više od 100 kilometara na sat, ali nije tajna u jačini.

"Poenta je da veoma brzo izbacuje lopti. Ne boli toliko ruka kao krilo kad izbacuje loptu, pa ti šutne sa četiri, pet metara. Ono što mi iskustvo govori je da i kada pogodiš stranu gde će da uputi udarac, ruka iako ti je na lopti, brzo skrene, nemaš dug kontakt s loptom. Treba imati i sreću da se ne odbije od ruke u mrežu“.

Obično se kaže da je teže odbraniti šut sa zemlje nego skok-šut. Đukanović kaže da je kod Hansena to nije slučaj.

"Mislim da imaš veću šansu da odbraniš kad šutira sa zemlje. Naravno, pripremaš se posebno za njega, i kada golman i sada kao trener, uvek imamo „puškice“, gde bi mogao da šutira kada zabada u levu strane, kada ide više ka sredini, kad šutira sa zemlje. Imao je probleme sa kolenom, pa kada je rovit onda 80 odsto šutira dole, kada je 100 odsto spreman onda pretežno gađa gore. To je neko moje iskustvo, ali je stvarno najteži za čitanje. Sjajan je i Sagosen, ali čini mi se da on više gleda golmana kako se postavlja. Kod Hansena je to instiktivno. Mislim da mu je to urođen dar, majka priroda, da nije stvar vežbe. Ponavljam, niko ne šutira tako. Moraš da pokušaš da mu pročitaš stranu jer ako čekaš, teško ćeš da mu odbraniš. Poljak Bilecki je bio sjajan šuter, ali je on bio klasičana razbijač, školski skok šut. Hansen je unikat“.

Nekadašnji reprezentativac Srbije dodaje još jedan detalj:

"Videli ste protiv Španije u polufinalu kada je u prvom poluvremenu šutirao u dalji ugao, u nastavku je promenio stranu, pa je lako davao golove u golmanov ugao. Ni Vargas ni Korales ništa nisu mogli. Mislim da su mu skinuli samo par lopti i to kada je pretila opasnost od pasivnog napada“, zaključio je Đukanović.

GOL IZ DEVETERCA NA OI U PEKINGU GA VINUO U ZVEZDE

Hansen u dresu reprezentacije Danske (©Reuters)

Mikel Hansen je rođen 22. oktobra 1987. godine u Helsingeru. Počeo je karijeru u GOG Svendborgu iz Gudmea s kojim je osvojio titulu šampiona Danske 2007. godine. Znate za onu krilaticu da iver ne pada daleko od klade. Mikelov otac, Fleming, bio je takođe reprezentativac Danske. Postigao je 240 golova na 120 mečeva u nacionalnom dresu. Nosio je dres Danske na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984. godine. U mlađim kategorijama rukometni stručnjaci videli su u njemu neverovatni talenat, lucidnost, šut koji ostavlja bez daha.

"Mikel je jedinstven, ne samo kada je reč o njegovim veštinama, već i kada su u pitanju napori na treninzima“, rekao je Peter Bredsdorf-Larsen koji je sa ovim rukometnim čudom radio kao pomoćnik danskog selektora, prenosi portal olympicchannel.com.

Ovaj portal podseća na zanimljiv detalj s početka karijere danskog bomberdera. Hansen je u Gudmeu trenirao samostalno u maloj sali u kojoj je postojao gol. Usavršavajući šut iz zgloba po kojem je kasnije ostao unikatan, polomio je konstrukciju. Sa nepunih 20 godina, u junu 2007. godine legendarni trener Ulrik Vilbek uvrsto ga je u nacionalni tim u pobedi protiv Švedske sa 34:33. Na debiju golobradi klinac postigao je čak sedam golova. Već 14 godina je deo reprezentacije, a iako je već na zalasku karijere još ćemkćo uživati u majstorijama danskog Terminatora.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine svet je mogao da vidi da rukomet dobija veikog asa. Nisu Danci dobro krenuli u grupnoj fazi, visio je plasman u četvrtfinale. Protiv Rusije je na semaforu pisalo 24:24, vreme je isteklo, ostalo je da se izvede samo devetarac. Bezizlazna situacija. Vilbek odlučuje da šutira mlađani 20-godišnji Hansen, a on postiže pogodak u rašlje Zboranje. Tada su svi mogli da vide kakvu razornu desnicu ima Mikel Hansen. Skandinavci su izborili četvrtfinale, ali su ostali bez medalje jer ih je u prvoj nokaut rundi izbacila Hrvatska sa Ivanom Balićem.

Takav talenat nije mogao da prođe nezapaženo od skauta Barselone, najvećeg rukometnog kluba na svetu. Dve godine je igrao za katalonskog giganta na počeku bogate karijere. Bio je u senci Belorusa Sergeja Rutenke, tada jednog od najboljih bekova sveta. Hansen je bio u drugom planu. Nije mogao da čeka na red, pa se vratio u otadžbinu braneći boje Kopenhagena u koje je proveo dve godine, od 2010. do 2012. godine. Srpska publika mogla je osim Evropskog prvenstva u Beogradu 2012. godine da ga vidi i u dresu danskog prvaka protiv Partizana u Ligi šampiona. Crno-beli su u septembru 2011. godine u Vršcu igrali sa tada skandinavskim Drim timom jer dvorana na Banjici nije ispunjavala stroge EHF propozicije, a Pionir je bio zauzet zbog Evropskog prvenstva za odbojkašice. Od 2012. godine nosi dres Pari Sen Žermena.

Kasnije mu se u redovima francuskog šampiona pridružio Nikola Karabatić. Često su ih upoređivali.

"Oduvek me je fascinirao. On je sjajan vođa na kojeg svi u timu možemo da se oslonimo, a najbolji je u situacijama pod pritiskom. Dugi niz godina ima ogroman uticaj na francuski rukomet“, hvalio je Hansen Karabatića.

NAJPLAĆENIJI RUKOMETAŠ DANAŠNJICE

U rukometnom svetu teško "cure“ informacije o platama igrača, nije tako transparentno kao recimo u fudbalu, ali za Hansena se spekuliše da je godinama najplaćeniji rukometaš današnjice i da zarada premašuje sedmocifrenu vrednost na godišnjem nivou (više od 1.000.000 evra). Neki sajtovi specijalizovanih za rukomet govorili su da mu je plata čak 2.500.000 evra, ali čini se da to je ta cifra za nekog rukometaša nemoguća misija. U rang najplaćenijih smatraju se i njegov saigrač Nikola Karabatić, golmana poljskog Kjelcea, Nemac Andreas Volf i Sander Sagosen koji je proteklog leta dres Pari Sen Žerena zamenio za onaj Kila i već u prvoj sezoni stigao do krune Lige šampiona.

Mikel Hansen u dresu Pari Sen Žermena protiv Barselone (©Reuters)

Godinama je Pari Sen Žermen imao triling asova - Mikela Hansena, Nikolu Karabatića i Sandera Sagosena, ali se taj fantastični trio razdvojio proteklog leta kada je Sagosen pojačao Kil. Hansenu fali Liga šampiona, a ono što je karakteristično da bolje igra u dresu reprezentacije nego kluba, ali ima još sigurno nekoliko pokušaja da krunu najboljeg tima Evrope donese u Pariz.

Najefikasniju sezonu u Ligi šampiona u dresu pariskih Milionera imao je 2015/2016 kada je postigao 141 gol. Na Svetsvom prvenstvu 2019. godine je bio najbolji igrač i strelac sa 72 pohotka. MVP titulu ponovio je i na ovom šampionatu u Egiptu. Oženjen je sa Stefani, a ima sina Edieja Maka.

"Obično volim da spavam do kasno, ali sada imam sina koji želi da ustane u pet ujutro, pa me on drži na nogama od ranog jutra“, rekao je Hansen.

REPREZENTATIVNI TROFEJI

* Zlato na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine

* Dva zlata na Svetskim prvenstvima, 2019. i 2021. godine

* Dva srebra na SP 2011. i 2013.

* Zlato na EP u Beogradu 2012. godine

* Srebro na EP u Danskoj 2014. godine

KLUPSKI TROFEJI

* Titule u Danskoj sa GOG Svendborgom iz Gudmea 2007. godine i dve krune sa Kopenhagenom 2011. i 2012.

* Kup Danske 2005, 2010 i 2011.

* Titule šampiona Francuske sa Pari Sen Žermenom – 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

* Kup Francuske 2015, 2018.

* Liga kup Francuske 2017, 2018, 2019.

* Superkup Francuske 2014, 2015, 2016.

* Asobal kup sa Barselonom 2010.

* Španski kup 2009, 2010.

* Superkup Španije 2009, 2010.

INDIVIDUALNA PRIZNANJA

* Najbolji igrač na svetu, izabran od strane IHF-a: 2011, 2015, 2018.

* Najkorisniji igrač na Olimpijskim igrama: 2016.

* Najkorisniji igrač na Svetskom prvenstvu: 2013, 2019, 2021.

* Najkorisniji igrač Francuske lige: 2016.

* Najbolji strelac Svetskog prvenstva: 2011, 2019.

* Najbolji strelac Lige Šampiona: 2012, 2016.

* Najbolji strelac Francuske lige: 2015, 2016.

* Najbolji tim na Olimpijskim igrama: 2016.

* Najbolji tim na Svetskom prvenstvu: 2011, 2019, 2021.

* Najbolji tim na Evropskom prvenstvu: 2012, 2014, 2018.