Sila, dominacija, brutalna Barselona. Katalonski gigant opravdao je ulogu favorita na završnom turniru Lige šampiona u Kelnu. Savršena sezona najtrofejnijeg evropskog kluba krunisana je u Lankses areni ubedljivim trijumfom protiv hita elitnog takmičenja, danskog Olborga sa 36:23. Četa Ćavija Paskvala je stigla do jubilarne 10. titule najboljeg tima Evrope. Kada nisu mogli Lionel Mesi i fudbaleri, Nikola Mirotić i košarkaši, obraz su osvetlali rukometaši koji su doneli krunu Blaugrani. Bila je ovo najubedljivija pobeda u istoriji finalnih mečeva u velelepnoj Lankses areni u Kelnu.

Finale je bila igra mačke i miša. Nijednog trenutka se pitanje pobednika nije postavljalo. Danski šampion je na putu do finala eliminsao Flenzburg u četvrtfinalu i Pari Sen Žermen u polufinalu, ali nije se moglo protiv Barse. Olborg je odlično startovao, poveo sa 5:2, ali je to bilo sve što smo videli od skandinavskog hita sezone elitnog evropskog takmičenja. Brzo je šampion Španije došao do ritma, hrvatski as Luka Cindrić i brzonogo krilo Aleks Gomez Abeljo vezali su nekoliko golova i serijom 7:0, Barsa je povela sa 9:5. Do poluvremena je prednost narasla na +5 (16:11).

Tada je već bilo jasno da će Barsa da stigne do titule i da nasledi Kila koji je stao već u četvrtfinalu ove sezone. Barsa je krajem godine poražena u finalu na istom mestu, u Kelnu, od razigranih Zebri s Baltika, ali sada tu grešku nije ponovila. Posle duple krune u Španiji stigla je i najveća titula, čekana šest godina. Ovo je bio 34. pobeda u nizu velikana iz Blaurgrana u 2021. godini u svim takmičenjima i dokaz da trenutno nema bolje ekipe na Starom kontienentu.

Očekivao se odgovor Danaca u drugom poluvremenu, ali ga nije bilo. Već sredinom drugog perioda igre samo se postavljalo pitanje sa koliko golova razlike će Barsa da slavi. Abeljo je pogađao s krila i iz kontri, a u nastavku raspoložen je bio Francuz Timoti N’Gasan.

Junak ovog završnog turnira bio je fenomenalni golman Perez de Vargas. U polufinalu je dovodio do ludila rukometaša Nanta, a i u finalu je imao 14 uspešnih odbrana, a postigao je i tri gola i sutuacijama kada su Danci igrali s igračem više u polju, kada je gol bio prazan. Taktika Skandinavaca ovoga puta se raspala, ali nisu mogli protiv dominantne ekipe ove sezone koja je stigla do 20. pobede u evro eliti. Niko nije uspeo ni bod da uzme četi španskog stručnjaka Ćavija Paskvala koji se na najlepši način oprostio od kluba u kojem je proveo 12 godina kao glavni trener. Karijeru nastavlja na klupi rumunskog Dinama iz Bukurešta.

Fcb handbol have won the EHF champions league! Another European trophy 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 https://t.co/jXWO2teIOX — Barca_cules (@Barcacules18) June 13, 2021

U sastavu Barse bio je i roviti sjajni islandski bek Aron Palmarson koji se ovom utakmicom takođe oprostio od dresa Barse. Karijeru nastavlja upravo u Olborgu, a sledeće godine pridružiće mu se danski bombarder Mikel Hansen. U i budućnosti Olborg bi mogao da bude najveći rival Barsi za krunu najboljeg tima Starog kontinenta. Sada sledi rekonstrukcija šampiona Evrope. Osim trenera Paskvala i Islanđanina Palmarsona, od dresa Katalonaca oprostili su se francuski pivotmen Sedrik Soraindo, Danac Kevin Meler, Slovenac Jure Dolenec, kao i legenda kluba Raul Entreriors koji završava karijeru.

Xavi Pascual se va por la puerta grande:



🏆 Liga Sacyr ASOBAL

🏆 Copa del Rey

🏆 Supercopa de España

🏆 Copa ASOBAL

🏆 EHF Champions League

🏆 Supercopa de Cataluña



Pleno de títulos. pic.twitter.com/qj2rbPtryy — Asier Oiarbide (@AsierOiarbide) June 13, 2021

U borbi za utešno treće mesto, Pari Sen Žermen je pobedio Nant sa 31:28. Krilo Kanarinaca, Španac Valero Rivera postao je kralj strelaca u Ligi šampiona. Postigao je 95 golova, dva više od igrača beloruskog Meškov Bresta Mikita Vailupua i desnog beka Barselone Dike Mema.

Očekivano, golman šampiona Evrope Gonzalo Perez de Vargas Moreno proglašen je za MVP turnira u Kelnu.

BARSELONA - OLBORG 36:23 (16:11)

KELN – Lankses arena. Gledalaca: 1.000.

BARSELONA: Meler (jedan odbrana), Perez de Vargas (14 odbrana, 3 gola), Abeljo 9, Cindrić 5, N’Gasan 6, Mem 2, Entrerios 1, Janc 3, Makuc 2, Dolenec, Fabregas 3, Mortensen 1, Soreindo, Dos Santos, Frade 1.

OLBORG: Agefors (osam odbrana), Gade (pet odbrana), Sandel 8, Barthold 3, Klar 2, Leso 4, Saugstrup 2, Jul 1, Jakobsen 1, Samuelson 2, Kloe, Jensen, Marčer, Kristiansen, Melgard, Antonsen.

LIGA ŠAMPIONA (KELN)

FINALE

Barselona – Olborg 36:23 (16:11)

/Gomez Abeljo 9 – Sandel 8/

ZA 3. MESTO

Nant – PSŽ 28:31 (13:17)

/Min 5 – Sole 5/