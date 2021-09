Prvi četvrtfinalni par na Evropskom prvenstvu je poznat. Okršaj su posle večerašnjih pobeda zakazale selekcije Poljske i Rusije. Domaća reprezentacija je u Gdanjsku bez problema srušila Finsku i svu snagu sačuvala za važnije borbe – 3:0 (25:16, 25:16, 25:14), a Zbornaja je prepustila prvi set mladim i motivisanim Ukrajincima pa onda lako overila trijumf – 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Poljsku je do trijumfa predvodio sjajni Vilfredo Leon, koji je večeras brojao do 14. Više nije ni bilo potrebe. Dobio je 12 lopti u napadu, od čega je čak devet završilo na tarafleksu na protivničkom delu terena (75 odsto). Imao je i dva bloka i tri asa. Pratio ga je najbolje Bartoš Kurek sa 11 poena, a imao je još bolje procente u napadu (12-10, 83 odsto). S obzirom na to da je pitanje pobednika bilo jasno vrlo brzo, svi Poljaci su dobili priliku da osete igru. Odmorili su glavni igrači i sačuvali snagu za mnogo važnije bitke u nastavku.

Finska nije mnogo pokazala protiv svetskih šampiona, što jasno pokazuje i podatak da nijedan igrač nije došao do dvocifrenog poenterskog učnika. Najefikasniji je bio Anti Ronkainen sa sedam poena. U grupi C Finci su zabeležili tri pobede i dva poraza, plasirali se sa četvrte pozicije u osminu finala i onda naišli na nepremostivu prepreku.

Rusi su u istoj toj grupi bili drugi (skor 4-1), pa su se ukrstili sa trećeplasiranim timom iz grupe gde je bila i Srbija. To je bila selekcija Ukrajine, koja je u pravoj fazi imala učinak 3-2. Zbornaja je prvi set izgubila, a onda podigla nivo igre i sigurnim koracima otišla u četvrtfinale. Najzaslužniji za trijumf bio je Jegor Kljuka sa 21 osvojenim poenom (napad 30-15). Pratio ga je Volkov sa 14 poena, dok je Podlesnik imao jedan manje. Na drugoj strani najbolji je bio Juri Semenjuk sa 14 poena, a po 11 su upisali Vjecki i Plotnicki.

Na prethodnom Evropskom prvenstvu Ukrajina je stigla do četvrtfinala, gde je izgubila 3:2 od Srbije. Ovog puta zaustavljeni su na jednoj stepenici ranije.