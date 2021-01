Divimo se Zlatanu Ibrahimoviću i pitamo se kako može u 39. godini da igra na tako visokom nivou u velikom klubu u jednoj od najjačih liga na svetu. Oni koji vole rukomet oduševljava impresivna karijera koja traje više od dve decenije makedonskog bombardera Kirila Lazarova (40), a "preko bare" postoji neko ko možda najviše ruši zakone biologije - Tom Brejdi. Neponovljivi, magični kvoterbek, zvezda NFL-a. Amerikanci ga s pravom smatraju G.O.A.T.

Ima pune 43 godine (rođen 3. avgusta 1977. godine). On nije jedan od… On je najbolji, on je veliki šampion, čovek za koji se “lepe” nagrade, trofeji, pobede, koji saigrače pravi boljim. I sve se menje, sve prolazi, ali on je uvek tu – traje. I ne vidi se kraj njegove dominacije. U nedelju je vodio Tampa Bej Bakanirse do 55. Superboula koji se igra 8. februara (00.30) na stadionu Rejmond Džejms na Floridi. To će mu biti 10. veliko finale, borba za trofej Vinsa Lombardija, najvredniji pehar u SAD-u.

Nije bio projektovan za zvezdu, bio je neko ko je trebalo samo da bude jedan od mnogih koji je igrao omiljeni sport Amera. Draftovan je negde tamo u šestoj rundi 2000. godine, kada su se generalni menadžeri timova već umorili od potrage za talentima. Kuglica s brojem 199 se zaustavila na Tomasa Edvarda Patrika Brejdija Juniora. Iskoristio je šansu, ušao umesto povređene zvezde Drua Bledsoa, a ostalo je sve istorija. Vodio je franšizu iz Bostona, moćne Nju Ingland Petriotse do devet učešća u Superboulu, šest puta je osvojio šampionski prsten, poslednji put pre dve godine. Dva puta su ga zaustavili Njujork Džajantsi sa Ilajom Meningom, jednog ga je pobedio i prosečni kvoterbek Filadelfije Nik Fols.

Govorilo se o njemu kao o Taličnom Tomu, kako ima uvek sreće da mu odbrana donosi titule, da je samo izvođač radova trenerskog gurua Bila Beličika, da je sistemski kvoterbek, da ne može da iskoči iz šablona Petriotsa, a on je već u prvoj sezoni odveo Bakanirse do Superboula. U njemu i dalje tinja vatra, želja za pobedama, titulama. Čuveni i sada već kultni je njegov odgovor “Sledeći”, na novinarsko pitanje koji mu je omiljeni šampionski prsten.

Posle dve decenije, u martu prošle godine, napustio je brod kojim je savršeno komandovao, šokantno je napustio svoj Nju Ingland i došao u NFL provinciju – Tampa Bej. Doduše, Bakanirsi imaju titulu, davne 2003. godine kada je trener bio Džon Gruden, ali posle toga sledi tumaranje u prosečnosti franšize s Floride.

Pričalo se godinama o sukobu s trenerom Bilom Beličikom (sigurno da ima istine), ali naravno iz njegovih usta nikada o tome niste mogli da čujete. Nikada Brejdi nije potcenjivao rivale, nije ih omalovažavao. Mnogi ga ne vole, ali ne mogu da ga ne poštuju, ne mogu da mu oduzmu tolike pobede, šest šampionskih prstenova. Kada je mladi defanzivni end Vašingtona Čejs Jang, drug pik na draftu prošle godine, euforično posle ulaska svog tima u plej-of rekao: “Dajte mi tog Brejdija”, svi su pitali ko je ovaj klinac koji preti velikom Tomu. Legendarni as je rekao da ne vidi ništa loše u tome, da ne oseća da mu je “bacio rukavicu u lice”. Jang je posle poraza u “vajld kard” rundi odmah dotrčao do Brejdija i zatražio mu dres, a Tom mu je sutradan poslao potpisani na adresu.

Brejdi u dresu Nju Ingland Petriotsa (©Shutterstock)

Njegovi rekordi teško će u skorije vreme biti dostignuti, najtrofejniji je igrač u istoriji NFL-a. Samo jedan od podataka govori koliko je najveći. Pobeda protiv Grin Bej Pekersa na Lembo fildu u nedelju uveče u finalu Nacionalne fudbalske konferencije (NFC) bila je njegova 33. u doigravanjima. Iza njega je još jedna legenda ovog sporta, Džo Montana sa duplo manje – 16. Od aktivnih igrača najbliži je Ben Rotlisberger, vođa Pitsburg Stilersa sa 13.

Ono što je fascinantno uBrejdijevoj karijeri je da je prve tri titule osvojio na početku NFL karijere, 2002, 2004 i 2005. godine, a onda je prošla decenija do sledećeg trofeja u kultnom meču protiv Sijetla (28:24) kada se proslavio do tada nepoznati kornerbek Malkom Batler. Usledila je i peta kruna u jednom od najvećih preokreta svih vremena, kada je pala Atlanta sa 34:28 posle produžetka 2017. godine, iako su sredinom treće četvrtine Falkonsi vodili sa 28:3. Poslednju krunu sa Petriotsima je osvojio pre dve godine protiv Los Anđeles Remsa sa 13:3.

Vratimo se sadašnjosti, Tampa Beju, franšiza s Floride koja je 2003. godine sa Džonom Čakijem Grudenom stigla do titule, a onda je krenuo strmoglavi pad Bakanirsa. Do dolaska Toma Brejdija, Tampa je čekala 13 godina na ulazak u plej-of. Godine su prolazile, a san o doigravanju nije bio moguć sa Džejmisom Vinstonom, prvim pikom na draftu 2015. godine. Osetio je stari trenerski vuk Brus Erijans da mu fali samo jedan deo slagalice, ali onaj najvažniji – elitni kvoterbek. Iz hladnog i vetrovitog Bostona na sunčanu Floridu stigao je veliki Tom Brejdi, 20. marta 2020. godine.

“On je naš lider. Dao sam mu da bude trener na terenu, ono što nije mogao da bude u Nju Inglandu”, rekao je nedavno Erijans koji je sa Arizonom stigao do finala NFC-a, a sada će sa Bakanirsima u drugoj sezoni da se bori za šampionski prsten.

Upravo u toj rečenici je možda i ključ dolaska Brejdija. Sistem s Bilom Beličkom došao je do kraja, nije moglo više da se osvajaju trofeji, došlo je i do zasićenja, a Tomu je falio novi izazov, da gubitničku franšizu pretvori u pobedničku i to mu je pošlo za rukom već u debitantskoj sezoni. Potpisao je dvogodišnji ugovor koji mu donosi zagarantovanih 59.000.000 dolara. Ako ste mislili da mu je novac osnovni motiv dolaska u Tampu, setite se da njegova supruga, jedna od najlepših žena na svetu, Brazilka Žizel Bundšen, zarađuje godinama nekoliko puta više od njega.

Šta je uradio Brejdi po dolasku u Tampu? Umesto da se brčka po egzotičnim destinacijama, dok je bila pauza između dve sezone, on je uzeo telefon u ruke i zvao svakog novog saigrača. Neke je pozvao da zajedno treniraju u parku, da se bolje upoznaju. Mogao je letos da bude i kažnjen zbog toga jer je kršio protokol u vreme pandemije korona virusa. Od prvog dana radio je na hemiji ekipe. Ovo je sport gde na rosteru imate 53 igrača. Ako jedna karika zakaže, sve može da pukne.

(©AFP)

Vratio je iz penzije najboljeg tajt enda svih vremena Roba Gronkovskog koji se posle osvojenog Superboula sa Nju Inglandom 2019. godine povukao iz NFL-a. Otišao je u penziju sa tri šampionska prstena, skrhan brojnim povredama, ali nije mogao da odoli izazovu da dugogodišnjem saigraču i prijatelju ne pomogne u novom pohodu na trofej Vinsa Lombardija. Vratio se iz penzije, posle godinu dana zabave sa kečerskim šou borbama. Pre nekoliko godina kada je Bil Beličik hteo da ga trejduje u Detroit Lajonse, popularni Gronk je samo poručio strogom treneru i ljudima u Petriotsima:

“Ako me trejdujete, odlazim u penziju. Moj kvoterbek je Tom Brejdi. Ne želim da mi iko drugi baca loptu”, istakao je tada Gronkovski i matirao tim iz Bostona.

Njegove reči govore mnogo o povezanosti s Brejdijem, o neraskidivom prijateljstvu s najboljim fudbalerom svih vremena. Na Brejdijevo insistiranje u Tampu je stigao i Antonio Braun, problematični dečko NFL-a koji je prethodnih godina bio skandal majstor. Pomogao je elitnim risiverima Majku Evansu i Krisu Gadvinu da konačno stignu u plej-of, a ne da ga svake godine gledaju borbu za Superboul na malim ekranima, dao je šansu veteranu Ndamukong Suu da pokušao u drugom Superboulu da stigne do titule. U prvom je kao član Remsa poražen upravo od Brejdijevih Petriotsa pre dve godine… “Izmislio” je Skotija Milera, koji podseća na Vesa Velkera i Džulijana Edelmana, slot risivere koje je Brejdi napravio asovima. Zbog njega je i raning bek Leonard Fornet stigao iz komšijskog Džeksonvila…

I nije Brejdi nepogrešiv, ima on često “žute minute”. Protiv Nju Orleansa pre desetak dana je bio odličan, vodio je fantastično svoj tim do finala NFC-a. Na Lembo fildu protiv Pekersa imao je savršeno prvo poluvreme. Fantastično je pronalazio Majka Evansa, Krisa Gadvina i Skotija Milera, ali u nastavku je posustao, bacio čak tri presečene lopte. Ništa mu u nastavku utakmice nije polazilo od ruke, pravio je i neke početničke greške. Ali, to je razlika u odnosu na recimo Drua Brisa, Filipa Riversa i Bena Rotlisbergera. Nije hteo da bude heroj, radije je dozvolio da mu se podsmevaju kada je na trećem daunu u finišu meča bacio loptu u zemlju, a nigde nikog nije bilo oko njega na pet metara. Nema rizika, važnije je da kiker Rajan Sakop pogodi fild gol za +8 – 31:23 nego da u ključnim trenucima, kada svom timu ne ide, izigrava heroja. Zato je najveći.

Tom Brejdi i Žizel Bundšen (@Shutterstock)

Šta je tajna tolike dugovečnosti Brejdija? U jednom intervjuu je rekao da godinama nije pojeo nešto slatko, da su jagode sa šlagom za njega luksuz, da vodi spartanski način života. Kao i mnogi vrhunski američki sportisti, Lebron Džejms i Rasel Vilson, troši mlione dolara godišnje na svoje telo kako bi mogao da bude i poznim igračkim godinama na visokom nivou. Nećete nikada Brejdija da vidite s viškom kilograma, da se opusti. Planira da igra do 45. godine. Sigurno ćemo bar još naredne sezone da uživamo u majstorijama Toma, ali ko zna – možda granicu poveća na još koju sezonu. I definitnvo kada ode u penziju, a to će jednom morati da se desi, NFL će biti drugačiji.

Gde su sada Petiotsi, franšiza koju je proslavio? Posle odlaska Brejdija, avantura s Kemom Njutonom se pokazala kao promašaj, a kako stvari stoje, proći će godine pre nego što opet Nju Ingland budemo gledali u plej-of. Gleda li Bil Beličik završnicu lige, da li se kaje što je “pustio niz vodu” legendu”? Zanimljivo, jedini put u Brejdijevoj eri, Petriotsi nisu stigli do plej-ofa 2008. godine, kada se u drugom kolu teško povredio veliki as. Stradao je ligament kolena i slavna franšiza nije uspela da stigne do doigravanja sa skorom 11-5. Brejdi je godinu dana ranije vodio svoj tim do 16-0 skora u ligaškom delu sezone, usledile su i dve pobede u plej-ofu, ali su Džajantsi u Superboulu zaustavili mašineriju Nju Inglanda.

Patrick Mahomes was in Kindergarten in 2002 when Tom Brady won his first Super Bowl ???? pic.twitter.com/hMWXD5rgmz — GUNS UP NAŦION (@gunsupnation) January 25, 2021

U svom 10. Superboulu igraće protiv Patrika Mahomsa, jedinog legitimnog naslednika koji bi mogao u narednih deceniju i po bar da mu se približi po broju titula. I jeste kvoterbek Čifsa trenutno bolji igrač od Brejdija i jeste četa Endija Rida favorit iako se meč za Lombardijev trofej igra na stadionu Rejmond Džejms na Floridi. Američki mediji ovaj meč najavljuju kad duel Brejdija i Mahomsa, kao tvorca stare dinastije koji će pokušati da stane na put rađanju nove imperije Čifsa i 18 godina mlađem nasledniku.

Čifsi su viđeni drugi put uzastopno na tronu, ali… Zlatno kladioničarsko pravilo, kada je NFL u pitanju, glasi: Ne igrajte protiv Toma Brejdija!