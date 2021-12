Humanitarni tiket u podne: Dejan Majes tipuje za lečenje Helene Gavran, 707 na 3030

Futsal reprezentacija Srbije izborila je plasman na Evropsko prvenstvo koje počinje 19.01. 2022. godine, a održava se u Holandiji. Čast da otvori šampionat pripala je srpskim sportistima koji će odmeriti snage sa svetskim prvakom Portugalijom. Inače, naši reprezentativci nalaze se u "grupi smrti", sa domaćinom Holandijom, neugodnom Ukrajinom i aktuelnim svetskim šampionom.

"Naša reprezentacija izborila je plasman na još jedno veliko takmičenje. Nakon Svetskog prvenstva evo nas na kontinentalnom šampionatu, treći put u nizu. Jesmo u teškoj grupi, ali nećemo se predavati i očekujem naš plasman u četvrtinu fiinala. Dakle, nadam se da ćemo proći kroz grupnu fazu takmičenja", ističe selektor srpske futsal reprezentacije Dejan Majes koji je Mozzartov današnji plemeniti kladilac.

Majes, u plemenito tipovanje, startuje sa Ostrva sa dve utakmice koje kreću u 15.00 sati MANČESTER JUNAJTED – KRISTAL PALASodnosno TOTENHEM – NORIČ. Đavoli imaju niz od dve pobede i remija, a u meč ulaze bez šestorice fudbalera. Palasu izostaju dva igrača manje i nakon četiri remija i dva trijumfa dozvolikli su da izgube dva meča. Na poslednjem okršaju nije bilo golova u mrežama Junajteda i Palasa. Norič ima deficit od 12 poena u odnosu na Totenhem. Pevci su poslednji duel dobili sa 2:0, a Norič ima dve pobede pa dva nerešena ishoda. U poslednjih pet utakmica skor je 3:1:1 u korist Totenhema.

"Na obe utakmice igram kečeve", kaže naš selektor uz napomenu da na EP tim odlazi bez straha i bez namere da nekom preti.

"U poslednje vreme zadesilo nas je više pehova. Povredila su se trojica veoma bitnih igrača, ali nadam se da će biti spremni do prvenstva. Realno, ukoliko ostanemo bez njihove pomoći biće mnogo teže, ali mi idemo ka svom cilju. Prve kontrolne utakmice očekuju nas sa Gruzijom, dva meča, pa ćemo potom raditi kondicione pripreme. Praznike ćemo dočekati u krugu porodica i već 8. januara bićemo opet zajedno".

U Francuskoj igraju MONAKO i MEC, što nam je naredni par. Domaći imaju 11 poena više od rivala, niz od šest utakmica bez poraza. Mec je dobio Nicu pa izgubio od Monpeljea. Poslednja tri međusobna okršaja dobio je Monako, a da nije primio gol.

"KI1".

Vratićemo se u Francusku nakon što nekoliko rečenica napišemo o narednom meču koji startuje u 20.45 JUVENTUS – ĐENOVA. Stara dama ima 14 poena više od rivala koji prilično oslabljen ulazi u meč. Juve je slavio sa 2:0 u svojoj poslednjoj utakmici dok je Đenova na poslednja tri okršaja došla do boda, a da za 270 minuta nije dala gol. Poslednjih pet okršaja pripali su Juventusu pa naš gost kaže:

"KI1".

Evo nas još jednom u Francuskoj, BORDO – LION. Olimpik ima suficit od devet poena u odnosu na Žirondince. Lion je sa 2:1 izgubio poslednji duel, a Bordo je poražen prvo sa 2:1 pa 5:2. Na poslednjih šest okršaja Lion je dobio tri puta, a tri puta nije bilo pobednika.

"KMB I1-3&II1-3", završava dobrotvorno tipovanje selektor Dejan Majes uz napomenu da je na poslednjem SP shvatio da je futsal neverovatno napredovao. Da je pomislio da je njegov sastav mnogo spreman, ali da se ispostavilo da su skoro sve reprezentacije tu negde. Svi su radili na snazi, brzini, taktici…

"Ovaj sport je neverovatno napredovao. Koliko je samo reprezentacija Japana bila spremna, bilo je prosto nemoguće. Takođe, i ostale selekcije, osim dve, tri, od ukupno 32 koliko se takmičilo na SP. Nas muči nedostatak novca, ali i pored toga smo dobri. Ljudi u Srbiji su zainteresovani za futsal i imam informaciju da su utakmice bile izuzetno gledane. Mnogo će značiti direktni prenosi mečeva sa narednog kontinentalnog prvenstva".

Selektora futsal reprezentacije Srbije upoznali smo sa društveno odgovornim poslovanjem kompanije Mozzart.

Podsećamo da je kompanija MOZZART, samo kroz Humanitarni tiket u podne, donirala 22.191.917 dinara. Poslednji dobitnikci su legendarni muzičar, frontmen Riblje čorbe, Bora Đorđević, košarkaš Duda Sanadze i glumac Aleksandar Gligorić, Kapućino. Sastavili su dobrotvorni tiket sa dobitkom od 56.400, 99.000 i 53.460 dinara.

MOZZART, u akciji "Sto terena za jednu igru", obnovio i svečano otvorio tačno 90. košarkaških terena. Poslednji su poneli imena Bobana Petrovića, Raška Katića i Ivana Paunića. U naselju “Stepa Stepanović” otvoren je renovirani teren "Željko Rebrača". U Zemunu "Novica Veličković", u Kragujevcu "Raško Katić". Na otvaranju čačanskog Želovog terena svečanost su uveličali legendarni Dušan Duda Ivković i Dragan Kićanović, Željko Obradović… U Bileći je otvoren terenposvećen Tijani Bošković.

Bili smo generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Takođe, bili smo sponzori KK Borac i ponovo smo, potom RK Vojvodina, FK Željezničar iz Sarajeva, FK Velež, FK Vojvodina, OK Vojvodina, FK Spartak iz Subotice, FK Radnički 1923, KK Mege. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige. Beting partneri smo KSS – a, OS Srbije, FSS – a, FK Crvena zvezda, KK Partizan… Svojevremeno smo donirali inkubatore našim porodilištima.

Podsećamo na MOZZART – ove dobrotvorne kladioce u “Humanitarnom tiketu u podne” sa iznosima od preko 100.000, 00 dinara. To su: Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Ivica Šurjak, Emir Kusturica, Aleksandar Srećković, Nikola Mišković, Dejan Mišković, Zoran Višić, Ljubiša Stojanović, Milan Mačvan, Nenad Brnović, Ivan Paunić, Dejan Ristić, Milena Pavlović Čučilović,Antun Novaković, Pero Antić, Ivan Ivković, Brajs Džouns, Nebojša Vučićević, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Milan Zelen, Predrag Jeremić, Igor Gluščević, Slavoljub Krnjinac, Mirko Milikić, Mladen Krstajić, Vanja Savić, Vladimir Lučić, Danilo Nikolić, Olja Lević, Milovan Ćirković, Danilo Anđušić, Moka Slavnić, Marko Baćović, Radivoje Lale Bojičić,Vladimir Jocović, Goran Bjelogrlić, Nenad Nerandžić, Bojan Todorović, Momir Rnić, Milica Zarić, Dušan Marković, Žarko Paspalj, Boris Pingović, Miloslav Samardžić, Vuk Saletović, Ivana Ilić, Nina Radovanović, Damir Mikec, Predrag Kolarević, Petar Grašo, Strahinja Rašović, Stefana Veljković, Predrag Kolarević, Đorđe Pejak i Bianka Buša.Top of FormBottom of Form

Tu su kompanijske donacije koje odlaze u RS.

Ukoliko “prođe” humanitarni tiket našeg gosta dobitak će biti doniran za KORAK NADE, BOSANSKI BROD. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Kvote su bile aktuelne u momentu sastavljanja Humanitarnog tiketa u podne!

U slučaju promene termina odigravanja meča, postgnut rezultat se smatra konačnim ukoliko je utakmica odigrana u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku od 50 sati za događaj se računa kvota 1.

Piše: Đurđe MEČANIN/Miloš MLIĆ