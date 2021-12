Igor Kolaković o reprezentaciji Poljske: Ne želim da budem statističar

Odbojkaši Poljske su osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu koje se igralo u njihovoj zemlji i posle utakmice za treće mesto oprostili se od selektora Vitala Hejnena. Pre toga su na Olimpijskim igrama u Japanu eliminisani u četvrtfinalu. Takvi rezultati nisu zadovoljili Odbojkaški savez Poljske pa je moralo da dođe do rastanka... Licitacija za poziciju prvog trenera ove selekcije traje već duže vreme.

Na tu temu je pričao i nekadašnji selektor Srbije Igor Kolaković u intervjuu za "Sportowefakty". On je pre četiri godine imao želju da bude na klupi Poljske, a sada nije ni poslao biografiju na konkurs. Novinare je zanimalo zašto...

"Savez jednostavno ima svoje favorite za selektorsku poziciju i ovaj konkurs je samo formalnost", rekao je Kolaković. "Ja ne želim tu da imam ulogu statističara. Ako bi Savez hteo da budem selektor, rekli bi: Igore, dođi. Ali, ovo je njihovo pravo, ja im ne zameram. Oni samo traže selektora kog žele".

Poljski mediji navode da su u konkurenciji za ovu poziciju i dva srpska trenera - Nikola Grbić i Slobodan Kovač. Sa prvim je Kolaković imao priliku da sarađuje u reprezentaciji Srbije.

"Nikola je bio neverovatan igrač, a sada je definitivno izuzetan trener. Odbojka mu je sve, posvetio joj je ceo život. On zna mnogo o ovom sportu. Ja sam od njega naučio mnogo, čak i kada je bio igrač. Želim mu sve najbolje".

Kolaković ne isključuje mogućnost da u budućnosti preuzme neki nacionalni tim.

"Sigurno da bi me privuklo da budem trener nekog od vodećih svetskih timova. Naravno, zavisi ko me želi, neću se više javljati na konkurse. Ako me neko želi, otvoren sam za pregovore".

Crnogorski stručnjak trenutno radi u poljskom Zavjirču, za koji igra naš reprezentativac Uroš Kovačević. Taj tim ima u domaćem prvenstvu ima učinak od sedam pobeda i dva poraza.

"Ako pogledam samo broj pobeda, onda mogu da budem zadovoljan. Ali, mogli smo i bolje da se predstavimo. Imamo sjajan tim, sastavljem od odličnih odbojkaša. Moramo još da napredujemo, jer ovo nije naša najbolja odbojka. Želimo da se suočimo sa najjačima... Na kraju ćemo videti za koliko je naša igra dovoljna. Želimo da se popnemo na vrh", zaključio je u razgovoru za poljski "Sportowefakty.wp" Igor Kolaković.