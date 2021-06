Orlovi odlično guraju u Riminijiu, italijanskom gradu na obalama Jadranskog mora. Pet pobeda i dva poraza od supersila Poljske i Brazila zadovoljavajući je učinak čete selektora Slobodana Kovača u dosadašnjem toku trećeg izdanja Lige nacija za odbojkaše.

Konkurencija je paklena, nema lakog rivala, velika borba vodi se za prva četiri mesta koja donose polufinale i nastavak borbe za titulu. Srbija čeka nešto lakši raspored u narednim danima, ali nema opuštanja. Posle pobede nad Nemačkom u četvrtak, naše odbojkaše u osmom kolu danas (10.00) očekuje još jedan težak rival, repezentacija koja je u odličnoj fomri i koja je kandidat za polufinale. U pitanju je Iran.

10.00: (1,42) Srbija – Iran (2,65)

Umesto nekadašnjeg selektora Srbije Igora Kolokovića na kormilo Irana stigao je trofejni ruski sturčnjak Vladimir Alekno, trener ruskog Zenita iz Kazanja, najboljeg kluba Evrope u prethodnoj deceniji. Azijska selekcija igra u jakom sastavu ovo takmičenje sa zvezdama Miladom Ebadipurom, Sajedom Maruflakranijem i Sejadom Mohamedom Musavijem.

13.00: (1,35) Francuska – Slovenija (2,90)

Počeli su sa dva poraza, ali je najbolja azijska reprezentacija vezala čak pet pobeda, sakupljeno je maksimalnih 15 bodova, pa sada ima bod više od naše selekcije. Pobednik ovog duela bio bi bliži cilju, plasmanu na jedno od prva četiri mesta.

U prošloj Ligi nacija pre dve godine, Iran je pobedio našu selekciju posle četiri seta, pre toga je Srbija dobila dva meča. Nijedan od poslednjih osam duela ovih reprezentacija nie završen rezultatom 3:0 u korist neke od reprezentacija.

16.00: (2,85) Nemačka – SAD (1,37)

Amerikanci su najveće razočaranje ove godine. Imaju čak četiri poraza i teško će do mesta u polufinalu. Jenkiji su ostali i bez tehničara Majke Kristensona. On uskoro postaje otac, pa je napustio Rimini kako bi bio uz suprugu i prinovu. Biće to veliki hendikep jer se radi o jednom od najboljih tehničara na svetu, novom odbojkašu ruskog Zenita iz Kazanja.

IZBOR UREDNIKA

LIGA NACIJA ZA ODBOJKAŠE (RIMINI, ITALIJA) – 8. KOLO

Četvrtak

10.00: (1,42) Srbija – Iran (2,65)

12.00: (1,07) Rusija – Kanada (6,80)

13.00: (1,35) Francuska – Slovenija (2,90)

15.00: (1,25) Argentina – Australija (3,55)

16.00: (2,85) Nemačka – SAD (1,37)

18.00: (9,90) Bugarska – Brazil (1,02)

19.30: Japan - Italija

21.00: Poljska - Holandija

***kvote su podložne promenama