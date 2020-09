Odbrojavanje je počelo. Američki fudbal se vraća. Nova sezona u najpopularnijem sportu u Sjedinjenim Američkim Država kreće 11. septembra na stadionu Erouhed gde šampion Kanzas Siti dočekuje Hjuston. Nije bilo pripremnih utakmica zbog pandemije korona virusa. Iz trening kampa pravo na teren. Nova sezone kreće uskoro, a u narednih osam dana na stranicama MOZZART Sporta upoznaćemo vas sa svih 32 tima u osam divizija NFL-a. Koje promene su se dogodile, ko su favoriti, autsajderi, koji igrači bi mogli da obeleže šampionat...?

Krećemo od istoka AFC-a gde su Nju Ingland Petriots, Bafalo Bils, Njujork Džets i Majami Dolfins. Ova divizija godinama je bila jedna od najdosadnijih u ligi. Krivci su bili Petriotsi koji su 11 puta uzastopno bili najbolji na Istoku AFC-a. Sada, nisu favoriti. U prvi plan su iskočili Bafalo Bilsi. Ove dve ekipe trebalo bi da vode glavnu reč u diviziji. Majami je drugu godinu u fazi rekonstrukcije ekipe. Između dve sezone dovedeni su neka zvučna pojačanja, dok Njujork Džetsi godinama tavore i ove sezone ne daju im se velike šanse da se umešaju u borbu za plej-of.

Kako bez Brejdija? Stigao je roviti Super Kem, korona najviše pogodila četu Bila Beličika

Početkom aprila dogodila se revolucija u NFL-u. Tom Brejdi je posle dve decenije odlučio da napusti Boston i preseli se na toplu Floridu. U naredne dve sezone nosiće dres Tampa Beja. Šest šampionskih prstenova u devet Superboul finala doneo je slavnoj franšizi, ali svemu dođe kraj. Razdvojili su se putevi najtrofejnijeg tandema kvoterbek-trener u istorji NFL-a, Toma Brejdija i Bila Beličika. Iskusni trenerski vuk nije mogao da se osloni na prošlogodišnjeg rukija Džereda Stidama i veterana Brajana Hojera, pa je izvadio „keca iz rukava“. Na Foskborou je stigao Kem Njuton, dugogodišnji kvoterbek Karoline. Super Kem dolazio posle teških povreda ramena i zgloba. Veći deo prošle sezone je propustio, i dalje je veliki znak pitanja – da li je MVP iz 2015. godine spreman za velika dela? Potpisao je jednogodišnji ugovor za maksimum 7.500.000 dolara što je prava sića u odnosu na to koliko zarađuju kvoterbekovi njegovog renomea.

KVOTE ZA ŠAMPIONA NFL-a i pobednike konferencije

To je najveća briga Bila Beličika i ofanzivnog koordinatora Džoša Mekdenijelsa. Iz SAD stižu vesti da Njuton nije trenirao, da Stidam ima problema sa kukom. Izgleda će na startu sezone Brajan Hojer morati da vadi kestenje iz vatre. Radi se o kvoterbeku skromnog kvaliteta, koji je poslednjih godina promenio veliki broj timova, ali mu je učinak bio slab. Prošle sezone je proveo u Indijanapolisu kao bekap Džejkobiju Brisetu, a posle njegove povrede nije se proslavio.

Napad je glavna briga Petriotsa. Nije ni prošle sezone funkcionisao u drugom delu sezone. Nju Ingland je u vajld kard rundi eliminisam od Tenesija na svom stadionu. Ispostavilo se da je to bio poslednji meč Brejdija u plavo-belom dresu. Igra trčanjem biće osnovna karakteristika u napadu. Pojačanje ovog leta je veteran Lamar Miler, koji stiže iz Hjustona. Međutim, on je povređen kao i prethodne dve sezone startni raning bek Soni Mišel. Tu su i dalje Džejms Vajt i Reks Burkhed. Hvatački korpus je i prošle sezone bio "rak rana". Nikako Brejdi nije mogao da nađe dobitnu kombinaciju. Kontroverzni Antonio Braun je odigrao samo jedan meč, dok je i nestašni dečko NFL-a Džoš "Fleš" Gordon brzo bio otpušten zbog poroka sa kojima se godinama muči. Ostalu su u slavnojm franšizi risiveri Džulijan Edelman, Momahed Sanu i N’Kil Heri. Markiz Li je stigao iz Džeksonvila kao slobodan agent, ali je odlučio da ne igra zbog korone. Nema više Filipa Dorseta (otišao u Sijetl), tajt end Bendžamin Votson se penzionisao, kao i odlični ful bek Džejms Develin. Od teklova najviše se očekuje od Ajzeje Vina.

Stefon Gilmor (©Reuters)

Odbrana je prošle sezone nosila Petriotse do skora 12-4 u ligaškom delu sezone. Sekendari je bio glavna snaga, a dominirali su prošlosezonski defanzivni MVP, kornerbek Stefon Gilmor i iskusni sejfti Džejms Mekorti. Njih dvojica bi trebalo i u novom šampionatu da budu glavna snaga. Međutim, lajnbekerska linija je osakaćena. Kajl Van Noj je otišao u Majami, Džejmi Kolins u Detroit, a pravi šok je bio odluka trostrukog Superboul šampiona Donte Hajtauera da odustane od ove sezone. On je zajedno sa još sedmoricom igrača Nju Inglanda odlučio da iskoristi pravo i da zbog straha od virusa korona ne igra naredni šampionat. Osim Hajtauera i pomenutog Markiza Lija naredne sezone iz istog razloga u timu Petriotsa nećemo gledati ni sejftija Patrika Čanga, raning beka Brendona Boldena, ofanzivnog tekla Markusa Kenona, fulbek Denija Vitalea i ofanzivnog garda Nejdžija Torena. Biće ovo veliki hendikep za tim Bila Beličika, posebno neigranje Hajtauera i Čanga, koji su bili vođe odbrane u prethodnih nekoliko godina.

U timu je ostao i iskusni kornerbek Džejson Mekorti, a tu su i mlade snage Džonatan Džons i Džej Si Džekson. Na poziciji sejftija trebalo bi da Džejmsu Mekortiju društvo pravi pojačanje iz Čardžersa Edrijan Filips. Vođa specijalnog tima ostaje veteran Metju Slejter, dok je otkaz dobio dugogodišnji kiker Stiven Gostkovski. On je bio 14 godina u Nju Inglandu, a stigao je kao zamena za legendarnog Adama Vinatijerija.

Bilsi doveli ono što im je nedostajalo prošle sezone – elitnog risivera Stefona Digsa

Posle promena Nju Inglanda između dve sezone u prvi plan na Istoku AFC-a izbija Bafalo. Bilsi nisu bili pobednici svoje divizije još od 1995. godine. Ovu franšizu iz države Njujork preporodio je trener Šon Mekdermot. On je prošlog meseca dobio produženje ugovora na čak pet godina. U tri sezone uspeo je tim dva puta da uvede u plej-of, ali još čeka na prvu pobedu u doigravanju. Pre dve godine, Bilsi su eliminisani od Džeksonvila, a ove od Hjustona. Prošle sezone Bafalo je imao skor 10-6. Malu mu je nedostajalo da dobije Teksanse u „vajl kard“ rundi. Mnogo se očekuje od mladog kvoterbeka Džoša Alena, pika prve runde drafta 2018. godine. On napreduje iz sezonu u sezonu, a sada bi trebao da vodi tim makar do trijumfa u plej-ofu. Bilsi su doveli elitnog risivera, ono što im je nedostajalo prošle sezone. Iz Minesote je trejdovan Stefon Digs, koji bi trebalo da bude prva meta kvoterbeka koji ima „jaku“ ruku, može da baci dugačke pasove, a u tim dugim rutama doskorašnji hvatač Vajkingsa je jedan od najboljih u ligi. Ostali su iskusni Džon Braun i slot risiver Kol Bizli. Alenov čuvar biće jedan od najboljih levih teklova lige, Dion Donkins, koji je dobio produženje ugovor na četiri godine za čak 60.000.000 dolara.

Stefon Digs (©Reuters)

Hvatački korpus pojačao je i iskusni tajt end Tejlor Ejfort iz Sinsinatija. Ono što je godinama zaštitni znak Bilsa je igra trčanjem. Prošle sezone je dominirao ruki Dejvid Singlteri. Nema više u Bafalu veterana Frenka Gora, ali je doveden iskusni Ti Džej Jeldon, a tu je i ruki Zek Mos.

Odbrana Bilsa prošle godine je bila moćna. Fantastičan je u proteklom šampionatu bio Tradevijus Vajt, uz Stefona Gilmora, najbolji kornerbek lige. Pojačanje je veteran Džoš Norman, koji je partije karijere imao u Karolini sa kojom je igrao Sueprboul 2016. godine. Posle se utopio u sivilo Vašingston Redskinsa. Sekendari je jedan od jačih u ligi, a osim odličnog kornerbeka Vajta tu su sejftiji Mika Hajd i Džordan Pojer.

KVOTA DA ĆE BAFALO DA BUDE ŠAMPION NFL-a je 20,00.

Iz Karoline je stigao Mario Edison, a tu su i prošlogodišnji ruki, defanzivni tekl Ed Oliver. Met Milano je imao odličnu prošlu sezonu. I u novom šampionatu biće zadužen za obaranja sa pozicije lajnbekera. Tu je Tremejn Edmunds, probouler prethodne sezone. Bafala mnogi stručnjaci u SAD vide kao sigurnog učesnika u plej-ofu. Dve i po decenije traje post kada je u pitanju liderska pozicija na Istoku AFC-a. Kad – ako ne sad?

Majami dobio zvučna pojačanje, Ficmedžik ne da mesto kvoterbeka

Dolfinsi su krenuli u rebilding tima na početku prošle sezone kada su trejdovali najbolje igrače. Očajno su krenuli, ali su kasnije poporavili formu, sa Rajanom Ficpatrikom na mestu kvoterbeka. Ostvarili su pet pobeda, a napravili su senzaciju kada su na Foksborou pobedili Nju Ingland i izbacili ga sa drugog mesta u AFC-u, što je skupo koštalo četu Bila Beličika. Brajan Flores, nekadašnji defanzivni koordinator Petriotsa, drugu godinu vodi Majami. Ekipa sa Floride je bila veoma aktivna u pijaci slobodnih agenata. Kornerbek Bajron Džons stigao je iz Dalasa za čak 82.000.000 dolara na pet godina. Pojačanje su i odlični raning bekovi - Džordan Hauard iz Filadelfije i Met Brida iz San Franciska, lajnbekeri Kajl Van Noj i Elandon Roberts iz Nju Inglanda, defanzivni end Šek Louson iz Bafala, gard Erik Flauers iz Vašingtona, centar Ted Karas iz Nju Inglanda...

Džordan Hauard (©Reuters)

Majami je ove godine na draftu imao čak tri pika u prvoj rundi, a sa petog mesta izabrali su kvoterbeka sa Alabame Tua Tagovailou. Međutim, on je propustio skoor celu prošlu sezonu posle teške povrede kuka. Kvoterbek rodom sa Havaja neće odmah u vatru. Mesto startera na početku šampionata predviđeno je za veterana Rajana Ficpatrika. Popularni Ficmedžik je poznat kao neko ko igra od sjaja do očaja i obrnuto. Ume da zablista, ali s njim se nikada ne zna na koju nogu će da ustane. Ne bi bilo iznenađenje ako Tua dobije šansu tokom sezone. Ne očekuje se ni ove sezone od Majamija borba za plej-of. Inače, Tagovailoa je levoruk, predviđali su mu blistavu karijeru, bio je projektovan kao prvi pik na draftu, ali povreda ga je izbacila iz ritma. Nepoznanica je koliko može, ali već sada ima status zvezde u SAD-u.

Igra trčanjem biće osnova za Majami, a dvojica odličnih raning bekova su Džordan Hauard, koji je bio sjajan u Čikagu, ali se nije proslavio prošle sezone u Filadelfiji i Met Brida, prošlogodišnji starter San Franciska. On se tokom sezone povredio, oporavio se u finišu sezone, ali ga je istisnuo iz prve postave Rahim Mostert. Sreću je Brida potražio u Majamiju. Problem je tanak hvatački korpus, koji je dodatno oslabljen odlukom dvojice risivera Alena Harnsa i Alberta Vilsona da propuste sezonu usled straha od virusa korona. Prva hvatačka meta biće Devonta Parker, pik prve runde drafta 2015. godine.

Na ovogodišnjem draftu izabrani su na visokim pozicijama u prvoj i drugoj rundi ofanzivne teklove Ostina Džeksona i Roberta Hanta. Dosta se očekuje i od ruki kornerbeka Noe Igbinogenea. Prošle sezone su Dolfinsi imali pet pobeda, ove možda koju više, ali teško će do doigravanja.

Zeleni ostali bez najboljih igrača, nada u Darnolda i Bela

Prošle sezone Džetsi su imali solidnih sedam pobeda, ali su većinu ostvarili u finišu sezone kada je bilo jasno da ne mogu do plej-ofa. Ekipa iz Njujorka nekoliko godina je u fazi rekonstrukcije. Ove sezone su ostali bez prve zvezde, Džamala Adamsa, najboljeg sejftija lige. On nije dobio produženje ugovora, pa je zatražio trejd. Dugo su Dalas Kaubojsi figurirali kao rešenje, ali je na kraju otišao u Sijetl Sihoks. Dobro su Džetsi trgovali, dobili su čak dva pika prve runde za naredne dve godine, ali ostali bez duše tima. Ako se tom doda da je lajnbeker Si Džej Mozli odlučio da propusti sezonu zbog straha od korone, šanse Džetsa da nešto urade su svedene na minimum. Mozli je prošle godine potpisao petogodišni ugovor za ča 85.000.000 dolara, ali se povredio na prvom meču protiv Bafala i propustio ostatak sezone. Senzacija bi trebalo da se dogodi da se uključe u borbu za plej-of. Prošlosezonskih sedam bodova čini se da su nemoguća misija za četu Adamsa Gejsa. Njemu je ovo druga sezona na kormulu Zelenih. Pre toga je vodio divizijske rivale Majami Dolfinse.

Lejvion Bel (©Reuters)

U napadu opet će sve da zavisi od nepredvidivog kvoterbeka Sema Darnolda. Pik prve runde drafta 2018. godine ume da odigrao odlično, ali nema kontinuitet. Uz to, imao je i očajnu zaštitu u proteklom šampionatu. Sada bi to moglo da bude mnogo bolje posle draftovanja ofanzivnog tekla sa Luivila Mikaja Bektona. Kao rezervni kvoterbek, ali i mentor za mladog Darnolda stigao je Superboul šampion sa Baltimorom Džo Flako.

Posle odlaska iz Rejvensa nije oduševio prošle sezone u Denveru. Stigao je u Veliku jabuku za samo 1.500.000 dolara. Njegove zlatne godine su odavno prošle, ali bi mogao da se nađe na terenu ako zakaže Darnold. Osim godina i pada forme, Flako se muči i sa povredama. Prošle sezone je propustio drugi deo sezone kada ga je je zamenio ruki Dru Lok. U napadu mnogo više se očekuje od superstara, raning beka i muzičke zvezde Lejviona Bela. On je imao skromnu debitantsku sezonu u Njujorku. Nije bio ni nalik onom Belu iz Pitsburga, kada je bio možda i najbolji trkač lige. Iz divizijskog rivala doveden je Frenk Gor, koji i u 37. godini ne želi da okači kopačke o klin. Prva hvatačka meta biće Džejmison Krauder koji će zameniti Robija Andersona. On je pojačao Karolinu. Iz Tampe je stigao Brešad Perimen, nekadašnji risiver Rejvensa.

Odbrana je godinama bila bolji deo tima, ali je sada desetkovana odlascima. Iz Sijetla je stigao Bredli Mekdagold posle mega trejda u kome je glavna zvezda bio Džamal Adams.

NAŠA PROGNOZA: 1. Bafalo Bils, 2. Nju Ingland Petriots, 3. Majami Dolfins, 4. Njujork Džets.

NJU INGLAND PETRIOTS

DOŠLI: Kem Njuton (kvoterbek, Karolina, 7.500.000 za godinu), Brajan Hojer (kvoterbek, Indijanapolis, 1.100.000 za godinu), Majk Džekson (kornerbek, Detroit, trejdovan), Rasel Bodin (centar, trejdovan iz Bafala), Ejdrijan Filips (sejfti, Los Anđeles Čardžers, 6.000.000 za dve godine, od toga 3.000.000 je zagarantovana suma), Lamar Miler (raning bek, Hjuston, jednogodišnji ugovor).

OTIŠLI: Tom Brejdi (kvoterbek, Tampa Bej, 50.000.000 za dve godine), Rob Gronkovski (tajt end, trejdovan u Tampu Bej posle povratka iz penzije), Kajl Van Noj (lajnbeker, Majami, 51.000.000 za četiri godine), Džejmi Kolins (lajnbeker, Detroit, 30.000.000 za tri godine), Filip Dorset (risiver, Sijetl, 1.000.000 za godinu), Nejt Ebner (specijalni tim, Njujork Džajants, 2.000.000 za godinu), Ted Karas (centar, Majami, 4.000.000 za godinu), Deni Šelton (defanzivni tekl, Detroit, 8.000.000 za dve godine), Duron Harmon (sejfti, trejdovan u Detroit).

PRODUŽETAK UGOVORA: Dejvin Mekorti (sejfti, dve godine za 23.000.000 dolara, od toga 17.000.000 mu je zagarantovano), Metju Slejter (specijalni tim, 5.300.000 za dve godine), Džo Tjuni (franšiz tag na 14.800.000 dolara), Adam Batler (defanzivni tekl, 3.300.000 za godinu), Džermejn Eleumunor (2.100.000 za godinu).

PENZIJA: Bendžamin Votson (tajt end), Džejms Develin (ful bek), Daston Vudard (centar).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Donta Hajtauer (lajnebeker), Patrik Čang (sejfti), Brendon Bolden (raning bek), Markus Kenon (ofanzivni tekl), Deni Vitale (ful bek) i Nejdži Toren (ofanzivi gard), Markiz Li (risiver), Met Lakos (tajt end).

BAFALO BILS

DOŠLI: Stefon Digs (risiver, trejdovan je iz Minesote. Bilsi su dobili i pika sedme runde ovogodišnjeg drafta, a Vikinzi dobijaju pika prve, pete i šeste runde drafta 2020. godine i pika četvrte runde 2021), Džoš Norman (kornerbek, Vašington, potpisao je jednogodišnji ugovor za 8.000.000 dolara), Kvinton Džeferson (defanzivni end, Sijetl, potpisao je dvogodišnji ugovor), Mario Edison (defanzivni end, Karolina, potpisao je trogodišnji ugovor za 30.450.000 dolara).

PRODUŽETAK UGOVORA: Šon Mekdermot (trener, do 2025), Dion Donkins (ofanzivni levi tekl, 60.000.000 za četiri godine, od toga zagarantovano 34.000.000).

OTIŠLI: Frenk Gor (raning bek, Njujork Džets, 1.050.000 za godinu), Vajt Teler (gard, trejdovan u Klivlend), Rasel Bodin (centar, trejdovan u Nju Ingland), Šek Lousen (defanzivni end, Majami, 30.000.000 za tri godine).

MAJAMI DOLFINS

Bajron Džon (desno), pojačanje Majamija iz Dalasa (©Reuters)

DOŠLI: Bajron Džons (kornerbek, Dalas, petogodišnji ugovor za 82.000.000 dolara, od toga 54.500.000 zagrantovano), Kajl Van Noj (lajnbeker, Nju Ingland, potpisao je četvorogodišnji ugovor za 51.000.000 dolara, od toga 30.000.000 garantovano), Emanuel Ogba (defanzivni end, Kanzas, 15.000.000 dolara za dve godine, od toga mu je polovina zagarantovana), Šek Louson (defanzivni end, Bafalo Bils, potpisao je trogodišnji ugovor za 30.000.000 dolara), Džordan Hauard (raning bek, Filadelfija, potpisao je dvogodišnji ugovor za 10.000.000 dolara), Met Brida (raning bek, trejdovan iz San Franciska), Erik Flauers (ofanzivni gard, Vašington, potpisao je trogodišnji ugovor za 30.000.00 dolara, od toga 20.000.00 garantovana suma), Čester Rodžers (risiver, Indijanapolis, jednogodišnji ugovor), Ted Karas (centar, Nju Ingland, 4.000.000 za godinu), Elandon Roberts (lajnbeker, jednogodišnji ugovor za 2.000.000), Klejton Fijdelem (sejfti, Sinsinati, 8.550.000 za tri godine), Kamu Gruger Hil (lajnbeker, Filadelija, jednogodišnji ugovor za 3.000.000), Kejvon Frejzer (sejfti, Dalas, 1.000.000 za godinu).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Albert Vilson (risver), Alen Harns (risiver).

NJUJORK DŽETS

DOŠLI: Bredli Mekdagold (sejfti, trejdovan iz Sijetla), Konor Mekgovern (centar, Denver, potpisao je trogodišnji ugovor vredan 27.000.000 dolara, od toga 18.000.000 garantovano), Frenk Gor (raning bek, Bafalo, 1.050.000 za godinu), Džoš Endruz (gard, Indijanapolis, 1.048.000 za godinu), Pjer Desir (risiver, Indijnapolis, 3.750.000 za godinu), Džordž Fant (ofanzivni tekl, Sijetl, 27.300.000 za tri godine), Patrik Onvuasor (lajnbeker, Baltimor, 2.000.000 za godinu), Brešad Perimen (risiver, Tampa Bej, 6.500.000 za godinu), Greg Van Rotem (ofanzivni gard, Karolina, 10.500.000 za tri godine), Džo Flako (kvoterbek, Denver, 1.500.000 za godinu).

PRODUŽETAK UGOVORA: Brajan Pul (kornerbek, 5.000.000 dolara za godinu), Nevil Hjuit (lajnbeker, 2.000.000 za godinu), Džordan Dženkins (lajnbeker, 5.000.0000 za godinu).

OTIŠLI: Džamal Adams (sejfti, trejdovan u Sijetl), Robi Anderson (risiver, Karolina, 20.000.000 za dve godine), Kevin Bičam (ofanzivni tekl, Arizona), Moris Kenedi (kornerbek, Dalas, 1.250.000 za godinu), Brendon Kopeland (defanzivni end, Nju Ingland, 1.048.000 za godinu), Taj Montgmeri (raning bek, Nju Orleans, 1.048.000 za godinu), Brendon Šel (ofanzivni tekl, Sijetl, 9.000.000 za godinu), Brent Kvejl (ofanzivni tekl, Hjuston, 1.048.000 za godinu), Trevor Simijan (kvoterbek, Tenesi, jednogodišnji ugovor), Trumejn Džonson, Daril Roberts i Kvinsi Enunva.

ODUSTALI ZBOG STRAHA OD KORONE: Si Džej Mozli (lajnbeker), Džoš Doktson (risiver), Leo Koloamatangi (centar).

Sutra predstavljamo Sever AFC-a