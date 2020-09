Posle predstavljanja četiri divizije AFC-a, odnosno svih 16 franšiza, red je došao i na Nacionalnu fudbalsku konferenciju (NFC). Divizija Istok je prošle godine bila najslabija. Prvak Filadelfija je ušla u plej-of sa skorom 9-7 ispred Dalasa, velikog razočaranja sezone, koji je imao polovičan učinak. Kaubojsi ulaze u novi šampionat kao najjači, prvi favoriti da sa pol pozicije krenu u doigravanje.

Stara boljka Filadelfije – mnogo povređenih igrača

Od šampionske titule 2018. godine, Filadelfiju prate brojni pehovi sa povredama. Nikako da četa Daka Pedersona igra u najjačoj postavi. Karson Venc, startni kvoterbek, imao je ovog leta neke sitne povrede, ali bi trebalo da predvodi napad na startu šampionata. Na draftu je doveden kvoterbek Džejlen Harts kao budućost tima iz Pensilvanije. Olšon Džefri, najbolji risiver tima, povređen je i neće igrati na startu sezone. Otišao je i Nelson Agolor (Las Vegas), pa je od starih snaga tu samo iskusni Dešon Džekson, ali je on prošle sezone odigrao samo dve utakmice. Iglsi su u prvoj rundi drafta pokupili risivera Džejlena Rigora.

KVOTE ZA ŠAMPIONA NFL-a I POBEDNIKE KONFERENCIJA

Nema više ni Džordana Hauarda, raning beka, koji je stigao prošle godine iz Čikaga. Nije oduševio u prvoj sezoni, pa se odmah odustalo od njega. Majlis Sanders bi trebalo da bude startni trkač tima. Problem je teška povreda Ahilove tetive ofanzivnog desnog garda Brendona Bruksa. Za njega je sezone gotova. Ako je iko sposoban da „zakrpi“ rupe onda je to trener Pederson, koji je u drugoj sezoni u Iglsima stigao do trofeja Vinsa Lombardija.

Najveće pojačanje je dolazak Darijusa Sleja, kornerbeka koji je stigao u Pensilvaniju posle trejda iz Detroita. Radi se o elitnom igraču na svojoj poziciji. Donald Darbi je otišao u Vašington, a vođa sekendarija odbrane, sejfti Malkolm Dženkis se vratio u Nju Orleans. Iglsi su uvek u drugom planu, ali nikada ne smeju da se otpišu. Deluje da teško mogu da pariraju jakom Dalasu. Sreća za Iglse je što ostala dva divizijska rivala ne ulivaju veliko poverenje, pa bi Filadelfija mogla da se umeša u borbu za plej-of.

Kaubojsi sa novim trenerom, stigao iskusni Mekarti

Kontroverzni vlasnik Džeri Džons konačno je izgubio strpljenje sa trenerom Džejsonom Geretom. Otpustio ga je posle još jedne loše sezone i propuštanja plej-ofa. Stigao je iskusni ofanzivni guru Majk Mekarti, koji je 12 godina bio trener Grin Beja. On dolazi u Teksas sa novom filozofijom, načinom rada. Mnogi Kaubojse ubrajaju u tri, četiri ekipe koje bi mogle i do Superboula naredne godine. Na papiru, Dalas ima sjajan tim, popunjen na svim pozicijama.

Dak Preskot (©Reuters)

Kvoterbek Dak Preskot je želeo ugovor od 40.000.000 dolara po sezoni. Nije ga dobio već je s njim potpisan „frenšiz teg“, jednogodišnja saradnja vredna 31.400.000. I za Preskota ova sezona je biti ili ne biti. Ili će da pokaže da je franšizni kvoterbek ili će sreću naredne godine da potraži na nekom drugom mestu. Kao pretnja je doveden Endi Dalton iz Sinsinatija. Tu je kao rezervni kvoterbek, ali ako ne bude išlo Preskotu, tu je iskusni dugogodišnji vođa napada Bengalsa. Amari Kuper, prvi risiver, dobio je 100.000.000 dolara za pet godina i postao posle Hulija Džonsa najplaćeniji na svojoj poziciji. Možda su ga Kaubojsi i pretplatili, ali nema sumnje da se radi o odličnom hvataču, prošlogodišnjem pojačanju iz Rejdersa. Korpus risivera je pojačan sa pikom prve runde na draftu ove godine Si Dijem Lembom, koji bi trebalo da bude broj 3 iza Kupera i Majka Galupa.

Očekuje se da opet eksplodira prva zvezda tima, raning bek Ezekijel Eliot. Za to mu je potrebno da ga „hrane“ loptama. Prošle godine se nepotrebno išlo više na dodavanja. Ofanzivna linija je bila jedna od najboljih u prethodnih nekoliko godina. Odbrana je pojačana sa nekoliko iskusnih igrača, pre svega Dontarijem Poom. On je stigao iz Karoline. Veteran Šon Li je ostao u timu, a najviše se očekuje od Demarkusa Lourensa i mladog lajnbekera Lejtona Vandereša. Tokom šampionata stigao je i iskusni Džerald Mekoj i sejfti Ha Ha Klinton Diks. Obojica su otpušteni neposredno pred start šampionata. Kaubojsi su dobili i novog kikera, pouzdanog Grega Zurlajna koji stiže iz Los Anđeles Remsa.

Problem bi mogla da bude pozicija kornerbeka. Bajron Džons je otišao u Majami za čak 82.000.000 dolara na pet godina, što je najveći ugovor u ligi za igrača na toj poziciji. Nema više ni veterana Džejsona Vitena koji je sreću potražio u Las Vegasu kod Džona Grudena. Dugogodišnji defanzivni koordinator Rod Marineli prešao je u Las Vegas Rejderse.

Tim iz Velike jabuke opet na novom početku

Lutaju Njujork Džajantsi već skoro deceniju. Od titule u Superboulu pre osam godina samo su jednom igrali plej-of. Opet je tim iz Velike jabuke na novom početku. Stigao je novi trener Džoe Džadž, još jedan od mnogobrojnih učenika Bila Beličika (Bili O’Brajan, Met Patriša, Brajan Flores, Majkl Vrabel) koji je dobio posao glavnog trenera u NFL-u. On će imati zadatak da posrnulog giganta vrati makar u igru za doigravanje. U prvoj sezoni to će biti veoma teško. Završena je era Ilaja Meninga. Doneo je franšizi dva Superboula, ali poslednjih godina mlađi od braće Mening je bio katastrofalan. Penzionisao se u 40. godini. Prošle godine ga je brzo zamenio ruki Danijel Džons. On će voditi napad Džajantsa u novom šampionatu. Nije se pokazao kao pravo rešenje u prvoj godini, ali imaju poverenje u njega. Sve bi trebalo da se vrti oko Sekuana Barklija, raning beka, jednog od najboljih u ligi.

Imaju Njujorčani i solidan hvatački korpus sa iskusnim risiverima Goldenom Tejtom, Sterlingom Šepardom i tajt endom Evanom Ingramom. Ofanzivna linija je bila problem godinama, a sada je oslabljena neigranjem Nejta Soldžera, nekadašnjeg defanzivca Nju Inglanda. On je odlučio da propusti sezonu zbog straha od virusa korone.

Odbrana je slabiji deo tim. Na mnogim pozicija škripi. Dovedeni su slobodni agenti, lajnbeker Blejk Martinez iz Grin Beja i kornerbek Džejms Bredberi iz Karoline. Dobro su plaćani i pokušaće da podignu nivo defanzive. Prošle sezone samo četiri pobede. U ovom šampionatu trebalo bi da bude mnogo više, ali čini se da je plej-of daleko za Plave iz Velike jabuke.

Vašington izgubio prezime, brojni skandali, bolest glavnog trenera

Nema više Redskinsa. Vašington ne sme više da koristi dosadašnje prezime, pa je sada zvaničan naziv franšize Vašington Futbol tim. Tokom leta u najpoznatijem mediju u prestonici SAD Vašington Postu izašle su optužbe za seksualno uznemiravanju radnica u ovoj franšizi. Sve to loše utiče na imidž ekipe koja je sinonim za neuspeh u ovom milenijumu. Trent Vilijams je prošle sezone pauzirao zbog sukoba sa vlasnicima tima, a ove je trejdovan u San Francisko. Stigao je iskusni stručnjak Ron Rivera iz Karoiline, ali je pre početka sezone otkriveno da ima rak kože, pa ga očekuje hemoterapije.

Dobra vest je da se posle dve godine vratio u ekipu Aleks Smit, kvoterbek koji je imao više od 20 operacije i umalo izgubio život posle teškog preloma noge pre dve godine na meču sa Hjustonom. Startni kvoterbek trebalo bi da bude prošlogodišnji ruki Dvejn Heskins. Ruben Foster se vraća u tim posle povrede. Odličan izbor je napavo tim iz prestonice SAD kada je na draftu izabrao kao drugog pika Džejsa Janga, odličnog defanzivnog enda. Stigli su i iskusni kornerbekovi, Donald Darbi iz Filadelfije i Kendal Fuler iz šampionskog Kanzasa.

Pred start šampiona otpuštena je legenda NFL-a Ejdrijan Piterson, veteran na poziciji raning beka. On je nosio igru trčanjem tima u prethodne dve sezone, ali su se u Vašingtonu odlučili za mlađe snage. Ne treba očekivati od Vašingtona velike stvari ove sezone. Prošle su imali tri pobede, a sada ako budu imali četiri, pet, biće uspeh. Plej-of je nemoguća misija za Vašington.

NAŠA PROGNOZA: 1. Dalas Kaubojs, 2, Filadelfija Igls, 3. Njujork Džajants, 4. Vašington Futbol tim.

DALAS KAUBOJS

DOŠLI: Majk Mekarti (trener, 12 godina bio na kormilu Grin Beja), Endi Dalton (kvoterbek, Sinsinati, 7.000.000 za godinu), Kameron Irving (ofanzivni tekl, Kanzas, 2.500.000 za godinu), Everson Grifin (defanzivni end, Minesota, 6.000.000 za godinu), Aldon Smit (defanzivni end, 4.000.000 za godinu), Dontari Po (defanzivni tekl, Karolina, 10.500.000 za dve godine), Blejk Bel (tajt end, Kanzas, 1.700.000 za godinu), Moris Kenedi (kornerbek, 1.250.000 za godinu), Daril Vorli (kornerbek, Las Vegas, 3.000.000 za godinu), Greg Zurlajn (kiker, Los Anđeles Rems, 7.500.000 za tri godine).

PRODUŽETAK UGOVORA: Amari Kuper (risiver, 100.000.000 dolara za pet godina, od toga 60.000.000 garantovana suma), Dak Preskot (kvoterbek, stavljen je na „frenšiz teg“. Naredne sezone zaradiće 31.400.000 dolara), Šon Li (lajnbeker, 4.500.000 za godinu, od toga 2.000.000 zagrantovano), Blejk Džervin (tajt end, 24,250.000 za tri godine), Džoe Luni (centar, 2.400.000 za godinu), Antvan Vuds (defanzivni tekl, 750.000 za godinu), Džoe Tomas (1.250.000 za godinu), Entoni Braun (kornerbek, 15.500.000 za tri godine), Darijan Tompson (2.800.000 za godinu).

OTIŠLI: Bajron Džons (kornerbek, 82.000.000 za pet godina), Tejvon Smit (risiver, San Francisko), Rendal Kob (risiver, Hjuston, 27.000.000 za tri godine), Džejson Viten (tajt end, Las Vegas, 4.500.000 za godinu), Kameron Fleming (ofanzivni tekl, Njujork Džajants), Ksavijer Sua Filo (gard, Sinsinati, 10.000.000 za tri godine), Malik Kolins (defanzivni tekl, Las Vegas, jednogodišnji ugovor), Robert Kvin (defanzivni end, Čikago, 70.000.000 za pet godina), Danijel Ros (defanzivni tekl, Las Vegas), Malkolm Smit (lajnbeker, Klivlend, jednogodišnji ugovor), Kai Forbat (kiker), Kevon Frejzer (sejfti, Majami).

PENZIJA: Majkl Benet (defanzivni end), Trevis Frederik (centar).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Moris Kenedi (kornerbek), Džejmiz Olavale (fulbek).

FILADELFIJA IGLS

Darijus Slej (©Reuters)

DOŠLI: Darijus Slej (kornerbek, trejdovan je iz Detroita u Iglse. Za tri godine dobio je 50.000.000 dolara, od toga 30.000.000 garantovano. Lajonsi su dobili pika treće i pete runde ovogodišnjeg drafta).

PRODUŽETAK UGOVORA: Džejvon Hergriv (tekl, 39.000.000 dolara, od toga 26.000.000 garantovano), Rodni Meklud (sejfti, 12.000.000 dolara za dve godine), Džejlen Mils (sejfti, 5.000.000 za godinu), Kori Klement (raning bek, jednogodišnji ugovor), Vini Kari (defanzivni end, jednogodišnji ugovor), Džejson Piters (ofanzivni tekl, 6.000.000 za godinu, od toga zagarantovano 3.000.000),

OTIŠLI: Nelson Ogolor (risiver, Las Vegas), Ronald Darbi (kornerbek, Vašington, jednogodišnji ugovor), Džordan Hauard (raning bek, Majami, 9.750.000 za dve godine), Timi Dženingen (defanzivni tekl, Džeksonvil), Halapolivati Vaitai (ofanzivni tekl, Detroit, 50.000.000 za pet godina), Malkolm Dženkins (sejfti, Nju Orleans, 32.000.000 za četiri godine), Najdžel Bridam (lajnbeker).

PENZIJA: Darel Sprols (raning bek).

ODUSTAO OD SEZONE ZBOG KORONE: Markiz Gudvin (risiver).

NJUJORK DŽAJANTS

DOŠLI: Džoe Džadž (trener), Džejms Bredberi (kornerbek, Karolina, 43.500.000 dolara za tri godine, od toga 32.000.000 garantovano), Blejk Martinez (lajnbeker, Grin Bej, trogodišnji ugovor za 30.750.000 dolara), Kolt Mekoj (kvoterbek, Vašington, 2.250.000 za godinu), Levine Toilolo (tajt end, San Francisko, 6.200.000 za dve godine), Kajler Fakrel (lajnbeker, 4.600.000 za godinu), Kameron Fleming (ofanzivni tekl, Dalas, 3.438.000 za godinu), Nejt Abner (sejfti, Nju Ingland, 2.000.000 za godinu), Dion Luis (raning bek, Tenesi, 1.550.000 za godinu), Ostin Džonson (defanzivni tekl, Tenesi, 1.500.000 za godinu), Logan Rajan (kornerbek, Tenesi, 7.500.000 za godinu), Kejsi Krajter (sejfti, 1.048.000 za godinu), Grem Geno (kiker, Karolina).

PRODUŽETAK UGOVORA: Lenard Viljams (defanzivni end, stavljen je na „frenšiz teg“).

PENZIJA: Ilaj Mening (kvoterbek).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Sem Bil (kornerbek), Damari Skot (risiver), Nejt Soldžer (ofanzivni tekl), Šejkil Tejlor (kornerbek).

VAŠINGTON FUTBOL TIM

DOŠLI: Ron Rivera (trener, Karolina), Kendal Fuler (kornerbek, Kanzas, četvorogodišnji ugovor vredan 40.000.000 dolara), Tomas Dejvis (lajnbeker, Los Anđeles Čardžers, jednogodišnji ugovor), Ronald Darbi (kornerbek, Vašington, jednogodišnji ugovor), Kajl Alen (kvoterbek, trejdovan iz Karoline).

PRODUŽETAK UGOVORA: Brendon Šerif (gard, stavljen je na „frenšiz teg“).

OTIŠLI: Trent Vilijams (ofanzivni tekl, trejdovan u San Francisko), Ejdrijan Piterson (raning bek, otpušten), Džoš Norman (kornerbek, Bafalo), Pol Ričardson (risiver, Sijetl).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Kaleb Brentli (defanzivni tekl), Džoš Harvi Klemons (lajnbeker).

Sutra predstavljamo Sever NFC-a