Posle predstavljanja timova na istoku i severu AFC-a došao je red i na jug Američke fudbalske konferencije. Godinama je ova divizija izjednačena, smenjuje se pobednici. Naredne sezone, koja počinje 11. septembra, očekuje nas ravnopravna trka utroje Indijanapolis Koltsa, Hjuston Teksansa i Tenesi Tajtensa, dok je Džeksonvil ne samo najslabiji od ove četiri franšize nego je verovatno najgori tim u ligi i svaka pobeda biće uspeh za Džeguarse.

Teksansi na krilima Dešona Votsona, ali kako bez Hopkinsa?

Hjuston Teksansi su prošle sezone sa skorom 10-6 pobedili na uvek nepredvidivom Jugu AFC-a ispred Tenesija. Posle pobede nad Bafalom u „vajl kard“ rundi zaustavljeni su od Kanzasa na Erouhedu u polufinalu konferencije, iako su imali prednost od 24:0 na početku utakmice. Usledio je cunami Patrika Mahomsa i drugova i finale je opet ostalo san za tim iz Teksasa.

Prva zvezde je kvoterbek Dešon Votson oko koga se sve vrti. Posle godina lutanja konačno je Hjuston uspeo da nađe zvezdu na najosetljivijoj poziciji. Očekuje se da će naredne godine Votson da potpiše mega ugovor, sličan onom koji je Mahoms dobio od Čifsa (503.000.000 dolara do 2031). Teksansi su ostali bez Deandrea Hopkinsa, elitnog risivera, jednog od najboljih u ligi. Nije bio u dobrim odnosima sa trenerom Bilom O’Brajanom, pa je (ne)očekivano trejdovan u Arizonu. Dobili su Teksansi Dejvida Džonsona, raning beka koji je mnogo obećavao na početku karijere, ali koga su povrede sputale.

Zamena za Hopkinsa stigla je iz Los Anđelesa. Iz Remsa je trejdovan Brendin Kuks, odlični risiver koji je igrao dva Superboula sa Nju Inglandom i Remsima (nijedan nije osvojio). Iz Dalasa je došao slot risiver Rendal Kob, koji je najbolje partije karijere imao u Grin Bej Pekersima kada je sarađivao sa Eronom Rodžersom. Njihovim angažovanjem pokušaće da se amortizuje odlazak prve mete u napadu. Ostao je risiver Vili Fuler, koji ima problema sa povredama prethodnih sezona.

Odbrana je svake godina oslabljena odlascima. Veliki udarac je pretrpela prošle sezone kada je prvi pik na draftu 2015. godine Džedevajn Klauni odlučio da ode u Sijetl. Vođa defanzive je čuveni superstar Džej Džej Vot. Poslednjih godina je u padu, stigle su ga godine, a i brojne povrede, prelomi ruke, noge... Beskompromisni borac, kada je zdrav, prava je napast za kvoterbekove.

Džej Džej Vot (©Reuters)

Nekada je identitet tima bila jaka odbrana, sada su sve oči uprte u napad i Dešona Votsona, koji ume da trči, baca, kompletan je kvoterbek. Mnogi ga s pravom stavljaju trenutno po kvalitetu odmah iza Patrika Mahomsa i Rasela Vilsona.

Nova era Koltsa sa iskusnim kvoterbekom

Završena je era Toma Brejdija u Nju Inglandu, ali i Filipa Riversa u Čardžersima. Posle 16 godina u timu, koji se pre nekoliko godina iz San Dijega preselio u Los Anđeles, veteran je odlučio da sreću potraži na nekom drugom mestu. Koltsi imaju oformljen tim koji bi mogao da eksplodira ove sezone sa Riversom na čelu. Nekada pik prve runde drafta iz čuvene generacije 2004. godine (Ilaj Mening i Ben Rotlisberger su tada zakoračili u NFL) dobio je 25.000.000 dolara za godinu dana. Ni Koltsi nisu hteli da rizikuju, da mu daju duži ugovor, ali je dobio šansu da se bori za Superboul, što nije mogao da uradi u Čardžersima. Imaće odličnu ofanzivnu liniju koja će dobro da ga štiti, odlične raning bekove iza sebe, pa ako bude hladnokrvan, u formi, bez mnogo presečenih lopti, Koltsi u ovom šampionatu mogu mnogo.

KVOTE ZA ŠAMPIONA I POBEDNIKE KONFERENCIJA

U napadu prva meta Riversa biće iskusni risiver Ti Vaj Hilton, dok je prošle sezone sjajan na poziciji tajt enda bio Džek Dojl. Centar Rajan Keli postao je najskuplji igrač na toj poziciji u istoriji, dobio je ugovor od 50.000.000 dolara na četiri godine. U odbrani sve puca od zvezda, a predvodnik je Darijus Lenard. U ekipi je ostao i iskusni "pes rašer" Džastin Hjuston, koji je briljirao u Kanzasu pre nekoliko sezona. Ovo će mu biti druga godina u Koltsima. Najveće pojačanje je dolazak iz San Franciska fantastičnog defanzivnog tekla De Foresta Baknera. Nisu mogli da ga plate Fortinajnersi, pa je sreću potražio u Koltsima sa kojima je potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 84.000.000 dolara, što ga čini drugim najplaćenijim igračem na toj poziciji.

Imaće Koltsi velike rivale u Hjustonu i Tenesiju, ali ako Rivers ne bude mnog srljao, što ume, Indijanapolis može visoko. I iskusni as mogao bi da zapuši usta "nevernim Tomama" koji kažu da nije igrač za velike utakmice. Njegove brojke su impresivne, ali kada je najbitnije ume da popusti i baci neku presečenu loptu koja može da uništi njegov tim. Koltsi su skockani tako da izbijaju ove sezone u prvi plan i možda su i prvi favoriti u diviziji i najveći konkurenti Kanzasu i Baltimoru u konferenciji za Superboul.

Tenehil i Henri nastavljaju da vode Tajtense

Najprijatnije iznenađenje prošle sezone bio je Tenesi. Ekipa iz Nešvila uspela je da stigne do finala AFC-a, namuči dobro Kanzas na Erouhedu, ali nije moglo zimus protiv razigrane čete Endija Rida i čudesnog Patrika Mahomsa. Nije blo velikih promena u ekipi. Glavni zadatak tima je bilo da zadrže slobodne agente Rajana Tenehila i Derika Henrija. Tajtensi su uspeli da to urade, ali su se dobro isprsili i ispraznili seleri kap. Kvoterbek Tenehil je dobio basnoslovni ugovor od 118.000.000 dolara za četiri godine, dok je raning bek Henri, koji je briljirao u plej-ofu, dobio 50.000.000. Njih dvojica će i daje biti okosnica tima koji savršeno vodi Majkl Vrabel, nekadašnji as Nju Inglanda i učenik čuvenog Bila Beličika.

Pojačanje je dolazak Vik Bizlija iz Atlante. On bi trebalo da pojača defanzivu koja je bila odlična prošle sezone. Problem bi mogao da bude odlazak Džerela Kejsija u Denver, ali Bizli je stigao da popuni tu rupu nastalo odlaskom dugogodišnjem defanzivnog enda tima. Iz Njujork Džetsa je stigao i kvoterbek Trevor Simijan. On će da bude bekap Tenehilu. Iskusni kvoterek je prošle sezone bio zamena Markusu Marioti, ali je na sredini šampionata ubačen u vatru i vodio odlično svoj tim. Nedostatak elitnog risivra je glavni nedostatak Tajtensa, ali igra trčanajem sa "Buldožerom" Henrijem biće i dalje osnova napada Tenesija. Od bitnijih igrača otišao je i pouzdani kornerbek Logan Rajan. On je potpisao jednogodišnji ugovor sa Njujork Džajantsima, a pre Tajtensa branio je boje Nju Inglanda.

Rajan Tenehil (©Reuters)

Nedelju dana pre početka šampionata, Tajtensi su dobili i novog kikera. U Nešvil je došao trofejni Stiven Gostkovski. On je posle 14 godina napustio Nju Ingland sa koji je osvojio tri šampionska prstena. Rajan Sakop je dobio otkaz, a Gostkovski, iako veteran, sigurno će biti dobro rešenje. Problem bi mogao da bude penzionisanje dugogodišnjem defanzivnog koordinatora Dina Pisa.

Džeguarsi poklonili najbolje, kreće se od nule

Džeksonvil je pre tri godine igrao finale AFC-a na Foksborou protiv Nju Inglanda i bio na pragu Superboula. Nije uspeo, a onda je krenula nizbrdica. U timu sa Floride odlučili su se za potpunu rekonstrukciju, rebilding tima. Svi najbolji igrači su napustili franšizu. Nema više granitne odbrane. I prošle godine su krenuli sa odlascima zvezde tima. Džejlen Remzi, jedan od najboljih kornerbekova lige, trejdovan je u Los Anđeles Remsa tokom šampionata. Odmah po završetku prošlog šampionata, vođa defanzive Kalais Kembel je stigao u Baltimor. Celo leto je sjajni defanzivni end Janik Ngaku tražio trejd i konačno ga je dobio. Nastaviće karijeru u Minesoti.

Oslobodili su se Džeguarsi i startnog raning beka Leonarda Forneta. Pošto nije bilo zainteresovanih za trejd, otpustili su ga, a on je završio kod Toma Brejdija u Tampi. Na Floridi više nije ni kornerbek Ej Džej Boje, a posle neuspešne sezone otišao je i Nik Fols, MVP Superboula 2018. godine. On je trejdovan u Čikago. Pre nekoliko dana i sejfti Roni Herison je završio u Klivelndu. U timu nije ostao ni najbolji risiver prethodnih godina Markiz Li. Napad će da predvodi prošlogodišnji ruki Gardner Minšu. Ove godine na draftu, u prvoj rundi, birani su defanzivci, kornerbek Si Džej Henderson izabran je kao deveti pik, a kao 20. lajnbeker Klejvon Čejson.

Sa ovako desetkovanim timom, svaka pobeda Džeksonvila bila bi veliki uspeh. U prejakoj konkurenciji Tenesija, Indijanapolisa i Hjustona, Džeguarsi nemaju šta da traže. Poslednje mesto im je rezervisano.

NAŠA PROGNOZA: 1. Indijanapolis Kots, 2. Hjuston Teksans, 3. Tenesi Tajtens, 4. Džeksonvil Džeguars.

HJUSTON TEKSANS

DOŠLI: Dejvid Džonson (raning bek, trejdovan iz Arizone), Brendin Kuks (risiver, trejdovan iz Los Anđeles Remsa), Rendal Kob (risiver, Dalas, 27.000.000 za tri godine), Džerald Houkins (ofanzivni tekl).

PRODUŽETAK SARADNJE: Brendon Dan (nouz tekl, 12.000.000 za tri godine).

OTIŠLI: Deandre Hopkins (risiver, trejdovan u Arizonu), Lamar Miler (raning bek, Nju Ingland), Tešon Gibson (sejfti, Čikago).

ODUSTAO OD SEZONE ZBOG KORONE: Edi Vanderdeos (nouz tekl).

TENESI TAJTENS

DOŠLI: Trevor Simijan (kvoterbek, Njujokr Džets), Vik Bizli (defanzivni end, Atlanta, potpisao je jednogodišnji ugovor za 12.000.000 dolara), Džek Kraford (defanzivni end, Atlanta), Taj Samprailo (ofanzivni tekl, Atlanta), Nik Džubnar (lajnbeker, Los Anđeles Čardžers, jednogodišnji ugovor), Stiven Gostkovski (kiker, Nju Ingland).

PRODUŽETAK UGOVORA: Rajan Tenehil (kvoterbek, 118.000.000 dolara za četiri godine, od toga 62.000.000 zagarantovano), Derik Henri (raning bek, 50.000.000 za četiri godine), Kamarai Korea (lajnbeker, 3.500.000 za godinu), Taj Smit (kornerbek, jednogodišnji ugovor), Markus Džonson (risiver, jednogodišnji ugovor).

OTIŠLI: Džerel Kejsi (defanzivni end, trejdovan u Denver), Džek Konklin (defanzivni tekl, Klivlend, 42.000.000 za tri godine), Dion Luis (raning bek, Njujork Džajants), Dilejni Voker (tajt end), Daren Bejts (lajnbeker), Rajan Sakop (kiker, Tampa Bej), Tremejn Brok (kornerbek, Džeksonvil), Darijus Dženkings (risiver, Los Anđeles Čardžers), Ostin Džonson (nouz tekl, Njujork Džajants), Markus Mariota (kvoterbek, Las Vega), Logan Rajan (kornerbek, Njujork Džajants, 7.500.000 za godinu), Lešon Smit (kornerbek, Sinsinati).

ODUSTAO OD SEZONE ZBOG KORONE: Entoni Mekini (tekl).

INDIJANAPOLIS KOLTS

De Forest Bakner (©Reuters)

DOŠLI: Filip Rivers (kvoterbek, Los Anđeles Čardžers, jednogodišnji ugovor za 25.000.000 dolara), De Forest Bakner (defanzivni tekl, trejdovan je iz San Franciska i dobio je ugovor od 21.000.000 dolara po sezoni, drugi najveći u istoriji lige za igrača na njegovoj poziciji), Trej Barton (tajt end, Čikago, jednogodišnji ugovor), Ti Džej Keri (kornerbek, Klivlend).

PRODUŽETAK UGOVORA: Antonio Kastonco (ofanzivni tekl, produžio je ugovor na dve godine za 33.000.000 dolara), Rajan Keli (centar, 50.000.000 za četiri godine),

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Rolan Miligan (sejfti), Skaj Mur (lajnbeker), Marvel Tel (kornerbek).

DŽEKSONVIL DŽEGUARS

DOŠLI: Džoe Šobert (lajnbeker, Klivlend, potpisao je četvorogodišnji ugovor za 53.750.000 dolara, od toga garantovana suma je 22.500.000), Majkl Glenon (kvoterbek, Las Vegas), Tajler Ejfort (tajt end, Sinsinati, dvogodišnji ugovor), Tremejn Brok (kornerbek, Tenesi).

OTIŠLI: Janik Ngaku (defanzivni end, trejdovan u Minesotu), Kalais Kembel (defantzivni end, trejdovan u Balitmor), Leonard Fornet (raning bek, Tampa Bej), Nik Fols (kvoterbek, trejdovan u Čikago), Ej Džej Boje (kornerbek, trejdovan u Denver), Markiz Li (risiver, Nju Ingland), Robi Herison (sejfti, tredovan u Klivlend),

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Larenti Mekgrej (defanzivni end), Rašad Melvin (kornerbek).

Sutra predstavljamo Zapad AFC-a