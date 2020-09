Pakleno jak Jug NFC-a. Možda je samo Zapad Nacionalne fudbalske konferencije kvalitetniji, ali nema sumnje da će ova divizija da bude u epicentru. Razlog je jednostavan – veliki Tom Brejdi stigao je u Tampa Bej Bakanirse kod trenera Brusa Erijensa. Okupio je oko sebe ekipu koja može daleko, ali tu je na papiru veovatno najjača ekipa u ligi, Nju Orleans Sejnts sa Druom Brisom na čelu. Atlanta nije bez šanse, dok se Karolina odlučila za rekonstrukciju. Otišli su najbolji igrači, a Šarlot je napustio i trener Ron Rivera.

Nju Orleans popunjen na svim pozicijama

Zla kob prati Sejntse u plej-ofu prethodne tri godine. Prvo su ispali od Minesote posle dramatične završnice u Mineapolisu, kada su primili tačdaun u poslednjoj sekundi, onda su im sudije oduzele Superboul 2019. godine u duelu sa Remsima, a prošle sezone su opet Vajkingsi bili kobni, iznenadili četu Šona Pejtona u "vajl kard" rundi. Ne odustaje Nju Orleans od Superboula. Trenutno je rangiran kao najbolja ekipa u konferenciji, ispred San Franciska, a jedino je šampion Kanzas ispred tima iz Luizijane.

KVOTE ZA ŠAMPIONA NFL-a I POBEDNIKE KONFERENCIJA

Vođa je ostao Dru Bris, legendarni kvoterbek koji iz sezonu u sezonu ruši rekorde u NFL-u. Potpisao je novi dvogodišnji ugovor za 50.000.000. Iako ima 41 godinu ne razmišlja o penziju. Hvatački korpus je pojačan dovođenjem iskusnog Emanuela Sandersa, koji je početkom godine igrao sa Fortinajnersima Superboul u Majamiju. Prva meta ostaje jedan od najboljih risivera lige Majkl Tomas. Na tajt endu je iskusni Džered Kuk. Problem bi mogla da bude pozicija raning beka. Posle odlaska Majka Ingrama u Balitmor, prošle sezone je trčanje slabije funkcionisalo. Prvi raning bek Elvin Kamera je u sukobu sa franšizom iz Luizijane jer nije dobio produžetak ugovora. Igraće ove godine, ali videćemo da li će nezadovoljstvo da utiče da njegove igre.

Odbrana je brutalna, popunjena Proboul igračima na svim pozicijama. Lider defanzive je Kameron Džordan, a sekendari odbrane je nakrcan asovima. Na kornerbekovima su Maršon Letimor i Dženoris Dženkins, a na mestu sejftija stigao je Malkolm Dženkins iz Filadelfije. On se vratio u Sejntse i predstavljaće kapitalno pojačanje za odličnu odbranu Sejntsa. Ostao je i "džoker" Tajsom Hil, nominalno kvoterbek, ali koji igra bukvalno sve, od specijalnog tima, ful beka, raning beka, risivera...

Iz Tampe je kao rezervni kvoterbek stigao Džejmis Vinston, prvi pik na draftu 2015. godine. On je razočarao u Bakanirsima, koji su ove godine izgubili strpljenje sa nekada velikom nadom NFL-a. Trener Šon Pejton ima odličan tim, spreman konačno da ode u Superboul. Plej-of je nešto što se podrazumeva da ne može da pobegne Nju Orleansu.

Brejdi oko sebe okupio Drim tim

Tampa Bej je osvojio Superboul 2003. godine pod vođstvom Džona Grudena, ali posle toga je krenula stagnacija franšize sa Floride. Više od decenije Bakanirse nema u plej-ofu, a ove godine se Amerika zatresla. Stigao je legendani Tom Brejdi. Posle dve decenije u Nju Inglandu, devet Superboulova i šest šampionskih prstenova, odlučio je da u 43. godini okuša sreću u Tampi. Potpisao je dvogodišnji ugovor koji mu garantuje 59.000.000 dolara. Verovatno će da ispuni svoj san da do 45. godine igra u NFL-a. Okupio je oko sebe Drim tim, na papiru sve puca od asova, kako u odbrani, a posebno u napadu. Od Rendija Mosa, jednog od najboljih risivera svih vremena, Brejdi nije imao tako talentovane hvatače kao što su Majk Evans i Kris Godvin. Prošle sezone je ovaj tandem bio najbolji u ligi. Zašto Bakanirsi nisu bili u doigravanju krivac je Vinston i njegove presečene lopte.

Rob Gronkovski (©Reuters)

Uspeo je Brejdi da nagovori Roba Gronkovskog da se vrati iz penzije i opet zaigra s njim. Radi se o jednom od najbojih tajt endova svih vremena. Odmoran je Gronk, nema problema sa povredama. Imaće i odličnog partnera u napadu, Oj Džej Hauarda, pika prve runde drafta 2017. godine. Na pozicijama raning beka dovedena su dvojica iskusnih igrača, Lešon Mekoj, a pre nekoliko dana za Tampu je potpisao Leonard Fornet, koji stiže iz Džeksonvila.

I u odbrani sve pršti od zvezda, pogotovo u prednjoj liniji. Prošle sezone je dominirao Šekil Barnet sa čak 19,5 sekova, najviše u ligi. Imaće veliku pomoć od iskusnog Džejsona Pjer Pola i Ndamukong Sua. Tu je i sjajni Levonte Dejvid na poziciji lajnbekera. Sekendari odbrane je slabiji i to bi mogla da bude Ahilove peta tima. Tampa vrvi od asova. To ne znači da će odmah da klikne sve kao se očekuje, ima jaku diviziju, jednu od najjačih u ligi, ali sa ovakvim igračima plej-of ne bi smeo da dođe u pitanje.

Ajs Met i Hulio – sjajan tandem, stigao i Tod Girli iz Remsa

Falkonsi su u krizi posle onog nesrećno izgubljenog Superboula 2017. godine u Hjustonu, kada su imali prednost od 28:3 sredinom treće četvrtine protiv Nju Inglanda, da bi bili poraženi posle produžetka (28:34). Prošle sezone je umalo trener Den Kvin dobio otkaz posle užasne prve polovine sezone. Kasnije je Atlanta živnula, ali je doigravanje bio samo san. Nije Atlanta bolja od Tampe i Nju Orelansa, ali može da iznenadi u ovom šampionatu. I dalje će osnova napada na bude saradnja kvoterbeka Meta Rajana i najboljeg i najplaćenijeg risivera lige, Hulija Džonsa.

Tod Girli (©Reuters)

Ofanziva je pojačana dovođenjem raning beka Toda Girlija iz Los Anđeles Remsa. Njegova povreda prethodnih godina je bila prava misterija. Poslednjih sezona je u padu, a dolazak u novi tim mogao bi da revitalizuje njegovu karijeru. Dobio je samo jednogodišnji ugovor što je dokaz da ni u timu iz Džordžije nisu hteli da se kockaju previše. Otišao je Ostin Kuper u Klivlend, ali je mestu tajt enda trejdovan iz Baltimora Hejden Hrst.

Odbrana je slabiji deo tima, pogotovo prednja linija i lajnbekerske pozicije. Veliko pojačanje je stiglo da pokuša da zakrpi rupe, a to je Dante Fauler. On je dobio čak 16.000.00 dolara po sezoni. Prethodne dve godine igrao je za Los Anđeles Remse, a pre toga za Džeksonvil.

Atlanta je propustila plej-of u prethodne dve sezone, sada može do doigravanja, ali je potrebno da napad bude eksplozivan kao one sezone kada je pravio dar-mar u ligi, kada se stiglo do Superboula. Bez najboljeg izdanja Ajs Meta (Meta Rajana) i Hulija Džonsa, doigravanje je nemoguća misija za Falkonse.

Otišli asovi, ostao samo Kristijan Mekefri

Karolina je igrala 50. Superboul 2016. godine, ali posle poraza od Denvera lađe Pantersa su potonule. Od tad su samo jednom igrali plej-of. Došlo se do kraja jedne generacije, pa su u Šarlotu krenuli sa rekonstukcijom tima. Jedna od najboljih lajnbekera u protekloj deceniji, Luk Kikli, odlučio je da u 28. godini ode u penziju. Kem Njuton je otpušten, pa je letos završio u Nju Inglandu. Otišao je i trener Ron Rivera u Vašington, a iskusni Greg Olsen u Sijetl.

Ipak, u timu je ostala nova zvezda američkog fudbala, Kristijan Mekefri. On je dobio ugovor od 64.000.000 dolara za četiri godine što ga čini najplaćenijim raning bekom u istoriji NFL-a. Nije on samo trkač, on odlično i hvata lopte, svestran je i oko njega se gradi franšiza. Prošle godine je odigrao maestralno, ali je tim bio veoma loš. I ove sezone niko ne daju velike šanse Karolini. Umesto Njutona i Alena, koji su igrali na poziciji kvoterbeka prošle sezone, stigao je Tedi Bridžvoter. On je zbog teške povrede kolena propustio dve sezone, a poslednje dve godine je bio rezerva Druu Brisu u Nju Orleansu. Prošle sezone je imao pet pobeda iz isto toliko utakmica kao starter kada je menjao legendarnog asa. Dobio je odličan ugovor, 63.000.000 za tri godine, ali je pitanje koliko može da vodi franšizu.

U paklenoj konkurenciji na Jugu NFC-a Karolina teško može da stigne do plej-ofa. Pet, šest pobeda bi trebalo da je maksimum za tim iz Šarlota.

NAŠA PROGNOZA: 1. Nju Orleans Sejnts, 2. Tampa Bej Bakanirs, 3. Atlanta Falkons, 4. Karolina Panters.

NJU ORLEANS SEJNTS

DOŠLI: Emanuel Sanders (risiver, 16.000.000 dolara, a sa bonusima može da ode i do maksimalno 19.000.0000, za dve godine), Malkolm Dženkins (sejfti, vratio se u Sejntse iz Filadelfije, 32.000.000 dolara, od toga 16.250.000 zagarantovano, za četiri godine), Džejmis Vinston (kvoterbek, Tampa Bej, 1.100.000 za godinu), Taj Montgomeri (raning bek, Njujork Džets, 1.047.500 za godinu), Majkl Barton (ful bek, Vašington, 1.047.500 za godinu), Entoni Čikilo (lajnbeker, Pitsburg, 1.047.500 za godinu), Džejms Harst (gard, Balitmor, 1.047.500 za godinu), Najdžel Bredam (lajnbeker, Filadelfija).

PRODUŽETAK UGOVORA: Dru Bris (kvoterbek, 50.000.000 dolara za dve godine), Endrus Pet (defanzivni tekl, 57.500.000 dolara, od toga 33.000.000 je garantovana suma, za pet godina), Dejvid Onjemata (defanzivni tekl, 27.000.000 dolara za tri godine), Džonson Bademosi (kornerbek, 1.187.500 za godinu), Patrik Omame (gard, 1.187.500 za godinu), Noa Spens (defanzivni end, 910.000 za godinu), Di Džej Sveringer (sejfti, 1.100.000 za godinu), Dvejn Vašington (raning bek, 1.047.500 za godinu), Pi Džej Vilijams (kornerbek, 2.000.000 za godinu), Tajsom Hil (kvotrebek, 20.941.000 za dve godine), Dženoris Dženkins (kornerbek, 16.750.000 za dve godine), Zek Vud (long sneper, 4.780.000 za četiri godine).

OTIŠLI: Ilaj Ejpl (kornerbek, Karolina, 3.000.000 za godinu), Von Bel (sejfti, Sinsinati, 18.000.000 za tri godine), Tedi Bridžvoter (kvoterbek, Karolina, 63.000.000 za tri godine), Ted Gin (risiver, Čikago, 1.187.500 za godinu), Ej Džej Klajn (lajnbeker, Bafalo, 18.000.000 za tri godine).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG STRAHA OD KORONE: Džejson Vander Lin (tajt end), Kol Vik (tajt end).

TAMPA BEJ BAKANIRS

DOŠLI: Tom Brejdi (kvoterbek, Nju Ingland, 59.000.000 dolara, cela suma mu je garantovana, za dve godine), Džoe Heg (ofanzivni tekl, Indijanapolis, potpisao je jednogodišnji ugovor), Lešoj Mekoj (raning bek, Kanzas, jednogodišnji ugovor za 1.000.000 dolara), Rob Gronkovski (tajt end, trejdovan iz Nju Inglanda posle jednogodišnje pauze), Leonard Fornet (raning bek, Džeksonvil, jednogodišnji ugovor), Rajan Sakop (kiker, Tenesi, jednogodišnji ugovor).

RODUŽETAK UGOVORA: Džejson Pjer-Pol (defanzivni end, 27.000.000 dolara za dve godine), Šekil Beret (lajnbeker, stavljen je na "frenšiz teg", 15.800.000 dolara), Ndamukong Su (defanzivni end, 8.000.000 za godinu), Rajan Smit (kornerbek, 1.750.000 za godinu), Rakim Nunjez Ročis (defanzivni end, 2.250.000 za godinu),

OTIŠLI: Bo Alen (defanzivni tekl, Nju Ingland, 8.000.000 za dve godine), Pejton Barber (raning bek, 3.000.000 za dve godine), Brešad Perimen (risiver, Njujork Džets, 8.000.000 za godinu), Karl Nasib (lajnbeker, Las Vegas, 25.000.000 za tri godine), Džejmis Vinston (kvoterbek, Nju Orleans, 1.100.000 za godinu).

ODUSTAO OD SEZONE ZBOG STRAHA OD KORONE: Bred Siton (tekl).

ATLANTA FALKONS

DOŠLI: Tod Girli (raning bek, Los Anđeles Rems, potpisao je jednogodišnji ugovor za 6.000.000 dolara, ali uz bonuse bi mogao da dogura i do zarade od 11.000.000), Dante Fauler (lajnbeker, Los Anđeles Rems, potpisao je trogodišnji ugovor sa Falkonsima vredan 48.000.000 dolara), Hejden Hrst (tajt end, trejdovan je iz Baltimora. Atlanta je dobila i pika četvrte runde na ovogodišnjem draftu, a dala je Rejvensima pika druge i pete runde drafta 2020).

OTIŠLI: Ostin Kuper (tajt end, Klivlend, 44.000.000 za četiri godine), Devonte Frimen (raning bek, otpušten), Drezmond Trufant (kornebek, Atlanta, dvogodišnji ugovor vredan 21.000.000 dolara, od toga 14.000.000 mu je garantovano).

KAROLINA PANTERS

DOŠLI: Met Rul (trener), Tedi Bridžvoter (kvoterbek, Nju Orleans, potpisao je trogodišnji ugovor za 63.000.000 dolara), Robi Anderson (risiver, Njujork Džets, 20.000.000 za dve godine, od čeka 12.000.000 zagarantovano), Set Roberts (risiver, Baltimor, jednogodišnji ugovor), Džon Miler (gard, Sinsinati), Rasel Okung (ofanzivni tekl, trejdovan iz Los Anđeles Čardžersa), Majkl Šofeld (gard, Los Anđeles Čardžers), Ilaj Ejpl (kornerbek, Nju Orleans, 3.000.000 za godinu).

PRODUŽETAK UGOVORA: Tre Boston (sejfti, produžio je ugovor na tri godine za 18.000.000 dolara, od toga je polovina sume zagarantovana), Kristijan Mekefri (raning bek, 64.000.000 za četiri godine).

OTIŠLI: Ron Rivera (trener, Vašington), Kem Njuton (kvoterbek, Nju Ingland, 7.500.000 za godinu), Erik Rid (sejfti, otpušten je posle dve sezone), Kajl Alen (kvoterbek, trejdovan u Vašington), Greg Olsen (tajt end, Sijetl, 7.000.000 za godinu).

PENZIJA: Luk Kikli (lajnbeker).

Sutra predstavljamo Zapad NFC-a