Liga nacija ponovo na više destinacija

Zbog pandemije virusa korona 2020. godine Liga nacija nije održana. Ove godine je odigrana u „balonu“ u Riminiju – sve ekipe su bile na istom mestu i nije bilo mrdanja tokom tih mesec dana. Naredne godine će ponovo ovo takmičenje biti na više destinacija...

Naša seniorska ženska reprezentacija igraće u Ankari, Braziliji i Kalgariju. Muškarci će putovati u Otavu, Sofiju i Kemerovo.

Novim formatom predviđeno je da se za svaku sedmicu takmičenja formiraju po dve grupe sa po osam selekcija, kao i da se mečevi igraju od utorka do nedelje. Svaka reprezentacija će imati 12 utakmica tokom tri nedelje.

Seniorke Srbije je tokom prve sedmice takmičenja, od 31. maja do 5. juna svrstana u grupu u Ankari sa Turskom, Italijom, Kinom, Belgijom, Rusijom, Holandijom i Tajlandom. Drugi turnir je na programu od 14. do 19. juna, a potencijalni rivali Srbije u Braziliji su Brazil, Italija, Turska, Nemačka, Dominikanska Republika, Holandija i Koreja. Srbija će tokom treće nedelje od 28. juna do 3. jula biti u grupi u Kalgariju sa Kanadom, Holandijom, SAD, Belgijom, Turskom, Nemačkom i Japanom.

Seniori Srbije će od 7. do 12. juna biti u Otavi, sa Kanadom, Argentinom, Poljskom, Italijom, Francuskom, Nemačkom i Bugarskom. Druga sedmica je na programu od 21. do 26. juna, a Srbija je svrstana u grupu u Sofiji, sa Bugarskom, Brazilom, Kanadom, Poljskom, Iranom, SAD i Australijom. Utakmice treće nedelje odigraće se od 5. do 10. jula, a Srbija je smeštena u Kemerovo sa Rusijom, Italijom, Poljskom, Iranom, Slovenijom, Holandijom i Bugarskom.

Finalni turnir u konkurenciji odbojkašica igraće se od 13. do 17. jula, a kod odbojkaša od 20. do 24. jula. Domaćini će naknadno biti određeni. Na Finalnom turniru će igrati osam reprezentacija, a takmičenje počinje četvrtfinalnim utakmicama.