Nemanja Isaković i Nemanja Kovač ruše okrnjeni North

Nije se proslavila ekipa G2 Esports u finalu ESL One Rio turnira. Štaviše, nije uspela da osvoji nijednu mapu u završnom dvoboju sa Astralisom, koji je tako pokazao da ipak kod sebe ima onaj stari sjaj koji ga je krasio kroz prethodnih nekoliko godina. Kako to obično ide, pauze između turnira gotovo da nema, pa će ekipa u kojoj se nalaze Nemanja Isaković i Nemanja Kovač danas zaigrati svoj prvi duel na Dreamhack Mastersu, a protivnik će im biti North (17.30).

Ono što vredi naglasiti da se u timu Northa ne nalazi „Kjaerbye“ i da će umesto njega zaigrati Kristofer „Kristou“ Amand, koji ima sasvim korektnu statistiku. Naime, uz rejting od 1,13 na susretima odigranim u poslednja tri meseca i 0,71 ubistvo po rundi, svakako će predstavljati dostojnu zamenu odsutnom Dancu. Međutim, obično u ovakvim situacijama ume da dođe do problema u komunikaciji između samih saigrača, pa vam savetujemo da barem na prvoj mapi tipujete na ekipu G2 Esports.

Što se tiče ostalih igrača na koje treba obratiti pažnju, tu se pre svega nalazi Nemanja „huNter-“ Kovač, inače rođeni brat znatno poznatijeg Nikole „Nika“ Kovača koji nastupa za FaZe Clan. On je u poslednjih nekoliko nedelja definitivno jedan od boljih šrafova ekipe G2 Esports, pošto beleži rejting od 1,17 u proseku, a uz to ima 0,76 ubistava po rundi uz 85,5 štete. Srpskim ljubiteljima ove ekipe svakako je na prvom mestu Nemanja „nexa“ Isaković, koji takođe ima iza sebe odličan ESL One Rio turnir, a koji beleži prosek od 1,12 na rejtingu uz 0,70 ubistava po rundi.

Sa druge strane, tim Northa ne može da se pohvali baš dobrim parametrima u poslednje vreme. Najbolji igrač je upravo onaj koji dolazi kao zamena, već pomenuti Kristofer Amand, dok je iza njega tek Filip „aizy“ Ajstrup, koji ima skroman rejting od 1,10 uz 0,74 ubistva po rundi. Inače, North se nalazi tek na 25. mestu na rang listi, naspram pete pozicije na kojoj sedi G2 Esports.

Meč se naravno igra na dve dobijene mape, a njihov odabir danas će takođe biti od velike važnosti. G2 Esports će se truditi da izbegne mapu Dust2, a sve ostale bi im legle sasvim solidno, jer svakako imaju bolji procenat uspešnosti od Northa. Recimo, na Infernu imaju 80% (4/5) pobeda, na Vertigu solidnih 67% (6/9), dok je North najbolji upravo na Dust2 mapi sa 62% (5/8).

Dve ekipe su u poslednje dve godine igrale na pet mapa, odnosno dva puta, a odnos u pobedama je izjednačen. Doduše, tri mape dobio je G2 Esports, a dve su završile u rukama Danaca, uključujući jednu na kojoj se igrao produžetak.

DREAMHACK MASTERS – 1. KOLO

EVROPA

Grupa A

Utorak

Astralis – Heroic (meč u toku)

17.30: (1,25) G2 Esports – North (3,55)

SEVERNA I JUŽNA AMERIKA

Grupa A

Utorak

22.10: (1,10) Team Liquid – Chaos (5,80)

Sreda

22.10: MIBR - FURIA