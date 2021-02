Za Amerikance nema dileme koji im je omiljeni sport, koji događaj je utakmica svih utakmica. To je nesumnjivo Superboul, veliko finale plej-ofa u NFL šampionatu. Dok je većini Evropljana primamljivija košarka i NBA liga, "preko bare" ništa ne može da se poredi sa fudbalom ili kako mi zovemo američkim fudbalom.

Jedno istraživanje u SAD-u od pre nekoliko godina kaže da od onih koji prate bar jedan sport, NFL je na prvom mestu sa 35 odsto, na drugom je bejzbol sa 14 odsto, a na trećem... Ne, nije košarka, soker, hokej, nego opet američki fudbal, ali onaj koledž. Ono što je za Evropljane recimo finale Lige šampiona u fudbalu ili meč za titulu na Svetskom prvenstvu, to je za Amere Superboul. Sezona u NFL šampionatu je kratka, samo pet meseci. Četiri meseca se igra ligaški deo sa 16 utakmica za svaki tim, a onda kreće januarsko ludilo i doigravanje.

Nema kao u NBA, NHL-u ili MLS-u dueli na četiri dobijene. Igra se samo jedan meč u plej-ofu. Kanzas kao najbolji tim u Američkom fudbalskoj konfrenciji (AFC) do Superboula u Tampa Beju na stadionu Rejmond Džejms je stigao posle dva meča, dok izazivač šampiona, Tom Brejdi i drugovi morali su da igraju tri utakmice, i to u gostima, da bi stigli do bitke za trofej Vinsa Lombardija. Najvažnije trofej "preko bare" nosi naziv legendarnog trenera Grin Beja s kraja šezdesezih godina prošlog veka. Pehar Vinsa Lombardija je visok 53 centimetra, težak tri kilograma, a vredi 25.000 dolara.

Prethodnih godina Superboul je bio pravi mamac za novac. Procenuje se da su gradovi domaćini inkasirali i do 20 mlijardi dolara za dve nedelje koliko traje Superboul ludilo. Ove godine je to drugačije. Globalna kriza izazvana virusom korona uticala je na najvažniji sportski događaj bude skromnije obeležen. Nije bilo seobe navijača, ljubitelja ovog sporta na toplu Floridu. Konferencije za medije timova učesnika i igrača bila su putem Zoom aplikacije, ali Ameri su se potrudili da ništa ne zaseni događaj koji je iz godine u godinu ne samo američki nego i globalni fenomen koji se poput virusa širi ostatkom sveta.

Oni koji ne vole toliko sport na poluvremenu mogu da uživaju u muzičkom spektaklu. Ovog puta pevaće kanadski pevač pod pseudonimom The Weeknd. Možda je prethodnih godina bilo zvučnijih imena, bar nama Evropljanima. Prošle sezone dvadestominutni šou imale su Šakira i Dženifer Lopez, pre toga Džastin Timberlejk, Bruno Mars, Keti Peri... I u muzičkoj industriji pravi prestiž je pojavljivanje na Superboulu.

Većina utakmica ove sezone igrano je u mučnom ambijentu bez gledalaca, ali vlasti Floride su bile najliberalnije, pa je već od oktobra bilo nekoliko hiljada gledalaca na mečevima Majamija, Tampa Beja i Džeksonvila, ekipa koja dolaze iz ove savezne države. Prvobitno je odlučno da na stadionu Rejmond Džons bude 22.500 gledalaca, od kojih će trećina da budu medicinski radnici kao znak zahvalnosti za požrtvovanost tokom pandemije virusa korona, ali je na kraju odlučeno da će na tribinama da bude 25.000 gledalaca, što je nešto manje od trećina kapaciteta stadiona. Biće to najneposećeniji Superboul. Negativan rekord držao je meč iz 1967. godine kada je na tribinama bilo "samo" 61.946 gledalaca. Naravno, pandemija je kriva za to. Godinama se bogatstvom plaćalo dragoceno parče parira, a čak i onima s dubljim džepom bilo je nemoguće da dođu do ulaznica.

Gradovi u Floridi su česti domaćini ovog spektakla. Razlog je blaga klima, pa utakmice mogu da se igraju pod otvenim nebom. I prošle godine je ova država bila domaćin utakmice svih utakmica. Prethodni Superboul održan je u Majamiju na stadionu Hard rok. Područje Tampa Beja će peti put da organzuje meč za trofej Vinsa Lombardija, a ovo će biti treći na stadionu Rejmond Džejms. Zanmljivo, Bakanirsi će biti prvi tim u istoriji koji na svom stadionu igra meč za trofej.

Bakanirsi će biti domaćini ovog meča, ali ne zato što igraju na svom stadionu nego se domaćinstvo iz godine u godinu menja između timova iz AFC- i NFC-a. Tampa Beju je onemogućeno da pucaju iz topova kod važnih momenata i tačdauna, kao što je tradicija Bakanirsa. Tom Brjedi i drugovi igraće u belim dresovima, a Kanzas u tradicionalnim crvenim.

Prethodnih godina 30 sekundi reklame za Superboul išli su i do fantastične sume od 7.700.000 dolara. Prestiž i u biznis svetu je da se pojaviš u pauzama utakmica, na poluvremenu. Prosečna cena poluminutnog sporta tokom Superboula je 5.500.000 dolara. Neke kompanije su zbog virusa korona odustale. Kompanija Budweiser je recimo svoj reklmni prostor poklonila oglasima u vezi sa vakcinacijom ljudi, kao širenje društvene odgovornosti u ovim kriznim vremenima. Neka kompanije će imati debi u Superboulu kao što je Robinhood.

Tokom naredna dva dana na stranica Mozzart Sporta čitaćete analize samog Superboula, duela Toma Brejdija i Patrika Mahomsa, najvećeg igrača u istoriji lige i njegovog naslednika. Američki stručnjaci veće šanse daju šampionu Kanzasu, a zlatno pravilo u SAD-u glasi: Ne igrajte protiv Toma Brejdija.

ZANIMLJIVOSTI PRED SUPERBOUL

* Tom Brejdi je sa šest šampionskih prstenova najtrofejniji igrač u istoriji lige. Iza njega je Čarls Heli sa pet, dok Ted Hendriks, Marv Felming, Met Milen, Bil Romanovski, Adam Vinatijeri, Teri Bredšou... imaju četiri trofeja.

* Od igrača koji će u ponedeljak (00.30) da istrče na teren tri titule ima Rob Gronkovski sa Nju Ingland Petiriotsima.

* Raning bek Tampa Bej Bakanirsa Lišon "Šejdi" Mekoj je prošle sezone igrao u šampionu Kanzasu. Doduše, nije bilo mesta za njega u Superboulu protiv San Franciska. Ove sezone je u Bakanirsima, ali malo igra. Prednost na njegovoj poziciji imaju Ronald Džons i Leonard Fornet.

* Dvojica nekadašnjih susperstarova Pitsburg Stilersa, Antonio Braun i Lejvion Bel u najboljim godinama sa Čeličnima nisu došli do Superboula, ali sada u poznim sa epizodnim ulogama bore se na suprotnim stranama za Lombardijev trofej. Obojica su imala povrede pre Superboula, ali se očekuje da daju doprinos u poslednjem meču sezone.

* Kanzas Siti Čifs će imati priliku da posle 16 godina postanu prvi tim koji je odbranio krunu. Pre toga je to pošlo za rukom Nju Inglandu 2005. godine sa Tom Brejdijem. Osim Petriotsa i Čifsa dva puta u nizu Superboul igrali su i Sijetl Sihoksi 2013. i 2014.

* Tom Brejdi i Patrik Mahoms igrali su dosad četiri puta jedan protiv drugog. Rezultat je 2:2. Veteran je dobio prva dva meča, a naslednik poslednja dva odmeravanja snaga.

* Kanzas je ove sezone pobedio Tampu na stadionu Rejmond Džejms u ligaškom delu sezone sa 27:24. Meč je obeležoo risiver Čifsa Tajrik Hil koji je u prvoj četvrtini imao više od 200 jardi. Vodio je Kanzas sa 17:0, ali na kraju su domaćini ublažili poraz.

* Patrik Mahoms ima samo jedan poraz ove sezone i to od Las Vegas Rejdersa (32:40). Čifsi imaju dva neuspeha u ovom šampionatu, ali u poslednjem kolu startni kvoterbek šampiona nije igrao protiv Los Anđeles Čardžersa. Menjao ga je rezervista Čed Heni.

* Patrik Mahoms je imao šest godina kada je Tom Brejdi osvojio prvi Lombardijev trofej 2002.

