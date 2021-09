Orlovi su odleteli u treće uzastopno polufinale na kontinentalnoj smotri! Odbojkašima Srbije samo dva pobednička koraka nedostaju da se ponovo popnu na evropski tron, a još jedna medalja je sasvim blizu. Izabranici Slobodana Kovača su pokazali pravo lice na najnezgodnijem koraku, u četvrtfinalu šampionata u Gdanjsku protiv Holandije – 3:0 (25:23, 25:20, 27:25).

Iako je početak meča doneo veoma izjednačenu borbu, Orlovi su u nastavku pokazali da su kvalitetniji u svim elementima i zasvim zasluženo prošli u polufinale. Nisu se mučili kao u prethodne dve utakmice, bili su u ključnim trenucima veoma koncentrisani i to im je donelo ubedljivu pobedu. Kao što su i obećali, kad je bilo najpotrebnije prikazali su mnogo sigurniju i bolju igru. Ukrotili su Abdila-Aziza, najboljeg protivničkog igrača i obezbedili mesto među četiri najbolja tima. Za plasman u finale u subotu će se boriti sa boljim iz susreta Italija – Nemačka, koji se igra u sredu.

Pre tri meseca u Riminiju ove dve ekipe su odigrale veoma neizvestan meč, a današnje otvaranje je nagovestilo da bi tako nešto moglo da se ponovi. Nizali su se poeni na obe strane, nijedni ni drugi nisu dopuštali protivniku da se odlepi. Kad god je naš prijem bio idealan, Jovović je koristio srednje blokere koji su bili mnogo dominantniji u napadu od rivala. Posle odličnog prijema Majstorovića, dobio je loptu Lisinac i zakucao za 13:11. Činilo se tada da je Srbija uhvatila pravi ritam, ali su Holanđani tada počeli da demonstriraju njihove kvalitete na servisu. Potpuno su poremetili naš prijem, organizaciju napada, pomerili nas od mreže i preko njihov najboljeg igrača Abdela-Aziza stigli do prednosti – 18:15.

Uz pomoć uspešnih blokova i snažnih početnih udaraca prvi put su došli do plus tri. Podraščanin i Kovačević su uzvratili i doneli izjednačenje. Majstorović je uhvatio jednu veoma bitnu loptu u odbrani, omogućio je kontru za Kovačevića koji je prošao za – 20:20. Morao je tada da zatraži tajm-aut Italijan Pjaca. Luburić je počeo meč na korekciji, ali je zbog povrede prepustio mesto Atanasijeviću već posle nekoliko poena, pa se onda u finišu vratio. Prošao je jedan bitan napad, potom je iz zadnje zone Kovačević doneo prvu set loptu. Tad je na servis otišao Lisinac, posle njegovog udarca je dosuđen aut. Međutim, posle video provere videlo se da je lopta bila u terenu, a to je značilo da je Srbije dobila prvi set – 25:23.

Tek na startu drugog perioda naši reprezentativci su upisali prvi blok. Protivnici su u prvom setu bili raspoloženiji u tom elementu, jer su zabeležili četiri poena. Nije im to pomoglo da izađu kao pobednici. Orlovi su kao u transu počeli da igraju u nastavku. Luburić je napadao, Jovović blokirao, Ivović servirao u neodbranjeni deo terena... Na drugoj strani je grešio Abdel-Aziz, pa je Srbija izgradila vođstvo 6:2 i naterala protivničkog selektora da reaguje. Tu prednost su naši čuvali sve vreme. Bili su mnogo sigurniji u napadu, razigrali su se svi krajnji igrači. Servis je bio mnogo ubojitiji. Kovačević je poenima iz zone četiri doneo set loptu. Poslao je posle toga selektor na teren Okolića da odservira, a on je odradio još jedan zadatak veoma dobro – uhvatio je važnu loptu u odbrani. Dobili su srpski odbojkaši priliku za kontru, koju je iskoristio Kovačević i duplirao vođstvo – 25:20.

Nastavili su srpski odbojkaši da igraju u odličnom ritmu i u nastavku. Izgradili su prednost od nekoliko poena i potpuno kontrolisali igru. Lale su u nekoliko navrata uspele da zaprete, ali su naši odbojkaši odbijali njihove napade. Abdil-Aziz je as servisom doneo izjednačenje 20:20, nisu se dali Holanđani tako lako. Stigli su čak i do set lopte posle odličnog servisa, ali su greškama pogurali Srbiju ka pobedi. Kovačević je poslednjim poenom krunisao sjajnu partiju i overio prolaz u polufinale - 27:25.

HOLANDIJA - SRBIJA 0:3 (23:25, 20:25, 25:27)

HOLANDIJA: Kemink 2, Ter Horst 5, Van Der Ent, Dronkers (libero), Jorna 7, Tuinstra 7, Otevanger (libero), Abdel-Aziz 14, Ter Mat 6, Parkinson 2, Andringa, De Vajer, Vitenburg 4,

SRBIJA: Okolić, Kovačević 15, Petrić, Peković (libero), Krsmanović, Ivović 10, Jovović 2, Perić, Atanasijević 1, Luburić 11, Majstorović (libero), Podraščanin 5, Lisinac 8, Todorović.

PAROVI ČETVRTFINALA EVROPSKOG PRVENSTVA ZA ODBOJKAŠE

Utorak

Holandija - Srbija 0:3

20:30: (1.25) Poljska - Rusija (3.55)

Sreda

16.00: (1.45) Italija - Nemačka (2.55)

19.00: (3.40) Češka - Slovenija (1.27)