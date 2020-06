PET NA PET - Neven Majstorović: Mojoj generaciji, uzor je bila zlatna sidnejska selekcija

Odbojku je počeo da trenira sa starijim bratom Nikolom u Partizanu. Kao i u celoj Srbiji ratna dejstva prekinula su aktivnosti braće Majstorović. Na sreću nastavili su sa treninzima, a Neven je sa Crvenom zvezdom stigao do prve šampionske titule. Potom je prešao u Jedinstvo iz Stare Pazove gde se oprobao i kao primač servisa. U prestonicu, u kojoj je rođen, vraća se 2013. godine. Iz Partizana dolazi do reprezentacije, sa kojom stiže do srebra u Svetskoj ligi, a potom do čuvenog finala sa Slovenijom i zlata iz Pariza. Usledili su i inostrani angažmani.

Srećni smo što je srpski reprezentativac Neven Majstorović dobro, što je u trenucima kad je čekao otpusnu listu sa Infektivne klinike, prihvatio naš poziv za učečće u Humanitarnom tiketu u podne i što je odgovorio na MOZZARTOVIH pet pitanja.

1.Da li ste se svojevremeno bavili još nekim sportskim aktivnostima osim odbojkom?

“Počeo sam sa karateom, fudbalom, a potom uz starijeg brata krenuo sa odbojkom. Bio sam treći razred osnovne škole i rat je prekinuo neke aktivnosti. Odbojkaški sam se školovao u OK Crvena zvezda, stigao sam do prvog tima, ali sam prešao u Staru Pazovu. Naredna destinacija bio je Partizan, inostranstvo…”.

2.Ko vam je bio uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

”Smatram da je mojoj generaciji, drugarima iz reprezentacije, uzor bila cela selekcija iz Sidneja 2000. godine. Svi članovi te zlatne generacije su nas opredelili da se posvetimo odbojci. Bukvalno su nam dali smernice”.

3. Koji klub nosite u navijačkom srcu?

“Moj početak je povezan za Crvenu zvezdu sa kojom sam uzeo titulu 2008. godine. Tu je Stara Pazova, takođe volim Partizan. Iz ‘çrno – belog’ tabora sam dobio poziv za nacionalni tim. Podjednako su mi dragi svi klubovi”.

4.Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Svakako poslednje finale na kontinentalnom prvenstvu za odbojkaše. Bili smo u nekom širem krugu favorita, ali se malo ko nadao zlatu. Realno, to je kruna naše generacije, uvek ću pamtiti ceo šampionat, finale protiv Slovenije, radost i sreću”.

5. Da li imate životni ili sportski moto?

“Uporan rad dovodi do konačnog cilja i ostvarenja želja. Verujte, to mi govori sopstveno iskustvo”.

Bonus pitanje za našeg gosta: Šta u MOZZARTU odigrati na utakmicu iz Bundeslige, VERDER – BAJERN. Klub iz Bremena ne stoji najbolje na tabeli, ali ima skor 3:1:3 od momenta kada se nastavilo takmičenje. Poslednja pobeda je od 5:1. Bajern nema kiks, svih sedam trijumfa, prilično ubedljivih. Niz pobeda Bavaraca nad Verderom je nepregledan, oko 18 u nizu. Dakle, stare mušterije dočekuju Bajern.

“Pokušajte sa kombinacijom dva plus u prvom odnosno dva i više golova u drugom poluvremenu, 2.80 je kvota”.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

[email protected]