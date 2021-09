Petrić: Srbija je zemlja odbojke, sigurno će se pojaviti mladi talenti

Na prethodnom šampionatu Evrope imao je veliku čast da kao kapiten ekipe podigne pehar namenjen šampionu. Ovog puta je završio takmičenje u potpuno drugačijem raspoloženju zbog plasmana na četvrto mesto. Nemanja Petrić je zbog povrede propustio uvodnu fazu, kasnije je u eliminacionim utakmicama ulazio da pomogne, ali ni on nije mogao da spreči ovakav rasplet.

„Za nas je ovo neuspeh, jer smo navikli na medalje. Sigurno smo zamišljali završnicu sasvim drugačiju od ove, kad smo već bili na korak do odličja“, kaže kapiten Nemanja Petrić u razgovoru za Mozzart sport. „Ali, generalno gledano, dobro je da smo i dalje u vrhu evropske odbojke. Da ne pričam ko je sve ostao iza nas, to nije ni bitno... Ostaje žal za medaljom, ali ispostavilo se da je u ovom trenutku ovo naš maksimum. S druge strane, ja sam miran, jer je ekipa dala sve od sebe. Iako to u nekim momentima možda nije izgledalo, izvukli smo poslednji atom snage. Sada je to bilo dovoljno za četvrto mesto. Idemo dalje, ima vremena za detaljniju analizu“.





Dok su utisci još sveži, teško je reći šta je sve nedostajalo da Srbija ipak ode korak dalje ili dva.

„Kad izgubiš dve utakmice u dva dana, svi smo razočarani nekako, ne možeš da nađeš razloge. Nedostajalo je mnogo stvari – koncetrancije u terenu, sitnih detalja na kojima su se protivnici odvajali u igri od nas, posle je tu razliku bilo nemoguće stići. Bili su zaista moćniji u ova dva dana Italijani i Poljaci od nas i zato je ovakav bio rezultat“.

U polufinalu su Orlovi izgubili od Azura, koji su predstavili na prvenstvu jednu novu generaciju. U odnosu na tim koji je bio u Tokiju, nedostajali su Osmani Huantorena i Ivan Zajcev. Mladi momci su preuzeli glavne uloge, odigrali ih savršeno i doneli prvo evropsko zlato posle 16 godina.

„Za jedan deo javnosti to su mladi i novi igrači, ali eto taj Mikjeleto je igrao finale Lige šampiona. On jeste klinac, puni 20 godina, ali je igrao finale najjačeg evropskog klupskog takmičenja. Lavije igra već dve godine najjaču italijansku ligu. Srednjaci, dizač su bili na Olimpijskim igrama. To je ekipa koja ima kostur, deluje da je nova jer nema starih zvučnih imena, ali to je tim koji igra dugo i ima kvalitet. Oni godinama stvaraju te igrače, imaju ligu koju koriste da oni igraju kvalitetne mečeve i onda im dođe prirodniji taj prelaz i ubacivanje novih u reprezentaciju. Imaju Mikjeleta, koji je jedan od najvećih talenata na planeti i možda jedan od trenutno najboljih igrača“.

U našem timu su dva najmlađa igrača bili Vuk Todorović i Pavle Perić, koji su rođeni 1998. godine. Posle njih je trenutno najmlađi Dražen Luburić, koji će 2. novembra napuniti 28 godina.

„Imalo je nekih praznina tokom prethodnih godina. Mi malo to sporije radimo, nažalost. Fale nam mladi, da se postepeno priključuju. Tu je sada Perić, bilo je mladih i na pripremama, ne treba ih zaboraviti – Kujundžića, Kovača, Simića, mladih dizača... Ima igrača koji će ući uskoro, treba dati vremena i njima. Siguran sam da će se neko pojaviti, uvek se pojavljivao. Svi želimo da se to desi što pre i da se vrate rezultati. Sad je trenutno ovako, ali šta je tu je. Bitno da smo ostavili sve što smo imali na terenu“.

Naredne godine odbojkaše čeka učešće na Svetskom prvenstvu. Kapiten tvrdi da je ova ekipa spremna da krene sledećeg leta u nove pobede i pohod ka vrhu.

„Verujem da jeste. To smo, što smo. To je ta ekipa, selektor će da napravi analizu svega i da obavi razgovore sa svima nama sigurno. Ali, mi smo tu za Srbiju i za sve što nas očekuje. Videćemo, neka se slegu utisci sa Evropskog prvenstva, i ovaj bolan i težak završetak, idemo dalje. Srbija je uvek bila zemlja odbojke i ostaće, kako god bude“, zaključio je Nemanja Petrić.