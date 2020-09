Najbolji šampionat američkog fudbala (NFL) se zahuktava. Iz nedelje u nedelju gledamo spektakularne utakmice, velike preokrete, drame do poslednjeg sekunda.

Epicentar trećeg vikenda biće u Mercedes Supedomu u Nju Orleansu. Sejntsi, posle neočekivanog porazaa u Las Vegasu, dočekuju u udarnom teminu u SAD (ponedeljak, 02.20) raspucane Grin Beje Pekerse, koji u proseku postižu više od 40 poena na startu šampionata. Biće to obračun legendarnih kvoterbeka, budućih članova Kuće slavnih, Drua Brisa i Erona Rodžersa.

Oba tima su kandidati za Superboul iz Nacionalne fudbalske konferencije. Domaćin je kilavo počeo. Za Sejntse se smatra da imaju najkompletniji roster u čitavoj ligi. Posle trijumfa nad Tampom, neočekivano su pali od razigranih Rejdersa (24:34). Odsustvo prve zvezde u napadu, Majkla Tomasa se pokazalo kao veliki gubitak za napad Sejntsa predvođen Brisom. Odličnog riisvera muči zglob, pa će propustiti i drugi meč u ovom šampionatu. To bi mogao da bude veliki problem za ne tako dobar napad Nju Orleansa na startu sezone. Pojačanje iz San Franciska Emanuel Sanders još nije proigralo, dok je Dru Bris u padu. Nema više one eksplozivnosti i topa u ruci veterana, kome je ipak 41 godina.

S druge strane, Grin Bej igra fantastično na krilima Erona Rodžersa. Kvoterbek Pekersa razbio je odbrane divizijskih rivala Minesote i Detroita. Problem za Siraše iz Viskonsina mogla bi da bude povreda prvog risivera tima Devontea Adamsa. On je pod znakom pitanje za duel u Nju Orleansu. Međutim, Rodžers je u prva dva kola našao sjajnu konekciju sa druga dva risivera Valdesom Sketlingom i Alenom Lazarom. Trebalo bi da gledamo revolveraški obračun, meč sa velikim brojem poena. Kod gostiju odlično trči Eron Džons, dok domaćine predvodi Elvin Kamera, eksplozivni raning bek, koji je pre početka sezone dobio ugovor od 75.000.0000 evra na pet godina, što ga čini drugim najplaćenijim trkačem lige, iza Kristijana Mekefrija iz Karoline.

Najmalerozniji tim na startu prvenstva je San Francisko. Fortinajnersi su igrali Superboul početkom februara, izgubili od Kanzasa Siti Čifsa (20:31), a posle dve nedelje šampionata svi najbolji igrači tima iz Kalifornije su se povredili. Počelo se od prve nedelje i povreda kornerbeka Ričarda Šermana i tajt enda Džordža Kitla. Prošle nedelje prava bolnica. Dva najbitnija igrača u odbrani, defanzivi endovi Nik Bosa i Solomon Tomas doživele su teške povrede kolena (stradali unutrašnji ligamenti), pa će obojica da propuste ovaj šampionat. To bitno utiče na ambicije San Franciska, koji će teško da ponovi prošlosezonski rezultat. Povredio se i startni kvoterbek Džimi Garopolo. Povreda nije teše prirode, ali će nekadašnji učenik Toma Brejdija da pauzira nekoliko nedelja. Neće ga biti na terenu danas (19.00) u Njujorku protiv Džajantsa.

Napad čete Kajla Šenehana predvodidće solidni Nik Malens, koji ima iskustva vođenja tima. Pre dve godine menjao je tada teško povređenog Garopola. Takođe, i dvojica trkača su se povredila prošle nedelje u meču protiv Džetsa u Velikoj jabuci. Rahim Mostert i Dejvin Kolmen propuštaju utakmicu protiv Džajantsa. Igru trčanjem nosiće Džerik Mekinon, koji se ove sezone vratio posle pauze od dve godine zbog povreda. Videćemo kako će ovako desetkovani tim da se snađe na Met Lajf stadionu.

I domaćin ima problema. Loše su Džajantsi počeli, imaju oba poraza, a ostali su prošle nedelje bez prve zvezde, raning beka Sekuana Barklija. On je pokidao unutrašnji ligament kolena i neće igrati do kraja sezone. Zamena je stigla u vidu Devontea Frimena, nekadašnjeg raning beka Atlante. On je potpisao jednogodišnji ugovor za 3.000.000 dolara. Za kladioce meč za izbegavanje.

Rasel Vilson (©Reuters)

Jedan od zanimljivijih duela treće nedelje NFL šampionata igraće se na Senčeri Link fildu u Sijetlu. Raspucani Sihoksi dočekuje neubedljiv Dalas (22.25). Kaubojsi su srećno pobedili Atlantu prošle nedelje (40:39) posle epskog preokreta u poslednjih pet minuta (imali -15), a sada dolaze na teren Rasela Vilsona. Sjajni kvoterbek Sihoksa blista na startu šampionata i zasad je najveći kandidat za nagradu MVP. Sijetl je nekada bio tim koji energiju crpi iz odbrane, sada je napad mnogo jači deo tima. Defanziva je pojačana najboljim sejftijem lige Džamalom Adamsom (data dva pika prve runde drafta Džetsima), ali i dalje odbrana prima veliki broj poena. Sreća za četu Pita Kerola je da ima raspoloženog Vilsona i risivere Dekejlina Metkalfa i Tajlera Lokita. Dalas je razočarao na startu sezone iako su mu mnogi davali šanse da se bori i za Superboul ove sezone. Sreća po Kaubojse je da imaju najgoru diviziju u ligi, Istok NFC-a gde bi trebalo da se prošetaju do čelne pozicije. I ovde bismo mogli da gledamo meč na poen više. Domaćin je nezadrživ i bliži trijumfu.

Atlanta nastavlja da gubi utakmice koje su “dobijene”. Ako želi da ostane u igri za plej-of mora da se vadi na svom terenu protiv Čikaga (19.00). Bersi jesu startovali sa dve pobede, ali i proitv Detroita i Džajantsa su se provukli kroz iglene uši. I dalje je nesiguran startni kvoterbek Mič Tubiski. Superboul heroj iz 2018. godine NIik Fols i dalje čeka šansu da zameni drugog pika na draftu 2017. godine. Statistika kaže da samo 10 odsto timovi koji startuju sa 0-2 dođu do plej-ofa.

Los Anđeles Čardžersi će nekolliko nedelja da budu bez bitne karike u odbrani, Melvina Ingrama. Na velelepni stadion u gradu anđela stiže Karolina (22.05) bez najboljeg igrača Kristijana Mekeferija. On će zbog povrede koju je zadobio prošle nedelje da pauzira minimum mesec dana. Pantersi su i s njim bili autsajderi, a sada bi trebalo da budu lak zalogaj za domaćina koga će opet da predvodi mladi Džastin Herbert. On drugi meč u sezoni menja povređenog startnog kvoterbeka Tajlroda Tejlora.

Tom Brejdi (©Reuters)

Tom Brejdi i Bakanirsi idu na noge ranjenim Brnkosima (22.25). Denver je pred sezonu ostao bez vođe u odbrani Vona Milera, koji će propustiti šampionat zbog teške povrede. On je bio MVP 50. Superboula, kada je trofej Vinsa Lombardija završio u vitrinama tima iz Kolorada. Posle lošeg starta, dva poraza, ekipa je desetkovana povredama. Protiv Tampa Beja neće igrati startni kvoterek Dru Lok. On će da pauzira nekoliko nedelja, a menjaće ga Džef Driskel, pojačanje iz Detroita. Bronksima se povredio i najbolji risiver Kortland Saton, koji propušta celu sezonu, pa će nekadašnji šampion teško da izbegne začelje veoma jakog Zapada AFC-a.

Arizona je oduševila na startu sezone i pokazala da može mnogo u ovom šampionatu. Ekipu je preporodio u napadu Deandre Hopkins, koji je stigao posle trjeda iz Hjustona. Uz veterana Lerija Ficdžeralda, raning beka Kenjana Drejka i mladog kvoterbeka Kajlera Marija, Kardinalsi su opet ekipa za strahopoštovanje, a nesrećnim Detroit Lajonsima se crno piše na stadionu Univerziteta Finiks u Glendejlu (22.25).

Rejdersi su efikasni na startu sezone, ali će četa Džona Grudena sada ima težak posao protiv odlične odbrane Nju Inlganda (19.00) na Foskborou. Gosti će biti oslabljeni neigranjem ruki risivera Henrija Ragsa, a rovit je i raning bek Džoš Džejkobs. Petriotsi su prošle nedelje stali na jard do pobede u Sijetlu, a nema sumnje da su Kem Njuton i kompanija favoriti protiv tima iz grada kocke i poroka.

Klivlend i Indijanapolis su veliki favoriti protiv Vašingtona, odnosno Džetsa, dok se drama očekuje na Hajnc Fildu. Pitsburg sa 2-0 dočekuje Hjuston (19.00), koji je bez pobede, ali porazi od Kanzasa i Baltimora su bili očekivani. Biće to obračun braće Vot. Najstariji Džej Džej igra za Teksanse, dok boje Stilersa brane Ti Džej i Derek. Fudbalska porodica na okupu. Ben Rotlisberger je preporodio napad tima iz Pensilvanije posle teške povrede i operacije lakta. S druge strane, sve zavisi od Dešona Votsona, odličnog vođe napada Hjustona. Iako je domaćin favorit, gosti iz Teksasa nisu bez šansi.

U NFL- je potvrđen i prvi slučaj Kovida-19. Od njega je oboleo ruki iz Atlante Falkonsa Ej Džej Terel.

NFL – TREĆI VIKEND

Petak

Džeksonvil - Majami 13:31 (0:14, 7:7, 0:7, 6:3)

Nedelja

19.00: (1,60) Atlanta (14,0) Čikago (2,55)

19.00: (1,70) Bafalo (13,0) Los Anđeles Rems (2,40)

19.00: (1,30) Klivlend (15,0) Vašington (4,00)

19.00: (2,40) Minesota (13,0) Tenesi (1,70)

19.00: (1,40) Nju Ingland (13,0) Las Vegas (3,35)

19.00: (2,55) Njujork Džajants (14,0) San Francisko (1,60)

19.00: (1,55) Filadelfija (14,0) Sinsinati (2,70)

19.00: (1,55) Pitsburg (14,0) Hjuston (2,70)

22.05: (1,10) Indijanapolis (17,0) Njujork Džets (8,25)

22.05: (1,40) Los Anđeles Čardžers (14,0) Karolina (3,35)

22.25: (1,45) Arizona (14,0) Detroit (3,10)

22.25: (3,70) Denver (14,0) Tampa Bej (1,35)

22.25: (1,45) Sijetl (14,0) Dalas (3,10)

Ponedeljak

02.20: (1,60) Nju Orleans (14,0) Grin Bej (2,55)

Utorak

02.15: (1,55) Baltimor (14,0) Kanzas (2,70)

***kvote su podložne promenama