Pre početka šampionata malo ko je Grin Bej stavio u krug favorita, ali kako igraju u prva tri kola Eronu Rodžersu i kompaniji ni Superboul nije daleko. Pekersi su u derbiju kola pobedili Sejntse u Mercedes Superdomu sa 37:30. Ovaj put Siraši iz Viskonsina nisu prešli 40 poena, kao u prve dve utakmice protiv Minesote i Detroita, ali i 37 poena bilo je dovoljno za trijumf protiv još jednog od kandidata za trofej Vinsa Lombardija.

Oba tima su igrala bez najboljih hvatača. Kod domaćina drugi meč zaredom nije bilo Majkla Tomasa, dok za Grin Bej nije igrao Devonte Adams zbog povrede mišića. Ispostavilo se da Sejntsi ne mogu da pobede bez Tomasa, dok je Rodžers uspeo da nadomesti izostanak elitnog risivera.

Ekipe su se tokom tri četvrtine smenjivale u vođstvo, a ključni trenutak utakmice dogodio se početkom poslednjeg perioda igre. Kod rezultata 27:27, domaćini su zaustavili četvrti pokušaj za jard Grin Beja. Bris je bio na polovini rivala, ali je na drugom daunu za dva jarda prepustio loptu univerzalcu Tajsomu Hilu, koji pravi fambl. Lopta mu je iz ruke izbio lajnbeker Zaderijus Smit. Iz te akcije, Grin Bej je stigao samo do tri poena, ali ni sledeći napad Nju Orleans ne koristi, a to je onda bio poklon za Rodžersa. Na dva minuta pre kraja lucidni as baca tačdaun pas ka Robertu Tonijanu i to je bio kraj – 27:37. Četa Šona Pejtona uspela je da pogodi fild gol, pokušala onsajd kik, ali je kiker Vil Lac loše ispucao loptu i srušio nade domaćina da mogu do produžetka.





Grin Bej je na tri utakmice postigao 122 poena, što je više od 40 po meču i pokazao da je hit šampionata. Kod Sejntsa jedini vredan pomena bio je sjajni raning bek Elvin Kamera, koji je sam vukao tim, ali nije bio dovoljan. Ovo je drugi vezani poraz Nju Orleansa i crvene lampice se pale u timu iz Luizijane. Čini se da je vreme Drua Brisa prošlo. Nije bio loš protiv Grin Beja kao prošle nedelje u Las Vegasu, ali čini se da ga ruka više ne služi kao nekada, da nema dugih i preciznih pasova po kojima je bio poznat.

Još jedan fantastičan meč odigrao je Rasel Vilson. Sjajni kvoterbek vodio je Sijetl do trijumfa protiv Dalasa sa 38:31 na Senčeri Link fidu. Fantastični vođa napada Sihoksa ušao je u istoriju NFL šampionata kao prvi kvoterbek koji je u prva tri meča sezone bacio čak 14 tačdaun pasova. Opet je imao pet dodavanja za tačdaun, kao i prošle nedelje protiv Nju Inglanda i istakao kandidaturu za najboljeg igrača sezone. Najraspoloženiji kod domaćina, osim meastralnog Vilsona, bio je risiver Tajler Lokit, koji je imao tri tačdauna.

Ryan Neal gives the victory to Seattle with an interception on this pass from Dak Prescott!! 3-0 ! ???????? #Seahawks pic.twitter.com/2rdAdKHww5 — SeahawksUnited (@SeahawksUnited_) September 28, 2020

Posle presečene lopte i fambla vođe napada Kaubojsa Daka Preskota, krajem druge i početkolm treće četvrtine, Sijetl je poveo sa 30:15, imao je i napad, ali je prokockao prednost. Dugim dodavanjima kvoterbek gostiju je uspevao da probije sekendari domaćina. Odličan je bio Majkl Galup. Poveo je Dalas sa 31:30 tri i po minuta pre kraja, ali je onda Vilson bacio tačdaun pas ka risiveru Dekejlinu Metkalfu. On se iskupio za katastrofalnu grešku u prvom poluvremenu. Vilson je bacio pas sa više od 60 jardi, Metkalf je uhvatio loptu, ali je počeo ranije da se raduje, pa mu je Digs izbio loptu i domaćini su umesto novih šest poena izgubili posed. Ipak, na kraju je kvoterbek Sihoksa bacio "bombu", koju je robusni risiver uhvatio, za treći trijumf i lidersko mesto na veoma jakom Zapadu NFC-a. Preskot je pokušao u poslednjoj akciji očajničkim potezom da upoli svoje hvatače u end zonu Sijetla, ali mu je Rajan Nil presekao loptu.

Treći vikend je obeležiio i povratak na teren Nika Folsa, MVP-ija Superboula 2018. godine. On je ove sezone stigao u Čikago posle trejda iz Džeksonvila, ali je na startu šampionata bio rezerva Miču Trubiskom. Posle visokog vođstva Atlante, trener Bersa Met Negi u nastavku je pružio šansu iskusnom kvoterbeku, koji je majstorski vodio svoj tim do trećeg trijumfa – 30:26. U poslednjih 15 minuta bacio je tri tačdaun pasa. Falkonsi su još jednom na neverovatan način izgubili utakmicu, slično kao i prošle nedelje u Dalasu. Opet je zakazao Met Rajan, koji je u finišu bacio presečenu loptu koja je odlučila pobednika. Fols bi trebalo i u nastavku sezone da bude prvo rešenje u napadu Čikaga, a s njim tim iz Ilinoisa je mnogo opasniji. Ono što je bacilo senku na pobedu je teška povreda raning beka Tajrika Koena. On je pokidao ligamente kolena i završio je ovaj šampionat. Falkonsi bi ubrzo mogli da ostanu bez trenera Dena Kvina. On je i prošle sezone bio blizu otkaza, a sada se čini da mu nema spasa posle skora 0-3 na startu šampionata.

Filip Rivers (©Reuters)

Vođa napada Indijanapolisa Filip Rivers u ubedljivoj pobedi Koltsa protiv Njujork Džetsa sa 36:7 postao je šesti kvoterbek u istoriji NFL-a koji ima 400 i više tačdaun pasova. Pre njega je to uspelo Druu Brisu, Tomu Brejdiju, Pejtonu Meningu, Bretu Favru i Denu Marinu.

San Francisko, iako desetkovan povredama, razbio je nesrećne Džajanstse sa Met Lajf stadionu sa 36:9. Briljirao je rezervni kvoterbek Nik Malens, koji je pokazao da može da bude odlična konkurencija Džimiju Garopolu, koji bi uskoro trebalo da se vrati na teren.

Pitsburg igra kao preporođen pod vođstvom Bena Rotlisbergera. Stilersi su na Hajnc fildu stušili Hjuston sa 28:21. Teksansima je ovo i treći poraz i pitanje je da li mogu da se vrate u igru za plej-of. Odbrana domaćina opet je bila granitna. U nastavku susreta nije dozvolila nijedan poen Dešonu Votsonu i Teksansima.

Minesota je najveće razočaranje sezone. Vodili su Vajkingsi do finiša protiv Tenesija, koji se nije predavao na krilima fantastičnog trkača Derika Henrija. Na minut i po kre kraja, kiker Stiven Gostkovski, koji se na premijeri sezone u Denveru ispromašivao, pogodio je fild gol sa 55 jardi za preokret – 31:30. Kirk Kazins je uprskao poslednji napad Minesote. Tajtensi su i treći meč ove sezone dobili u poslednjim trenucima.

Odličan je bio i Džoš Alen koji je vodio Bafalo do trijumfa protiv Remsa sa 35:32. Vodili su Bilsi sa 28:3 početkom treće četvrtine, ali je tim iz Los Anđelesa preokrenuo, poveo sa 32:28, ali u poslednjem napadu Alen je bacio tačdaun pas kao Kroftu, za veliki trijumf i maksimalan učinak lidera Istoka AFC-a.

Reks Burkhed (©Reuters)

Nju Ingland je lako dobio Las Vegas sa 36:20. Rejdersi su se dobro držali u prvih 30 minuta, ali u nastavku Kem Njutonse probudio, predvodio svoj tim do druge pobede u sezoni. Sjajni su bili trkači Petriotsa Reks Burkhed (istrčao tri tačdauna), Soni Mišel i iznenađenje na ovom meču Džej Džej Tejlor.

Klivlend je u poslednjoj četvrtini slomio otpor Vašingtona sa 34:20. Odlični su bili raning bekovi domaćeg tima Nik Čab i Karim Hant, kvoterbek Bejker Mejfild i risiveri Odel Bekam i Džarvis Lendri. Vođa napada gostiju iz prestonice Dvejn Heskins imao je čak tri presečene lopte. Nije se proslavio ni prošlogodišnj prvi pik na draftu Kajler Mari. Kvoterbek Arizone je imao takođe tri presečene lopte za prvi poraz Kardinalsa i to od Detroita u Glendejlu (23:26). Lajonsi su stigli do prvog trijumfa u sezoni.

Karolina je iznenadila Čardžerse u Los Anđelesu, slavila je sa 21:16 iako je igrala bez prve zvezde Kristijana Mekefrija, koji će da pauzira oko mesec dana zbog povrede kolena. Mladi kvoterbek Džastin Herbert i u drugom meču kao starter ove sezone nije uspeo da pobedi. On menja povređenog Tajroda Tejlora.

Tom Brejdi je vezao i drugi trijumf kao vođa napada Tampe. Bakanirsi su lako razbili desetkovane Bronkose u Denveru sa 28:10. Dva tačunda imao je Majk Evans, s kojim legendarni as sve bolje sarađuje. U trećem kolu dovbili smo i prvži nerešen rezultat. Filadelfija i Sinsintati ni posle doatnih 10 minuta nisu rešili pitanje pobednika (23:23), pa su Iglsi i Bengalsi i dalje bez pobede.

NFL – TREĆI VIKEND

Petak

Džeksonvil - Majami 13:31 (0:14, 7:7, 0:7, 6:3)

Nedelja

Atlanta - Čikago 26:30 (6:3, 10:7, 10:0, 0:20)

Bafalo - Los Anđeles Rems 35:32 (7:0, 14:3, 7:14, 7:15)

Klivlend - Vašington 34:20 (0:7, 17:0, 0:13, 17:0)

Minesota - Tenesi 30:31 (7:6, 10:3, 7:16, 6:6)

Nju Ingland - Las Vegas 36:20 (0:3, 13:7, 10:0, 13:10)

Njujork Džajants - San Francisko 9:36 (0:6, 6:10, 3:7, 0:13)

Filadelfija - Sinsinati 23:23 p. p. (0:0, 13:10, 3:7, 7:6, 0:0)

Pitsburg - Hjuston 28:21 (3:7, 14:14, 3:0, 8:0)

Indijanapolis - Njujork Džets 36:7 (7:7, 10:0, 14:0, 5:0)

Los Anđeles Čardžers - Karolina 16:21 (0:6, 7:12, 3:0, 6:3)

Arizona - Detroit 23:26 (7:3, 6:14, 10:3, 0:6)

Denver -Tampa Bej 10:28 (0:10, 10:13, 0:5, 0:0)

Sijetl - Dalas 38:31 (9:9, 14:6, 7:7, 8:9)

Ponedeljak

Nju Orleans - Grin Bej 30:37 (7:3, 10:10, 10:14, 3:10)

Utorak

02.15: (1,55) Baltimor (14,0) Kanzas (2,70)

