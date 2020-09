Vreme je za evropsku elitu. Počinje rukometna Liga šampiona. Krajem godine u Kelnu biće poznat naslednik Vardara na tronu Starog kontinenta (na F4 učestvuju Barselona, Kil, Vesprem i Pari Sen Žermen), a u sredu i četvrtak igraju se utakmice prvog kola za sezonu 2020/2021. U odnosu na prošlu sezonu, koja je prekinuta sredinom marta usled pandemije virusa korona, nema više 28 ekipa, podeljenih u dve jače grupe i dve sa slabije rangiranim klubovima.

U novom izdanju evro-elite igraće 16 najboljih klubova Evrope, podeljenih u dve grupa sa po osam ekipa. Dve najbolje izboriće direktan plasman u četvrtfinale Lige šampiona, dok će timovi od treće do šeste pozicije igrati baraž za plasman među osam najboljih na Starom kontinentu. Tradicionalno, Keln i velelepna Lakses arena 12. i 13. juna naredne godine trebalo bi da bude poprište završnog turnira najbolja četiri kluba Evrope. Šampion dobija 1.000.000 evra, što je najveća nagrada u istoriji takmičenja. Novina od ove sezone je da će utakmica da se igraju samo u dva termina, od 18.45 i 20.45.

Virus korona zadaje glavobolje organizatorima takmičenja. Derbi premijerne runde u Grupi A između Segeda i Pari Sen Žermena je odložen. Jedan rukometaš mađarskog tima je zaražen, pa su ostali morali u izolaciju. Sve aktivnosti mađarskog vicešampiona su suspendovane.

Prošlosezonskim učesnicima F4 u Kelnu Barseloni, Kilu, Vespremu i Pari Sen Žermenu se daju najveće šanse da se i dogodine nađu na završnom turniru. Iz drugog plana vrebaju Seged, Vive Kjelce i Flenzburg, dok je još uvek vladar Evrope Vardar silno oslabljen posle odlaska iz kluba ruskog bogataša Sergeja Samsonenka. Nant i Porto žele da se plasiraju u narednu rundu, dok su autsajderi Zagreb, Elverum, Celje i Motor Zaporožje.

SRBI U LIGI ŠAMPIONA

Bogdan Radivojević (©Reuters)

U ovogodišnjoj Ligi šampiona igraće osmorica srpskih rukometaša, a to su Petar Nenadić i Vladimir Cupara (Vesprem), Bogdan Radivojević (Pik Seged), Marko Vujin (Vardar), Milan Milić (Nant), Todor Jandrić (Zagreb), Nemanja Obradović (Zagreb) i Miloš Orbović (Motor Zaporožje). Pomoćni trener vicešampiona Evrope Vesprema je Momir Ilić, dok sa golmanima Vardara radi Dejan Perić, nekadašnji selektor Srbije.

BARSELONA: Novi napad na krunu

Najtrofejniji klub Evrope, devet puta šampion Starog kontinenta, nije stigao do krune već pet godina. Krajem decembra imaće šansu u Kelnu da se opet popne na rukometni tron. Nije mnogo Barselona menjala ekipu između dve sezone. Najveći hendikep biće odlazak u penziju krila Viktora Tomasa. On je početkom godine imao problema sa srcem, pa je morao da prekine bogatu karijeru. Dovedena su dvojica Slovenaca, mladi Domen Maguc iz Celja i Blaž Janca iz poljskog Kjelcea. Tokom ovog leta dogovoren je prelazak fantastičnog desnog beka, jednog od najtalentovanijih rukometaša na svetu Melvina Ričardsona iz Monpeljea, ali Francuz, sin legendarnog Džeksona Ričardsona, dolazi u Kataloniju tek naredne godine.

Okosnica ekipe i dalje će biti golman Perez de Vargas Moreno, Luka Cindrić, Raul Entrerios (poslednja sezona u karijeri), Dika Mem, Aron Palmarson, Kasper Mortensen, Ludovik Fabregas... Barsa godinama nema pravog rivala u Španiji. Nedostatak jakih utakmica u prvenstvu je najveći nedostatak četa Ćavija Paskvala.

DOŠLI: Haniel Langaro (Dankerk), Domen Maguc (Celje), Blaž Janc (Vive Kjelce), Luis Frade (Sporting Lisabon).

OTIŠLI: Lase Anderson (Fuhse Berlin), Viktor Tomas (penzija), Abel Serdio (Visla Plock, pozajmica).

KIL: Stigao je fantastični Sagosen

Posle nekolko godina stagnacije, prošle sezone je Kil napravio bum u Evropi pod komandom češkog stručnjaka Filipa Jihe, nekada najboljeg rukometaša na svetu. On je preuzeo Zebre od iskusnog Islanđanina Alfreda Gislasona. Ekipa sa Baltika je dovela za narednu sezonu samo jednog igrača, ali kakvog? Sander Sagosen, trenutno verovatno najbolji igrač na svetu, prešao je iz Pari Sen Žermena. Norvežanin bi mogao da bude poslednji deo pazla za povratak Kila na krov Evrope. Svi bitni igrači su ostali. Na golu će biti Danac Niklas Landin Jakobsen, kapiten Domagoj Duvnjak, Austrijanac Nikola Bilik, Norvežanin Harald Reikind, pivotmen Patrik Vinček, Šveđanin Niklas Ekberg... Sve pršti od zvezda u Kilu.

DOŠAO: Sander Sagosen (Pari Sen Žermen).

OTIŠLI: Lukas Nilson (Rajn Nekar Leven), Ole Ramel (Benfika).

PARI SEN ŽERMEN: Nije zlato sve što sija

Mikel Hansen (©Reuters)

Velika ulaganja, za rukomet basnoslovne sume, ali titula šampiona Evrope nikako da stigne u Pariz. Karabtiću, Hansenu i kompaniji nije pošlo za rukom da se popnu na krov Starog kontinenta, kao i Nejmaru, Mpabeu i ostalim fudbalerima Svetaca. I ovog leta je bilo prometno u gradu svetlosti. Najveće pojačanje je dolazak gorostasnog Letonca iz Vardara Dainisa Krištopansa. Stigao je u Pariz i španski reprezentativac Feran Sole, ali je bilo i značajnih odlazaka. Najveći hendikep je što više nema Sagosena.

U timu nema više ni veterana Gudjona Valura Sigurdsona i Kima Ekdala du Rica (obojica otišla u penziju), a veteran Luk Abalo je iznenađujuće otišao u norveški Elverum. Španski golman Rodrigo Korales je pojačao Vesprem. Ostali su Mikel Hansen i Nikola Karabatić, dvojica superstarova, ali koji su ipak u poznim igračkim godinama, posebno momak rođen u Nišu, koji je ušao već u 37. godinu.

Svake sezone u poslednjih šest, sedam je ono čuveno pitanje – kad, ako ne sad? Čini se da curi vreme asovima Karabatiću i Hansenu i da je potrebna rekonstrukcija i podmlađivanje pariskih Milionera. Na klupi ostaje Raul Gonzales, koji je sa Vardarom bio šampion Evrope 2017. godine.

DOŠLI: Jan Genti (Šamberi), Metju Grebili (Monpelje), Eloim Prandi (Nim), Dainis Krištopans (Vardar), Feran Sole (Tuluz).

OTIŠLI: Rodrigo Korales (Vespem), Gudjon Valur Sigurdson (penzija), Kim Ekdal du Ric (penzija), Sander Sagosen (Kil), Luk Abalo (Elverum), Robin Durte (Ivri), Eduard Kemp (Tuluz).

VESPREM: Večiti drugi

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Najveći gubitnik u protekloj deceniji je Vesprem. Velika ulaganja, podrška države, budžet koji mogu da pariraju samo Pari Sen Žermen i Barselona, ipak nije doneo titulu klubu iz malenog mađarskog grada. Četiri puta je Vesprem bio vicešampion Evrope, ali nikada na vrhu. Svake godine dovode se zvučna pojačanja. Tako je bilo i ove sezone. U Vesprem su stigli golman Rodrigo Korales, Danac Nikolaj Markusen, Horhe Makeda, Danil Šiškarev. Boje vicešampiona Evrope brane i dvojica Srba, srednji bek Petar Nenadić i čuvar mreže Vladimir Cupara. Nema više na golu Arpada Šterbika. Nekadašnji reprezentativac naše zemlje i Španije se penzionisao početkom godine. Pomoćni trener kluba je Momir Ilić. Ostala je u timu većina igrača iz prethodnih godina – Rasmus Lauge, Mate Lekai, Vuko Borozan, Manuel Štrlek... Ekipa je popunjena na svim pozicijama. Pre dve nedelje Vesprem je osvojio SEHA ligu posle ubedljive pobede u finalu u Zadru protiv Vardara sa 35:27.

DOŠLI: Rodrigo Korales (Pari Sen Žermen), Nikolaj Markusen (Silkeborg), Horhe Makeda (Seged), Danil Šiškarev (Vardar), Patrik Ligetvari (Logronjo, povratak sa pozajmice).

OTIŠLI: Arpad Šterbik (penzija), Borut Mačkovšek (Seged), Mirsad Terzić (Visla Plock), Pavel Pačkovski (Vive Kjelce, kraj pozajmice), Dragan Gajić (Limož).

VIVE KJELCE: Aleks Dujšebaev prva zvezda

Talant Dujšebaev (©Reuters)

Španski stručnjak Talant Dujšebaev je 2016. godine uspeo da donese titulu šampiona Evrope Vive Kjelceu. Svake godine je poljski šampion u vrhu. I ove sezone nije u prvom ešalonu favorita, ali vreba iz senke i može da pomrsi račune Barseloni, Kilu, Vespremu i Pari Sen Žermenu.

Prva zvezda tima je trenerov sin, desni bek Aleks Dujšebaev, fantastični šuter, jedan od najboljih na svetu. Uz španskog reprezentativca asovi su Nemac Andreas Volf na golu i Hrvat Igor Karačić, koji ima dve krune sa Vardarom. Bilo je dosta prometno ovog leta u Kjelceu, bez zvučnih pojačanja, a klub je napustio dugogodišni pivotmen, Španac Žulen Aginagalde. On se vratio u otadžbinu, pojačao je nekadašnjeg šampiona Evrope Bidasou iz Iruna. Dujšebaev je na klupi okružen nekadašnjim asovima. Pomoćnui trener je Slovenac Uroš Zorman, a sa golmanima radi Slavomir Žmal, legendarni čuvar mreže.

DOŠLI: Šimon Sićko (Gotnjik Zabrže), Haukar Brastarson (Selfos), Mikal Olejničak (Gdanjsk), Sigvaldi Gudjonson (Elverum), Nikolas Tornat (Nant), Sebastijan Kažor (Gdanjsk).

OTIŠLI: Mateuš Jahlevski (Vibžeže Gdanjsk), Doruk Pehlivan (Minden), Marijuš Jurkievič (penzija), Pavel Pačkovski (Meškov Brest), Blaž Janc (Barselona), Žulen Aginagalde (Bidasoa Irun), Romarik Guljo (Seson).

PIK SEGED: Oko Bombača i Radivojevića se sve vrti

Klub iz Segedina je godinama u vrhu evropskog rukometa, ali ne može još da pripreti najboljim timovima Evrope. Tokom leta bila su dve bitne promene. Klub je napustio Španac Horhe Makeda, koji je pojačao Vesprem, a u suprotnom pravcu je stigao Slovenac Borut Mačkovšek. Odličnu prošlu sezone je imao srpski repezentativac Bogdan Radivojević. Od njega se očekuje da i ovoj Ligi šampiona rešeta protivničke golmane. Sve će da se vrti u igri Segeda oko sjajnog srednjeg beka, Slovenca Deana Bombača. Na desnom beku je Hvat Luka Stepančić, nekadašnji rukometaš Pari Sen Žermena, a tu su i Španac Đoan Kaneljas i odlični pivotmen Bence Banhidi.

Na klupu je ostao Španac Huan Karlos Pastor. Veliki hendikep za tim biće odsustvo navijača, "osmog igrača" ovog mađarskog kluba. Zbog virusa korona u redovima Pik Segeda, mađarski tim ove nedelje neće debitovati u novoj sezoni Lige šampiona.

DOŠAO: Borut Mačkovšek (Vesprem).

OTIŠAO: Horhe Makeda (Vesprem).

NANT: Neuništivi Kiril Lazarov

Kiril Lazarov (©Reuters)

Iako je zagazio u 41. godinu, Kiril Lazarov se ne predaje. I u novoj sezoni biće adut francuskog Nanta. Kanarinci mogu do druge faze Lige šampiona, a četvrtfinale bi bio veliki uspeh. Ovog leta u francuski klub je stigao mladi Srbin iz Metaloplastike Milan Milić. On bi mogao da bude naslednik makedonskog superstara. Osim Lazarova perjanice tima su Španci – Valero Rivera, David Balager, Eduardo Gurbidno. Tu su i golmani Siril Dumulan i Emir Nilsen.

DOŠLI: Baptist Damatrin, Milan Milić (Metaloplastika), Metju Batali (Ivri), Adrijan Figueras (Granoljers).

OTIŠLI: Žulijn Emone (Limož), Antonio Garsija Robledo (Granoljers), Žunior Skot (Balingen), Nikolas Turnat (Vive Kjelce), Senjamin Burić (Zagreb).

VARDAR: Nova era makedonskog velikana

Nema više bogatog Rusa Sergeja Samsonenka, a i ambicije su splasle. Nova čuda i evropske krune više nisu moguće, ali je cilj ove sezone da se prođe grupna faza. Ostali su neki bitni igrači, veterani na krilnim pozicijama, Timur Dibirov i Ivan Čupić, kapiten Stojanče Stoilov... Stigao je srpski bombarder Marko Vujin iz lisabonskog Sportinga. Skopski crveno-crni glatko su prepustili pehar SEHA lige Vespremu, a do kraja decembra su i dalje na krovu Evrope. Nova era skopskog velikana je krenula sa novim-starim predsednikom Mihajlom Mihajlovskim. Na klupi je ostao domaći stručnjak Stevče Aluševski.

DOŠLI: Borko Ristovski (Benfika), Robin Kantegral (Seson), Patrik Valčak (Libek), Lovro Jotić (Eufarm Pelister), Marko Vujin (Sporting Lisabon).

OTIŠLI: Dainis Krištopans (Pari Sen Žermen), Danil Šiškarev (Vesprem), Hose Toledo (Minaur Baja Mare), Staš Skube (Meškov Brest), Pavel Atman (Spartak Moskva).

FLENZBURG: Nada u Skandinavce i Burića

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Nekadašnji nemački šampion godinama se oslanja na skandinavske rukometaše. Nije to čudno ako se zna da je Flenzburg na granici sa Danskom. Prva zvezda tima je levoruki norveški bombarder Magnus Abelvik Red, a tu su i Lase Svan Hansen, Lase Moler, Džim Gotfridson, Goren Johanesen. Prošle sezone je blistao na golu reprezentativac Bosne i Hercegovine Benjamin Burić. Najveće pojačanje ovog leta je dolazak danskog levog beka Madsa Mensaha Larsena iz Rajn Nekar Levena. Flenzburg vreba iz senke. Realno je da dođe do četvrtfinala. F4 u Kelnu bi bio veliki uspeh za četu Maika Mahule.

Posle povreda na početku sezone pivotmena Jakoba Hajnla i Johanesa Golea, tim sa Baltika je angažovao Slovenca Domenek Sikošeka, koji je do sada branio boje španskog Logronja. On ostaje u Flenzburgu do 31. decembra.

DOŠLI: Lase Moler (Gudme), Mads Mensah Larsen (Rajn Nekar Leven), Franc Semper (Lajpcig), Domenek Sikošek (Logronjo).

OTIŠLI: Simon Jepson (Erlangen), Mihal Jurecki (Azoti Pulavi), Holger Glandorf (penzija), Jens Šongart (Hamburg, pozajmica), Andreas Zakariason (Gudme).

MEŠKOV BREST: Staš Skube pojačao Beloruse

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šampion Belorusije prošle sezone je razočarao u Ligi šampiona, a ove bi mogao da se bori za drugu fazu. Najveće pojačanje je dolazak iz Vardara srednjeg beka Staša Skubea. Ekipa je sastavljena od beloruskih reprezentativaca, a tu si i Hrvati Ivan Pešić i Sandro Obranović, kao i Slovenci Simon Razgor i Jaka Malus. Na klupi ovog tima je poznati španski stručnjak Raul Alonso. Zbog povrede na F4 SEHA lige Hrvat Sandro Obranović neće igrati dva meseca.

DOŠLI: Staš Skube (Vardar), Dmitri Santalov (Čehovski Medvedi).

PORTO: Portugalija u malom

Za Porto igra veliki broj reprezentativaca Portugalije, a tu je i nekoliko solidnih stranaca, Hrvat Ivan Slišković, Makedonac Nikola Mitrevski, Nemci Manuel Spat i Đibril M’Benge, Kubanac Vitor Ituriza. Krajnji domet Zmajeva je baraž, ali će teško do osam najboljih klubova u Evropi.

DOŠLI: Nikola Mitrevski (Eufarm Pelister), Ivan Slišković (Gepingen), Diogo Silva (Celje), Manuel Spat (Štutgart).

OTIŠLI: Tomas Bauer (AEK), Joan Balazgez (Tojoda), Anhel Ernandez (Al Duhail), Aleksis Boržes (Monpelje).

ELVERUM: Abalo šokirao sve

Od norveškog šampiona Elveruma se ne očekuju veliki rezultati u narednoj sezoni, ali je pravi buk u rukometnom svetu bila odluka francuskog asa Luka Abaloa da u smiraj karijere pojača ovaj tim. On stiže iz Pari Sen Žermen. Radi se o desnom krilu koja ima već 36 godina. Elverum ima potpuno nov tim. Stiglo je 10 igrača, a na kormilu tima je Borge Lund, koji je zamenio Šveđanina Mihaela Apelgrena.

DOŠLI: Borge Lund (trener), Vilijam Nilsen Nigard (Halden), Niklas Fingren (Redbergslids), Joseh Pujol (Gudme), Dominik Mate (Balatonfuredi), Simen Šoningsen (Esbjerg), Luk Abalo (Pari Sen Žermen), Edvin Aspenbak (Skovde), Kristofer Hedberg (Skovde), Soren Tau Sorensen (Holstebro), Kristijan Larsen (Sandefjord).

OTIŠLI: Mihael Apelgren (Savehof), Aleksander Orjevik Vesbi (Dramen), Jonas Mireng Elverhoj (Sandfjord), Sebastijan Heneberg (Alborg), Magnus Fredriksen (Veclar), Lukas Sandel (Olborg), Jonas Burud (Šerburg), Sigvaldi Gudjonson (Vive Kjelce), Didirk Linderud (Filingen), Kristijan Krag Orsted (Šerburg), Aleksandar Mitrović (Fjelhamer).

ZAGREB: Igor Vori na klupi

Hrvatski šampion je godinama u padu. Veselin Vujović je ovog leta napustio klupu Zagreba, na kojoj je seo Igor Vori, trofejni rukometaš iz generacije Ivana Balića, Petra Metličića, Blaženka Lackovića, Mirze Džombe i ostalih asova koji su osvajali najveća takmičenja pod komandom Lina Červara. Zagrepčani su totalni autsajderi, možda i najslabiji tim u evro eliti. Svaka pobeda biće uspeh za tim koji je bio četvrti, poslednji na F4 SEHA lige u Zadru pre dve nedelje. Boje Zagreba brane dvojica Srba, golman Todor Jandrić i specijalista za igru u odbrani Nemanja Obradović. Najveće pojačanje je dolazak Senjamina Burića iz Nanta. Klub je ovog leta napustio dugogodišnji kapiten Zlatko Horvat. Iskusno desno krilo je pojačalo skopski Metalurg.

DOŠLI: Igor Vori (trener), Senjamin Burić (Nant), Nemanja Obradović (Meškov Brest), Žiga Mlakar (Visla Plock), Todor Jandrić (Metaloplastika).

OTIŠLI: Veselin Vujović (trener), Zlatko Horvat (Metalurg Skoplje).

CELJE: Slovenci teško do druge faze

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Slovenački šampion igraće 26. sezonu u najjačem klupskom takmičenju u Evropi. Na klupi tima je Tomaž Ocvirk. Celje se uglavnom oslanja na domaće igrače, uz trojicu Hrvata Filipa Ivića, Verona Načinovića i Josipa Šarca, i dvojicu Crnogoraca, Arsenija Dragaševića i Radojicu Čepića. Ekipa je veoma mlada uz nekoliko iskusnijih igrača - Davida Razgora, Jana Grebenca, Vida Poteka i Patrika Lebana.

DOŠLI: Filip Ivić (Gumersbah), Veron Načinović (Zamet).

OTIŠLI: Diogo Silva (Porto), Domen Maguc (Barselona).

OLBORG: Bez rukometaša van Skandinavije

Za danskog šampiona Olborg igraju isključivo igači iz skandinavskih zemalja. Osim domaćih rukometaša boje Olborga brane i četvorica Šveđana Mikel Agefors, Jonas Samuelson, Luka Sandel i Feliks Klar, a tu je je Norvežanin Sebastijan Bartold. Trener je Stefan Madsen. U Skandinaviji je rukomet je jedan do popularnijih sportova, ali godinama nema u vrhu evropskog klupskog rukometa nekog tima iz Danske. Maksimalno što bi Danci mogli je da prođu grupnu fazu, odnosno da budu među šest najboljih klubova. Olborg je oslabljen ove sezone odlaskom trojice bitnih igrača u Bundesligu - Tobijasa Elebeka (Gepingen), Januasa Dadija Smarasona (Gepingen) i Omara Ingija Magnusona (Magdeburg).

DOŠLI: Simon Gade (Holstebro), Sebastija Hanenberg (Elverum), Nikolaj Leso (Arhus), Feliks Klar (Alingsas), Lukas Sandel (Elverum), Jonas Samuelson (Skenderborg).

OTIŠLI: Kristijan Saeveras (Lajpcig), Frederik Beh Jensen (Oder), Mišels Liaba (Fredersicija), Tobijas Elebek (Gepingen), Janus Dadi Smarason (Gepingen), Omar Ingi Magnuson (Magdeburg), Magnus Moland Soniksen (Skive), Knud Ronau Larsen (Ištad).

MOTOR ZAPOROŽJE: Belorus Pukhoski je motor tima

Od najboljeg ukrajinskog tima Motora iz Zaporožja se ne očekuju velika dela ove sezone, ali bi u konkurenciji Zagreba i Celja u Grupi B mogao do druge faze. Motor tima je iskusni Belorus Baris Pukhoski, godinama jedan od najboljih strelaca Lige šampiona. Za ovaj tim igra i srpski desni bek Miloš Orbović, koji je stigao iz španske Bidasoe, a tu je Crnogorac Stevan Vujović, nekadašnji rukometaš Crvene zvezde. Većina reprezentativaca Ukrajine upravo brane boje tima iz Zaporožja.

DOŠAO: Miloš Orbović (Bidasoa Irun).

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

GRUPA A

Sreda

18.45: (1,25) Meškov Brest (10,0) Vardar 1961 (4,90)

20.45: (1,75) Flenzburg (8,00) Vive Kjelce (2,45)

Četvrtak

20.45: (1,50) Porto (8,50) Elverum (3,15)

Odloženo

Seged – Pari Sen Žermen

GRUPA B

Sreda

18.45: (2,70) Celje (8,00) Olborg (1,65)

20.45: (3,40) Nant (8,50) Vesprem (1,45)

Četvrtak

18.45: (1,75) Motor Zaporožje (+9.5) Barselona (1,95)

18.45: (9,00) Zagreb (14,0) Kil (1,10)

***kvote su podložne promenama

TABELE IZ PROŠLE SEZONE