Sartoreti objavio dolazak srpskih asova i najboljeg libera sveta

Finansijska kriza je žestoko udarila italijansku odbojku, klubovi režu budžete i smanjuju plate igračima i za po 50 odsto, ali prelazni rok uveliko traje i transferi se dešavaju ovih dana.

Juče je odbojkaškim svetom odjeknula velika vest da je jedan od najboljih igrača planete Ivan Zajcev prešao iz Modene u ruski Kuzbas. Popularni Car nije pristao na smanjenje plate od 50 odsto u italijanskom klubu čiji je bio kapiten i otišao je na jednogodišnju pozajmicu u Kuzbas. Pre njega je iz Modene otišao i sjajni poljski primač Bartoš Bednož koji je potpisao ugovor vredan 900.000 evra u Zenitu iz Kazanja. Veliki su to udarci za Modenu, ali danas je sportski direktor Andrea Sartoreti potvrdio navijačima lepu vest da su stigla tri zvučna pojačanja.

Među njima su dvojica srpskih asova Dragan Stanković i Nemanja Petrić. Naš iskusni bloker je došao iz Pjaćence iako se očekivalo da se ove sezone vrati u Lube. Stanković je 10 godina nosio dres Lubea i bio jedan od simbola slavnog kluba, ali je prošlog leta postao višak zbog broja stranaca i otišao je u Pjaćencu. Objašnjenje je bilo da ide samo na pozajmicu i da će se ovog leta vratiti u Lube kada dobije italijansko državljanstvo. Iako je dobio pasoš Italije, nije se vratio.

„Dogovor je bio da se vratim kao igrač koji nije stranac, nismo ništa stavili na papir jer smo odrasli ljudi i verovali smo jedni drugima na reč. Svi znaju da moje srce pripada Lubeu, da sam kupio kuću u Ćivitanovi i da mi porodica tamo živi. Bio sam uveren da ću se vratiti u Lube, a onda su mu iz kluba poručili da računaju na mene samo kao trećeg srednjaka. To je praktično značilo da neću igrati i shvatio sam da njihova namera nije ni bila da me vrate. Dobio sam brojne ponude i prihvatio Modeninu“, rekao je Stanković posle predstavljanja u Modeni.

Navijači Modene su se posebno obradovali dolasku Nemanje Petrića, kapitena srpske reprezentacije i njihovog miljenika odranije. On je već od 2014. do 2018. igrao za Modenu i osvojio srca tamošnjih ljubitelja odbojke. Prošlu sezonu je proveo u Milanu, imao je još neke ponude ali se odlučio za povratak u klub u kojem je ostavio dubok trag. Petrić će na poziciji primača zameniti Amerikanca Meta Andersona koji je otišao u Kinu, dok Stanković dolazi umesto Andersonovog zemljaka Maksa Holta.

Veliko pojačanje za Modenu će biti i dolazak najboljeg svetskog libera Ženje Grebenjikova. Slavni Francuz je došao iz Trenta u kojem je proveo poslednje dve sezone, a odbio je neke dobre ponude iz Rusije da bi se priključio timu koji trenira legendarni Andrea Đani.

Ostaje još da se vidi ko će naslediti Zajceva na poziciji korektora u Modeni, a najveće su šanse da će to biti italijanski reprezentativac Luka Vetori. On je već igrao u Modeni od 2014. do 2017. godine, prethodne tri sezone je proveo u Trentu.