Ljubitelji američkog fudbala s nestrpljenjem očekuju početak nove sezone, zakazan za 11. septembar na Erouhedu i meč Kanzasa i Hjustona. U sredu smo počeli predstavljanje timova. Počeli smo od Istoka AFC-a koji je godinama bio najdosadnija divizija zbog dominacije Nju Ingland Petriotsa. Ove sezone bi Bafalo Bilsi mogli da skinu četu Bila Beličika sa trona posle 11 uzastopnih pol-pozicija tima iz Bostona, a danas ćemo da pozabavimo ekipama sa Severa AFC-a – Baltimor Rejvensima, Pitsburg Stilersima, Klivlend Braunsima i Sinsinati Bengalsima.

Za ovu diviziju možemo da kažemo da je najjača u konferenciji, da tri tima pretenduju da se nađu u doigravanju, dok je Sinsinati autsajder. Bengalsi imaju adute, pre svega u napadu. Vođa tima postaće prvi pik na ovogodišnjem draftu Džo Burou.

Džekson nastavlja gde je stao prošle sezone, problem odlazak Irla Tomasa

Baltimor Rejvensi su prošle sezone bili ekipa sa najboljim skorom u NFL-u. Čak 14 pobeda i samo dva poraza nisu bila dovoljna da se prođe polufinale plej-ofa. Drugu godinu zaredom ekipa trenera Džona Harboua pada na prvom stepeniku u doigravanju i to na domaćem terenu. Pretprošle godine zaustavio su ih Los Anđeles Čardžersi u „vajl kard“ rundi, dok je prošle sezone bolji od Baltimora bio Tenesi sa sjajnim raning bekom Derikom Henrijem. Sve će opet u igri da se vrti oko Lamara Džeksona, fantastičnog "hibridnog" kvoterbeka, prošlogodišnjeg MVP-ija sezone. U prvoj godini u ligi zamenio je na sredini šampionata vremešnog Džoa Flaka, a prošle sezone kao starter činio je čuda. Niko nije mogao da ga zaustavi u ligaškom delu sezone, ali jedna skromnija utakmica i zaustavljanje od strane Tajtensa u doigravanju bila je dovoljna da izbaci Baltimor iz igre za titulu.

Mark Endruz (©Reuters)

Nova sezona – iste ambicije. Uz Kanzas, Baltimoru se daju najveće šanse da se nađe u Superboulu iz AFC-a. Neposredno pred start sezone dogodio se incident u trening kampu Rejvensa. Posle tuče sa saigračem Čakom Klarkom otpušten je vođa odbrane, sjajni sejfti Irl Tomas. Radi se o iskusnom igraču, koji je prošle sezone stigao u tim posle osam godina u Sijetlu, o članu nekadašnjeg "Legion of Boom" Sihoksa. Biće to veliki hendikep za tim kao i penzionisanje dugogodišnjem jednog od najboljih gardova lige Maršala Jande. U timu je ostao odlični lajnbeker Met Džudon, koji je potpisao "franžiz tag" (ugovor na godinu dana). Veliko pojačanje stiglo je iz Džeksonvila u vidu iskusnog defanzivnog enda Kalaisa Kembela. On bi trebalo da pojača "pes raš" tima.

Sa drafta je stiglo nekoliko talenata, a na mestu raning beka kao ispomoć prvom trkaču Marku Ingramu došao je Džej Kej Dobins. On bi u filozofiji Rejvensa, koji se prevashodno oslanja na igru po zemlji, mogao da eskplodira ove sezone. U tim su takođe došli defanzivni linijaš Derek Vulf iz Denvera, gard Di Džej Fluker iz Sijetla i igrač specijalnog tima Kenjon Barner iz Atlante. Veliko pojačanje će biti i povratak na teren posle povrede startnog centra Meta Skure. On je sredinom šampionata zadobio tešku povredu, ali bi trebalo da bude spreman za novu sezonu.

U napadu su Rejvensi najslabiji na pozicijima risivera. Prva meta trebalo bi da bude mladi Markiz „Holivud“ Braun. Sa Univerziteta Teksas stigao je sa drafta perspektivni Dejvin Duvernej. Igra Baltimora nikada se previše nije oslanjala na risivere, pogotovo u periodu kada je Lamar Džekson bio dominantan u igri trčanjem, ali videlo se i prošle sezone u plej-ofu da MVP prošlog šampionata mora da „pusti“ ruku. Hendikep bi mogao da bude i odlazak odličnog tajt enda Hejdena Hursta u Atlantu posle trejda. Videćemo kako će sekendari odbrane da funkcioniše bez Irla Tomasa. Na pozicijama kornerbekova je najbolji tandem u ligi Markus Piters i Merlon Hempfri. Treba istaći da Balitmor ima ubedljivo najboljeg kikera lige, Džastina Takera, koji pogađa i šuteve sa 55+ jardi kao od šale.

Vraća se veliki Ben Rotlisberger, granitna odbrana, jedna od najboljih u ligi

Već dve sezone Pitsburga nema u plej-ofu što je katastrofa za jednu od najboljih franšiza u istorji lige. Prošle godine problem je bila pozicija kvoterbeka. Na početku šampionatu tešku pvredu lakta zadobio je dvostruki Superboul šampion Ben Rotlisberger. Njegove zamene Mejson Rudolf i Devlin Hodžis su bili očajni i glavni krivci što četa Majka Tomlina nije igrala doigravanje.

Ono što je godinama bio identitet Čeličnih je granitna odbrana. U peiodu kada je napad bio fantastičan sa triom BBB – Benom Rotlisbergerom, Antonijem Braunom i Lejvionom Belom, defanziva je bila veoma loša, primala je veliki broj poena. Sada je odbrana Stilersa jedna od najjačih u ligi, a predvodi je fantastični Ti Džej Vot, mlađi brat Džej Džeja, asa Hjuston Teksansa. I treći brat iz čuvene porodice, Derek, igraće u Stilersima na poziciji ful beka. Stigao je iz Los Anđeles Čardžersa.

Osim Ti Džej Vota ostao je i lajnbeker Bad Dupri, koji je potpisao „franžiz tag“ (ugovor na samo jednu godinu, van seleri kapa). Prednja linija Pitsburga defanzive Stilersa izgleda zastrašujuće i Stilersi će biti jedna od ekipa koja bi trebalo da ima najviše "sekova" u šampionatu. Tu su i odlični veteran Kameron Hejvord i mladi lajnbeker Dejvin Buš, prošlogodišnji ruki. Napad će zavisiti od raspoloženja Rotlisbergera. On se vraća posle teške povrede lakta, skoro godinu dana je bio van terena, ali nema sumnje da će Big Ben da bude opet motor napada. Uz Džu Džu Šuster Smita, koji bi trebalo da bude prva meta u napadu, stigli su iskusni tajt end Erik Ibron iz Indijanapolisa. Podrška Džejmsu Koneru, prvom raning beku biće Vendal Smolvud, pojačanje iz Vašingtona.

Ako Big Ben bude opet onaj stari, Stilersi će biti ekipa za plej-of i veliki konkurent Baltimoru za pol-poziciju na Severu AFC-a. Njhovi dueli su pravi mali ratovi na terenu, netrpljivost i rivalstvo ova dve franšize je veliko.

Šta mogu Bejker Mejfild, Odel Bekam, Džarvis Lendri i drugovi?

U prošlom šampionatu očekivali smo bum od Braunsa, ali nismo dobili ništa. Kvoterbek Bejker Mejfild, prvi pik na draftu 2018. godine, nije bio na nivou ruki godine, a ni zvezda Odel Bekam Junior se nije proslavila posle spektakularnog trejda iz Njujork Džajantsa prošle godine.

Džarvis Lendri je bio odličan, kao i raning bek Nik Čab. Problem je bio trener Fredi Kičens. On je otpušten, a na njegovo mesto stigao je mladi stručnjak, nekadašnji odanzivni koordinator Minesote, Kevin Stefanski. Imaće zadatak za mlad, poletan napad Braunsa dovede do mnogo više nivoa nego do sada.

Konkurenti u diviziji su pakleni, ali Braunsi mogu do plej-ofa. I u odbrani sve pršti od mladih zvezda koje predvodi prvi pik na draftu 2017. godine Majlis Geret. On je prošle sezonu neslavni završio posle udaranja kacigom u glavi kvoterbeka Stilersa Mejsona Rudolfa. Dobio je suspenziju do kraja sezone. Na greškama se uči. Mladi defanzivni end je budućnost franšize. Potpisao je jedan od najvećih ugovora ove godine. Za pet narednih sezone u timu iz Ohaja inkasiraće čak 125.000.000 dolara.

Majlis Geret (©Reuters)

Bilo je dosta promena u timu, a na draftu je ekipa pojačana sa nekoliko talentovanih igrača. U prvoj rundi je biran Džedrik Vils, ofanzivni linijaš sa Alabame koji će morati da sačuva Mejfilda. To je prošle sezone bila „rak rana“ tima. Uz bolju protekciju kvoterbeka, napad bi trebalo da bude mnogo bolji uz eksplozivne risivere Džarvisa Lendrija i Odela Bekama. Najveće pojačanje na pijaci slobodnih agenata je dolazak tandema iz Atlanate, Osina Hupera na poziciji tajt enda i iskusnog defanzivnog enda Ejdrijana Klejborna, koji ima šampionski prsten sa Nju Inglandom 2019. godine.

Velika pojačanja bi trebalo da budu i Džek Konklin, tekl iz Tenesija, kornerbek Kevin Džonson iz Hjustona, i sejftiji Karl Džozef i Endru Sendeho. Otišla su dvojica važnih igrača u odbrani, lajnbekeri Džoe Šobert (Džeksonvil) i Kristijan Kirksi (Grin Bej).

Burou zamenio Endija Daltona, Mikson dobio veliki ugovor, vratio se i Ej Džej Grin

Šta mogi Bengalsi, prošle sezone najgori tim u ligi sa samo dve pobede? Kao prvi pik na draftu pokupljen je očekivano kvoterbek Džo Burou, osvajač Hajzmanovog trofeja, čovek koji je vodio LSU do trofeja u koledž fudbalu. Briljirao je prošle sezone i zasluženo se našao kao prvi pik na draftu. Odmah je dobio mesto startnog kvoerbeka koje je ostalo upražnjeno posle odlaska dugogodišnjeg vođe Endija Daltona. On je za 7.000.000 dolara otišao u Dalas gde će biti rezerva Daku Preskotu.

Ej Džej Grin (©Reuters)

Glavni trener Zek Tejlor biće drugu godinu u Benglasima. U prvoj se nije proslavio. Ima Sinsinati solidan napad, ove godne pojačan za Ej Džej Grina, sjajnog risivera koji je propustio prošlu sezonu i dobar deo pretprošle zbog povrede. Raning bek Džo Mikson je dobio novi četvorogodišnji ugovor za 48.000.000 dolara. Od tog trija u napadu se najviše očekuje. Odbrana je doživela rekonstrukciju. Ostao je Đino Etkins, defanzivni tekl, kao vođa defanzive koja je prošle sezone bila veoma loša.

Tokom prethiodnih meseci dovedeni su zvučna pojačanja na pijaci slobodnih agenata. Di Džej Reder je stigao iz Hjustona, Von Bel, sejfti iz Nju Orleansa, a Trej Vejns je došao iz Minesote. Međutim, odlični kornerbek se povredio na treningu i neće igrati veći deo sezone. Sinsinati bi trebalo da prebaci prošlosezonske dve pobede, ali u ovako jakoj konkurenciji teško će da izbegne poslednje mesto u nikad jačoj diviziji, možda i najjačoj u konferenciji.

NAŠA PROGNOZA: 1. Baltimor Rejvens, 2. Pitsburg Stilers, 3. Klivlend Brauns, 4. Sinsinati Bengals.

BALTIMOR REJVENS

DOŠLI: Kalais Kembel (defanzivni end, trejdovan je iz Džeksonvila u zamenu za pika pete runde ovogodišnjeg drafta), Majkl Brokers (defanzivni tekl, Los Anđeles Rems, potpisao je trogodišnji ugovor vredan 30.000.000 dolara, od toga garantovano 21.000.000), Derek Vulf (defanzivni end, Denver, jednogodišnji ugovor vredan 3.000.000), Nik Mur (specijalni tim, Tampa Bej), Parker Ehinger (gard, Kanzas), Džerel Adams (tajt end, Nju Orleans), Kenjon Barner (specijalni tim, Atlanta, jednogodišnji ugovor), Di Džej Fluker (ofanzivni gard, Sijetl).

PRODUŽETAK UGOVORA: Metju Džudon (lajnbeker, stavljen je na „franšiz tag“).

OTIŠLI: Hejden Hurst (tajt end, trejdovan u Atlantu), Džejms Hurst (ofanzivni tekl, Nju Orleans), Set Roberts (risiver, Karolina), Majk Pirs (defanzivni tekl, Minesota, trogodišnji ugovor za 27.000.000), Kris Vormli (defanzini end, trejdovan u Pitsburg), Džoš Bejns (lajnbeker, Sinsinati, jednogodišnji ugovor), Patrik Onvuasor (lajnbeker, Njujork Džets, jednogodišnji ugovor za 2.000.000), Irl Tomas (sejfti), Džej Rajan (lajnbker).

PENZIJA: Maršal Janda (ofanzivni gard).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Andre Smit (ofanzivni tekl), Deantoni Tomas (risiver).

PITSBURG STILERS

Erik Ibron (©Reuters)

DOŠLI: Erik Ibron (tajt end, stigao je iz Indijanapolisa. Za dve godine dobiće 12.000.000 dolara), Derek Vot (ful bek, potpisao je trogodišnji ugovor za 9.750.000 dolara i tako se pridružio bratu Ti Džeju u redovima Stilersa), Kris Vormli (defanzivni end, stigao je u Stilerse posle trejda iz Baltimora), Stiven Vižnijevski (gard, Kanzas, 2.850.000 za dve godine), Vendal Smolvud (raning bek, Vašington).

PRODUŽETAK UGOVORA: Bad Dupri (lajnbeker, stavljen je na „franšiz tag“).

OTIŠLI: Džejvon Hergriv (ofanzivni tekl, Filadelfija, 39.000.000 za tri godine), Bi Džej Fini (centar, Sijetl, 8.000.000 za dve godine), Šon Dejvis (sejfti, Vašington, 4.000.000 za godinu), Arti Barns (kornerbek, Čikago, 1.050.000 za godinu), Tajler Matakevič (lajnbeker, Bafalo, 7.100.000 za dve godine), Nik Vanet (tajt end, Denver, 5.700.000 za dve godine).

KLIVLEND BRAUNS

DOŠLI: Ostin Huper (tajt end, Atlanta, potpisao je četvorogodišnji ugovor za 42.000.000 dolara, od toga 23.000.000 mu je garantovana suma), Karl Džozef (sejfti, Las Vegas Rejders potpisao je jednogodišnji ugovor), Endi Janovič (ful bek, trejdovan je iz Denvera za pika sedme runde na draftu), Endru Bilings (defanzivni tekl, Sinsinati), Ejdrijan Klejborn (defanzivni end, Atlanta, 6.000.000 za dve godine), Džej Konklin (ofnzivni tekl, Tenesi, 42.000.000 za tri godine), Bi Džej Gudson (lajnbeker, Grin Bej, jednogodišnji ugovor), Kevin Džonson (kornerbek, Bafalo, jednogodišnji ugovor), Karl Džozef (sejfti, Las Vegas, jednogodišnji ugovor), Kejs Kinum (kvoterbek, Vašington, 18.000.000 za tri godine), Džo Džo Netson (risiver, Los Anđeles Rems, jednogodišnji ugovor za 1.000.0000), Donovan Olumba (kornerbek, Dalas), Endru Sandeho (sejfti, Minesota, jednogodišnji ugovor).

PRODUŽETAK UGOVORA: Majlis Geret (defanzivni end, 125.000.000 za pet godina), Džek Konklin (ofanzivni tekl, tri godine za 42.000.000 dolara, od toga mu je garantovano 30.000.000), Karim Hant (raning bek).

OTIŠLI: Morgan Barnet (sejfti, otpušten je posle samo jedne sezone u timu iz Ohaja), Ti Džej Keri (kornerbek, Indijanapolis), Demetrijus Heris (tajt end, Čikago), Kristijan Kirksi (lajnbeker, Grin Bej, 16.000.000 za dve godine), Demerijus Rendal (sejfti, Las Vegas, jednogodišnji ugovor), Džoe Šobert (lajnbeker, Džeksonvil, 53.750.000 za pet godina, od toga zagarantovano 21.500.000 i 12.000.000 samo za potpis), Erik Kaš (gard, Las Vegas, jednogodišnji ugovor), Riki Sils Džons (tajt end, Kanzas, jednogodišnji ugovor), Erik Mari (sejfti, Hjuston, 20.250.000 za tri godine).

ODUSTALI ZBOG KORONE: Endru Bilings (defanzivni tekl), Drejk Dorbek (ofanzivni tekl), Dru Forbs (gard), Kolbi Goset (gard), Malkom Pridžon (gard).

SINSINATI BENGALS

DOŠLI: Trej Vejns (kornerbek, Minesota, potpisao je trogodišnji ugovor za 42.000.000 dolara), Di Džej Reder (defanzivni tekl, Hjjuston, četiri godine za 53.000.000 dolara), Mekenzi Aleksander (kornerbek, 4.000.000 za godinu), Havijer Sua Filo (gard, Dalas, 9.000.000 za tri godine), Džoš Bajns (lajnbeker, Baltimor, 1.600.00 za godinu), Majk Tomas (risiver, Los Anđeles Rems, 850.000 za godinu), Von Bel (sejfti, Nju Orleans, 18.000.000 za tri godine), Lešon Sims (kornerbek, Tenesi, 1.700.000 za godinu), Džekiz Patrik (raning bek, Tamp Bej, 2.850.000 za tri godine).

PRODUŽETAK UGOVORA: Ej Džej Grin (risiver, stavljen je na „franšiz tag“. U 2020. godini dobiće 17.865.000 dolara), Džo Mikson (raning bek, 48.000.000 za četiri godine), Aleks Redmond (gard, 2.133.000 za godinu), Set Karter (tajt end, 2.133.000 za godinu), Brendon Vilson (sejfti, 2.133.000 za godinu).

OTIŠLI: Endi Dalton (kvoterbek, Dalas, 7.000.000 za godinu), Džon Miler (gard, Karolina), Endru Bilings (defanzivni tekl, Klivlend, 3.500.000 za godinu), Tajler Ejfort (tajt end, Džeksonvil, 15.500.000 za dve godine), Klejton Fijdelem (sejfti, Majami, 8.550.000 za tri godine), Leroj Rejnolds (lajnbeker, Atlanta, 1.015.000 za godinu), Nik Vidžil (lajnbeker, Los Anđeles Čardžers, 1.187.000 za godinu).

ODUSTALI ZBOG KORONE: Ajzea Prins (ofanzivni tekl), Džoš Tupo (defanzivni tekl).

Sutra predstavljamo Jug AFC-a