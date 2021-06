Odbojkaši Srbije zabeležili su 10. pobedu u Ligi nacija, pošto su u 14. kolu savladali selekciju Holandije 3:2 (25:21, 21:25, 25:18, 21:25, 17:15). Izabranici Slobodana Kovača ostali su u borbi za polufinale elitnog takmičenja.

Velika borba vodila se u Riminiju između Srbije i Holandije, a evropski šampioni slavili su tek pošto su iskoristili treću meč loptu u tajbrejku.

Srbija je trenutno četvrta sa skorom 10-4, ali svoje utakmice tek treba da odigraju Francuska i Rusija.

Imala je Srbija minimalnu prednost početkom meča, ali su se brzo ispoljili problemi na prijemu i odbrani, pa je Holandija preuzela primat. Ipak, uz dobre servise Luburića, Orlovi su napravili seriju 7:1 i dobili prvi set.

Srbija je i u drugom setu morala da juri Holanđane, ali nažalost u tome nije uspela kao u prvom delu. Holanđani su podigli nivo igre, vodili od početka seta i prednost nisu ispuštali do kraja, pa su drugi set dobili sa 25:21. Potpuni preokret usledio je u trećem setu. Gubitak seta probudio je naše odbojkaše koji su osvajanje seta najavili srednom ovog dela igre kada su poveli 16:9. Nisu Holanđani do kraja imali rešenje za igru Srba, koji su set osvojili sa i opet poveli u meču 2:1.

Nažalost, Srbija nije uspela da reši meč u četiri seta. Opet su Holanđanin uspeli da se vrate iz minusa, dobiju četvrti set sa 25:21 i izbore peti set.

U odlučujućem delu igre Orlovi" su od prvog poena zaigrali sjajno, poveli 6:1 i jedno stavili do znanja Holanađanima da nemaju šta da traže u petom setu i da neće opet prokockati prednost. Doduše, nije bilo lako, uspeli su Holanđani da dođu do egala, ali ne i do preokreta, Srbija je upisala deseti trijumf u Ligi nacija.

Najefikasniji u srpskom timu bio je Dražen Luburić sa 32 poena, po 12 su osvojili Petar Krsmanović, Marko Ivović i Miran Kujundžić. Kod Holanđana se istakao Stijn van Tilburg sa 21 poenom, dok je Tijs ter Horst brojao do 17 poena.