Znate za onu priču da jedna trula jabuka može da pokvari celu gajbicu zdravih. Tako je i u timskom sportu. Ma koliko pojedinci bili vanserijski, ipak je ekipa iznad svega. Jedan može da uništi idilu, atmosferu... Fudbal, kako ga zovu Amerikanci ili američki fudbal kako ga zove ostatak sveta je sport u kome jedan tim ima 53 igrača na rosteru. Ne igraju svi za 60 minuta utakmice, ali povrede su često, nikada se ne zna ko može da dobije šansu i iskoči u prvi plan.

Lejvion Bel je pre nekoliko godina bio superzvezda NFL-a, ubedljivo najbolji raning bek lige, nego ko je rušio stereotipe da trkač treba da bude stena i da udara u "meso", da probija kao tenk protivničku defanzivnu liniju. Nekadašnji as Pitsburg Stilersa je više ličio na sprintera, laganih pokreta, plesao je na terenu, nije se zaleteo, udarao u zid korpulentnih odbrambenih igrača. Čekao je da mu ofanzivni linijaši naprave malecku rupu u koju se on provlačio, a onda je pravio takve finte na terenu, da je bio nezaustavljiv, rušio brojne rekorde NFL-a... Dobio je i nadimak Veliki kolebljivac.

Naslovne strane, slava udara u glavu. Ego... Momak rođen u siromašnom Ohaju u mislima je bio ipak novac, milioni u glavi, želja za još, svađa sa saigračima, trenerima, menadžmentom Čeličnih iz Pensilvanija, godinu dana pauze od NFL-a, a onda u martu prošle godine novi dom, Njujork. Džetsi su mu dali sve što je tražio, da bude prva zvezda, dobro plaćen, dobio je ugovor na 52.500.000 dolara na četiri godine. U tom trenutku je bio drugi najplaćeniji raning bek lige. Samo je as Dalas Kaubojsa Ezekijel Eliot imao bolji ugovor.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bleštavilo Velike jabuke... Novi početak, karijera na vrhuncu. Činilo se da će talentom, harizmom da digne Zelene iz Njujorka, ali umesto velike postao je trula jabuka tima, neko ko je bio problem u svlačionici, ko remeti haotičnu situaciju koja je u timu iz Njujorka i bez Belovih gunđanja, objava na društvenim mrežama, kritikovanja saigrača, franšize... Idila sa Džetsima trajao je samo 17 utakmica koliko je odigrao za nešto više od jedne sezone. Bio je daleko od nivoa koji je imao u Pitsburgu. Ruku na srcu, Džetsi imaju katastrafalan tim. Godinama lutaju, ništa ne funkcioniše. Trener Adam Gejs se pokazao kao veliki promašaj. Prošle sezone su na kraju bili soldini sa sedam pobeda, bez plasmana u plej-of, ali u novom šampionatu startovali su sa 0-5.

Posle ubedljivog poraza od Arizone (10:30) u nedelju na Met Lajf stadionu, Džetsi su odlučili da otpuste Lejviona Bela. Nedeljama pre toga ispipavao se puls ostalih timova, vapilo se za trejdom, da se dobije makar nešto, koji pik pete, šest runde naredne godine, ali niko nije hteo da zagrize veliku (trulu) jabuku. Niko nije hteo sa preuzme astronomski ugovor za zvezdu padalicu. Bel je sada slobodan igrač, sa 28 godina za raning bekova je već veteran. Nije rekao poslednju reč, ali njegova zvezda počinje da bledi.

Lejvion Bel i Ben Rotlisberger (©Reuters)

Kako je počela karijera Bela? Kao pika druge runde drafta 2013. godine, sa 48. pozicije pokupili su ga Pitsburg Stilersi, slavna franšiza iz Pensilvanije, u Superboul eri, uz Nju Ingland, najtrofejnija sa šest trofeja Vinsa Lombardija. Bio je avangarda u ligi, brzo iskočio u prvi plan i pokazao da će biti zvezda šampionata. Tih godina, Čelični iz Pensilvanije imali su fantastičan napad koji je predvodio trio BBB – Ben Rotliseberger (Big Ben), Antonio "Tač" Braun i Lejvion Bel. Napad koji je činio čuda, ali tih godina odbrana je bila rak-rana tima. Stilersi sa fenomenalnim napadom nisu uspeli da dođu ni do Superboula. Najbliži tome su bili 2017. godine. Pitsburg je pobedio Majami na Hajnc fildu i Kanzas na Erouhedu. Bel je briljirao u te dve utakmice plej-ofa, rušio rekorde franšize, lige. Pitsburg je stigao na Foksborou protiv Nju Inglanda sa Tom Brejdijem i mašinerijom Bila Beličika. Bel je dobro krenuo, ali se povredio i od druge četvrtine nije igrao, a to su Petriotsi iskoristili da pregaze Stilerse i plasiraju se u još jedan Superboul.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Već tada kreće borba sa upravom oko novog ugovora. Dobio je samo kratkoročni na godinu, takozvani "franšiz tag", odigrao odličnu sezonu, bio u prvoj Proboul postavi. Na kraju te sezone, koje su Stilersi završili već u prvom meču plej-ofa porazom na Hajnc fildu od Džeksonvila sa 45:42 u polufinalu AFC-a, bio je rangiran na petom mestu najboljih igrača lige.

Taj meč protiv tima iz Floride u januaru 2018. godine bio je i njegov poslednji u dresu tiam iz Pensilvanije. Stilersi su mu nudili 30.000.000 dolara na dve godine, on je tražio mnogo više. Stavljen je opet na "franšiz tag" početkom marta za 14.500.000 dolara, ali nije hteo da ga potpiše. I pre toga je govorio da ako ne dobije ugovor kakav je mislio da zaslužuje da će pauzirati godinu dana. Tako je i bilo. Pretnje je sproveo u delo. Nije se pojavio u trening kampu, propustio je prvih devet utakmica nove sezone. Nije potpisao ugovor do 13. novembra, kada je bio poslednji rok, tako da je to bio kraj sezone i karijere u dresu Stilersa.

Doskorašnji saigrači mu to nisu oprostili. Njegov ormar u svlačionici je obijen, njegove stvari su izbačene, za njih je to bila izdaja. Dok su Stilersi krvarili ne bili ušli u plej-of, Bel je bio aktivan na društvenim mrežama. Uživao je u Majamiju i snimao svoj rep album. Stilersi bez njega nisu bili tako ubitačni, propustili su doigravanje, a onda su ostali i bez druge velike zvezde, Antonija "Tač" Brauna, u tom trenutku najboljeg risivera lige.

I pre raskida saradnje sa Stilersima imao je ispada van terena. Sa nekadašnjim saigračem Lageretom Blantom uhvaćen je sa marihuanom tokom rutinske saobraćajne kontrole. Bio je i suspendovan nekoliko puta od strane lige.

U martu 2019. godine potpisao je za Džetse, očekivalo se da nastavi sa sjajnim igrama, ali nije se to dogodilo. Za 17 utakmica imao je skroman učinak od 863 jardi i samo četiri tačdauna. Procenjuje se da je zaradio od Džetsa 27 miliona dolara. Po utakmici – 1.600.000 dolara. Što bi rekao Novak Đoković - "not too bad“.

Antonio Braun i Lejvion Bel (©Reuters)

Šta je sledeće za Bela? Medije "preko bare" se poslednjih dana bave prognozama gde bi Lejvion mogao da nastavi karijeru? Pominje se čak i povratak u Pitsburg što izgleda kao nemoguća misija, a realnije opcije su Indijanapolis, Bafalo, Čikago, San Francisko ili šampion Kanzas.

Da li će Bel da dobije i treću šansu, da li će neko da prihvati rizik i potpiše Bela? Razorio je svlačionicu Pitsburga, nastavio je to i u Njujork Džetsima. Vuk dlaku menja, ali ćud nikako...