Nikada ne potcenjujte šampiona Evrope, ni kada gubi 2:0 u setovima. Smešio se selekciji Srbije drugi poraz u petoj utakmici Ligi nacija pošto su Francuzima pripala uvodna dva seta, ali onda je ekipa Lorana Tilija osetila moć Aleksandra Antanasijevića, Marka Ivovića, ali i srpskog blokerskog tandema Marko Podraščanin - Petar Krsmanović. Kontinentalnom šampionu su pripala dva tesna seta, da bi u taj-brejku ušao u turbo režim, pa se pobeda ni u jednom trenutku nije dovodila u pitanje - 3:2 (22:25, 24:26, 25:22, 25:23, 15:9).

Nije muška odbojkaška selekcija Srbije u ovogodišnjem izdanju Lige nacija imala prilike da igra peti set, ali kroz današnji protiv Francuske protutnjala je u petoj brzini. Počelo je serijom 5:0 izabranika Slobodana Kovača, na pogon Marka Ivovića koji je iz druge linije dve izuzetno teške lopte pretvarao u poene. Posle tako velike prednosti, ostalo je otvoreno jedino pitanje rezultata u taj-brejku.

Nema više neporaženih timova u Riminiju. Francuzi su upravo izgubili taj epitet posle trijumfa nad Bugarskom, Nemačkom, Australijom i Brazilom. Srbija ostaje na jedinom porazu od Poljaka, a posle današnjeg preokreta napravljen je skok na četvrtu poziciju sa 11 bodova, jednim manje od Slovenije, Brazila i Francukse.

Prva dva seta pripala su Francuzima iako su izabranici Slobodana Kovača pratili rivala u stopu do same završnice. Trećina prvog igrala se u egalu, Francuzi su se odvojili na plus tri, pa šampioni Evrope serijom od pet poena došli do 13:11. To nije pokolebalo Petlove koji su se vrlo brzo vratili u vođstvo i uglavnom održavali dva poena prednosti do kraja seta.

U drugom periodu igre je bilo još neizvesnije, Srbija je spasavala dve set lopte pri rezultatu 24:24, ali nije smogla snage da ukrade set. Atanasijević koji je na drugu set loptu sjajno odservirao, nije održao kontinuitet pa je servis greškom omogućio treću set loptu koju je Bultor odličnim početnim udarcem pretvorio u vođstvo 2:0.

U trećem setu ključna je bila serija srpskih odbojkaša od 6:6 do 10:6 za vođstvo koje Francuzi nisu u potpunosti uspeli da istope do kraja seta iako su u samoj završnici prišli na dva poena zaostatka, a potom disali za vratom na 23:22. Pritom, Francuzi su više grešili (7:3) i njihove napadače su sačekala četiri uspešna srpska bloka, dok na suprotnoj strani nije upisan niti jedan.

(©FIVB)

Četvrti set doneo je konstantno smenjivanje vođstva, ali rivali nisu dozvolili jedan drugom da se rezultatski odlepe. Bilo je neprijatno na 22:21 za Francuze koji su u finišu poklanjali poene servis greškama, a Marko Podraščanin je jednom bombom doneo dve set lopte. Druga je pretvorena u izjednačenje posle kojeg su Ivović i saigrači prikazali svoju najbolju odbojku.

Na kraju epitet najefikasnijeg u redovima Srbije pripada Atanasijeviću sa 24 poena, Ivović je imao 15, Krsmanović 13. Urošu Kovačeviću nije bio dan jer je uz 11 poena napravio čak 12 grešaka, ali je tehničar Nikola Jovović majstorski delio lopte i ostavljao krajnje napadače sa jednim blokom. Veći deo utakmice Francuzi su igrali bez rovito Ervina Engapeta, pa je najviše eksploatisan korektor Stefan Bojer koji je završio meč sa 26 poena.

Strašna uvertira Srbije za ono što sledi sutra od 15.00, a to je okršaj sa Brazilom.

LIGA NACIJA ZA ODBOJKAŠE (RIMINI, ITALIJA) - 5. KOLO

Petak

10.00: (2,65) Argentina - Slovenija (1,42)

12.00: (3,55) Holandija - Nemačka (1,25)

13.00: (1,12) Brazil - Japan (5,30)

15.00: (2,19) Srbija - Francuska (1,60)

16.30: (1,22) Iran - Italija (3,80)

18.00: (1,33) Poljska - SAD (3,00)

19.30: (1,01) Rusija - Australija (10,9)

21.00: (1,85) Kanada - Bugarska (1,85)

***kvote su podložne promenama