Prvi vikend NFL šampionata pucao je od neizvesnih utakmica, iznenađenja, sudara divova na pozicijama kvoterbeka, a ništa manje drame nas ne očekuje i danas. Sve derbi do derbija, prave poslastice za ljubitelje američkog fudbala.

Najzaninmljiviji utakmica ostavljena je za udarni termin „preko bare“ (ponedeljak, 02.20). Na Senčeri Link fildu Sijetl dočekuje Nju Ingland. Biće to repriza kultnog Superbola iz 2015. godine, kada su Petriotsi stigli do prstena posle hičkokovskog finiša i čuvene presečene lopte Rasela Vilsona od strane nedraftovanog kornerbeka Malkoma Batlera, za slavlje tima iz Masačusetsa. Tada je vođa tima iz Bostona bio Tom Brejdi, koji je ovog leta prešao u Tampa Bej.

Kvoterbek Sihoksa Rasel Vilson prošle nedelje je pokazao zašto je posle Patrika Mahomsa najbolji u ligi. Imao je fantastičnih 31 uspešnih pasova iz 35 pokušaja protiv Atlante i zasluženo dobio priznanje za ofanzivnog igrača NFC-a prvog kola NFL šampionata. Četa Pita Kerola je jedan od favorita za Superboul u Nacionalnoj fudbalskoj konferenciji.

Nova era Petriotsa bez Brejdija, sa Kemom Njutonom je počela odlično. Prošle nedelje Super Kem je ostavrio prvu pobedu u novom dresu i to proiv Majamija (21:11). Istrčao je dva tačdauna i pokazao da su povrede zgloba i ramena prošlost, zbog kojih je malo igrao prethodne sezone. Opet je to onaj stari, nasmejani Supermen, MVP iz 2014. godine.

Odbrana Bila Beličika, predvođena prošlogodišnjim defanzivnim MVP-ijem lige Stefonom Gilmorom, biće na velikim iskušenjima protiv nezadrživog Vilsona. Legendarni stručnjak Bil Beličik,trener Petrriotsa, za Rasela je imao samo reči hvale pred "Monday night".

"Iskreno, mislim da je Vilsona na neki način potcenjen od strane medija i navijača, ali ne vidim boljeg igrača od njega", rekao je Beličik i otvorio diskusiju u SAD zašto kvoterbek Sihioksa još nema nijedno MVP priznanje.

Sijetl je na premijeri bio fantastičan, razbio je Atlantu prošle nedelje. Odbrana je pojačana najboljim sejftijem lige, Džamalom Adamsom. Domaćin je bliži pobedi na svom terenu.

Vilson je briljirao prve nedelja, ali i Eron Rodžers, koji je radio šta je hteo sa odbranom Minesote prošlog vikenda. Na otvaranju sezone na kultnom Lembo fildu stiže još jedan divizijski rival, Detroit (19.00). Divonte Adams je prva meta sjajnog kvoterbeka, ali je u Mineapolisu odlično razigravao i ostale, pre svega Valdesa-Sketlinga. Pekersi su bili potcenjeni pre početka sezone, nisu ih mnogi videli u krugu favorita, ali prvi meč je pokazao da nikada ne sme da se otpišu Siraši i fenomenalni Rodžers.

Patrik Mahoms, čovek sa najvećim ugovorom u svetu sporta (503.000.000 dolara do 2031. godine) nikada u karijeri nije izgubio meč u septembru. Vođa Čifsa ima skor 8-0 u devetom mesecu godine, a danas (22.25) ide u Los Anđeles protiv divizijskog rivala Čardžersa. Meč se igra na velelepnom SoFi stadionu u Ingluvudu, koji je koštao između pet i šest milijardi dolara. Neće biti gledalaca, nažalost, zbog pandemije virusa korona.

Dalas i Indijanapolis su razočarali u prvoj nedelji, pa danas na svojim stadionima imaju šansu za popravni protiv Atlante, odnosno Minesote. Kaubojsi su duži period ostali bez odličnog lajnbekera Lejtona Vandereša. On je polomio ključnu kost i neće ga biti na terenu bar dva meseca. Biće to veliki hendikep za odbranu tima iz Teksasa.

Njujork Džetsi su pre početka sezone bila totalni autsajderi, a već prvog vikenda u porazu u Bafalu (17:27) ostali su bez startnog raning beka Lejviona Bela i prvog riisvera Džejmisona Kraudera. Obojica neće igrati na Met Lajf stadiou gde stiže San Francisko (19.00). Ovogodišnji učesnik Superboula je razočarao na startu porazom od Arizone na svom Levis stadionu, ali imaju šansu za popravni protiv očajne ekipe iz Velika jabuke. Za Fortinajnerse neće igrati jedan od najboljih tajt endova lige Džordž Kitl. On je povredio kolena na debiju u novoj sezoni. Problem za četu Kajla Šenehana na startu je bio veoma loš napad. Nije Džimi Garopolo imao rešenja u napadu. Tanak je korpus risivera, pa je doveden iskusni Mohamed Sanu, prošle sezone igrač Nju Inglanda, a pre toga Atlante.

Filadelfija ima standardne problem sa povredama. Gard Brendin Bruks se povredio pre sezone, ofanzivna linija je oslabljena, pa ne čudi čak osam „sekova“ za Karsona Venca u meču u Vašingtonu, kada su Iglsi poraženi od domaćina (17:27) iako su vodili sa 17:0. Nema ni prvog risivera Alšona Džefrija, pa će biti teško timu iz Pensilvanije koji dočekuje Remse (19.00), predvođene defanzivnim zvezdama Eronom Donaldom i Džejlenom Remzijem.

Ben Rotlisberger (©Reuters)

Vratio se Ben Roltisberger posle teške povrede lakta i napad Pitsburga je opet progledao. Lako su pali Džajantsi na startu šampionata, a sada na Hajnc fild stiže skromni Denver (19.00). Bronkosi su pre početka sezone ostali bez vođe odbrane Vona Milera, koji je završio sezonu zbog povrede.

Veliki Tom Brejdi startovao je porazom u dresu Tampa Beja. Sejntsi su bili prejaki u Nju Orleansu. Neće imati legendarni as Krisa Godvina u napadu. On propušta meč sa Karolinom, a rovit je i drugi elitni risiver Majk Evans, ali će on da istrči na teren stadiona Rejmond Džejms. Na Floridi je dopušteno da se igra sa gledaocima, naravno u smanjenom kapacitetu, pa će domaćini imati na delu priliku da vide Brejdija u dresu Gusara. Osvajač šest šampionskih prstenova sa Nju Inglandom nikada nije startovao sezonu sa dva poraza. Pantersi su autsajderi na jakom Jugu NFC-a, pa bi Kristijan Mekefri i drugovi trebalo da budu lak plen u Tampi.

Nezadrži Lamar Džekson sa Rejvesnima gostuje u Hjustonu (22.25). Napad Baltimora je opet eksplozivan, a mladi kvoterbek je u prvom meču protiv Klivlenda (38:6) pokazao da ume da baca loptu i upošljava svoje risivere i tajt endove, a ne samo da trči i lagano da osvaja jarde.

Arziona predvođena pojačanjem iz Hjustona Deandreom Hopkinsom iznenadila je Fortinajnerse u Kaliforniji, a sada u Finiksu ne bi trebalo da ima problema sa Vašingtonom, jednim od najslabijih timova u ligi. Džeksonvilu su previđali skor 0-16 ove sezone, ali već na startu Gardner Minšu je predvodio svoj tim do iznenađujuće pobede protiv Indijanapolisa. Džeguarsi gostuju u Nešvilu, a protiv divizijskog rivala uvek je raspoložen raning bek Tajtensa Derik Henri.

NFL – DRUGI VIKEND

Petak

Klivlend - Sinsinati 35:30 (7:3, 14:10, 7:3, 7:14)

Nedelja

19.00: (1,45) Čikago (14,0) Njujork Džajants (3,10)

19.00: (1,60) Dalas (14,0) Atlanta (2,55)

19.00: (1,45) Grin Bej (14,0) Detroit (3,10)

19.00: (1,60) Indijanapolis (14,0) Minesota (2,55)

19.00: (3,10) Majami (14,0) Bafalo (1,45)

19.00: (3,70) Njujork Džets (14,0) San Francisko (1,35)

19.00: (1,70) Filadelfija (13,0) Los Anđeles Rems (2,40)

19.00: (1,40) Pitsburg (15,0) Denver (3,35)

19.00: (1,30) Tampa Bej (15,0) Karolina (4,00)

19.00: (1,30) Tenesi (15,0) Džeksonvil (4,00)

22.05: (1,40) Arizona (14,0) Vašington (3,35)

22.25: (4,60) Hjuston (15,0) Baltimor (1,25)

22.25: (4,60) Los Anđeles Čardžers (15,0) Kanzas (1,25)

Ponedeljak

02.20: (1,60) Sijetl (14,0) Nju Ingland (2,55)

Utorak

02.15: (3,10) Las Vegas (14,0) Nju Orleans (1,45)

***kvote su podložne promenama