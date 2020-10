Što ulazimo dublje u jesen to su sve jače naznake da bi problem sa Kovidom 19 mogao da se vrati na strao, to jest da krene treći talas pandemije.

Sve veće brojke zaraženih i umrlih u velikom broju zemaolja govori nam upravo to, te će i sport, koji se nekako tokom druge polovine leta oslobodio tih stega koliko-toliko morati opet da preispituje mnoge odluke.

Tako Velika nagrada Turske, u rasporedu Formule 1 na programu od 13. do 15. novembra ipak neće primiti navijače. I to niti jednog iako je ranije planirano da se otvore kapije i pusti oko 100.000 gledalaca na tribine čuvene kreacije Hermana Tilkea, piste Intersiti Istanbul park. No, situacija se promenila i napravila haos organizatorima koji su već prodali većinu ulaznica.

Formula 1 se vraća u Tursku nakon devet godina pauze, a to će biti 15. trka u tekućoj sezoni. Trenutno je odvezeno 13, a do Turske slede još VN Portugalije (25. oktobar) i VN Italije (1. novembar) . Prvo mesto u generalnom plasmanu drži aktuelni šampion, Luis Hamilton.