Vojvodina bez izgubljenog seta savladala Partizan, crno-beli u finalu zbog poen količnika

Odbojkaši Vojvodine savladali su Partizan u revanš utakmici polufinala Kupa Srbije rezultatom 3:0 u setovima (25:20, 25:22, 35:33), ali to nije bilo dovoljno za prolaz u finale zbog lošijeg poen količnika.

Lale su mnogo bolje i motivisanije ušle u utakmicu i rezultatski se značajno odlepile sjajnom defanzivom kapitena Simića, kao i odličnim servisom Radoslava Parapunova i Lazara Bajandića. David Mehić je u nastavku pomrsio konce rivalu paljbom iz kontranapada. Imali su domaći prednost od šest, sedam poena razlike tokom većeg dela seta. Pred kraj seta gosti su uspeli da iskoriste greške domaćih i smanje razliku na četiri poena. Ipak, Vojvodina je iskoristila treću set loptu i snažnim smečom Nemanje Čubrila stigla do vođstva od 1:0 u setovima.

Dosta uzbudljivije je bilo u nastavku. Gosti su se u drugom setu trgli i zaigrali mnogo bolje, predvođeni kapitenom Lazarom Marinovićem, koji je bio odličan na servisu, kao i Milutinom Nejićem, koji je doneo nekoliko važnih poena. Ipak, domaći su sve vreme držali priključak od dva, tri poena zaostatka, a onda sredinom seta stigli do izjednačenja, pre svega zahvaljujući Parapunovu koji je u ključnim trenucima doneo prevagu. Stigla je Stara dama u finišu ovog seta i do plus tri, a onda su domaći sa dva uspešna bloka Nemanje Čubrila i jednim Davida Mehića udvostručili prednost u setovima - 2:0.

Na početku trećeg seta igralo se poen za poen, ali crno-beli su dodali gas i odvojili se pri rezultatu 8:11. Držali su tu prednost gosti jedno vreme, a onda su Novosađani izjednačili asom Vujovića. Partizan nije ništa prepuštao slučaju, pa su na krilima Delgadijsa opet preuzeli vođstvo. Smečom Bjelice osigurali su najpre zlatni set, da bi nekoliko sekundi kasnije nakon greške Parapunova u napadu obezbedili i finale pri rezultatu 16:19, budući da Lale nisu uspele da stignu tih velikih 15 poena zaostatka iz Beograda.

Iako u ovim trenucima utakmica nije imala rezultatski značaj, viđena je velika borba za svaki poen. Partizan je imao veliku želju da uvede utakmicu u četvrti set. Spasili su dve meč lopte, potom prokockali dve set lopte, a onda je Vojvodina iskoristila svoju treću meč loptu kuvanjem Luke Čubrila i stigla do 3:0.

Najefikasniji u timu Vojvodine bio je Radoslav Parapunov sa 17 poena, a sledio ga je Nemanja Čubrilo sa 15. U timu Partizana najbolji su bili Lazar Marinović i Nejtan Delgadijs sa po 13 poena.

Iako je eliminisana iz borbe za trofej Kupa Srbije, Vojvodina je ipak ovom pobedom napravila lepu uvertiru pred prvenstvenu utakmicu sa beogradskim crveno-belim, a Stara dama dočekuje Zvezdu već u petak.

Trener Partizana Bojan Janić pomešanih emocija sumirao je utiske nakon plasmana u finale.

„Ne mogu da osećam zadovoljstvo nakon poraza od 3:0. Ipak, zadovoljan sam što smo obezbedili finale, ne mogu da budem pesimista. Da smo u Beogradu izgubili sa 3:1 bilo bi nam psihološki lakše pred ovaj revanš jer je ceo meč bio velika psihološka klackalica. Svakako sam ponosan sam jer idemo u finale“, izjavio je Janić.

Trener Vojvodine Slobodan Boškan, sa druge strane, rekao je da njegov tim nije uspeo da se izbori s pritiskom.

„Partizan je napravio veliku prednost u prvoj utakmici, u tom poslednje setu. Zadovoljan sam kako smo igrali celu utakmicu, posebno prva dva seta. U prvom setu smo imali šansu da ga i ubedljivije završimo, ali bila je pristuna i nervoza jer smo igrali pod veliki pritiskom, s kojim nismo uspeli da se izborimo“, rekao je Boškan i čestitao Partizanu na zasluženom plasmanu u finale.

Prokomentarisao je i predstojeći meč u prvenstvu protiv Crvene zvezde, koji igraju u petak u Novom Sadu.

„To je derbi dve trenutno najbolje ekipe prema tabeli. Zvezda od početka igra dobro i podiže formu, imaju veoma borbenu ekipu i zasluženo su na prvom mestu. Očekujem čvrstu i neizvesnu utakmicu“, kazao je Boškan.

Piše: Aleksandar Milošević