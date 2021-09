Sedam dugih meseci ljubitelji jajaste lopte su čekali na ovaj trenutak - počinje NFL. I kad se lopta ne kotrlja, uvek ima zanimljivosti u najvažnijem sportu “preko bare”, ali noćas kreće ono pravo, bitka za najvažniji trofej u SAD, pehar Vinsa Lombardija. Čast da otvore šampionat ima branilac krune Tampa Bej Bakanirs, sa neuništivim, magičnim Tomom Brejdijem, koja noćas (02.20) na svom stadionu Rejmond Džejms na Floridi dočekuje “sveameričku” franšizu, najvredniju na planeti, Dalas Kaubojse, predvođene oporavljenim kvoterbekom Dakom Preskotom.

Ove sezone na programu je 17 utakmica u prvom delu sezone, jedna više nego prethodnih. U plej-ofu igraće drugu sezonu zaredom 14 timova (od 32), a to su pobednici divizija i po tri najbolje ekipa iz obe konferencije. Najbolje plasirani timovi u AFC-u i NFC-u izboriće slobodan prvi vikend, takozvani “vajld kard”.

Novina je da će publike da bude na stadionima za razliku od prošle gde je većina objekata bila zaključana zbog korona virusa. Meč svih utakmica u SAD, 56. Superboul na programu je 13. februara na velelepnom Sofaj stadionu u Ingluvudu, u Los Anđelesu. Nedelju dana ranije na program je Proboul (revijalni meč najboljih igrača lige).

02.20: (1,25) Tampa Bej Bakanirs (15,0) Dalas Kaubojs (4,60)

Liga podstiče vakicinisanje. Postoji mogućnost da franšize izgube službenim rezultatom ako budu zaraženi nevankcinisani igrači. Nezvanično, jedan od razloga otkaza za Kema Njutona u Nju Inglandu je taj što je zbog rizičnog kontakta morao da bude van tima pet dana, a baš u tom periodu mladi ruki Mek Džons se nametnuo i istisnuo veterana koji je sada slobodan agent. Kol Bizli, Deandre Hopkins, Kirk Kazins i Karson Venc su neki od fudbalera koji ne žele da prime vakcine. Videćemo da li ćemo ove sezone videti prvi meč koji je registrovan službenim rezultatom.

KVOTA U MOZZARTU ZA ŠAMPIONA NFL-a I POBEDNIKE KONFERENCIJE

Kanzas Siti Čifsima i Tampa Bej Bakanirsima se i ove sezone daju najveće šanse da se nađu u reprizi prošlosezonskog Superboula. U krugu favorite su Grin Bej Pekersi sa Eron Rodžersom, Los Anđeles Remsi i San Francisko u NFC-u, odnosno Klivlend Braunsi, Tenesi Tajtensi i Baltimor Rejvensi u AFC-u. Detroit Lajonsi i Hjuston Teksansi su autsajderi. Svaka pobeda bi bila premija za ove dve franšize, a male šanse daju se i Njujork Džetsima, Atlanta Falkonsima i Sinsinati Bengalsima.

Više nećemo uživati u majstorijama Drua Brisa, Aleksa Smita, Filipa Riversa, Grega Olsena i Džulijana Edelmana koji su odlučili da se penzionišu na kraju prošle sezone. Bez ugovora su i dalje neka velika imena – Leri Ficdžerald, Ričard Šerman, Irl Tomas, Ejdrijan Piterson, Tod Gurli…

Na skeneru Mozzart Sporta našlo se svih 32 franšiza, poređani u dve konferencije, odnosno osam divizija.

AFC ISTOK – BAFALO BILS, NJU INGLAND PETRIOTS, MAJAMI DOLFINS, NJUJORK DŽETS

BAFALO BILS – ALEN JE LIDER, EKIPA NEPROMENJENA, PUCA SE NA SUPERBOUL

Džoš Alen (©AFP)

Bilsi su prošle godine konačno skinuli dominaciju Nju Inglanda na Istoku Američke fudbalske konferencije (AFC), a po imenima ekipa iz države Njujork je i ove sezone prvi favorit. Imaće jače Petriotse, mlade i poletne Dolfinse, ali četa Šona Mekdermota ima adute za Superboul. Prošle sezone su na Erouhedu u Kanzasu zaustavljeni na putu do meča za titulu. Ekipa je ostala gotovo nepromenjena. Lider je kvoterbek Džoš Alen koji je imao čudesnu sezonu i bio u konkurenciji za MVP. Potpisao je blokbaster ugovor na 258.000.000 dolara na šest godina što je drugi najveći u istoriji NFL-u, posle onog Patrika Mahomsa od pola milijarde dolara za 10 godina.

Hvatački korpus je pojačan za iskusnog Emanuela Sandersa, veterana koji je branio boje Pitsburga, Denvera, San Franciska i prošle sezone Nju Orleans Sejntsa. Prva meta ostaje fantastični Stefon Digs, prošlogodišnje pojačanje iz Minesote. Tu je i omaleni Kol Bizli kao slot risiver. Igra trčanjem je prošle sezone bila problematična. Pretežno se Bafalo oslanjao na ruku Džoša Alena. Starosedeocu Dejvinu Singlteriju pridružio se iskusni Met Brejda, nekadašnji trkač San Franciska i prošle sezone Majami Dolfinsa. Odbrana je uvek bila jači deo tima, ove sezone je napad u prvom planu. U defanzivi produženi su ugovori sa lajnbekerom Metom Milanom i iskusnim sejftijem Majkom Hajdom. Vođa sekendarija odbrane Bilsa je Trejdejvijus Vajt, top 5 kornerbekova u ligi.

DOŠLI: Emanuel Sanders (risiver, Nju Orleans Sejnts, jednogodišnji ugovor), Mič Trubiski (kvoterbek, Čikago Bers, 2.500.000 za godinu dana), Met Brejda (raning bek, Majami Dolfins, jednogodišnji ugovor)

PRODUŽENJE SARADNJE: Džoš Alen (kvoterbek, 258.000.000 dolara, šest godina), Met Milano (lajnbeker, 44.000.000 dolara za četiri godine), Majka Hajd (sejfti, 19.250.000 za dve godine)

NJU INGLAND PETRIOTS – SUPER KEM JE PROŠLOST, POČINJE ERA MEKA DŽONSA

Mek Džons (©AFP)

Čudno je gledati Petiotse bez Toma Brejdija. Legenda je otišla u Tampu prošle sezone, donela je Bakanirsima Lombardijev trofej posle 18 godina. Zamena u vidu Kema Njutona pokazala se da nije prava. Dobio je Super Kem, nekadašnji MVP lige drugu šansu, potpisao u martu novi ugovor, ali dve nedelje pred start sezone Bil Beličik je iznenađujuće odlučio da otpusti kvoterbeka. Dobre igra rukija Meka Džonsa i potencijalni problem oko COVID-19 uticale su da legendarni stručnjak krene u šok terapiju i da mladi ruki prve runde ovogodišnjeg drafta bude prvi izbor na poziciji koju je dve decenije pokrivao Brejdi.

Tokom pijace slobodnih agenata, Beličik je napravio revoluciju, već na startu potpisao je neke velike ugovore, nekaraksteristične za Nju Ingland. Risiveri Nelson Agolor i Kendrik Burn pojačala su prošle sezone jalovi hvatački korpus, ali je najveća novina na poziciji tajt endova. Stigla su dvojica elitnih, Džonu Smit iz Tenesija i Hanter Henri iz Los Anđeles Čardžersa. Ipak, trčanje je ono što će biti karakteristika Petriotsa u napadu naredne sezone. Soni Mišel je otišao u Remse, ostao je iskusni Džejms Vajt, ali će mladi Dejmijan Heris i ruki Remondr Stivenson da nose napad franšize iz Masačusetsa.

Odbrana je na papiru granitna, potencijalna u Top 3 lige. Vratio se Kajl Van Noj iz Majamija, Donta Hajtauer je zbog korone propustio celu sezonu, ali sada bi trebalo da ojača bedem lajnbekera. Veliko pojačanje je dolazak “pes rašera” iz Baltimora Meta Džudona. Problem bi mogao da bude izostanak u minimum prvih šest mečeva šampionata, kornerbeka Stefona Gilmora, pre dve godine defanzivnog igrača sezone. On je povređen, ali u uvređen jer nije dobio produženje ugovora i moguće je da će biti trejdovan tokom šampionata.

Prošle sezone je plej-of izmakao, nije Nju Ingland bio ni blizu doigravanje, ove bi makar “vajl kard” trebalo da bude ostvariv cilj. Divizija je jaka, Bafalo ima prednost, ali ne bi bilo iznenađenje ako opet budemo videli na čelu divizije Petriotse.

DOŠLI: Nelson Agolor (risiver, Las Vegas Rejders, 22.000.000 za dve godine), Hanter Henri (tajt end, Los Anđeles Čardžers, 37.500.000 za četiri godine), Met Džudon (lajnbeker, Baltimor Rejvens, 54.500.000 za četiri godine), Džejlen Mils (kornerbek, Filadelfija Igls, 24.000.000 za četiri godine), Ted Karas (centar, Majami, 3.000.000 za godinu), Montravijus Adams (tajt end, Grin Bej Pekersi 1.095.000 za godinu), Džonu Smit (tajt end, Tenesi Tajtens, 50.000.000 za četiri godine), Kajl Van Noj (lajnbeker, Majami, 12.000.000 za dve godine), Kendrik Burn (risiver, San Francisko, 15.000.000 za tri godine), Henri Anderson (defanzivni end, Njujork Džets, 7.000.000 za dve godine), Dejvon Godšou (defanzivni tekl, 15.000.000 za dve godine)

PRODUŽENJE SARADNJE: Dejvid Endrjuz (centar, 19.000.000 za četiri godine), Džastin Betel (kornerbek, 6.000.000 za tri godine), Džejms Vajt (raning bek, 2,463.000 za godinu), Deatrih Vajs (defanzivni end, 22.000.000 za četiri godine)

OTIŠLI: Reks Burkhed (raning bek, Hjuston Teksans, 1.500.000 za godinu), Adam Batler (defanzivni tekl, Majami Dolfins, 7.500.000 za dve godine), Džejson Mekorti (kornerbek, Majami Dolfins, 1.213.000 za godinu), Donte Montkrif (risiver, Hjuston Teksans, 1.150.000 za godinu), Džo Tuni (gard, Kanzas Siti Čifs, 80.000.000 za pet godina).

PENZIJA: Džulijan Edelman (risiver), Patrik Čang (sejfti)

MAJAMI DOLFINS – SVE OČI UPRTE U TUU TAGOVAILOU

Tuanigamanuolepola Tagovailoa (©AFP)

Dolfinsima je prošle sezone u poslednjem kolu izmakao plej-of. Bitna promena su odlasci kvoterbeka Rajana Ficpatrika u Vašington i povratak vođe odbrane Kajla Van Noja u Nju Ingland Petriotse (iznenada dobio otkaz na Floridi). Dok Dolfinsi gledaju ka Dešonu Votsonu koga bi rado trejdovali iz Hjustona, trenutno sve oči će biti uprte u mladog vođu napada Tuu Tagovailou. Nije se proslvio u prvoj sezoni gde je delio minutažu sa iskusnim Ficpatrikom.

Nezadovoljstvo je iskazao i vođa odbrane, kornerbek Ksavijen Hauard zbog nedobijanja novog ugovora. Prošle sezone Dolfinsi su umeli da iznenade, ali čini se da su još “zeleni” za plej-of. Veliko pojačanje iz Hjustona, risiver Vil Fuler neće igrati na startu sezone zbog suspenzije koje je dobio dok je branio boje Teksansa.

Dosta na Floridi očekuje od šestog pika ovogodišnjeg drafta, risivera Džejlena Vedla koji je igrao na koledžu zajedno sa Tuom, kvoterbekom Dolfinsa. Igru tračnjem nosiće Majlis Gaskin kome je pridodat veteran Malkolm Braun, novajlija iz Los Anđeles Remsa. Majk Gesicki je prošle sezone zablistao na poziciji tajt enda i biće sigurno velika opasnost po protivničke odbrane. Pozitivitan skor od 9-8 bi bio zadovoljavajući za Majami, ali je pitanje da li će mu to biti dovoljno za plej-of.

DOŠLI: Džejkobi Briset (kvoterbek, Indijanapolis Kolts, jednogodišnji ugovor), Malkolm Braun (raning bek, Los Anđeles Rems, jednogodišnji ugovor), Adam Batler (defanzivni end, Nju Ingland Petriots, 7.500.000 za dve godine), Vil Fuler (risiver, Hjuston Teksans, 8.000.000 dolara za godinu), Džejson Mekorti (kornerbek, Nju Ingland Petriots, 1.213.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Džerom Bejker (lajnbeker, 39.000.000 za tri godine)

OTIŠLI: Rajan Ficpatrik (kvoterbek, Vašington, jednogodišnji ugovor), Kajl Van Noj (lajnbeker, Nju Ingland Petriots, dve godine za 12.000.000 dolara)

NJUJORK DŽETS – NOVI POČETAK SALEHA I ZEKA VILSONA

Robert Saleh (©AFP)

Džetsi su godinama lutali, bili na stranputici. Avantura s trenerom Adamom Gejsom se pokazala kao potpuni promašaj. Novi glavni stručnjak postao je nekadašnji defanzivni koordinator San Franciska Robert Saleh. On je bio tvorac jedne od najboljih odbrana u ligi prethodnih godina, ali će imati težak posao da stabilizuje Džetse. Zeleni iz Njujorka su imali ove godine pravo drugog pika na draftu i izabrali su kvoterbeka Zeka Vilsona. Mladi ruki menja Sema Darnolda koji je trejdovan u Karolinu.

Najveće pojačanje u napadu je dolazak Korija Dejvisa iz Tenesi Tajtensa, dok se posle godinu dana pauze u tim vraća Si Džej Mozli, nekadašnji as Baltimor Rejvensa. Prejaka divizija za Džetse ne garantuje im ništa više od verovatno poslednjeg mesta. Ekipa je mlada, sa dosta talenata, pre svega u odbrani. Vreme radi za Džetse, ali ne ove sezone. Četiri do pet pobeda, razigravanje Vilsona bilo bi nešto što bi dalo franšizi zamajac za godine pred nama.

DOŠLI: Kilan Kol (risiver, Džeksonvil, 5.500.000 za godinu dana), Tejvin Kolman (raning bek, San Francisko, 1.100.000 za godinu), Vini Kari (defanzivni end, Filadelfija, 1.300.000 za godinu), Džered Dejvis (lajnebker, Detroit, 5.500.000 za godinu), Kori Dejvis (risiver, Tenesi, 37.500.000 za tri godine), Džastin Hardi (kornerbek, Nju Orleans, 6.750.000 za tri godine), Džoš Džonson (kvotervek, 1.075.000 za godinu), Lamarkus Džojner (sejfti, Las Vegas, 3.000.000 za godinu), Karl Douson (defanzivni end, Sinsinati, 45.000.000 za tri godine), Kori Levin (gard, Nju Ingland, 920.000 za godinu), Šeldon Renkings (defanzivni tekl, Nju Orleans, 11.000.000 za dve godine)

PRODUŽENJE UGOVORA: Danijel Braun (tajt end, 1.040.000 za godinu)

OTIŠLI: Džoš Adams (centar, Atlanta, 1.128.000 za godinu), Terel Bašam (lajnbeker, Dalas, 5.500.000 za dve godine), Pet Elflajn (gard, Karolina, 13.500.000 za tri godine), Sem Darnold (kvoterbek, trejdovan u Karolinu), Džo Flako (kvoterbek, Filadelfija), Džordan Džejkins (lajnbeker, 6.000.000 za dve godine), Bredli Mekdagald (sejfti, Tenesi, 1.075.000 za godinu)

NAŠA PROGNOZA: 1. Bafalo Bils, 2. Nju Ingland Petriots, 3. Majami Dolfins, 4. Njujork Džets

AFC SEVER – PITSBURG STILERS, BALTIMOR REJVENS, KLIVLEND BRAUNS, SINSINATI BENGALS

PITSBURG STILERS – VERA U ČELIČNU ODBRANU I NADA DA IMA JOŠ MAGIJE BIG BENA

Ti Džej Vot (©AFP)

Iza Pitsburga je turbulentna sezona, od skora 11-0 do kraha u prvoj rundi plej-ofa, kada je Stilerse na Hajnc fildu počistio divizijski rival Klivlend. Odbrana je mnogo jači deo tima. Čelični iz Pensilvanije na papiru imaju možda i najjaču defanzivu, pogotovo prednji deo odbrane. Jedina promena je odlazak Bada Duprija u Tenesi, ali je doveden iskusni “pes rašer” Melvin Ingram iz Los Anđeles Čardžers. Ti Džej Vot je u najužoj konkurenciji za najboljeg defanzivca lige, prema prognozama kladionica. Posle teške povrede vraća se sjajni mladi lajnbeker Dejvin Buš, prošlogodišni pik prve runde drafta.

Napad je u finišu prošlog šampionata “kašljucao”, oslanjao se na ruku Bena Rotlisbergera. Igra tračnjem nije postojala. To bi trebalo da bude ključ u novoj sezoni. U prvoj rundi drafta je izabran Nadži Heris koji bi trebalo da bude snaga Stilersa i da rastereti Big Bena, da ne mora da baca po 50 puta na meču. Hvatački korpus je ostao isti. Očekuje se nova eksplozija Čejsa Klejpula, prošlogodišnjeg rukija. Džu Džu Smit-Šuster je ostao veran Pitsburgu, a od Dionteja Džonsona i Džejmsa Vašingtona se očekuje da imaju sigurnije ruke nego prošle sezone, kada su imali veliki broj ispuštenih lopti, pre svega Džonson.

Problem za Pitsburg je veliki broj promena u ofanzivnoj liniji. Centar Markis Pounsi je otišao u penziju, otpušten je gard Dejvid De Kastro, tekl Alehandro Viljanueva je otišao kao slobodan agent u Baltimor, pa će taj deo tima da bude na velikom izazovu kako da zaštiti Rotlisbergera. Ako veteran bude imao solidnu protekciju, ako odbrane bude na nivou od prošle sezone, eto Stilersa opet u plej-ofu.

DOŠLI: Met Feler (gard, Los Anđeles Čardžers, 21.000.000 za tri godine), Majk Hilton (kornerbek, Sinsinati Bengals, 24.000.000 za četiri godine), Ola Adeniji (lajnbeker, Tenesi, 1.000.000 za godinu), Bi Džej Fini (centar, Sinsinati Bengals, 9.750.000 za tri godine), Džo Heg (gard, Tampa Bej Bakanirs, 4.600.000 za dve godine), Trej Tarner (gard, Los Anđeles Čardžes, 3.000.000 za godinu), Sem Slomen (kiker, Tenesi Tajtens, 780.000 za godinu), Dvejn Heskins (kvoterbek, Vašington), Melvin Ingram (lajnbeker, Los Anđeles Čardžers, jednogodišnji ugovor)

PRODUŽENJE UGOVORA: Džu Džu Smit-Šuster (risiver, 8.000.000 za godinu).

OTIŠLI: Bad Dupri (lajnbeker, Tenesi Tajtens, 82.500.000 za pet godina), Džejms Koner (raning bek, Arizona Kardinals, 1.750.000 za godinu), Alehandro Viljanueva (ofanzivni tekl, Baltimor Rejvens, 14.000.000 za dve godine)

PENZIJA: Markis Pounsi (centar)

BALTIMOR REJVENS – DA VIDIMO LAMARA DA BACA, A NE SAMO DA TRČI

Lamar Džekson (©AFP)

Rejvensi su proteklih godina uvek bili sjajni u ligaškom delu, ali su zakazali u plej-ofu. Kvoterbek Lamar Džekson je u trećem pokušaju prošle sezone uspeo da ostvari prvu pobedu u doigravanju u Nešvilu protiv Tenesija, ali je Baltimor stao u polufinalu AFC-a u Bafalu. Lamar je duša tima, ali se očekuje od njega da osim igre po zemlji, počne i da baca i da na taj način dođe do pobeda. Po pravilu, u plej-ofu bude zaustavljen, a tada je četa Džona Harboua bez “plana B”. Opravdanje može da bude jer nije imao elitnog risivera, a ove godine je dobio Semija Voktinsa, koji je sa Kanzasom igrao dva puta uzastopno u Superboulu. Od hvatača ostao je omaleni Markiz “Holivud” Braun, ali on ne može da bude broj 1. To bi trebalo da bude Votkins. Rejvensi su u prvoj rundi izabrali risivera sa Univerziteta Minesote Rašoda Betmena, ali je on povređen i propustiće početak sezone.

Veliki hendikep za igru trčanjem je povreda raning beka Džej Kija Dobinsa, projektovang kao starter. Doživeo je tešku povedu ligamenta kolena i propustiće celu sezonu. To je šansa za Gasa Edvardsa da eksplodira. Pre nekoliko dana potpisan je i Lejvion Bel, nekada najbolji raning bek lige dok je branio boje Stilersa. Igra Baltimora dosta se oslanja i na tajt endova, a prvi izbor Džeksona biće sigurno Mark Endrjuz, a tu je i Nik Bojl.

Odbrana je oslabljena odlaskom Meta Džudona u Nju Ingland, ali kao zamena je stigao veteran Džastin Hjuston, nekadašnji superstar Kanzasa, a poslednje dve sezone Indijanapolis Koltsa. Tu je i veteran Kalais Kembel, vođa prednje linije odbrane. U sekendariju caruje verovatno najbolji tandem kornerbekova u ligi, Markus Piters i Marlon Hempfri. Pozicija sejftija je tanka. U ofanzivnoj liniji je veliki hendikep odlazak Orlanda Brauna u Kanzas. Baltimor ima najboljeg kikera lige u poslednjih sedam, osam godina - Džastina Takera. Divizija je jaka, imaće Rejvensi ljute rivale u omraženim Stilersima i sve jačim Braunsima. Nije nemoguće da opet sva tri tima završe u plej-ofu.

DOŠLI: Semi Votkins (risiver, Kanzas Siti, 6.000.000 za godinu), Alehandro Viljanueva (ofanzivni tekl, 14.000.000 za dve godine), Džastin Hjuston (defanzivni end, Indijanapolis Kolts, jednogodišnji ugovor), Džavuna Amir Džejms (ofanzivni tekl, Denver, 9.000.000 za dve godine), Kevin Zetler (gard, Klivlend Brauns, 22.500.000 za tri godine)

OTIŠLI: Mark Ingram (raning bek, Hjuston Teksans), Metju Džudon (lajnbeker, Nju Ingland, 56.000.000 za četiri godine), Met Skura (centar, Majami Dolfins), Robert Grifin (kvoterbek, slobodan agent), Orlando Braun (ofanzivni tekl, trejdovan u Kanzas), Kris Mur (risiver, Hjuston Teksans), Janik Ngaku (defanzivni end, Las Vegas Rejders, 26.000.000 za dve godine), Vili Snid (risiver, Las Vegas Rejders, jednogodišnji ugovor)

PRODUŽENJE UGOVORA: Mark Endrjuz (tajt end, 56.000.000 za četiri godine)

PENZIJA: Trejmon Vilijams (kornerbek).

KLIVLEND BRAUNS – PUCA OD ZVEZDA U OHAJU, VRAĆA SE ODEL BEKAM

Odel Bekam (©AFP)

Nekada gubitnička franšiza doživela je renesansu dolaskom za glavnom trenera Kevina Stefanskog. Nekoliko dobrih biranja na draftu učinili su da sada u SAD svi pričaju o Braunsima kao najozbiljnijem rivalu Kanzasu u AFC-za Superboul. Ofanzivna linija je jedna od najboljih u ligi, pa se od kvoterbeka Bejkera Mejfilda očekuje da zablista, da pokaže zašto je bio prvi pik na draftu 2018. godine. Ovo će mu biti prelomna godina da pokaže da može da bude superstar i da dobije ugovor od više od 40.000.000 po sezoni.

Tim iz Ohaja ima najbolji tandem raning bekova u ligi, Nika Čaba i Karima Hanta, na poziciji risivera Džarvisa Lendrija, Rašarda Higinsa i Odela Bekama koji se vraća posle teške povrede. Ostin Kuper i Dejvid Ndžoku će biti tajt endovi.

U odbrani bi trebalo da gospodari sjajni Majlis Geret, prvi pik na draftu 2017. godine. Pomagaće su još jedan nekadašnji prvi izbor na draftu, Džedevejn Klauni, nekadašnji “pes rašer” Hjustona, Sijetl i Tenesija. Stigla su dovojica defanzivaca iz Los Anđeles Remsa u sekendariju – Džoš Džonson i Troj Hil. Pakleno jaka odbrana i napad garantuje plej-of i borbu za Superboul i Lombardijev trofej.

DOŠLI: Džedevejn Klauni (defanzivni end, Tenesi Tajtens, jednogodišnj ugovor), Troj Hil (kornerbek, Los Anđeles Rems, 24.000.000 za četiri godine), Malik Džekson (defanzivni tekl, Filadelfija, jednogodišnji ugovor), Džon Džonson (sejfti, Los Anđeles Rems, 33.750.000 za tri godine), Takarist Mekinli (defanzivni end, Las Vegas Rejders, jenogodišnji ugovor).

PRODUŽENJE UGOVORA: Rašard Higins (risiver, jednogodšnji ugovor), Stefon Karson (tajt end), Malkolm Smit (lajnbeker)

OTIŠLI: Adrijan Klejburn (defanzivni end), Marvin Hol (risiver, Nju Ingland Petriots), Šeldon Ričardson (defanzivni tekl, Minesota, jednogodišnji ugovor), Karl Džozef (sejfti, Las Vegas Rejders)

SINSINATI BENGALS – DŽO BAROU OPET KOMANDUJE, ALI JE DIVIZIJA PAKLENA

Džo Burou (©AFP)

Na poziciju kvoterbeka vraća se prošlogodšnji prvi pik na draftu Džo Barou, ali je pitanje u kakvom stanju će se nalaziti na početku sezone. Polovine proteklog šampionata je doživeo tešku povredu ligamenta kolena. Franšiza iz Ohaja je i dalje u fazi rekonstrukcije i teško je očekivati da može da bude konkurenta Klivlendu, Baltimoru i Pitsburga. Plej-of je nemoguća misija. Barou je stigao nekadašnji saigrač sa Univerziteta LSU Džamar Čejs, risiver koji je biran na petom mestu ovogodišnjeg drafta. U pripremnim utakmica se nije proslavio.

Veterani su napustili tim, nema više u ekipi ni Đina Etkinsa, raning beka Đovanija Bernarda i risivera Ej Džej Grina. Džo Mikson će biti prvi izbor u napadu kada je igra trčanjem, dok bi Tejlor Bojd trebalo da bude najveća opasnost za odbrane od hvatačkog korpusa Bengalsa. Svaka pobeda u paklenoj diviziji je uspeh za Sinsinati. Treneru Zeku Tejloru je ovo treća sezona. Ukoliko ne bude pomaka, a čini se da će to biti teško, mogao bi da bude jedna od najvećih kandidata za otkaz u toku sezone ili realnije na kraju šampionata.

DOŠLI: Trej Hendrikson (defanzivni end, Nju Orleans, 60.000.000 na četiri godine), Čidobe Avuzi (kornerbek, Dalas Kaubojs, 21.750.000 za tri godine), Majk Hilton (kornerbek, Pitsburg Stilers, 24.000.000 za četiri godine), Leri Ogunjobi (defanzivni tekl, Klivlend, 6.200.000 za godinu), Ilaj Epl (kornerbek, Karolina Panters, 1.200.000 za godinu), Rikardo Alen (sejfti, Atlanta Falkons, 1.490.000 za godinu), Rili Rif (ofanzivni tekl, Karolina Panters, Minesota, 7.500.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Brendon Alen (kornerbek, jednogodišnji ugovor, 1.127.000), Majk Danijels (defanzivni tekl, Sinsinati Bengals, 2.500.000 za godinu), Džordan Evans (lajnbeker, Sinsinati Bengals, 1.1270.000 za godinu), Klark Heris (long sneper, 1.200.000 za godinu)

OTIŠLI: Ej Džej Grin (risiver, Arizona Kardinals, 8.000.000 za godinu), Makenzi Aleksandr (kornerbek, Minesota Vajkings, 1.127.000 za godinu), Setan Karter (tajt end, Majami Dolfins, 7.800.000 za tri godine), Karl Louson (defanzivni end, Njujork Džets, 45.000.000 za tri godine), Džon Ros (risiver, Njujork Džajants, 2.500.000 za godinu), Bi Džej Fini (centar, Pitsburg Stilets, 9.750.000 za tri godinu), Đino Etkins (defanzivni tekl, slobodan agent), Bobi Hart (ofanzivni temkl, Bafalo Bils, 1.127.000 za godinu), Đovani Bernard (ranign bek, Tampa Bej Bakanirs, 1.075.000 za godinu)

NAŠA PROGNOZA: 1. Klivlend Brauns, 2. Pitsburg Stilers, 3. Baltimor Rejvens, 4. Sinsinati Bengals

AFC JUG – TENESI TAJTENS, INDIJANAPOLIS KOLTS, HJUSTON TEKSANS, DŽEKSONVIL DŽEGUARS

TENESI TAJTENS – TANEHIL DOBIO BOMBU, HULIJA DŽONSA

Derik Henri i Hulio Džons (©AFP)

Tenesi je poslednje dve godine bio odličan, izborio je plej-of. Ove sezone kvoterbek Rajan Tanehil je dobio novo oružje, fenomenalnog risivera Hulija Džonsa, jednog od najboljih u prethodnoj deceniji. Veteran je odlučio da napusti Atlantu i da u smiraj karijere pokuša da se bori za titulu. Imaju Tajtensi i drugog elitnog risivera Ej Džej Brauna. Njih dvojica čine možda i najbolji tandem hvatača u NFL-u. Ipak, mnogo toga će da zavisi od najboljeg raning beka lige u prethodne dve sezone, Derika “Kralja” Henrija. Robusni trkač je mašina za tačdaune i osvojene jarde. Tim iz Nešvila ima jedan od najjačih napada, sa tri superstara, uz solidnog Tanehila koji doživljava drugi mladost u Tenesiju posle godina mučenja u Majamiju.

Odbrana je pretrpela dosta promena. Stigla su na papiru dobra, iskusna pojačanje koja bi trebalo da poboljšaju defanzivu Tenesija. Na poziciji lajnbekera stigao je Bad Dupri iz Pitsburga. On se prošle sezone teško povredio, pa je veliki znak pitanje u kakvoj će formi da bude odlični “pes rešer”. Sekendari odbrane je jači za kornerbeka Dženorisa Dženkisa iz Nju Orleansa i sejftija Bredlija Mekdagolda iz Njujork Džetsa. Divizija u kojoj je Tenesi je najslabija u AFC-u, verovatno i u celoj ligi, pa ne bi trebalo da bude problema za Tajtense da izbore plej-of i da imaju prednost domaćeg terena bar u “vajld kard rundi”.

DOŠLI: Hulio Džons (trejd iz Atlante Falkons), Bad Dupri (lajnbeker, Pitsburg Stilers, 82.500.000 za pet godina), Dženoris Dženkins (kornerbek, Nju Orleans Sejnts, jednogodišnji ugovor), Bredli Mekdagald (sejfti, Njujork Džets, jednogodišnji ugovor).

OTIŠLI: Malkolm Batler (kornerbek, Arizona Kardinals, jednogodišnji ugovor), Adam Hamfris (risiver, Vašington Fudbol tim, jednogodišnji ugovor), Džedevajn Klauni (defanzivni end, Klivlend Brauns, jednogodišnji ugovor), Keni Vakaro (sejfti, slobodan agent), Adore Džekson (kornerek, Tenesi Tajtens, 39.000.000 za tri godine)

INDIJANAPOLIS KOLTS – PAKLENA ODBRANA I ZNAK PITANJE PORED KARSONA VENCA

Karson Venc (©AFP)

Na kraju prošle sezone se povukao s terena Filip Rivers. Pre toga je Endru Lak rekao zbogog fudbalu, nema više u timu ni Džejkobija Briseta, a novi vođa napada je Karson Venc koji je trejdovan iz Filadelfije. Nekadašnji drugi pik na draftu povredio se u pripremnom periodu, išao je na operaciju, ali će biti spreman za start šampionata. Takođe, povredu ima najbolji gard lige Kventon Nelson, dok prvih šest mečeva u sezoni neće igrati veteran na poiziciji risvera Ti Vaj Hilton.

Povrede remete planove Indijanapolis Koltsa koji su prošle sezone igrali plej-of sa Riversom na čelu. Odbrana je jedna od boljih u ligi sa Deforestom Baknerom i Darijusom Lenardom, kao i ofanzivna linija koja je pojačana za Erika Fišera, prvog pika na draftu 2013. godine koji je stigao iz Kanzasa. U prvoj rundi drafta ove godine stigao je snažni defanzivni end Kviti Paje sa Mičigena koji bi trebalo dodatno da ojača odličnu defanzivnu liniju tima iz Indijanapolisa.

Problem je skroman hvatački korpus, pa će na početku sezone verovatno u prvom planu da bude igra trčanjem. Posle teške povrede se vraća raning bek Merlon Mek, a tu si odlični Džonatan Tejlor i Nihajm Hajns. Teško će Koltsi da ugroze Tajtense, ali sa druge pozicije na jugu AFC-a mogli bi da očekuju borbu za plej-of.

DOŠLI: Karson Venc (trejd iz Filadelfije), Džulijen Devenport (ofanzivni tekl, Majami Dolfins), Erik Fišer (ofanzivni tekl, Kanzas Siti Čifs, 8.380.000 za godinu), Džej Džej Nelson (risiver, Bafalo Bils, jednogodišnji ugovor)

PRODUŽENJE UGOVORA: Ti Vaj Hilton (risiver, 8.000.000 za godinu), Darijus Lenard (lajnbeker, 99.500.000 za pet godina)

OTIŠLI: Džastin Hjuston (defanzivni end, Baltimro Rejvens, jednogodišnji ugovor), Džejkobi Briset (kvoterbek, Majami Dolfins, jednogodišnji ugovor)

PENZIJA: Filip Rivers (kvoterbek), Entoni Kastonco (ofanzivni tekl)

DŽEKSONVIL DŽEGUARS – SVE JE NOVO, KVOTERBEK, TRENER…

Trevor Lorens (©AFP)

Od tima sa Floride se ne očekuje veliki dometi u narednom prvenstvu. Svaka pobeda bila bi uspeh za Džeguarse koji imaju jedan od najmlađih timova u ligi. Novi glavni trener postao je Urban Majer, legenda koledža. Kao prvi pik na draftu ove godine, očekivano, izabran je Trevor Lorens, koledž senzacija sa Klemsona. Pošto je Džekonvil imao još jedno pika u prvoj rundi ove godine, izabran je Lorensov nekadašnji saigrač sa Klemsona, raning bek Trevis Etijen. On se povredio i propustiće početak sezone. Lorens je oduševio u poslednjem meču predsezone, kada je razbio Dalas.

Na pijaci slobodnih ageneta potpisani su neki solidni igrači, pre svega iskusni risiver Marvin Džons, nekadašnji hvatač Sinsinatija i Detroita i Šejkil Grifit, odlični kornerbek iz Sijetla. Igru trčanjem nosiće iskusni Karlos Hajd.

Biće Džegsi tvrd orah za mnoge, ali čini se da je neiskustvo glavni problem i da bi pet, šest pobeda zadovoljilo apetite u prvoj sezoni Majera i Lorensa u gradu na Floridi.

DOŠLI: Si Džej Betard (kvoterbek, San Francisko, 5.000.000 za dve godine), Karlos Hajd (raning bek, Sijetl Sihoks, 6.000.000 za dve godine), Marvin Džons (risiver, Detroit Lajons, 12.500.000 za dve godine), Džejkob Holister (tajt end, Sijetl Sihoks, jednogodišnji ugovor), Malkolm Braun (defanzivni tekl, Nju Orleans Sejnts, 11.000.0000 za dve godine), Šekil Grifin (kornerbek, Sijetl Sihoks, 44.500.000 za tri godine), Dejmijan Vilson (lajnbeker, Kanzas Siti Čifs, jednogodišnji ugovor), Rejšaun Dženkins (sejfti, Los Anđeles Čardžers, 35.000.000 za četiri godine)

OTIŠLI: Gardner Minšu (kvoterbek, trejdovan u Filadelfiju)

HJUSTON TEKSANS – RASPAD SISTEMA, TEJLOR STARTNI KVOTERBEK

Teksansi su u fazi raspada. Sve je bilo loše prošle sezone. Smenjen je na startu prošlog šampionata glavni trener Bili O’Brajan, prva zvezda tima, kvoterbek Dešon Votson je na kraju šampionata zatražio trejd, a kasnije je izbio skandal i optužbe za silovanje na račun asa Teksansa. Njega ove sezone možda i ne budemo gledali. Za sada je zvanično igrač Hjustona. Čeka se sudska presuda, suspenzije od strane lige i eventualni trejd, ako ne bude bio kažnjen sa jednogodišnjom zabranom. I lice franšize prethodnih godina, fenomenelni defanzivni end Džej Džej Vot je digao sidro, otišao je u toplu Arizonu. Risiver Vili Fuler je pojačao Majami. Prethodne godine u šokantnom trejdu Teksanse je napustio i jedan od najboljih risvera lige Deandre Hopkins. Sve to govori da u Hjustonu pokušavaju restart. Ne sluti da će biti dobar…

Nedelja, 19.00: (2,55) Hjuston Teksans (14,0) Džeksonvil Džeguars (1,60)

Dovedene su brojni slobodni agenti tokom leta da se popuni roster. Kvoterbek će biti Tajrod Tejlor, poslednjih godina često povređivan, uglavnom rezervni organizator igre, pa se od Hjustona ove sezone niša ne očekuje. Svaka pobeda je uspeh, o plasmanu u plej-ofu i najzagriženiji navijači Hjustona ne očekuju. Biće ovo tmurna sezona i eventualna borba za treće mesto u diviziji sa Džeksonvilom koji takođe kreće od nule.

DOŠLI: Tajrod Tejlor (kvoterbek, Los Anđeles Čardžers, 5.500.000 za godinu), Filip Lindzi (raning bek, Denver Bronkos, 3.500.000 za godinu), Mark Ingram (raning bek, Baltimor Rejvens, 3.000.000 za godinu), Reks Burkhed (raning bek, Nju Ingland Petriots, jednogodišni ugovor), Andre Roberts (risiver, Bafalo Bils, 5.950.000 za dve godine), Kris Mur (risiver, Balitmor Rejvens, 5.950.000 za godinu), Donte Montkrif (risiver, Nju Ingland Petriots, jednogodišnji ugovor), Džastin Mekgrej (gard, Atlanta Falkons, 4.000.000 za dve godine), Malik Kolins (defanzivni tekl, Las Vegas Rejders, 6.000.000 za godinu), Kevin Pjer Luis (lajnbeker, Vašington, 8.000.000 za dve godine), Džordan Dženkins (lajnbeker, Njujork Džets, 6.000.000 za dve godine), Kristijan Kirksi (lajnbeker, Grin Bej Pekers, 4.500.000 za godinu), Džo Tomas (lajnbeker, Dalas Kaubojs, 2.000.000 za godinu), Kameron Džonston (panter, Filadelfija Igls, 8.000.000 za tri godine).

PRODUŽENJE UGOVORA: Dontrel Hilard (raning bek, 1.250.000 za godinu), Badi Hauel (raning bek, jednogodišnji ugovor), Farao Braun (tajt end, 2.200.000 za godinu), Vernon Hargrevs (kornerbek, jednogodišnji ugovor), Kornel Armstrong (kornerbek, jednogodišnji ugovor)

OTIŠLI: Džej Džej Vot (defanzivni end, Arizona Kardinals, 28.000.000 za dve godine), Vili Fuler (risiver, Majami Dolfins, 8.000.000 za godinu), Daren Fels (tajt end, Detroit Lajons, jednogodišnji ugovor), Brajan Anger (panter, Dalas Kaubojs, jednogodišnji ugovor), Brendon Vilijams (kornerbek, slobodan agent), Karlos Votkins (defanzivni tekl, Dalas Kaubojs, jednogodišni ugovor), Čed Hansen (risiver, Detroit Lajons, jednogodišnji ugovor)

NAŠA PROGNOZA: 1. Tenesi Tajtens, 2. Indijanpolis Kolts, 3. Džeksonvil Džeguars, 3. Hjuston Teksans

AFC ZAPAD – KANZAS SITI ČIFS, DENEVER BRONKOS, LAS VEGAS REJDERS, LOS ANĐELES ČARDŽERS

KANZAS SITI ČIFS – PATRIK MAHOMS I OSVETNICI, RENOVIRANA OFANZIVNA LINIJA

Tajrik Hil (©AFP)

Ličilo je na početak dinastije Kanzasa posle pobede prošle godine u Superboulu protiv San Franciska (31:21), ali je Tampa Bej uspela da skine Čifse s trona. Razlog debakla u borbi za Lombardijev trofej je očajna ofanzivna linija koja nije mogla da sačuva Patrika Mahomsa od agresivne odbrane Bakanirsa. Glavni trener Endi Rid je uvideo gde je njegov tim najslabiji. Tokom pauze, ofanzivna linija je kompletno renovirana. Otišao je prvi pik s drafta 2013. godine Erik Fišer koji se povredio u finišu prošle sezone. On je pojačao Indijanapolis.

Najveće pojačanje za Kanzas je trejd iz Baltimora, dolazak sjajnog tekla Orlanda Brauna. Na poziciji garda konkurencija je pojačana sa skupo plaćenim pojačanjem iz Nju Inglanda Džoom Tunijem koji je dobio čak 80.000.000 dolara na pet godina. Posle godinu pauze vratio se Loren Daverni Tardif koji je kao lekar pomogao obolelim od virusa korona u rodnoj Kanadi. Iz penzije se reaktivirao i Kajl Long, ali se povredio tokom priprema i pauziraće na startu sezone. Napad je ostao okrnjen odlaskom Semija Votkinsa u Baltimor Rejvense, ali tu su dva glavne mete Mahomsa prethodne tri sezone, brzonogi risiver Tajrik Hil i jedan od najboljih tajt endova lige Trevis Kelsi.

Kanzasu se daju najveće šanse da treći put uzastopno stigne do Superboula. U diviziji teško će Čardžersi, Rejdersi i Bronkosi da pomrse račune četi Endija Rida, a u AFC-u Klivlend Braunsi i Bafalo Bilsi i Tenesi Tajtensi biće najveći rivali.

DOŠLI: Orlando Braun (ofanzivni tekl, trejdovan iz Baltimora), Džo Tuni (ofanzivni gard, Nju Ingland Petriots, 80.000.000 za pet godina), Kajl Long (ofanzivni gard, povratak iz penzije), Majk Hadžis (kornerbek, trejdovan iz Minesote)

PRODUŽENJE UGOVORA: Darel Vilijams (raning bek, jednogodišnji ugovor), Demarkus Robinson (risiver, jednogodišnji ugovor)

OTIŠLI: Erik Fišer (ofanzivni tekl, Indijanapolis Kolts, 8.000.000 za godinu), Semi Votkins (risiver, Baltimor Rejvens), Lejvion Bel (raning bek, Baltimor Rejvens), Demijan Vilijams (raning bek, Čikago Bers, jednogodišnji ugovor)

LAS VEGAS REJDERS – HOĆE LI RAZBOJNICI KONAČNO DO PLEJ-OFA?

Legenda NFL-a Džon Gruden od vlasnika Rejdersa Marka Dejvisa dobio je desetogodišni ugovor vredan 100.000.000 dolara. Tri godine su prošle, a Razbojnici i dalje nisu videli plej-of. Prva godina sa osvajačem Sueprboula sa Tampom 2003. godine je bačena, a u druge dve dobro se krenulo, ali u finišu šampionata se sve raspršilo kao mehur od sapunice.

Gruden i dalje uživa bezerezervnu podršku porodice Dejvis, ali nova sezone bez doigravanja dovela bi u sumnju ostanak iskusnog stručnjaka. U napadu je kvoterbek Derik Kar i dalje starter, ali je ostao i Markus Mariota, drugi pik na draftu 2015. godine. Loše igra na početku šampionata mogle bi da znače promene na osetljivoj poziiji kvoterbeka. Napad Rejdersa je prošle sezone bio solidan. Glavna meta biće i dalje snažni tajt end Daren Voler, a očekuje se i napredak prošlogodišnjih rukija Henrija Ragsa i Hantera Refroa, a stigao je iz Baltimor i veteran Vili Snid da pojača konkurenciju. Igru trčanjem nosiće Džoš Džejkobs, a pojačanje u bekfildu je Kenjan Drejk, nekadašnji trkač Majamija i Arizone

Solidan napad prošle sezone nije mogao da postigne toliko poena, koliko je odbrana mogla da primi. Gruden je bio veoma aktivan tokom pijace slobodnih ageneta. Tim iz Nevade je pojačali snažni defanzivni end Janik Ngaku koji je stigao iz Baltimora (najbolje partije u karijere je pružao u Džeksonvilu), Ki Džej Rajt, doskorašni lajnbeker Sijetla i Solomon Tomas, defanzivni tekl iz San Franciska. Odbrana mora bolje ako Las Vegas želi da bude u igri za plej-of.

Kanzas je nedodriljiv u diviziji Zapad AFC-a, dok su ostale dve ekipe Los Anđeles Čardžersi i Denver Bronkos približnih kvaliteta. Rejdersi su se prošle sezone preselili iz Ouklenda u carstvo poroka Las Vegas, a prvu put će imati podršku publike u gradu u Nevadi, popularnih Razbojnika, jedne od kultnih navijačkih grupa u SAD.

DOŠLI: Kenjan Drejk (raning bek, 14.500.000 za dve godine), Pejton Barber (ranign bek, Vašington, jednogodišnji ugovor), Vili Snid (risiver, Baltimor Rejvens, 1.100.000 za godinu), Džerald Mekoj (defanzivni tekl, Dalas Kaubojs, jednogodišnji ugovor), Janik Ngaku (defanzivni end, 26.000.000 za dve godine), Solomon Tomas (defanzivni tekl, San Francisko Fortinajners, 5.000.000 za godinu), Ki Džej Rajt (lajnbeker, Sijetl Sihoks, jednogodišnji ugovor), Kejsi Hejvord (kornerbek, Los Anđeles Čardžers, jednogodišnji ugovor)

OTIŠLI: Nelson Agolor (risiver, Nju Ingland, 22.000.000 za dve godine), Devonte Buker (raning bek, Njujork Džajants, dvogodišnji ugovor), Trent Braun (defanzivni tekl, trejdovan u Nju Ingland), Lamarkus Džojner (kornerbek, Njujork Džets, jednogodišnji ugovor)

PENZIJA: Džejson Viten (tajt end)

LOS ANĐELES ČARDŽERS – DŽASTIN HERBERT I DŽO BOSA PERJANICE TIM IZ GRADA ANĐELA

Džastin Herbert (©AFP)

Odlaskom Filipa Riversa, dugogodišnjeg kvoterbeka Čardžersa prvo u Indijanapolis, a ove sezone se i penzionisao, u timu iz Los Anđelesa tragali su za novim vođom napada. Tajlor Tejlor je bio starter, ali se brzo povredio, pa je u vatru morao ruki Džastin Herbert. Niko nije očekivao velika dela, ali je mladi as zablistao, osvojio titulu ofanzivnog rukija godine i pokazao da je svetla budućnost tima iz Los Anđelesa koji se pre nekoliko sezone preselio iz San Dijega. I ove sezone imaće Herbert jake hvatačke mete u Kinanu Alenu i Majku Vilijamsu.

Odlazak tajt enda Hantera Henrija u Nji Ingland pokušano je da se nadomesti dovođenjem veterana Džereda Kuka. Ostin Ekeler biće zadužen za igru trčanjem. U odbrani nema više Kejsija Hejvorda i Melvina Ingrama, a vođa defanzive biće sjajni “pes rašer” Džo Bosa. Ofanzivna linija je pojačana za najboljeg centra lige Korija Linslija iz Grin Bej Pekersa. On bi sa nekadašnjim saigračem Brajanom Bulagom biti zaduženi za dobru protekciju mladog Herberta.

Odbrana će biti jača za sjajnog strong sejftija Dervina Džejmsa koji je propustio skoro dve godine zbog teških povreda. U ruki sezone je zablistao, a ukoliko bude zdrav biće veliko pojačanje za tim koji od ove sezone kao glavni trener predvodi Brendon Steli, nekadašnji defanzivni koordinator Remsa. Čardžersima ostaje borba za drugu poziciji u diviziji i plej-of.

DOŠLI: Dan Fini (gard, Njujork Džets, 1.500.000 za godinu), Kori Linsli (centar, Grin Bej Pekers, 62.500.000 za pet godina), Džered Kuk (tajt end, Nju Orleans Sejnts, 6.000.000 za godinu), Odaj Abuši (gard, Detroit Lajons, 1.750.000 za godinu), Čejs Denijel (kvoterbek, Detroit Lajons, 1.075.000 za godinu), Rajan Smit (kornerbek, Tampa Bej Bakanirs, 1.175.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Majk Dejvis (kornerbek, 25.200.000 za tri godine), Majkl Bedžli (kiker, 920.000 za godinu)

OTIŠLI: Hanter Henri (tajt end, Nju Ingland, 37.500.000 za tri godine), Melvin Ingram (defanzivni end, Pitsburg Stilers, 4.000.000 za godinu), Rejšaun Dženkins (sejfti, Džeksonvil, 35.000.000 za četiri godine), Denzel Perimen (lajnbeker, Karolina Panters, 6.000.000 za dve godine), Tajrod Tejlor (kvoterbek, Hjuston Teksans, 5.500.000 za godinu), Kejsi Hejvord (kornerbek, Las Vegas Rejders, jednogodišnj ugovor), Trej Tarner (gard, Pitsburg Stilers, 3.000.000 za godinu), Malik Džeferson (lajnbeker, Indijanapolis Kolts, jednogodišnji ugovor)

PENZIJA: Majk Pounsi (centar)

DENVER BRONKOS – U KOLORADU I DALJE LUTAJU OKO KVOTERBEKA

Posle osvojenog Superboula sa Pejtonom Meningom pre pet godina traje drama Bronkosa na najosetljivijoj poziciji kvoterbeka. Smenjivali su se mnogi od Trevora Simijana, Kejsija Kinuma, Džoa Flaka, Drua Loka, ali pravog rešenja nema. Denver je dugo bez plej-ofa. Ove godine trejdovan je Tedi Bridžvoter iz Karoline koji je u pripremom periodu pobedio Drua Loka za poziciji startnog kvoterbeka. Ipak, mesto mu nije zacementirano.

Tim iz Kolorada ima mlad tim. Prvi risiver trebalo bi da bude prošlogodišnji ruki Džeri Džudi, a pojačanje je oporavak Kortlanda Satona. Noa Fent bi trebalo da bude pretnja na poiziciji tajt enda, dok će igru trčanje da nosi iskusni Melvin Gordon i ruki, pik druge runde drafta, Džavonta Vilijams.

Vođa odbrana biće jedan od najbojih sejftija lige Džastin Simons koji je tokom leta dobio produženje ugovora za četiri godine za 61.000.000 dolara. Posle teške povrede i godinu dana pauze u tim se vraća Von Miler, MVP 50. Superboula kada je Denver pobedio Karolinu pre pet godina. Glavni trener Vik Fanđo nije se proslavio u prve dve sezone. Novi šampionat bez doigravanja mogao bi da znači i rastanak tima iz Kolorada sa nekadašnjim defanzivnim koordinatorom Čikago Bersa.

DOŠLI: Tedi Bridžvoter (kvoterbek, trejdovan iz Karoline Panters), Ronald Darbi (kornerbek, Vašington, jednogodišnji ugovor), Kajl Fuler (kornerbek, Čikago Bers, 9.500.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Džastin Simons (sejfti, 61.000.000 za četiri godine), Karim Džekson (sejfti, jednogodišnji ugovor), Von Miler (lajnbeker, restruktuisani ugovor)

OTIŠLI: Filip Lindzi (raning bek, Hjuston, jednogodišnji ugovor), Džozef Džons (lajnbeker, Tampa Bej Bakanirs, jednogodišnji ugovor), Ej Džej Boje (kornerbek, Karolina Panters, jednogodišnji ugovor), Džef Driskel (kvoterbek, slobodan agent), Džavuan Džejms (ofanzivni tekl, Baltimor Rejvens), Endi Janovič (ful bek, trejdovan iz Klivelnd Braunsa), Devante Basbi (kornberbek, Las Vegas Rejders, jednogodišnji ugovor), Džejk Bat (tajt end, Čikago, jednogodišnji ugovor)

PENZIJA: Entoni Čikilo (lajnbeker)

NAŠA PROGNOZA: 1. Kanzas Siti Čifs, 2. Las Vegas Rejders, 3. Los Anđeles Čardžers, 4. Denver Bronkos

NFC ISTOK – VAŠINGTON FUDBOL TIM, NJUJORK DŽAJANTS, DAAS KAUBOJS, FILADELFIJA IGLS

VAŠINTON FUDBOL TIM – FICMEDŽIK ZA SJAJ PRESTONICE, ČEJS JANG JE SILA U ODBRANI

Rajan Ficpatrik (©AFP)

Proteklog nekoliko godina najslabija divizija u NFL-u bila je Istok NFC-a. Osam godina se ekipe smenjuju na pol-pozicijama. Vašington brani krunu. Najveća promena je na poziciji kvoterbeka. Aleks Smit je otišao u zasluženu penziju. Kvoterbek srpskog porekla je bio jedan od četiri vođe napada koji su se smenjivali tokom sezone. Glavni trener tima iz prestonice SAD Ron Rivera je odlučio da loptu ove sezone poveri u ruke nepredvidivom Rajanu Ficpatriku.

Kada je u formi, onda je lucidni kvoterbek Ficmedžik, ali je problem sa iskusnim kvoterbekom što se kod njega nikad ne zna. Od heroja do tragičara i nazad često je prolazio za nekoliko dana. Ovo će mu biti čak deveti tim u karijeri. Ptica selica NFL-a samo je prelazno rešenje, potpisan je na godinu. Ipak, konkurenciju u diviziji ne uliva poverenje. Imaće dobru ofanzivnu liniju, solidne hvatačke mete. Najveće pojačanje je dolazak risivera Kurtisa Samjuela iz Karoline koga je Rivera trenirao u redovima tima iz Šarlota.

Odbrana je, ipak, ključ sezone. Mnogo toga zavisi od sjajnog prošlogodišnjeg drugog pika na draftu Čejsa Janga. Biće i ove sezone napast za kvoterbekove, “sek” mašina. Kladionice mu daje velike šanse i za laskavu nagradu defanzivnog MVP lige. Vašington bi trebalo da igra na mali broj poena. Na papiru nema najjači roster, ali Rivera, stari trenerski lisac koji je uveo Panterse u Superboiul pre pet godine, sjajno predvodi nekadašnje Red Skinse koji i dalje nemaju “prezime”.

DOŠLI: Rajan Ficpatrik (kvoterbek, Majami Dolfins, jednogodišnji ugovor), Adam Hemfris (risiver, Tenesi Tajtens, jednogodišnji ugovor), Kurtis Semjuel (risiver, Karolina Panters, 34.500.000 za tri godine)

OTIŠLI:Pejton Barber (raning bek, Las Vegas Rejders, jednogodišnji ugovor), Lamar Miler (raning bek, slobodan agent),

PENZIJA: Aleks Smit (kvoterbek), Tomas Dejvis (lajnbeker)

NJUJORK DŽAJANTS – ROSTER DOBRO POPUNJEN, ALI JE DŽONS I DALJE “RAK RANA”

Mislili su u Džajantsima da je Danijel Džons naslednik Ilaja Meninga, ali mladi kvoterbek nije oduševio u dve sezone kao vođa napada Nujujorčana. Tim iz Velike jabuke je doveo elitnog risivera Kenija Golodeja koji je dobio 18.000.000 po sezoni (72.000.000 za četiri godine). Uz Sterlinga Šeparda i Darijusa Slejtona, odlične tajt endove Evan Ingrama i Kajla Rudolfa, uz povratak oporavljenog raning beka Sekuana Barkilija, Džons je dobio oružja koje bi morala da napad Džajantsa učini mnro boljim i efikasnijim.

Nema više opravdanja za izgubljene lopte, Ili će odvesti svoj tim do plej-ofa i sebi obezbedili jak ugovor ili će franšiza iz Njujorka, u ovom milenijumu osvajač dva Superboula, (oba protiv Nju Inglanda) morati da traži novog kvoterbeka. Problem za Džonsa mogla bi da bude ne tako dobro ofanzivna linija. Ukoliko ne bude imao dovoljno vremena za pas, crno se piše timu iz Njujorka.

Odbrana je prošle sezone iznenadila. Bila je veoma dobro, a vođa je bio odlični defanzivni end Lenard Vilijams koji je dobio produženje saradnje na fantastičnih 63.000.000 dolara za tri godine. Istok NFC-a je nepredvidiv. Džajantsi mogu do pol-pozicije, da se bore sa Vašingtonom u Dalas Kaubojsima. Prošle giodine Vašingtonu je samo sedam pobeda bilo dovoljno za prvo mesto u diviziji, ove sezone bi 10 trijumfa verovatno garantovalo plej-of i prednost domaćeg terena u prvoj rundi.

DOŠLI: Devonte Buker (raning bek, Las Vegas Rejders, 5.500.000 za dve godine), Majk Glenon (kvoterbek, Džeksonvil Džeguars, 1.350.000 za godinu), Ifead Odenigbo (lajnbeker, Minesota Vajkings, 2.500.000 za godinu), Džon Ros (risiver, Sinsinati Bengals, 2.500.000 za godinu), Redži Regland (lajnebker, Detroit Lajons, 1.127.000), Keni Golodej (risiver, 72.000.000 za četiri godine), Adore Džekson (kornerek, Tenesi Tajtens, 39.000.000 za tri godine), Kajl Rudolf (tajt end, Minesota Vajkings, 12.000.000 za dve godine), Deni Šelton (nouz tekl, Detroit Lajons, 1,120.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Lenard Vilijams (defanzivni end, 63.000.000 za tri godine), Si Džej Bord (risiver, 850.000 za godinu), Ostin Džonson (nouz tekl, 3.000.000 za godinu), Nejt Abner (restruktuisani ugovor)

OTIŠLI: Adrijan Kolbert (sejfti, Nju Ingland Petriots, jednogodišnji ugovor), Kameron Fleming (ofanzivni tekl, Denver Bronkos, 1.670.000 za godinu), Vejn Kolman (raning bek, San Francisko Fortinajners, 990.000 za godinu), Kolt Mekoj (kvoterbek, Arizona, 1.212.000 za godinu), Alfred Moris (raning bek, slobodan agent), Delvin Tomlinson (defanzivni tekl, Minesota Vajkings, 22.000.000 za dve godine)

FILADELFIJA IGLS – REKONSTRUKCIJA U GRADU BRATSKE LJUBAVI

Od osvajač Superboula pre tri godine do jednog od autsajdera u ligi, put je Filadelfije. Era kvoterbeka Karsona Venca i trenera Daka Pedersena je zavšena u Iglsima. Odlučili su u gradu bratske ljubavi da sve karte bace na Džejlena Hartsa, prošlogodišnjeg rukija prve runde drafta. On je u finišu sezone zamenio Venca i pokazao da bi mogao da bude rešenje za jalov napad Filadelfije prošle sezone.

Glavni trener Nik Sirijani pokušaće u prvoj sezoni da stabilizuje franšizu, da razigra Hartsa. Veliki broj veteran je napustilo tim. Nema više Džejsona Pitersa, Olšona Džefrija, Džejlena Milsa, Dešona Džeksona. Imaće Harts na klupi jake rezerve na poziciji kvoterveka, osvajača Supeboula s Baltimorom Džoa Flako i Gardnera Minšua koji je stigao posle trejda iz Džeksonvila. Mnogo u Filadelfiji očekuje od rukija prve runde drafta, risivera Devonte Smita.

Iako je bilo govor o trejdu u timu je ostao dugogodišnji tajt end Zek Erc, jedan od retkih iz šampionskog tima Iglsa. Majlis Sanders i Skot Boston nosiće igru po zemlji. U odbrani ima dosta rupa. Ostali su neki veterani, a vođa će biti Flečer Koks. Ofanzivna linija je jača za oporavljenog garda Brendona Bruksa koji je propustio celu sezonu zbog teške povrede. Na papiru je Filadelfija najslabija u diviziji, ali ni konkurenti nisu previše jaki. Očekujte neočekivano u ovoj ludoj diviziji.

DOŠLI: Džo Flako (kvoterbek, Njujork Džets, jednogodišnji ugovor za 3.500.000), Gardner Minšu (kvoterbek, trejdovan iz Džeksonvila), Entoni Heris (sejfti, Minesota Vajkings, 5.000.000 za godinu), Erik Vilson (lajnbeker, 3.250.000 za godinu), Kirijan Džonson (raning bek, Detroit Lajons, jednogodišnji ugiovor), Rajan Karigen (defanzivni end, 2.500.000 za godinu), Stiven Nelson (kornerbek, Pitsburg Stilers, 2.500.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Boston Skot (raning bek, jednogodišnji ugovor), Aleks Singlton (lajnbeker, jednogodišnji ugovor), Greg Vord (risiver, jednogodišnj ugovor), Džordan Hauard (raning bek, 990.000 za godinu)

OTIŠLI: Karson Venc (kvoterbek, trejdovan u Indijanapolis Koltse), Kori Klement (raning bek, Dalas Kaubojs, jednogodišnji ugovor), Vini Kari (defanzivni end, Njujork Džets, jednogodišnji ugovor), Džejlen Mils (sejfti, Nju Ingland Petriots, 24.000.000 za četiri godine), Džejson Piters (ofanzivni tekl, Čikago Bers, jednogodišni ugovor), Nikel Robi Kolmen (kornerbek, Detroit Lajons, jednogodišnji ugovor), Dešon Džekson (risiver, Los Anđeles Rems, jednogodišnj ugovor), Malik Džekson (defanzivni tekl, Kllivlend Brauns), Olšon Džefri (risiver, slobodan agent)

DALAS KAUBOJS – DAK SE VRATIO, NAPAD ODLIČAN, DEFANZIVA ŠUPLJA KAO ŠVAJCARSKI SIR

Igrači Dalas Kaubojsa (©AFP)

Najvrednija sportska franšiza u svetu godinama su Dalas Kaubojsi. “Sveamerički”, tim kako vole da tepaju za ekipu iz Teksasa, ne može da se pohvali rezultatima u ovom milenijumu. Dve uzastopne sezone je Dalas bez plej-ofa. Dobra vest za Kaubojse je povratak na teren Dak Preskota, kvoterbeka koji je zimus dobio basnoslovni ugovor od 160.000.000 za četiri godine. Iako je operisani zglob u redu, na pripremnim mečevima je povredio rame, pa nije igrao proteklog meseca. Čuvali su Kaubojsi svog kvoterbeka za novu sezonu i premijeru u Tampa Beju protiv vladara NFL šampionata.

Mnogo znakova pitana stoje iz Dalasa. Da li će Dak da bude spreman? Da li je glavni trener Majk Mekerti pravo rešenje? Napad bi trebalo da bude mnogo jači deo tima, ali škripi u odbrani. Prošle sezone je defanziva Kaubojsa bila očajna. Duvala je promaja u svim linijama tima. Ruki lajnbeker Majka Parsons pokušaće da zakrpi rupe u sredini odbrane, da zaustavi trčanje rivala. Sekenderi je promenjen. Težak posao za novog defanzivnog koordinatora Dena Kvina, nekadašnjeg glavnog trenera Atlante i tvorca nekada čuvene odbrane Sijetl Sihoksa nazvane Legion of Boom (Irl Tomas, Kem Čensler, Ričard Šerman i Brendon Brauner).

Nekada velika zvezde lige Ezekijel Eliot već dve sezone je u silaznoj putanji. Očekuje se buđenje omalenog raning beka koji je najbolje partije u karijeri pružao u ruki sezoni. Preskot će u napadu imati odličan trio risivera - Amarija Kupera, Majkla Galupa i prošlogodišnjeg rukija Si Di Lemba.

U pripremnom periodu Dalas je bio očajan, a ceh su platili rezervni kvoterbekovi Gilbert i Diniči koji su otpušteni. Tim multimilijardera Džerija Džonsa je uvek magnet za gledaoce, medije, sponzore… Plej-of bio bio fantastičan uspeh, ali će teško doći do njega. Već na startu šampionata noćas (02.20) niko im ne daju ni promil šanse da mogu da ugroze Bakanirse na Floridi sa Tomom Brejdijem.

DOŠLI: Kori Klement (raning bek, Filadelfija Igls, 990.000 za godinu), Taj Nseke (ofanzivni tekl, Bafalo Bils, 1.750.000 za godinu), Brent Urban (defanzivni end, Čikago Bers, 1.750.000 za godinu), Karlos Votkins (defanzivni tekl, Hjuston Teksans, 1.750.000 za godinu), Keanu Nil (sejfti, Atlanta Falkons, 5.000.000 za godinu), Brajan Anger (panter, Hjuston Teksans, 987.5000 za godinu), Džejron Kirs (sejfti, Detroit Lajons, 1.1270.000 za godinu), Malik Huker (sejfti, Indijanapolis Kolts, 920.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Dak Preskot (kvoterbek, 160.000.000 za četiri godine), Noa Braun (risiver, 1.127.000 za godinu), Malik Tarner (risiver, 920.000 za godinu), Si Džej Gudvin (kornerbek, 3.500.000 za dve godine), Džourdan Luis (korrnerbek, 16.500.000 za tri godine)

OTIŠLI: Endi Dalton (kvoterbek, Čikago Bers, 10.000.000 za godinu), Blejk Bel (tajt end, Kanzas Siti Čifs, jednogodišnji ugovor), Džo Tomas (lajnbker, Hjuston, jednogodišnji ugovor), Ksavijer Vuds (sejfti, Minesota, jednogodišnj ugovor), Čidobe Avuzi (kornerbek, Sinsinati Bengals, trogodišnji ugovor)

PENZIJA: Šon Li (lajnbeker)

NAŠA PROGNOZA: 1. Vašingon Fudbol tim, 2. Njujork Džajants, 3. Dalas Kaubojs, 4. Filadelfija Igls

NFC SEVER – GRIN BEJ PEKERS, MINESOTA VAJKINGS, DETROIT LAJONS, ČIKAGO BERS

GRIN BEJ – ERON RODŽERS I “THE LAST DANCE” – SUPERBOUL ILI RASTANAK

Devonte Adams (©AFP)

Saga oko Erona Rodžersa trajala je mesecima. Na kraju, sve strane su sele za sto, dogovorili se da nastave saradnju. Mnogi “preko bare” smatraju da je ovo poslednja sezona sjajnog kvoterbeka u Viskonsinu, da će na kraju sezone da bude trejdovan. Ovo bi mogao da bude “The last dance” Rodžersa i Devonte Adamsa u dresu Siraša s Lembo filda. Poršle sezone najbolji risiver lige nije hteo da produži ugovor, pa će naredne godine da postane slobodan agent.

Svašta se dešavalao u Pekersima tokom poslednjih meseci. Frustracije ispadanjima u finalima NFC-a kulminirala su prošle sezone kada je Tampa zaustavila pohod Rodžersa i drugova do Superboula. Eronu je odmah doveden prijatelj i nekadašnja omiljena meta Rendal Kob, ali je iskusni risver već u poznim godinama, karijera mu je u silaznoj putanji posle odlaska iz Grin Beja. Nije se proslavio u Dalasu u Hjustonu, ali bi na poziciji slota, kroz sredinu, mogao da bude dobra meta za Rodžersa. Poznaju se u dušu.

Grin Bej nije mnogo menjao tim, i dalje je suveren na Severu NFC-a. Osvajanje divizije trebalo bi da bude lakši deo posla. Put do Superboula verovatno opet vodi preko Tampe. Ovim dvema franšizama se daju najveće šanse u Nacionalnoj fudbalskoj konferenciji (NFC), a iz prikrajka vrebaju Los Anđeles Remse, možda San Francisko… Rodžers i dalje ima pakleni napad. Osim Adamsa i Koba na pozicijama risivera su Markez Valdes Sketling, Alen Lazar i ruki Amari Rodžers. Ugovori su produženi sa dvojicom tajt endova Robertom Tonijanom i veteranom Mercedesom Luisom.

Eron Džons je ostao u timu, dobio je odličan ugovor od 48.000.000 dolara za četiri godine, a partner u igri po zemlji biće mu prošlogodišnji ruki, robusni Ej Džej Dilon. Njih dvojica bi mogli da imaju zbirno najviše osvojenih jardi u sezoni.

Na startu sezone Rodžers će imati sigurno slabiju ofanzivnu liniju. Najbolji centar lige Kori Linsli je prešao u Los Anđeles Čardžerse, dok je Dejvid Bahtijari na listi povređenih igrača. On je krajem prošle sezone pokidao ligament kolena i propustiće minimum prvih šest utakmica novog šampionata. Počeo je da trenira, ali u Viskonsinu nisu hteli da rizikuju sa jednom od najboljih teklova lige. Vođe prednje linije odbrane Pekers i dalje će biti Zaderijus i Preston Smit (nisu braća), dok je prva zvezda u sekendariju Džejr Aleksander. U prvom rundi ovogodišnjeg drafta Grin Bej je birao kornerbeka Erika Stoksa sa Džodžije. Sve ispod Superboula bio bi neuspeh za tim s Lembo filda.

DOŠLI: Rendal Kob (risiver, trejd iz Hjuston Teksansa), Isak Jadom (kornerbek, trejd iz Njujork Džajanta), Kori Bohorgez (panter, Los Anđeles Rems)

PRODUŽENJE UGOVORA: Eron Džons (raning bek, 48.000.000 za četiri godine), Kevin King (kornerbek, 6.000.000 za godinu), Mercedes Luis (tajt end, 8.000.000 za dve godine), Tajler Lenčester (tajt end, jednogodišnji ugovor), Robert Tonijan (tajt end, 3.400.000 za godinu), Alen Lazar (risiver, jednogodišnji ugovor)

OTIŠLI: Montravijus Adams (defanzivni end, Nju Orleans Sejnts, jednogodišnji ugovor), Tejvon Ostin (risiver, Džeksonvil Džeguars, jednogodišnji ugovor), Kori Linsli (centar, Los Anđeles Čardžers, 62.500.000 dolara za pet godina), Džamal Vilijams (ranign bek, Detroit Lajons, dvogodišnji ugovor), Lejn Tejlor (gard, Hjuston Teksans, jednogodišni ugovor), Kristijan Kirksi (lajnbeker, Hjuston Teksans, jednogodišnji ugovor)

MINESOTA VAJKINGS – KAPETAN KIRK I ODBRANA NA POPRAVNOM

Herison Smit (©AFP)

Minesota želi opet da se vrati u plej-of. U proteklom šampionatu odbrana je bila voema loša, ali je uzrok velikih broj povreda. Sada su se u tim vratili Danijel Hanter, Entoni Bar, a u Vajkingsima je opet i veteran Everson Grifin. Uz odlične lajnbekera Erik Kendriksa i sejftija Herisona Smita, opet bi glavni trener Majk Zimer trebalo da ima respektabilnu odbranu. Napad je ostao ist. Kirk Kazins će i dalje da predvodi ofanzivu tima iz Mineapolisa.

Prošle sezone je smanjio broj presečenih lopti. Imao ih je samo 13, uz 35 tačdauna pasova i prebačenih 4.265 jardi, ali nije to bilo dovoljno da se izbori plej-of. Imaće Kapetan Kirk odlične mete u napadu, risivere Adama Tilena i prošlogodišnjeg rukija Džastina Džefersona. Nema više u timu tajt enda Kajla Rudolfa. Mnogo toga u napadu Minesote zavisiće od raspoloženja raning beka Dalvina Kuka. Vajkingsi su mogli do plej-ofa, ali, sa Kazinsom, po mnogima najpreplaćenih kvoterbekom lige (zarađuje 33.000.000 dolara godišnje), to je krajnji cilj. Grin Bej ostaje veliki favorit za osvajanje divizije, a Minesota je sigurno bolja od Čikaga i posebno tužnog Detroita.

DOŠLI: Didi Vestbruk (risiver, Džeksonvil, jednogodišnji ugovor), Everson Grifin (defanzivni end, Detroit Lajons, jednogodišnji ugovor), Šeldon Ričardson (defanzivni tekl, Klivlend Brauns, 3.600.000 za godinu), Devlin Tomlinson (defanzivi tekl, Njujork Džajants, 22.000.000 za dve godine), Mekenzi Aleksander (kornerbek, Sinsinati Bengals, jednogodišnji ugovor), Brašand Breland (kornerbek, Kanzas Siti Čifs, jednogodišnji ugovor), Ksavijer Vuds (sejfti, Dalas Kaubojs, jednogodišnji ugovor)

PRODUŽENJE UGOVORA: Herison Smit (strong sejfti, 64.000.000 za četiri godine), Brajan O’Nil (defanzivni tekl, 92.500.000 za pet godina)

OTIŠLI: Entoni Heris (sejfti, Filadelfija Igls, 5.000.000 za godinu), Tejvon Hejs (kornerbek, Arizona Kardinals, jednogodišnji ugovor), Deni Bejli (kiker, slobodan agent), Briton Kolkit (panter, slobodan agent), Kajl Rudolf (tajt end, Njujork Džajants, 12.000.000 za dve godine)

ČIKAGO BERS – FILDS JE BUDUĆNOST, ALI ZAŠTO JE DALTON STARTER?

Džastin Filds (©AFP)

Bersi su se prošle sezone ušunjali u plej-of sa skorom 8-8. Ove sezone nema više Miča Trubiskog od koga su u Čikagu, očekivano, odustali. Franšiza iz Ilinoisa je pre četiri godine na draftu birala Trubiskog pre Patrika Mahomsa. I ptice na grani znaju kako je to bio loš potez.

Očekivalo se da bi Džastin Filds, ruki prve runde drafta, odmah da bude starter, ali trener Met Negi se na početku odlučio za iskustvo Endija Daltona, prošle sezone kvoterbeka Dalasa, pre toga dugogdišnjeg vođe napada Sinsinati Bengalsa. Budućnost franšize je Filds, ali očigledno Bersi neće odmah da ga gurnu u vatru. Treći kvoterbek Čikaga je Superboul šampion sa Filadelfijom 2018. godine Nik Fols. Nije to dokaz jačine tima sa Soldžer filda. Talični Nik je razočarao poslednjih sezona. U proteklom NFL šampionatu je delio minutažu sa Trubiskim, a sada je ostao samo zbog bogatog ugovora koji mu donosi 20.000.000 dolara godišnje. Teško će ove sezone da kroči na teren.

Odbrana Čikaga na čelu sa Kalilom Mekom i Akimom Hiksom je tradicionalno dobra. Ove sezone Čikago se odlučio da dovodi novajlije u napadu. Ostao je odlični risver Alen Robinson, a hvatački korpus je ojačan za Markiza Godvina i Brešada Perimena. Veliko pojačanje za Berse je dolazak jednog od junaka 54. Superboula Dejmijan Vilijamsa, tada raning beka Kanzasa. On je odlučio da preskoči prošlu sezonu zbog straha od korona virusa. Vratio se u ligu, ali ne u Čifse nego u franšizu iz Ilinoisa.

Mnogo je nedoumica oko Čikaga, ni Negi nije siguran na kormilu. Grin Bej i Minesota imaju prednost u diviziji, ali bi Bersi mogli da ponove prošlogodišnji uspeh i da se dokopaju “vajld kard” runde.

DOŠLI: Endi Dalton (kvoterbek, Dalas Kaubojs, 10.000.000 za godinu), Dejmijan Vilijams (ranign bek, Kanzas Siti Čifs, jendnogodišnji ugovor), Markiz Godvin (risiver, San Francisko Fortinajners, jednogodišnji ugovor), Brešad Perimen (risiver, Detroit Lajons, jednogodišni ugovor), Džesi Džejms (tajt end, Detroit Lajons), Džejson Piters (ofanzivni tekl, Filadelfija, jednogodišnji ugovor)

PRODUŽENJE UGOVORA: Alen Robinson (risiver, frenčiz teg, 18.000.000)

OTIŠLI: Mič Trubiski (kvoterbek, Bafalo Bils, 2.500.000 za godinu), Entoni Miler (risiver, trejdovan u Hjuston Teksans), Barkevios Mingo (lajnbeker, Atlanta Falkons, jednogodišnji ugovor), Kajl Fuler (kornerbek, Denver Bronkos, 9.500.000 za godinu)

DETROIT LAJONS – SMEŠI SE PRVI PIK NA DRAFTU SLEDEĆE GODINE

Lajonsi su u nokdaunu. Svaka pobeda bi bila uspeh za tim iz grada Forda. Detroit nema šta da traži naredne sezone, a idelan scenario bilo bi poslednje mesto koje donosi prvi pik na draftu naredne godine. Dugogodišnji kvoterbek franšize Metju Staford je trejdovan u Los Anđeles Remse u zamenu za Džereda Gofa i nekoliko pikova. Klub su napustio i odlični tandem risivera Marvin Džons i Keni Golodej. Mnogi u SAD prognoziraju da bi Detroit mogao da ima skor od 0-17. Ništa novo za franšizu koja se u ovom milenijumu već susretala s nulom u koloni za broj trijumfa u šampionatu.

Na poloini proteklog prvenstva otkaz je dobio Met Patriša, nekadašnji defanzivni koordinator Nu Inglanda. Novi trener postao je Den Kembel.

DOŠLI: Džered Gof (kvoterbek, trejdovan iz Los Anđeles Remsa), Tajrel Vilijams (risiver, Las Vegas Rejders, 4.700.000 za godinu), Džamal Vlijams (raning bek, Grin Bej Pekers, 7.500.000 za dve godine), Rendi Bulok (kiker, Sinsinati Bengals, 1.500.000 za godinu), Aleks Ancalone (lajnbeker, Nju Orleans Sejnts, 1.800.000 za godinu), Kalif Rejmond (risiver, Tenesi Tajtens, 1.000.000 za godinu), Kvinton Danbar (kornerbek, Sijetl Sihoks, 1.000.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Majk Ford (kornerbek, 1.200.000 za godinu), Romeo Okvara (defanzivni end, 39.000.000 za tri godine), Džejlen Rivis Mejbin (lajnbeker, 2.370.000 za godinu), Don Malbah (long sneper, jednogodišnji ugovor)

OTIŠLI: Metju Staford (kvoterbek, trejdovan u Los Anđeles Remse), Kristijan Džons (lajnbeker, Čikago Bers, jednogodišnji ugovor), Džesi Džejms (tajt end, Čikago Bers, jednogodišnji ugovor), Džastin Kolmen (kornerbek, Majami Dolfins, jednogodišnji ugovor), Marvin Džons (risiver, Džeksonvil Džeguars, 12.500.000 za dve godine), Met Prater (kiker, Arizona Kardinals, dvogodišnji ugovor), Dezmond Trufant (kornerek, Nju Orlenas Sejnts, jednogodišnji ugovor), Keni Golodej (risiver, Njujork Džajants, 72.000.000 za četiri godine), Mohamed Sanu (risiver, San Francisko Fortinajners, jednogodišnji ugovor), Kerjon Džonson (raning bek, slobodan agent)

PENZIJA: Džoš Hil (tajt end)

NAŠA PROGNOZA: 1. Grin Bej Pekers, 2. Minesota Vajkings, 3. Čikago Bers, 4. Detroit Lajons

NJU ORLEANS – VINSTON JE NASLEDNIK LEGENDARNOG DRUA BRISA

Džejmis Vinston (©AFP)

Veliki, legendarni Dru Bris je otišao u penziju. Njegov naslednik je Džejmis Vinston, prvi pik na draftu 2015. godine. Prošle sezone je sedeo na klupi, bio je treća opcija, ali je trener Šon Pejton ovog leta odlučio da starter bude Vinston, a ne Tajsom Hil.

Sejntsi su godinama jurili Superboul, ali ga nisu dočekali. Po završetku sezone "seleri kap" je bio u debelom minusu, pa je dosta igrača moralo da ode. Ipak, ostali su oni glavni, Elvin Kamera, odlični raning bek i Kameron Džordan, vođa odbrane. Hendikep je povreda nekada najboljeg risivera lige Majkla Tomasa koji će propustiti skoro pola sezone. I u proteklom šampionatu je malo igrao zbog povrede zgloba. Očekuje se eksplozija Vinstona, koji je u Tampi razočarao, ali svi veruje da će pod komandom iskusnog trenera Pejtona da proigra i pokaže zašto je nekada bio jedan od najboljih koledž kvoterbeka, osvajač Hajzmanovog trofeja.

U Bakanirsima je bio poznat po presečenim loptama. Godinu dana je učio u Nju Orleansu od Drua Brisa, iako po godina i dalje mlad, već je dugo u NFL. Tim iz Luizijane je slabiji nego prošle sezone, ali i dalje tu ima dosta proboulera.

DOŠLI: Nik Vanet (tajt end, Denver Bronkos, 8.000.000 za tri godine), Tano Kasanjon (defanzivni end, Kanzas Siti Čifs, 4.500.000 za dve godine), Saton Smit (lajnbeker, 660.000 za godinu), Brajan Pul (kornerbek, 1.127.500 za godinu), Kris Hogan (risiver, Njujortk Džets, 1.075.000 za godinu), Devonte Frimen (raning bek, Bafalo Bils, 1.075.000 za godinu), Dezmond Trufant (kornerbek, Čikafgo Bers, 1.075.000 za godinu), Bredli Robi (kornerbek, trejdovan iz Hjuston Teksansa)

PRODUŽENJE UGOVORA: Markus Vilijams (sejfti, frenčiz tag 10.612.000), Pi Džej Vilijams (sejfti, 2.300.000 za godinu), Taj Montgomeri (raning bek, 1.127.500 za godinu), Tajsom Hil (kvoterbek, 12.159.000 za godinu), Rajan Ramčik (ofanzivni tekl, 96.000.000 za pet godina), Džejmis Vinston (kvoterbek, 5.500.000 za godinu), Džejms Harst (ofanzivni tekl, 9.000.000 za tri godine)

OTIŠLI: Aleks Ancalone (lajnbeker, Detroit Lajons, 1.750.000 za godinu), Majkl Barton (ful bek, Kanzas Siti Čifs, 990.000 za godinu), Džastin Hardi (kornerbek, Njujork Džets, 6.750.000 za tri godine), Trej Hendriksen (defanzivni end, Sinsinati Bengals, 60.000.000 ta četiri godine), Šeldon Renkings (defanzivni tekl, Njujork Džets, 17.000.000 za dve godine), Džered Kuk (tajt end, Los Ađeles Čardžers, 6.000.000 za godinu), Dženoris Dženkins (kornerbek, Tenesi Tajtens, jednogodišnji ugovor), Emanuel Sanders (risiver, Bafalo Bils, jednogodišnji ugovor), Malkolm Braun (defanzivni tekl, trejdovan u Džeksonvil)

PENZIJA: Dru Bris (kvoterbek)

TAMPA BEJ BAKANIRS – BEND JE OPET NA OKUPU, BREJDI KRENUO PO OSMI PRSTEN

Antonio Braun (©AFP)

Nikada se nije dogodilo da franšiza koja osvoji titulu naredne sezone ostane gotovo neokrnjena. Iako nije bilo mnogo mesta u "seleri kepu", uprava Tampe je uspela da zadrži sve zvezde kojima je isticao ugovor. Tom Brejdi se žrtvovao, rekonstruisao je svoj ugovor, stavio je paraf na novi dvogodišnji, kako bi bilo mesta da se plate ostali. I naredne sezon u dresu Bakanirsa gledaćemo Roba Gronkovskog, Antonija Brauna, Krisa Gadvina, Leonarda Forneta, Šekila Bareta, Lavonte Dejvida, Ndamukong Sua, Rajana Sakopa… Najviše novca otišlo je na račun odličnog "pes rašera" Šekila Bereta koji je dobio 72.000.000 dolara za četiri godine.

Brejdi je u debitantskoj sezoni osvojio prsten sa Tampom, sedmi u karijeri. Četa Brusa Erijansa je silno motivisana, hemja u timu je odlična, pa mnogo smatraju da bi mogla da se ponovi 2005. godina, kada je Nju Ingland jedini u ovom milenijumu odbranio krunu. Pogađate, Petriotse je predvodio upravo Brejdi. Opet će legendarni as da sarađuje sa prijateljem Robom Gronkovskim koji je davno rekao da je jedini kvoterbek od koga će da dobije loptu upravo Tom.

Jedino zbučno pojačanje je veteran na poziciji raning beka Đovani Bernard koji će pojačati konkurenciju Leonardu Fornetu i Ronaldu Džonsu. Bakanirsi su jaki na svim pozicijama i ostaju prvi favoriti u Nacionalnoj fudbalskoj konferenciji (NFC).

DOŠLI: Endru Adams (sejfti, Filadelfija Igls, 1.100.000 za godinu), Đovani Bernard (raning bek, 1.200.000 za godinu)

PRODUŽENJE UGOVORA: Tom Brejdi (kvoterbek, rekonstruisani dvogodišnji ugovor), Šekil Beret (lajnbeker, 72.000.000 za četiri godine), Antonio Braun (risiver, 6.250.000 za godinu), Lavonte Dejvid (lajnbeker, 25.000.000 za dve godine), Leonard Fornet (raning bek, 3.250.000 za godinu), Kris Gadvin (risiver, frenčiz tag 15.900.000), Rob Gronkovski (tajt end, 8.000.000 za godinu), Rajan Sakop (kiker, 12.000.000 za tri godine), Ndamukong Su (defanzivni end, 9.000.000 za godinu),

OTIŠLI: Džo Heg (ofanzivni tekl, Pitsburg Stilers, 4.600.000 za dve godine), Lišon Mekoj (raning bek, slobodan agent)

ATLANTA FALKONS – KAKO BEZ HULIJA? KAJL PITS ZALOG ZA BUDUĆNOST

Posle nesrećno izgubljenog Superboula pre četiri godne, Atlanta je u padu, a prošle sezone je doživela potpuni krah. Smenjen je glavni trener Den Kvin, a tokom dve sezone nastavilo se sa rekonstrukcijom tima. Najveća zveza tima Hulio Džons je trejdovan u Tenesi Tajtense. Odbrana je pretrpela velike gubitke, pogotovo sekendari.

Ostao je Met Rajan, ali plej-of je naučna fantastika. Odlaskom Hulija u Nešvil prva hvatačka meta biće Kalvin Ridli, a dosta se očekuje i od tajt enda Kajla Pitsa, četvrtog pika na draftu ove sezone. Tamba Bej, pa i Nju Orleans su mnogo jači od tima iz Džordžije, a Rajanu i drugovima ostaje borba sa Karolinom za treću poziciju.

Napad je ostao i bez Teda Girlija, nekada jednog od najboljih trkača, dok je bio zdrav i branio boje Los Anđelesa Remsa. Četiri do šest pobeda bila bi zadovoljavajući učinak za nove, rekonstruisane Falkonse.

DOŠLI: Džoš Rozen (kvoterbek, San Francisko, jednogodišniji ugovor), Koldarel Paterson (raning bek, Čikago Bers, 3.000.000 za godinu), Majk Dejvis (raning bek, Karolina, 5.500.000 za dve godine)

OTIŠLI: Hulio Džons (risiver, trejdovan u Tenesi Tajtens), Keanu Nil (sejfti, Dalas, 5.000.000 za godinu), Met Šaub (kvoterbek, slobodan agent), Tod Girli (raning bek, slobodan agent), Rikardo Alen (sejfti, Sinsinati Bengals, jednogodišnji ugovor)

KAROLINA PANTERS – MEKEFRI SE OPORAVIO, DOŠAO SEM DARNOLD

Kristijan Mekefri (©AFP)

Karolina je bila solidna u prvoj sezoni posle odlaska iskusnog Rona Rivera i dolaska novog trenera sa koleža Meta Rula. Avantura sa Tedijem Bridžvoterom se pokazala kao neuspešna, a u novoj sezoni vođa će da bude Sem Darnold koji je trejdovan iz Njujork Džetsa. Ekipa je mlada, tek se narednih godina očekuje borba za plej-of. U ovom šampionatu biće to teška misija za Panterse.

Nije bilo mnogo promena u timu, a najveće pojačanje je zdav Kristijan Mekefri. Odlični raning bek je protekle sezone propustio veći deo šampionata, sada se oporavio i biće sigurna glavna opasnost po rivale. Osim što odlični trči, Mekefri ume i da hvata. Darnold je za tri godine pokazao da ima ruku, hrabrost. Ova godna mu je presudna kako bi dobio novi ugovor i zadržao mesto startera u timu iz Šarlota.

DOŠLI: Sem Darnold (kvoterbek, trejdovan iz Njujork Džetsa), Ej Džej Boje (kornerbek, Denver Bronkos, jednogodišnj ugovor)

OTIŠLI: Tedi Bridžvoter (kvboterbek, trejdovan u Denver Bronkos), Kurtis Samjuel (risiver, Vašington, 33.000.000 za tri godine), Majkl Dejvis (raning bek, Karolina, 5.500.000 za dve godine)

NAŠA PROGNOZA: 1. Tampa Bej Bakanirs, 2. Nju Orleans Sejnts, 3. Karolina Panters, 4. Atlanta Falkons

SIJETL SIHOKS – RASEL VILSON SAM PROTIV SVIH

Sihoksi su u eri Rasela Vilsona samo jednom propustili plej-of. Prošle sezone su bili lideri Zapada NFC-a, a ove će teško da ponove taj uspeh. Nastavljeno je osipanje Sijetla, pogotovo u odbrani. Nekada je četa Pita Kerola bila poznata po pakleno jakoj defanzivi, a sada je to slabiji deo tima. Otišli su Šekil Grifin i Ki Džej Rajt, ali i dalje u defanzivi igraju dvojica superstarova, najbolji lajnbeker lige Bobi Vagner i najplaćeniji sejfti Džamal Adams koji je dobio četvorogodišnji ugovor za 72.000.000 evra. Prošle godine je stigao posle trejda iz Njujork Džetsa.

Nedelja, 19.00: (2,40) Indijanapolis Kolts (13,0) Sijetl Sihoks (1,70)

Prethodnih godina čovek-tuim bio je Rasel Vilson. Kvotervbek sa dva učešća u Superboulu i jednom titulom imaće opet dva odlična risivera, starosedeoce Di Kej Metkelfa i Tajora Loketa. Kris Karson je dobio novi dvogodišnji ugovor i predvodiće igru trčanjem. Robusni raning bek prethodnih sezone kuburio je s povredama, pa bi to mogao da bude problem. Tokom cele karijere. Vilson nema dobru proteklcuiju ofanzivne linije, non stop beži od defanzivaca, ali njegovi teledirigovani pasovi su uvek opasni za protivničke odbrane.

Ova divizija je najjača u ligi, Sijetl nikada ne sme da se potceni, ali možda je došlo vreme da Sihoksi gledaju u leđa divizijskim rivalima.

DOŠLI: Džerald Everet (tajt end, Los Anđeles Rems, jednogodišnji ugovor)

PRODUŽENJE UGOVORA: Kris Karson (raning bek, dvogodišnji ugovor), Džamal Adams (sejfti, 72.00.000 za četiri godine), Karlos Danlap (defanzivni end, 16.800.000 za dve godine)

OTIŠLI: Karlos Hajd (raning bek, Džeksonvil Džeguars, 6.000.000 za dve godine), Dejvid Mur (risiver, Las Vegas Rejders, jednogodišnji ugovor), Džejkob Holister (tajt end, Džeksonvil, Džeguars, jednogodišnji ugovor), Šekil Grifin (kornerbek, 44.500.000 za tri godine), Ki Džej Rajt (lajnbeker, Las Vegas Rejders, jednogodišnji ugovor).

PENZIJA: Greg Olsen (tajt end)

LOS ANĐELES REMS – VERA U JAKU RUKU METJUA STAFORDA

Šon Mekvej i Metju Staford (©AFP)

Džeref Gof je dostigao vrhunac u Remsima, pa je ofanzivni guru, glavni trener tima iz Los Anđelesa Šon Mekvej odlučio za promenu na poziciji kvoterbeka. Nekadašnji prvi pik na draftu je otišao u Dtroit, a iz redova Lajonsa je stigao Metju Staford. To je najveća promena u odnosu na dve sezone. Sa Stafordom napad bi trebalo da bude ubojitiji. Kuperu Kapu i Robertu Vudsu pridružio se veteran Dešon Dežkson iz Filadelfije.

Odbrana je pretrpela nekoliko gubitaka, ali dvojica asova su ostala i predstavljaće okosnicu Remsa. Aron Donald je dovostruki uzastopni MVP lige, prava napast za ofanzivne linijaše. On uvek zahteva dvojicu čuvara, što oslabođa prostor za saigrače da naprave pritisak na kvoterbeka. Na poziciji kornerbeka je odlični Džejlen Remzi, godinama top 3 na svoj poziciji u ligi. On po pravilu čuva uvek najboljeg risivera i u većini slučajeva izađe kao pobednik.

Remsi su na papiru najjači na uvek jakom Zapadu NFC-a. Prošle sezone su stigli do polufinala NFC-a, ali su poklekli na Lembo fildu od Grin Bej Pekersa. Pre samo dve godine bili su učesnici Superboula, ali su poraženi od Nju Inglanda. Posle povrede startnog raning beka Kema Ejkersa kao zamena je stigao Soni Mišel iz Nju Inglanda koji bi sa Darelom Hendersonom trebalo da nosi igru po zemlji tima sa velelepnog Sofaj stadiona. Naredni Superboul je u Los Anđelesu. Eto prilike za Remse da napadnu novu borbu za trofej Vinsa Lombardija.

DOŠLI: Metju Staford (kvoterbek, trejdovan iz Detroita), Soni Mišel (trejdovan iz Nju Inglanda), Dešon Džekson (risiver, Filadelfija, jednogodišnji ugovor),

OTIŠLI: Blejk Bortles (kvoterbek, slobodan agent), Malkolm Braun (raning bek, Majami Dolfins, jendnogodišnji ugovor), Džerald Everet (tajt end, Sijetl Sihoks, jednogodišnji ugovor), Troj Hil (kornerbek, Klivlend Brauns, 24.000.000 za četiri godine), Džon Džonson (sejfti, Klivlend Brauns, 33.750.000 za tri godine)

ARIZONA KARDINALS – VREME JE ZA NAPREDAK KAJLERA MARIJA

Kardinalsi su prošle sezone bili nadomak plej-ofa, ali posle poraza u poslednje dve utakmice ipak je u "vajl kard" na mala vrata ušao Čikago. Kvoterbek Kajler Marej, prvi pik na draftu 2019. godine, nije pokazao da može da bude lider. Ovo mu je treća godina, u Arizoni veruju da je to ta kada će tim da se nađe konačno u januarskoj borbi za Superboul.

Već na startu prelaznog roka stigla je "zver" Džej Džej Vot, nekadašnji najvbolji defanzivac lige koji je, poslednjih godina, ipak, u padu. U smiraj karijere pokušaće da uradi nešto više sa Kardinalsima. Partner u prednjoij defanzivnoj liniji biće mu Čendler Džons. Arizona bi trebalo da bude ekipa koja će da ima najviše "sekova" u ligi. Ova dva asa imaju najviše sekova u ligi u poslednjoj deceniji.

Risiver Deandre Hopkins ostaje i dalje prva meta Kajlera Marija, a hvatački korpus je pojačan sa veteranom iz Sinsiantija Ej Džej Grinom. Iz Pitsburga je stigao Džejms Koner koji će na poziciji raning beka da zameni Kenjana Drejka koji je pojačao Las Vegas Rejderse.

DOŠLI: Ej Džej Grin (risiver, Sinsianti Bengals, 8.500.000 za godinu), Met Prater (kiker, Detroit Lajons, 6.500.000 za dve godine), Džej Džej Vot (defanzivni end, Hjuston Teksans, 28.000.000 za dve godine), Malkolm Batler (kornerbek, Tenesi Tajtens, 6.000.000 za godinu), Kolt Mekoj (kvoterbek, Njujork Džajants, jednogodišnji ugovor), Džejms Koner (raning bek, Pitsburg, jednogodišnji ugovor)

OTIŠLI: Leri Ficdžerald (risiver, slobodan agent), Patrik Piterson (kornerbek, Minesota Vajkings, jednogodišnji ugovor)

SAN FRANCISKO FORTINAJNERS – POSLEDNJA ŠANSA ZA DŽIMIJA DŽIJA

Igrači San Francisko Fortinajnersa (©AFP)

Fortinajnersi su prošle sezone imali očajnu kadrovsku situaciju. Na startu šampionata povređivali su se pre svega defanzivci, među kojima je vođa odbrane Nik Bosa. U napadu nije bilo u većem delu sezone ni kvoterbeka Džimija Garopola i tajt enda Džorža Kitla.

Sada su svi zdravi, pa bi četa Kajla Šenehana opet mogla da zablista kao prošle godine kada je igrala Superboul i poražena od Kanzasa. Na draftu je stigao talentovani kvoterbek Trej Lens kao treći izbor na draftu. Mnogo su Fortinajnersi dali da bi stigli do te pozicije. Ovo je verovatno poslednja šansa za Džimija Džija da zadrži posao kao startera. Šenehan nije decidirano rekao ko će biti prvi izbor na startu šampionata. Spekuliše se da će da koristi obojicu kvoterbekova.

Trčanje je osnova naapda tima iz Kalifornije gde bi brzonogi Lens mogao da dođe do izražaja. Ostao je Rahim Mostert koji će biti prvi izbor na poziciji raning beka. Hvatački korpus je možda najslabiji deo tima. Tu su Dibo Samjuel i Brendon Ajuk, a ove sezone im je pridodat Mohamed Sanu, iskusni risiver koji je radio sa Šenehanom u Atlanti.

Od Džordža Kitla se očekuje da bude snaga u napadu i kada je u pitanje blokiranje, ali i hvatanje. Nik Bosa je zdrav i to je odlična vest za odbranu Fortinajnersa u kojoj više neće bi legendarnog Ričarda Šermana. Osim Bose, u defanzivi su i Di Ford i Erik Armsted, igrači koji će biti prava napast za ofanzivne linije i protivničke kvoterbekova.

DOŠLI: Aleks Mek (centar, Atlanta Falkons, trogodišnji ugovor), Samson Ebukam (lajnbejker, Los Anđeles Rems, dvogodišnji ugovor), Mohamd Sanu (risiver, Detroit Lajons, jednogodišnji ugovor), Markiz Li (risiver, jednogodišnji ugovor), Toni Džeferson (sejfti, Baltimor Rejvens, 1.000.000 za godinu), Ha Ha Klinton Diks (sejfti, Dalas Kaubojs, jednogodišnji ugovor)

OTIŠLI: Markiz Godvin (risiver, Čikago Bers, jednogodišnji ugovor), Si Džej Betard (kvoterbek, slobodan agent), Tejvin Kolmen (ranign bek, Njujork Džets, 2.000.000 za godinu), Ričard Šerman (kornerbek, slobodan agent), Solomon Tomas (defanzovni tekl, Las Vegas Rejders, jednogodišnji ugovor)

NAŠA PROGNOZA: 1. Los Anđeles Rems, 2. San Francisko Fortinajners, 3. Arizona Kardinals, 4. Sijetl Sihoks.

NFL – 1. KOLO

Petak

02.20: (1,25) Tampa Bej Bakanirs (15,0) Dalas Kaubojs (4,60)

Nedelja

19.00: (1,60) Atlanta Falkons (14,0) Filadelfija Igls (2,55)

19.00: (1,40) Bafalo Bils (14,0) Pitsburg Stilers (3,35)

19.00: (1,55) Karolina Panters (14,0) Njujork Džets (2,70)

19.00: (2,55) Sinsinati Bengals (14,0) Minesota Vajkings (1,60)

19.00: (4,60) Detroit Lajons (15,0) San Francisko Fortinajners (1,25)

19.00: (2,55) Hjuston Teksans (14,0) Džeksonvil Džeguars (1,60)

19.00: (2,40) Indijanapolis Kolts (13,0) Sijetl Sihoks (1,70)

19.00: (1,60) Tenesi Tajtens (14,0) Arizona Kardinals (2,55)

19.00: (1,85) Vašington Fudbol tim (13,0) Los Anđeles Čardžers (2,15)

22.25: (1,45) Kanzas Siti Čifs (14,0) Klivlend Brauns (3,10)

22.25: (1,60) Nju Ingland Petriots (14,0) Majami Dolfins (2,55)

22.25: (2,55) Nju Orleans Sejnts (14,0) Grin Bej Pekers (1,60)*

22.25: (2,55) Njujork Džajants (14,0) Denver Bronkos (1,60)

Ponedeljak

02.20: (1,30) Los Anđeles Rems (15,0) Čikago Bers (4,00)

Utorak

02.15: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Baltimor Rejvens (1,55)

*Igra se na neutralnom terenu u Džeksonvilu

***kvote su podložne promenama

TABELE IZ PROŠLE SEZONE