Nekada je Istok AFC-a bio najdosadnija divizija u NFL-a jer se znalo i pre početka sezone da će Nju Ingland da bude najbolji. U ovom šampionatu, koji kreće 11. septembra na Erouhedu mečom branioca trofeja Vinsa Lombardija Kanzasa i Hjustona, na Zapadu trebalo bi da protekne u znaku dominacije Čifsa. Četa Endija Rida i čudesnog Patrika Mahomsa je prošle sezone dobila svih šest utakmica u diviziji, a očekivanja su da to ponovi i ove. Ostala tri tima, Denver Bronkos, Las Vegas Rejders i Los Anđeles Čardžers trebalo bi ravnopravno da se bore za drugu poziciju i eventualno odlazak u plej-of.

Čifsi zadržali najbolje, Mahoms dobio najveći ugovor u istoriji sporta

Osim vesti da je posle dve decenije Tom Brejdi napustio Nju Ingland i otišao u Tampa Bej, najvažnija vest "preko bare" između dve sezone je fantastični ugovor koji je dobio najbolji igrač lige, kvoterbek Patrik Mahoms. On je početkom jula dobio najveći ugovor u istoriji sporta. Do 2031. godine mogao bi da inkasira neverovatnih 503.000.000 dolara. Kanzas je znao da ima dragulja u svojim redovima, da je budućnost franšize za narednu makar deceniju. Svi već pričaju o novoj dinastiji Mahomsa i trenera Endija Rida, slično onoj koju su napravili Tom Brejdi i Bil Beličik sa Nju Inglandom u ovom milenijumu.

Ne samo da su uspeli da zadrže Mahomsa, nego je prava Čifsa napravila fenomenalan posao produženjem saradnje sa svim najzaslužnijih ljudima što je Superboul konačno u vitrinama Poglavica. Trener Endi Rid i generalni menadžer Bret Vič dobili su produžetak saradnja do 2026. godine. Uz Džordža Kitla iz San Franciska, najbolji tajt end lige, Trevis Kelse, dobio je 57.000.000 za naredne četiri godine, dok je veliki posao bio i zadržavanje vođe odbrane, sjajnog tekla Krisa Džonsa. On je prvo potpisao franšiz teg, ali je onda uspeo da se dogovori sa upravom Kanzasa. Za četiri sezone inkasiraće 80.000.000 dolara, od toga čak 60.000.000 zagarantovano.

Uz ostanak ostalih zvezda tima, Tajrika Hila, Tajrona Metjua i Frenka Klarka, nema sumnje da su Čifsi ne samo favoriti u diviziji nego u celoj ligi. Startni raning bek prošle sezone Dejmijan Vilijams odlučio je da propusti šampionat zbog straha od virusa korone, ali je na njegovo mesto stigao pik prve runde drafta Klajd Edvards Ilar. On bi trebalo da vodi igru trčanja.

Slavlje Čifsa posle pobede u Superboulu u Majamiju (©Reuters)

Odbrana ni prošle sezone nije bila blistava, ali je napad bio fantastičan i nadoknadio brojne propuste pre svega u poslednjoj liniji defanzive. Problem bi mogla da bude pozicija kornerbekova. Kendal Fuler je otišao u Vašington, dok je Brešand Brilend suspendovan na prve četiri utakmice sezone. Takođe, "bodigard" Patrika Mahomsa, Loren Daverni Tardif je odlučio da pauzira sezonu i provede u bolnici u Montrealu. Kanađanin je završio medicinu, pa sada radi kao lekar i pomaže bolesnim pacijentima od virusa koji preti čovečanstvu.

I ove sezone možemo da očekujemo od Čifsi da igraju na poen više. Odbrana je slabiji deo tima, ali je napad eksplozivan, ubedljivo najbolji u ligi.

Rejdersi i dalje lutaju sa Džonom Grudenom

Navikle ste na Rejderse iz Ouklenda, ali kultni stadion, popularna Crna rupa sada je prošlost. Razbojnici su pr nekoliko godina doneli odluku da se presele u Las Vegas, a ove sezone igraće prvi put u gradu kocke i poroka. Nova era za Rejdersa počela je pre dve godina kada je stigao legendarni Džon Gruden. Dobio je ugovor na čak 10 godina. Krenuo je u rekonstrukciju tima, oterao najveće zvezde Kalila Meka i Amarija Kupera. Prošle sezone je dobro krenulo, ali ipak je plej-of bio daleko.

Kvoterbek ostaje Derek Kar, ali je dobio pretnju u vidu Markusa Mariote, koji je stigao iz Tenesija. Rejdersi su bili aktivni na pijaci slobodnih agenata. Doveli su nekoliko iskusnih igrača kao što su legenda Dalasa, tajt end Džejson Viten, lajnbeker Kori Litlton iz Los Anđeles Remsa i kornerbek Ilaj Ejpl iz Nju Orleansa. Mnogo očekuje u taboru tima iz Las Vegasa od prošlogodišnjeg sjajnog ruki raning beka Džoša Džejkobsa. Već u prvoj sezoni pokazao je da je s pravom bio visoko pozicioniran na draftu. Ove godine sa 12. pozicije Las Vegas je draftovao risivera Henrija Ragsa od koga se počekuje da bude možda i prva meta naredne sezone. Terel Vilijams se povredio, propustiće sezonu, pa je to šansa za Ragsa da odmah bude ubačen u vatru. Očekuje se mnogo i od Darena Volera, tajt enda koji će učiti od veterana Vitena, a tu je i prošlogodišni ruki risiver Hanter Renfro.

Džon Gruden (©Reuters)

Promena ove sezone je i novi defanzivni koordinator. Vremešni Rod Marineli stigao je iz Dalasa. Prošle sezone defanziva je bila slabiji deo tima. Veliki peh je zadesio tim već na prvom meču prošle sezone, kada se povredio sejfti Džonatan Ejbram. On je sada zdrav i predstavljaće veliko pojačanje za tim. Pre start sezone otpušteni su Demarijus Rendal i Prins Amukamara.

Rejdersi su i kao i prošle sezone nepoznanica. Mogu da iznenade i da se bore za drugo mesto i plej-of.

Bronkosi sa Lokom traže put do doigravanja

Posle osvojenog 50. Superboula i odlaska u penziju Pejtona Meninga, Denver je u padu. Propustio je već četiti puta igranje u plej-ofu. Lutalo se prethodnih godina sa kvoterbekovima. Trevor Simijan, Pekston Linč, Kejsi Kinam i Džo Flako nisu se istakli. Šansu ove godine će dobiti Dru Lok, proošlogoišnji ruki. On je završio prošlu sezonu i dokazao da može uspešno da predvodi napad Bronkosa koji bi ove sezone trebalo da eskplodira.

Doveden je iz divizjskog rivala iskusni raning bek Melvin Gordon. On bi sa starosedeocem Filipom Linzijem trebalo da bude udarna igra kada je trčanje u pitanje. Talentovanom Kortlendu Satonu pridružio se pik prve runde drafta Džeri Džudi. Njih dvojica bi trebalo da budu najbolje hvatačke mete, uz Nou Fenta na poziciji tajt enda.

Odbrana je bila zaštititni znak franšize još od Superbpula kada je zaustavljen do tada pakleni napad Karoline sa Kemom Njutonom. Veteran Von Miler je i dalje vođa defanzive, a veliko pojačanje je dolazak Džerela Kejsija iz Tenesija na poziciji tekla. Sejtfi Džastin Simons će biti vođa sekendarija odbrane koji je pojačana i dolaskom odličnog kornerbeka iz Džeksonvila Ej Džej Bojea. Povratak Bredlija Čaba biće veliki adut Denvera. Otišao je sejfti Kris Heris u divizijskog rivala Čardžerse. Denver ostaje borba za drugo mesto sa Ouklendom i Los Anđeles Čardžersima.

Čardžersi bez Dervina Džejmsa, Bosa najskuplji defanzivac lige, Tejlor menja Riversa

Veliku promenu su Los Anđeles Čardžersi napravili tokom dva šampionata. Posle 16 sezone u timu više nije Filip Rivers, kvoterbek koji je bio zaštitni znak franšize. On se preselio u Indijanapois Koltse u pokušaju da u smiraju karijere stigne do Superboula. Ekipa iz Los Anđelesa u svojim redovima ima najskupljeg defanzivca lige. Sjajni Džoe Bosa je potpisao petogodišnji ugovor za čak 135.000.000 evra. Uz Melvina Ingrama biće glavan snaga odbrane koja bi trebalo da bude bolji deo tima. Veliki hendikep je izostanak jednog od najboljih sejftija lige Dervina Džejmsa. On se povredio pre nedelju dana i propustiće celu sezonu. On je bio povređen i prošle, kada se vratio tek u finišu šampionata, kada su sve lađe Čardžersa potonule.

Riversa će na poziciji kvoterbeka da menja iskusni Tajrod Tejlor. Nekadašnji vođa napada Bafala i Klivlenda dobio je prednost u odnosu na dve metra visokog rukija Džastina Herberta koji je biran kao šesti pik na draftu, a dolazi sa Oregona. On je budućnost franšize, ali je na startu sezone prednost dobio stariji kvoterbek. Startni raning bek biće Ostin Ekeler koji je konačno izašao iz senke Melvina Gordona (otišao u Denver). Prva meta u napadu biće sjajni risiver Kinan Alen, a tu je i odličn tajt end Hanter Henri. On je stavljen na franšiz teg (jednogodišnji ugovor, van „seleri kepa“).

Pojačanje u sekenderiju odbrane je iskusni sejfti Kris Heris, koji je stigao iz Denvera. Ofanzivnu liniju pojačao je i dugogodišnji tekl Grin Beja Brajan Bulaga. Čardžersi su poput Las Vegasa nepoznanica, pogotovo u napadu. Kako bez Filipa Riversa? Tejlor je poznat kao kvterbek koji voli da trči, nije baš siguran kada su bacanja u pitanju. Identitet tima biće igra trčanjem uz sjajnu odbranu i "pes rašere" Bosu i Ingrama.

NAŠA PROGNOZA: 1. Kanzas Siti Čifs, 2. Denver Bronkos, 3. Las Vegas Rejders, 4. Los Anđeles Čardžers.

KANZAS SITI ČIFS

DOŠLI: Keleči Osemele (gard, Njujork Džets, 2.000.000 za godinu), Adrijan Kolbert (sejfti, Majami), Tako Čarlton (defanzivni end, Majami), Deandre Vašington (risiver, Las Vegas).

PRODUŽETAK UGOVORA: Patrik Mahoms (503.000.000 do 2031. godine), Kris Džons (defanzivni tekl, 80.000.000 za četiri godine, od toga 60.000.000 zagarantovano), Trevis Kelse (57.000.000 za četiri godine), trener Endi Rid (saradnja do 2026.), generalni menadžer Bret Vič (saradnja do 2026.).

OTIŠLI: Džastin Kolkit (panter), Lišon Mekoj (raning bek, Tampa Bej), Terel Saks (defanzivni end), Kendal Fuler (kornerbek, Vašington, 40.000.000 za četiri godine), Moris Klejburn (kornerbek), Emanuel Ogba (lajnbeker, Majami, 15.000.000 za de godine), Redži Regland (lajnbeker, Detroit), Spenser Ver (raning bek), Stefon Vižnjijevski (gard, Pitsburg, 2.850.000 za dve godine), Ksavijer Vilijams (defanzivni tekl, Nju Ingland).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Loren Daverni Tardif (gard), Dejmijan Vilijams (raning bek), Lukas Nijang (tekl).

LAS VEGAS REJDERS

DOŠLI: Džejson Viten (tajt end,Dalas, potpisao je jednogodišnji ugovor za 4.500.000 dolara), Malik Kolins (defanzivni tekl, Dalas), Nik Kviatkoski (lajnbeker, Čikago,potpisao je trogodišnji ugovor za 24.000.000 dolara), Markus Mariota (kvoterbek, Tenesi, jednogodišnji ugovor), Kori Litlton (lajnbeker, Los Anđeles Rems, potpisao je trogodišnji ugovor za 36.000.000 dolara), Ilaj Epl (kornerbek, Nju Orleans, potpisao je jedogodišnji ugovor), Nelson Agolor (risiver, Filadelfija, jednogodišnji ugovor), Danijel Ros (defanzivni tekl, Dalas).

OTIŠLI: Prins Amukamara (kornerbek, otpušten), Demarijus Rendal (sejfti, otpušten),

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Ukeme Eligve (lajnbeker), Di Džej Kilings (kornerbek), Džeremaja Valoaga (defanzivni end).

DENVER BRONKOS

DOŠLI: Melvin Gordon (raning bek, Los Anđeles Čardžers. Potpisao je dvogodišnji ugovor za 16.000.000 dolara, od toga garantovano 13.500.000), Džastin Simons (sejfti, stavljen je na „franšiz teg“ za 11.400.000 dolara), Ej Džej Boje (kornebek, trejdovan je iz Džeksonvila za pika četvrte runde ovogodišnjeg drafta), Džerel Kejsi (defanzivni tekl, trejdovan je iz Tenesija za pika sedme runde ovogodišnjeg drafta), Grejem Galzgov (gard, Detroit, potpisao je četvorogodišnji ugovor vredan 44.000.000 doalara, od toga garantovana cifra je 25.000.000), Mark Beron (lajnbeker, Pitsburg), Nik Vanet (tajt end, Pitsburg, 5.700.000 za dve godine), Sem Martin (panter, Detroit, 7.050.000 za tri godine), Demar Dotson (ofanzivni tekl, Tampa Bej), Džef Driskel (kvoterbek, Detroit, dvogodišnji ugovor).

PRODUŽETAK UGOVORA: Džeremaja Ataoču (lajnbeker, 1.500.000 za godinu), Džozef Džons (lajnbeker).

OTIŠLI: Džoe Flako (kvoterbek, Njujork Džets, 1.500.000 za godinu), Kris Heris (sejfti, Los Anđeles Čardžers, 20.500.000 za dve godine), Bili Vin (defanzivni end), Tod Dejvis (lajnbeker), Horas Ričardson (kornerbek), Endi Janovič (ful bek, trejdovan u Klivlend), Isak Jidam (kornerbek, trejdovan u Njujork Džajantsa), Kristijan Kovingston (defanzivni end, trejdovan u Sinsinati), Devonte Buker (raning bek, Ouklend), Teo Ridik (raning bek, Las Vegas), Derek Vulf (defanzivin end, Baltimor, 3.000.000 za godinu).

ODUSTALI OD SEZONE ZBOG KORONE: Džo Hit (nouz tekl), Kajl Peko (nouz tekl), Džavuan Džejms (tekl).

LOS ANĐELES ČARDŽERS

DOŠLI: Kris Heris (sejfti, Denver, potpisao je dvogodišnji ugovor vredan 20.500.000 dolara), Linval Džozef (defanzivni tekl, Minesota, potpisao je dvogodišnji ugovor za 17.000.000 dolara), Brajan Bulaga (ofanzivni tekl, Grin Bej, potpisao je trogodišnji ugovor za 30.000.000 dolara), Trej Tarner (gard, Karolina), Nik Vidžil (lajnbeker, Sinsinati, jednogodišnji ugovor), Darijus Dženings (risiver, Tenesi).

PRODUŽETAK UGOVORA: Džo Bosa (defanzivni end, 135.000.000 za pet godina), Ostin Ekeler (raning bek, produžio je ugovor na četiri godine za 24.500.000 dolara, od toga zarantovano 15.000.000), Hanter Henri, tajt end, stavljen je na „franšiz tag“ za 10.000.000 dolara).

OTIŠLI: Filip Rivers (kvoterbek, Indijanapolis, 25.000.000 za godinu), Melvin Gordon (raning bek, Denver, 16.000.000 za dve godine), Nik Džubner (lajnbeker, Tenesi, jednogodišnji ugovor), Rasel Okung (ofanzivni tekl, trejdovan u Karolinu), Derek Vot (ful bek, Pitsburg, 9.750.000 za tri godine), Adrijan Filips (sejfti, Nju Ingland, 6.000.000 za dve godine), Trevis Bendžamin (risiver, San Francisko, jednogodišnji ugovor), Majkl Šofild (gard, Karolina, jednogodišnji ugovor).

Sutra predstavljamo Istok NFC-a